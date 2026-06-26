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Norsko vs. Francie na MS ve fotbale 2026: kurzy a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  11:27

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti Iráku. | foto: Reuters

Ve skupině I už je o postupujících rozhodnuto, Norsko a Francie si to rozdají o první místo. Podívejte se na aktuální kurzy a kde zápas sledovat živě.

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Kdy a kde sledovat zápas Norsko – Francie na MS 2026?

Erling Haaland vs. Kylian Mbappé. Na souboj těchto dvou hvězdných hráčů dojde na závěr skupiny I, hraje se v pátek 26. června od 21:00. Utkání nabízí v živém vysílání ČT sport, využít můžete i online textový přenos na iDNES.cz.

Datum:pátek 26. června 2026 od 21:00
Dějiště:Gillette Stadium, Boston, USA
Rozhodčí:Michael Oliver (Anglie)
TV přenos:ČT sport

Aktuální kurzy Norsko – Francie na MS ve fotbale 2026

Podle bookmakerů Synotu je přeci jen mnohem větším favoritem Francie, která má skvělé hráče nejen v útoku, ale i na ostatních postech. Na její výhru je kurz jen okolo 1,70.

Zajímavé kurzy

  • Více než 3.5 gólů: 2,32
  • Mbappé 2+ gólů: 4,18
  • Haaland 2+ gólů: 7,81

Norové už nyní dosáhli na historický úspěch, kterým je postup do play-off MS. Zdobí je skvělá produktivita, vinou horšího skóre jsou ale v tabulce druzí.

Remíza (4,73) jim dnes k postupu z prvního místa stačit nebude. Na vítězství Norska je pak lákavá hodnota okolo 4,80, což znamená, že můžete svůj případný vklad téměř zpětinásobit.

Norsko 4,9 remíza 4,68
Francie 1,66

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Norsko i Francie mají šest bodů, září Haaland a Mbappé

Reprezentace Norska zářila už v kvalifikaci a formu si přenesla i na samotný šampionát. Hned proti Iráku ukázal své kvality Erling Haaland, kterému se podařilo dát dvě branky, nakonec spoluhráči přidali ještě dva další góly.

I proti Senegalu norská superstar zářila, utkání to ale bylo o poznání složitější – nakonec jej ale Norové zvládli (3:2) a zajistili si postup do další fáze. Zamrzí, že dnes týmu nejspíš nepomůže zraněný Julian Ryerson.

Francie patřila už před MS k adeptům na titul a zatím to na hřišti potvrzuje. V úvodním zápase proti Senegalu výrazně pomohl dvěma úspěšnými zásahy Kylian Mbappé, to samé pak zopakoval s Irákem, kdy se k němu přidal i Dembélé.

Počtvrté v řadě tak Francouzi prošli na MS ze skupiny. Dnes jim k prvnímu místu stačí i remíza.

Předpokládané sestavy

Norsko: Nyland – Pedersen, Ajer, Ostigard, Bjorkan – Thorstvedt, Berg, Aursnes – Bobb, Haaland, Schjelderup

Francie: Maignan – Hernández, Lacroix, Upamecano, Koundé – Tchouaméni, Kone – Doué, Olise, Dembélé – Mbappé

Zápasy Norska a Francie na MS ve fotbale 2026
Norsko
23. 6.Norsko – Senegal3:2
17. 6.Irák – Norsko1:4
Francie
22. 6.Francie – Irák3:0
16. 6.Francie – Senegal3:1

Vzájemné zápasy Norska a Francie

V historii se Norové s Francouzi potkali opravdu mnohokrát, na mistrovství světa ale půjde o premiéru. V následujících odrážkách si uvedeme pouze pět posledních duelů.

  • 27. 5. 2014: Francie vs. Norsko (4:0)
  • 11. 8. 2010: Norsko vs. Francie (2:1)
  • 25. 2. 1998: Francie vs. Norsko (3:3)
  • 22. 7. 1995: Norsko vs. Francie (0:0)
  • 5. 9. 1989: Francie vs. Norsko (1:1)
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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