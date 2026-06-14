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Nizozemsko – Japonsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026

  12:59
Skupina F na Mistrovství světa ve fotbale 2026 startuje šlágrem mezi Nizozemskem a Japonskem. Přečtěte si o tomto zápase více – kde jej sledovat, jaká je forma a kdo bude hrát?

Nizozemský stoper Virgil van Dijk slaví se spoluhráči svůj gól. | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat zápas Nizozemsko vs. Japonsko na MS 2026?

Zahajovací zápas skupiny F mezi Nizozemskem a Japonskem se uskuteční v neděli 14. června od 22:00 a v přímém přenosu jej vysílá kanál Nova Action. Hraje se na AT&T Stadium v Dallasu, dostupný je i textový online přenos na iDNES.cz.

Datum:neděle 14. června 2026 od 0:00
Dějiště:AT&T Stadium, Dallas, USA
TV přenos:Nova Action

Aktuální kurzy Nizozemsko – Japonsko na MS 2026

Nizozemci jsou sice podle bookmakerů favority, určitě ale Japonce nesmí podcenit. Aktuální kurzy Synotu vidíte níže.

Nizozemsko 2,12 remíza 3,5
Japonsko 3,81

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Nizozemci ve skupině neprohrávají

Dojde reprezentace Nizozemska konečně k titulu? Výběr trenéra Koemana vypadá na papíře silně – to už ale platilo i o předešlých šampionátech a zlatá medaile z toho zatím nikdy nebyla.

Po skvěle zvládnuté kvalifikaci bez jediné prohry se ale příprava až tolik nevyvedla – od vítězství nad Norskem přišla jen remíza s Ekvádorem, prohra proti Alžírsku a vydřené vítězství s Uzbekistánem. Pozitivní je, že úvodní duel nakonec stihne gólman Verbruggen.

Ve skupině MS to ale Nizozemci umí. Od roku 1994, kdy byl mimochodem současný trenér kapitánem mužstva, jsou v základní skupině neporaženi.

Nizozemsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Předpokládaná sestava Nizozemska

Verbruggen – van de Ven, van Dijk, van Hecke, Dumfries – Gravenberch, de Jong – Gakpo, Reijnders, Summerville – Malen

Příprava Nizozemska na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
8. červnaNizozemsko – Uzbekistán2:1
3. červnaNizozemsko – Alžírsko0:1
31. březnaNizozemsko – Ekvádor1:1
27. březnaNizozemsko – Norsko2:1

Fotbalisté Japonska se radují z gólu Daizena Maedy (druhý zleva) v osmifinále proti Chorvatsku.

Japonci v přípravě porazili i Brazílii s Anglií

Japonsko si účast na MS zajistilo jako vůbec první země – ovládlo totiž kvalifikační skupinu C, když prohrálo pouze s Austrálií. Zakončilo ji se skóre 30:3.

Od té doby odehrálo spoustu přípravných duelů, které jim vyšly parádně – od září, kdy nestačili na výběr USA, nepohráli 7 duelů v řadě. Poradili si mimo jiné s Brazílií (3:2) a Anglií (1:0).

Na MS se Japonci dostali poprvé až v roce 1998, od té doby na šampionátu ani jednou nechyběli. Stále čekají na postup alespoň do čtvrtfinále. Favority umí dokonale překvapit, dobře si pamatujeme skupinu před čtyřmi lety v Kataru, kde zapsali vítězství nad Španěly i Němci. V osmifinále bohužel nezvládli penalty s Chorvatskem.

Předpokládaná sestava Japonska

Suzuki – Watanabe, Itakura, H. Ito – Doan, Sano, Kamada, Nakamura – Kubo, Ueda, J. Ito

Příprava Japonska na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
31. květnaJaponsko – Island1:0
31. březnaAnglie – Japonsko0:1
28. březnaSkotsko – Japonsko0:1
18. listopaduJaponsko – Bolívie3:0
14. listopaduJaponsko – Ghana2:0
14. říjnaJaponsko – Brazílie3:2

Vzájemné zápasy Nizozemsko vs. Japonsko

Historie vzájemných zápasů není příliš bohatá. Kromě dvou přípravných duelů se Nizozemci a Japonci potkali i v rámci MS 2010, kde nakonec těsně zvítězili Oranjes.

Vzájemné zápasy Nizozemska a Japonska
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
16. 11. 2013přípravaNizozemskoJaponsko2:2
19. 6. 2010Mistrovství světaNizozemskoJaponsko1:0
5. 9. 2009přípravaNizozemskoJaponsko3:0

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