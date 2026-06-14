Kdy a kde sledovat zápas Nizozemsko vs. Japonsko na MS 2026?
Zahajovací zápas skupiny F mezi Nizozemskem a Japonskem se uskuteční v neděli 14. června od 22:00 a v přímém přenosu jej vysílá kanál Nova Action. Hraje se na AT&T Stadium v Dallasu, dostupný je i textový online přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|neděle 14. června 2026 od 0:00
|Dějiště:
|AT&T Stadium, Dallas, USA
|TV přenos:
|Nova Action
Aktuální kurzy Nizozemsko – Japonsko na MS 2026
Nizozemci jsou sice podle bookmakerů favority, určitě ale Japonce nesmí podcenit. Aktuální kurzy Synotu vidíte níže.
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Nizozemci ve skupině neprohrávají
Dojde reprezentace Nizozemska konečně k titulu? Výběr trenéra Koemana vypadá na papíře silně – to už ale platilo i o předešlých šampionátech a zlatá medaile z toho zatím nikdy nebyla.
Po skvěle zvládnuté kvalifikaci bez jediné prohry se ale příprava až tolik nevyvedla – od vítězství nad Norskem přišla jen remíza s Ekvádorem, prohra proti Alžírsku a vydřené vítězství s Uzbekistánem. Pozitivní je, že úvodní duel nakonec stihne gólman Verbruggen.
Ve skupině MS to ale Nizozemci umí. Od roku 1994, kdy byl mimochodem současný trenér kapitánem mužstva, jsou v základní skupině neporaženi.
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Nizozemsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie
Předpokládaná sestava Nizozemska
Verbruggen – van de Ven, van Dijk, van Hecke, Dumfries – Gravenberch, de Jong – Gakpo, Reijnders, Summerville – Malen
|Datum
|Zápas
|Skóre
|8. června
|Nizozemsko – Uzbekistán
|2:1
|3. června
|Nizozemsko – Alžírsko
|0:1
|31. března
|Nizozemsko – Ekvádor
|1:1
|27. března
|Nizozemsko – Norsko
|2:1
Japonci v přípravě porazili i Brazílii s Anglií
Japonsko si účast na MS zajistilo jako vůbec první země – ovládlo totiž kvalifikační skupinu C, když prohrálo pouze s Austrálií. Zakončilo ji se skóre 30:3.
Od té doby odehrálo spoustu přípravných duelů, které jim vyšly parádně – od září, kdy nestačili na výběr USA, nepohráli 7 duelů v řadě. Poradili si mimo jiné s Brazílií (3:2) a Anglií (1:0).
Na MS se Japonci dostali poprvé až v roce 1998, od té doby na šampionátu ani jednou nechyběli. Stále čekají na postup alespoň do čtvrtfinále. Favority umí dokonale překvapit, dobře si pamatujeme skupinu před čtyřmi lety v Kataru, kde zapsali vítězství nad Španěly i Němci. V osmifinále bohužel nezvládli penalty s Chorvatskem.
Předpokládaná sestava Japonska
Suzuki – Watanabe, Itakura, H. Ito – Doan, Sano, Kamada, Nakamura – Kubo, Ueda, J. Ito
|Datum
|Zápas
|Skóre
|31. května
|Japonsko – Island
|1:0
|31. března
|Anglie – Japonsko
|0:1
|28. března
|Skotsko – Japonsko
|0:1
|18. listopadu
|Japonsko – Bolívie
|3:0
|14. listopadu
|Japonsko – Ghana
|2:0
|14. října
|Japonsko – Brazílie
|3:2
Vzájemné zápasy Nizozemsko vs. Japonsko
Historie vzájemných zápasů není příliš bohatá. Kromě dvou přípravných duelů se Nizozemci a Japonci potkali i v rámci MS 2010, kde nakonec těsně zvítězili Oranjes.
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|16. 11. 2013
|příprava
|Nizozemsko
|Japonsko
|2:2
|19. 6. 2010
|Mistrovství světa
|Nizozemsko
|Japonsko
|1:0
|5. 9. 2009
|příprava
|Nizozemsko
|Japonsko
|3:0