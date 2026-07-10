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Norsko - Anglie v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  12:10

Harry Kane slaví spolu s anglickými spoluhráči vítězství nad Mexikem | foto: Reuters

Čtvrtfinále fotbalového MS 2026 přináší i atraktivní evropskou bitvu Norsko - Anglie. Výběr Anglie, který v oslabení přežil peklo na aztéckém stadionu, vyzve severský tým, jenž senzačně vyřadil pětinásobné mistry světa z Brazílie. Přečtěte si, kde sledovat tento čtvrtfinálový duel živě v TV, předpokládané sestavy a kurzy.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip pasuje do role favorita Anglii. Norsko je sice podle bookmakerů outsiderem, ale na turnaji prokazuje obrovskou ofenzivní sílu. Vítěz tohoto klání postoupí do semifinále, kde se utká s lepším z dvojice Argentina - Švýcarsko. Vedle klasických sázek bude k dispozici bohatá nabídka LIVE příležitostí přímo v průběhu zápasu.

Norsko 4,05 remíza 3,74
Anglie 1,94

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Sledujte zápas Norsko - Anglie živě v TV

Třaskavé čtvrtfinále se odehraje v sobotu 11. července 2026 od 23:00 našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Hard Rock Stadium (Miami Stadium) v Miami na Floridě. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: sobota 11. července 2026 od 23:00 (SELČ)
  • Dějiště: Hard Rock Stadium (Miami Stadium), Miami, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Clément Turpin (Francie)

Anglie přežila mexické peklo

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Výběr Anglie pod vedením Thomase Tuchela má za sebou dramatické osmifinále. Proti domácímu Mexiku museli Angličané hrát více než 40 minut v deseti, přesto na horké půdě stadionu Azteca vybojovali cenné vítězství 3:2. Dvěma góly se blýskl Jude Bellingham a z penalty se trefil kapitán Harry Kane. Anglie předvedla smrtící brejky a precizní defenzivu, a to i přesto, že držela míč pouze 33,2 % hrací doby, což je její historické minimum na mistrovství světa. Kane navíc na šampionátu útočí na další rekordy – za národní tým nastřílel už 85 gólů a se 120 reprezentačními starty překonal Waynea Rooneyho.

Čtvrtfinále vynechá obránce Jarell Quansah, který dostal za tvrdý faul červenou kartu. Kuriózní je konec pro záložníka Jordana Hendersona, který si při oslavách postupu poranil zápěstí o reklamní panel, musel podstoupit operaci a turnaj pro něj definitivně skončil. Na pravém kraji obrany zůstává nejistý start Jamese Reece (problém s hamstringem).

Předpokládaná sestava Anglie

Pickford – Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly – Rice, Anderson – Saka, Bellingham, Gordon – Kane

Poslední odehrané zápasy Anglie na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
6. července Mexiko – Anglie2:3Osmifinále
1. července Anglie – DR Kongo2:1Šestnáctifinále
27. června Panama – Anglie0:2Základní skupina L

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Norský ofenzivní uragán řídí Haaland

Norové postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa vůbec poprvé ve své historii. O největší senzaci se postarali v osmifinále, kde díky dvěma trefám Erlinga Haalanda porazili slavnou Brazílii 2:1. Norsko pod vedením trenéra Ståleho Solbakkena hraje velmi útočně. V pěti zápasech vstřelilo 12 branek a 9 jich naopak inkasovalo.

Klíčovou postavou je nezastavitelný útočník Erling Haaland, jenž má na kontě už sedm přesných zásahů a proměňuje fantastických 39 % svých střel. V národním dresu navíc drží úžasnou bilanci 62 gólů v 51 zápasech. Skvělou formu vykazuje také tvůrce hry Martin Ødegaard, přes kterého jde většina akcí. Levý obránce David Møller Wolfe sice proti Brazílii střídal kvůli zranění, ale stihl se plně zotavit, trénuje s týmem a bude pro čtvrtfinále k dispozici.

Předpokládaná sestava Norska

Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe – Berg, Berge, Ødegaard – Bobb, Haaland, Schjelderup

Poslední odehrané zápasy Norska na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
5. července Brazílie – Norsko1:2Osmifinále
30. června Pobřeží slonoviny – Norsko1:2Šestnáctifinále
26. června Norsko – Francie1:4Základní skupina I

Vzájemné zápasy

Historická bilance hovoří jednoznačně ve prospěch ostrovního celku. Z dosavadních vzájemných utkání vyhrála Anglie sedmkrát, zatímco Norsko se radovalo pouze ze dvou vítězství. Na velkém turnaji na sebe tyto země narážejí zřídka a ani v posledních letech se nestřetávají často – naposledy se potkaly v přátelském utkání v září 2014, které Anglie vyhrála těsně 1:0 gólem Waynea Rooneyho z pokutového kopu. Norsko navíc nedokázalo Anglii vstřelit gól ve čtyřech posledních vzájemných zápasech v řadě.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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