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Kdy a kde sledovat zápas Norsko – Francie na MS 2026?
Erling Haaland vs. Kylian Mbappé. Na souboj těchto dvou hvězdných hráčů dojde na závěr skupiny I, hraje se v pátek 26. června od 21:00. Utkání nabízí v živém vysílání ČT sport, využít můžete i online textový přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|pátek 26. června 2026 od 21:00
|Dějiště:
|Gillette Stadium, Boston, USA
|Rozhodčí:
|Michael Oliver (Anglie)
|TV přenos:
|ČT sport
Aktuální kurzy Norsko – Francie na MS ve fotbale 2026
Podle bookmakerů Synotu je přeci jen mnohem větším favoritem Francie, která má skvělé hráče nejen v útoku, ale i na ostatních postech. Na její výhru je kurz jen okolo 1,70.
Zajímavé kurzy
Norové už nyní dosáhli na historický úspěch, kterým je postup do play-off MS. Zdobí je skvělá produktivita, vinou horšího skóre jsou ale v tabulce druzí.
Remíza (4,73) jim dnes k postupu z prvního místa stačit nebude. Na vítězství Norska je pak lákavá hodnota okolo 4,80, což znamená, že můžete svůj případný vklad téměř zpětinásobit.
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Norsko i Francie mají šest bodů, září Haaland a Mbappé
Reprezentace Norska zářila už v kvalifikaci a formu si přenesla i na samotný šampionát. Hned proti Iráku ukázal své kvality Erling Haaland, kterému se podařilo dát dvě branky, nakonec spoluhráči přidali ještě dva další góly.
I proti Senegalu norská superstar zářila, utkání to ale bylo o poznání složitější – nakonec jej ale Norové zvládli (3:2) a zajistili si postup do další fáze. Zamrzí, že dnes týmu nejspíš nepomůže zraněný Julian Ryerson.
Francie patřila už před MS k adeptům na titul a zatím to na hřišti potvrzuje. V úvodním zápase proti Senegalu výrazně pomohl dvěma úspěšnými zásahy Kylian Mbappé, to samé pak zopakoval s Irákem, kdy se k němu přidal i Dembélé.
Počtvrté v řadě tak Francouzi prošli na MS ze skupiny. Dnes jim k prvnímu místu stačí i remíza.
Předpokládané sestavy
Norsko: Nyland – Pedersen, Ajer, Ostigard, Bjorkan – Thorstvedt, Berg, Aursnes – Bobb, Haaland, Schjelderup
Francie: Maignan – Hernández, Lacroix, Upamecano, Koundé – Tchouaméni, Kone – Doué, Olise, Dembélé – Mbappé
|Norsko
|23. 6.
|Norsko – Senegal
|3:2
|17. 6.
|Irák – Norsko
|1:4
|Francie
|22. 6.
|Francie – Irák
|3:0
|16. 6.
|Francie – Senegal
|3:1
Vzájemné zápasy Norska a Francie
V historii se Norové s Francouzi potkali opravdu mnohokrát, na mistrovství světa ale půjde o premiéru. V následujících odrážkách si uvedeme pouze pět posledních duelů.
- 27. 5. 2014: Francie vs. Norsko (4:0)
- 11. 8. 2010: Norsko vs. Francie (2:1)
- 25. 2. 1998: Francie vs. Norsko (3:3)
- 22. 7. 1995: Norsko vs. Francie (0:0)
- 5. 9. 1989: Francie vs. Norsko (1:1)