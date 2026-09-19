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Newcastle – Hull: Kde sledovat Premier League, sestavy, statistiky, kurzy

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  5:58

Brankář Newcastlu Lukáš Horníček během zápasu s Leedsem. | foto: Reuters

Newcastle se potřebuje vzpamatovat z ponižující prohry na Leedsu. V 5. kole Premier League v sobotu přivítá senzaci z Hullu. Kde zápas sledovat, předpokládané sestavy a které sázkové kurzy stojí za pozornost, najdete v našem přehledu.
Základní informace o utkání Newcastle vs. HullDetail
SoutěžPremier League – 5. kolo
Termín a čassobota 19. září 2026 od 16:00 SELČ
Místo konáníSt James’ Park, Newcastle
Televizní přenosCanal+ Sport – v nabídce Skylinku
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz

Z českého pohledu je zápas zajímavý i kvůli Lukášovi Horníčkovi. V brance Newcastlu si zatím vede skvěle a kouč Matthias Jaissle ho chválí.

Newcastle dostal facku, Hull je stále bez porážky

Newcastle vstoupil do sezony výborně. I přes odchod několika opor remizoval doma s Liverpoolem a Bournemouthem a venku porazil Tottenham. Minulé kolo však nezvládl. Na hřišti Leedsu utrpěl první porážku a víc než ztráta bodů zaujal způsob prohry. Domácí svého soupeře přehráli rozdílem třídy.

Hull naproti tomu prožívá po návratu do Premier League skvělý začátek. Po výhrách nad Manchesterem United (2:0) a Coventry (1:0) následovaly dvě remízy – 0:0 s Aston Villou a 2:2 s Chelsea. Tři udržená čistá konta ze čtyř zápasů jsou skvělou vizitkou.

U Hullu je zajímavé především to, jak málo prostoru soupeřům dává. Proti Aston Ville pustil soupeře jen k jediné střele na branku! Na Chelsea sice dvakrát inkasoval, očekávané góly (xG) domácího týmu ukazovaly hodnotu 0,91, což je

Jaissle nechce po debaklu měnit herní plán

Zajímavé kurzy

  • Neprohra Hullu – kurz 2,23
  • Padne pod 3,5 gólu – kurz 1,53
  • V obou poločasech padne pod 1.5 gólu – kurz 2,9
  • Hull čisté konto – kurz 5,07

Pondělní porážka v Leedsu otevřela otázku, zda Newcastle kvůli problémům v defenzivě neupraví svůj způsob hry. Trenér Matthias Jaissle ale podle svých slov nechce od svého plánu ustupovat.

Německý kouč staví na přímočarém a vertikálním fotbalu. Newcastle zároveň v létě výrazně omladilo kádr – podle Guardianu přišlo osm hráčů ve věku 24 let a méně. Tým se zároveň musí vyrovnat s odchody tahounů Bruna Guimarãese, Sandra Tonaliho a Anthonyho Gordona.

Předpokládané sestavy a absence
NewcastleHull
SestavaHorníček – Murphy, Thiaw, Botman, Hall – Steur, Miley – Fernández-Pardo, Willock, Barnes – WissaTzolakis – Coyle, Ajayi, Egan, Herrington – Giles, Belloumi, Slater, Crooks, Stroud – McBurnie
Nebudou hrátDan Burn (kotník), Amar Dedič (zranění), Anthony Elanga (koleno), Nico González (zranění), Ewen Jaouen (kotník), Joelinton (stehno), Will Osula (zranění), Jacob Ramsey (zranění)Ilyas Ansah (záda), Jack Butland (ruka), Darko Gyabi (třísla), Charlie Hughes (třísla), Eliot Matazo (koleno), Nobel Mendy (zranění), Hidemasa Morita (lýtko)
Nejistý startMatt Targett (kotník)

Jaký obraz hry sobotní zápas nabídne? Newcastle se zatím prezentoval jasným stylem. Po zisku míče přechází do velmi rychlých kontrů, kterými nadělal velké problémy jak Liverpoolu, tak Tottenhamu. U Hullu je ovšem předpoklad, že na míči nebude tak často a domácí by se měli ukázat i v jiné roli.

Vzájemné zápasy Newcastle – Hull (H2H)

Poslední soutěžní střetnutí se odehrálo v listopadu 2016, takže pro sobotní souboj nemá vzájemná bilance příliš velkou vypovídací hodnotu. Tehdy v Ligovém poháru po remíze 1:1 rozhodly penalty ve prospěch Hullu. V přípravném utkání v červenci 2024 už zvítězil Newcastle 2:0.

Poslední vzájemné zápasy Newcastle vs. Hull
DatumSoutěžZápas
27. 7. 2024PřípravaHull – Newcastle 0:2
24. 7. 2018PřípravaHull – Newcastle 2:2
29. 11. 2016EFL CupHull – Newcastle 1:1 (3:1 po pen.)
31. 1. 2015Premier LeagueHull – Newcastle 3:0
20. 9. 2014Premier LeagueNewcastle – Hull 2:2

Oba týmy se v soutěžních zápasech střetly celkem 25krát. Newcastle vyhrál 12 zápasů, Hull šest a sedm skončilo remízou.

Zápasy 5. kola Premier League

Datum a časZápas
18. 9. 21:00Brentford – Chelsea
19. 9. 13:30Tottenham – Aston Villa
19. 9. 16:00Newcastle United – Hull City
19. 9. 16:00Everton – Ipswich Town
19. 9. 16:00Brighton – Arsenal
19. 9. 18:30Nottingham – Coventry City
20. 9. 15:00Manchester City – Sunderland AFC
20. 9. 15:00Leeds United – Crystal Palace
20. 9. 15:00Bournemouth – Liverpool
20. 9. 17:30Fulham – Manchester United
Tabulka Premier League
#TýmZVRPSkóreRozdílB
1.Arsenal44008:1+712
2.Manchester City44008:2+612
3.Leeds42207:3+48
4.Hull42205:2+38
5.Brighton421113:5+87
6.Chelsea421110:9+17
7.Brentford41307:4+36
8.Liverpool41306:4+26
9.Everton41305:3+26
10.Ipswich42027:10−36
11.Nottingham41214:405
12.Newcastle41217:8−15
13.Manchester Utd41127:704
14.Sunderland41123:5−24
15.Bournemouth40316:7−13
16.Crystal Palace41036:11−53
17.Tottenham40220:5−52
18.Fulham40134:7−31
19.Aston Villa40131:7−61
20.Coventry40040:10-100
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