Aktuální kurzy na zápas
Bookmakeři sázkové kanceláře Synot Tip očekávají vyrovnanou bitvu, ve které je mírným favoritem evropský celek. Nizozemsko postoupilo z prvního místa své skupiny, zatímco úřadující mistr Afriky z Maroka bral druhou příčku v nabité skupině za Brazílií. Vítěz tohoto ostře sledovaného duelu se v osmifinále utká s Kanadou. Kromě předzápasových příležitostí bude k dispozici také široká nabídka LIVE sázek přímo v průběhu utkání.
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Sledujte zápas Nizozemsko - Maroko živě v TV
Utkání vyřazovací fáze (kolo posledních 32 týmů) se odehraje v noci na úterý 30. června 2026 od 3:00 středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Estadio BBVA (Monterrey Stadium) v mexickém Guadalupe. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: úterý 30. června 2026 od 3:00 (SELČ)
- Dějiště: Estadio BBVA (Monterrey Stadium), Guadalupe, Mexiko
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: Wilton Sampaio (Brazílie)
Nizozemsko dominuje v útoku, oporou je Brobbey
Svěřenci trenéra Ronalda Koemana propluli základní skupinou F bez porážky se ziskem 7 bodů. Po úvodní remíze 2:2 s Japonskem Nizozemci jednoznačně přehráli Švédsko (5:1) a v posledním kole potvrdili postup výhrou 3:1 nad Tuniskem.
Nizozemský realizační tým potvrdil, že Dumfries i Brobbey, kteří laborovali s drobnými šrámy, jsou stoprocentně fit.
Předpokládaná sestava Nizozemska
Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, De Jong, Reijnders – Malen, Brobbey, Gakpo
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|25. června
|Tunisko – Nizozemsko
|1:3
|Základní skupina F
|20. června
|Nizozemsko – Švédsko
|5:1
|Základní skupina F
|14. června
|Nizozemsko – Japonsko
|2:2
|Základní skupina F
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Maroko: atraktivní styl a střelec Saibari
Semifinalisté z minulého šampionátu v Kataru a aktuální vládci afrického kontinentu dorazili na turnaj jako sedmý tým žebříčku FIFA. Tým pod vedením Mohameda Ouahbiho neprohrál ani jeden zápas ve skupině C. Po úvodní cenné remíze 1:1 s Brazílií porazili Skotsko (1:0) a v divoké přestřelce zdolali Haiti 4:2. Útočník Ismael Saibari zatím skóroval v každém utkání.
Předpokládaná sestava Maroka
Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Brahim, Ounahi, El Khannouss – Saíbari
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|25. června
|Maroko – Haiti
|4:2
|Základní skupina C
|20. června
|Skotsko – Maroko
|0:1
|Základní skupina C
|14. června
|Brazílie – Maroko
|1:1
|Základní skupina C
Vzájemné zápasy
Na půdě světových šampionátů se tyto dvě země potkávají podruhé v historii. Jediné předchozí měření sil na mistrovství světa se odehrálo v roce 1994, kdy Nizozemsko zvítězilo 2:1. Dosud poslední vzájemný zápas z května 2017 pak měl přátelský charakter a skončil stejným výsledkem 2:1 pro Nizozemsko.