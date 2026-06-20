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Kdy a kde sledovat zápas Nizozemsko vs. Švédsko na MS 2026?
Důležitý zápas se hrají ve skupině F Nizozemci a Švédové, konkrétně v sobotu 20. června od 19:00. Živé vysílání v TV nabízí ČT sport, textový online přenos najdete na iDNES.cz.
|Datum:
|sobota 20. června 2026 od 19:00
|Dějiště:
|NRG Stadium, Houston, USA
|Rozhodčí:
|Michael Oliver (Anglie)
|TV přenos:
|ČT sport
Nizozemci neudrželi proti Japonsku vedení
Nizozemským fotbalistům se vstup do turnaje nepodařil tak, jak by si přáli. Ani tentokrát sice neprohráli, zásluhou van Dijka a Summervilleho ale v utkání dvakrát vedli.
Stav ale dokázal srovnat Nakamura a v 89. minutě pak s velkou dávkou štěstí Kamada, oba týmy tak zapsaly do tabulky jen jeden bod.
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Nizozemsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie
Předpokládaná sestava Nizozemska
Verbruggen – van de Ven, van Dijk, van Hecke, Dumfries – Reijnders, de Jong, Gravenberch – Gakpo, Malen, Summerville
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|14. 6.
|Nizozemsko – Japonsko
|2:2
Švédové si proti Tunisku s chutí zastříleli
Reprezentace Švédska měla podle předpokladů narazit na pevnou tuniskou obranu, kterou ale už v prvním poločase dokázala díky trefám Ayariho a Isaka dvakrát překonat.
Po změně stran se pak trefili ještě Gyökeres, Svanberg a znovu Ayari, lepší vstup do MS si tak seveřané nemohli přát.
Nyní sice Švédové půjdou do zápasu v roli outsidera, na¨rozdíl od svého soupeře už ale mají 3 body, mohou tak hrát uvolněněji. Zápas by měl stihnout i Gudmundsson, který střídal kvůli zranění.
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Předpokládaná sestava Švédska
Nordfeldt – Langerbielke, Hien, Lindelöf – Karlstrom – Bernhardsson, Nygren, Ayari, Gudmundsson – Gyökeres, Isak
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|15. 6.
|Švédsko – Tunisko
|5:1
Vzájemné zápasy Nizozemsko vs. Švédsko
Historie vzájemných zápasů mezi Nizozemskem a Švédskem se začala psát už před více než 100 lety, na MS se ale tito soupeři potkali jen v roce 1974 (0:0) a 2016 (1:1).
|Datum
|Zápas
|Skóre
|10. 10. 2017
|Nizozemsko – Švédsko
|2:0
|6. 9. 2016
|Švédsko – Nizozemsko
|1:1
|11. 10. 2011
|Švédsko – Nizozemsko
|3:2
|12. 10. 2010
|Nizozemsko – Švédsko
|4:1
|19. 11. 2008
|Nizozemsko – Švédsko
|3:1
|18. 8. 2004
|Švédsko – Nizozemsko
|2:2
|26. 6. 2004
|Švédsko – Nizozemsko
|0:1pen