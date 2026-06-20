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Nizozemsko – Švédsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kamil Jurek
  7:28
Ve skupině F na mistrovství světa ve fotbale 2026 dojde ve druhém kole na duel Nizozemska proti Švédsku. Kde zápas sledovat, v jakých sestavách by měly týmy nastoupit a jaké jsou kurzy?

Nizozemec Virgil van Dijk slaví trefu v duelu s Japonskem. | foto: AP

Nizozemsko 1,76 remíza 4,15
Švédsko 4,76

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Kdy a kde sledovat zápas Nizozemsko vs. Švédsko na MS 2026?

Důležitý zápas se hrají ve skupině F Nizozemci a Švédové, konkrétně v sobotu 20. června od 19:00. Živé vysílání v TV nabízí ČT sport, textový online přenos najdete na iDNES.cz.

Datum:sobota 20. června 2026 od 19:00
Dějiště:NRG Stadium, Houston, USA
Rozhodčí:Michael Oliver (Anglie)
TV přenos:ČT sport

Nizozemci neudrželi proti Japonsku vedení

Nizozemským fotbalistům se vstup do turnaje nepodařil tak, jak by si přáli. Ani tentokrát sice neprohráli, zásluhou van Dijka a Summervilleho ale v utkání dvakrát vedli.

Stav ale dokázal srovnat Nakamura a v 89. minutě pak s velkou dávkou štěstí Kamada, oba týmy tak zapsaly do tabulky jen jeden bod.

Nizozemsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Předpokládaná sestava Nizozemska

Verbruggen – van de Ven, van Dijk, van Hecke, Dumfries – Reijnders, de Jong, Gravenberch – Gakpo, Malen, Summerville

Zápasy Nizozemska na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
14. 6.Nizozemsko – Japonsko2:2

Švédové mají obrovskou ofenzivní sílu. Proti Tunisku se trefil jak Alexander Isak (vpravo), tak také Viktor Gyökeres (vedle něj).

Švédové si proti Tunisku s chutí zastříleli

Reprezentace Švédska měla podle předpokladů narazit na pevnou tuniskou obranu, kterou ale už v prvním poločase dokázala díky trefám Ayariho a Isaka dvakrát překonat.

Po změně stran se pak trefili ještě Gyökeres, Svanberg a znovu Ayari, lepší vstup do MS si tak seveřané nemohli přát.

Nyní sice Švédové půjdou do zápasu v roli outsidera, na¨rozdíl od svého soupeře už ale mají 3 body, mohou tak hrát uvolněněji. Zápas by měl stihnout i Gudmundsson, který střídal kvůli zranění.

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Předpokládaná sestava Švédska

Nordfeldt – Langerbielke, Hien, Lindelöf – Karlstrom – Bernhardsson, Nygren, Ayari, Gudmundsson – Gyökeres, Isak

Zápasy Švédska na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
15. 6.Švédsko – Tunisko5:1

Vzájemné zápasy Nizozemsko vs. Švédsko

Historie vzájemných zápasů mezi Nizozemskem a Švédskem se začala psát už před více než 100 lety, na MS se ale tito soupeři potkali jen v roce 1974 (0:0) a 2016 (1:1).

Poslední vzájemné zápasy Nizozemska a Švédska
DatumZápasSkóre
10. 10. 2017Nizozemsko – Švédsko2:0
6. 9. 2016Švédsko – Nizozemsko1:1
11. 10. 2011Švédsko – Nizozemsko3:2
12. 10. 2010Nizozemsko – Švédsko4:1
19. 11. 2008Nizozemsko – Švédsko3:1
18. 8. 2004Švédsko – Nizozemsko2:2
26. 6. 2004Švédsko – Nizozemsko0:1pen
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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