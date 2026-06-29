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Nizozemsko - Maroko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  13:14

Hráči Nizozemska se radují z úvodního gólu během zápasu proti Tunisku na mistrovství světa | foto: Reuters

Vyřazovací fáze světového šampionátu v Severní Americe přináší hned v úvodu jedno z nejatraktivnějších utkání celé vyřazovací fáze. V souboji Nizozemsko - Maroko se proti sobě postaví dva týmy z elitní desítky žebříčku FIFA. Přečtěte si, kde sledovat tento šlágr živě v TV, v jakých sestavách týmy pravděpodobně nastoupí a jaké jsou klíčové statistiky před výkopem.

Aktuální kurzy na zápas

Bookmakeři sázkové kanceláře Synot Tip očekávají vyrovnanou bitvu, ve které je mírným favoritem evropský celek. Nizozemsko postoupilo z prvního místa své skupiny, zatímco úřadující mistr Afriky z Maroka bral druhou příčku v nabité skupině za Brazílií. Vítěz tohoto ostře sledovaného duelu se v osmifinále utká s Kanadou. Kromě předzápasových příležitostí bude k dispozici také široká nabídka LIVE sázek přímo v průběhu utkání.

Nizozemsko 2,36 remíza 3,1
Maroko 3,65

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Sledujte zápas Nizozemsko - Maroko živě v TV

Utkání vyřazovací fáze (kolo posledních 32 týmů) se odehraje v noci na úterý 30. června 2026 od 3:00 středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Estadio BBVA (Monterrey Stadium) v mexickém Guadalupe. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: úterý 30. června 2026 od 3:00 (SELČ)
  • Dějiště: Estadio BBVA (Monterrey Stadium), Guadalupe, Mexiko
  • TV přenos: ČT Sport
  • Rozhodčí: Wilton Sampaio (Brazílie)

Nizozemsko dominuje v útoku, oporou je Brobbey

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Svěřenci trenéra Ronalda Koemana propluli základní skupinou F bez porážky se ziskem 7 bodů. Po úvodní remíze 2:2 s Japonskem Nizozemci jednoznačně přehráli Švédsko (5:1) a v posledním kole potvrdili postup výhrou 3:1 nad Tuniskem.

Nizozemský realizační tým potvrdil, že Dumfries i Brobbey, kteří laborovali s drobnými šrámy, jsou stoprocentně fit.

Předpokládaná sestava Nizozemska

Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, De Jong, Reijnders – Malen, Brobbey, Gakpo

Poslední odehrané zápasy Nizozemska na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
25. června Tunisko – Nizozemsko1:3Základní skupina F
20. června Nizozemsko – Švédsko5:1Základní skupina F
14. června Nizozemsko – Japonsko2:2Základní skupina F

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Maroko: atraktivní styl a střelec Saibari

Semifinalisté z minulého šampionátu v Kataru a aktuální vládci afrického kontinentu dorazili na turnaj jako sedmý tým žebříčku FIFA. Tým pod vedením Mohameda Ouahbiho neprohrál ani jeden zápas ve skupině C. Po úvodní cenné remíze 1:1 s Brazílií porazili Skotsko (1:0) a v divoké přestřelce zdolali Haiti 4:2. Útočník Ismael Saibari zatím skóroval v každém utkání.

Předpokládaná sestava Maroka

Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Brahim, Ounahi, El Khannouss – Saíbari

Poslední odehrané zápasy Maroka na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
25. června Maroko – Haiti4:2Základní skupina C
20. června Skotsko – Maroko0:1Základní skupina C
14. června Brazílie – Maroko1:1Základní skupina C

Vzájemné zápasy

Na půdě světových šampionátů se tyto dvě země potkávají podruhé v historii. Jediné předchozí měření sil na mistrovství světa se odehrálo v roce 1994, kdy Nizozemsko zvítězilo 2:1. Dosud poslední vzájemný zápas z května 2017 pak měl přátelský charakter a skončil stejným výsledkem 2:1 pro Nizozemsko.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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