|Základní informace o utkání Newcastle vs. Hull
|Detail
|Soutěž
|Premier League – 5. kolo
|Termín a čas
|sobota 19. září 2026 od 16:00 SELČ
|Místo konání
|St James’ Park, Newcastle
|Televizní přenos
|Canal+ Sport – v nabídce Skylinku
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
Z českého pohledu je zápas zajímavý i kvůli Lukášovi Horníčkovi. V brance Newcastlu si zatím vede skvěle a kouč Matthias Jaissle ho chválí.
Newcastle dostal facku, Hull je stále bez porážky
Newcastle vstoupil do sezony výborně. I přes odchod několika opor remizoval doma s Liverpoolem a Bournemouthem a venku porazil Tottenham. Minulé kolo však nezvládl. Na hřišti Leedsu utrpěl první porážku a víc než ztráta bodů zaujal způsob prohry. Domácí svého soupeře přehráli rozdílem třídy.
Hull naproti tomu prožívá po návratu do Premier League skvělý začátek. Po výhrách nad Manchesterem United (2:0) a Coventry (1:0) následovaly dvě remízy – 0:0 s Aston Villou a 2:2 s Chelsea. Tři udržená čistá konta ze čtyř zápasů jsou skvělou vizitkou.
U Hullu je zajímavé především to, jak málo prostoru soupeřům dává. Proti Aston Ville pustil soupeře jen k jediné střele na branku! Na Chelsea sice dvakrát inkasoval, očekávané góly (xG) domácího týmu ukazovaly hodnotu 0,91, což je
Jaissle nechce po debaklu měnit herní plán
Zajímavé kurzy
Pondělní porážka v Leedsu otevřela otázku, zda Newcastle kvůli problémům v defenzivě neupraví svůj způsob hry. Trenér Matthias Jaissle ale podle svých slov nechce od svého plánu ustupovat.
Německý kouč staví na přímočarém a vertikálním fotbalu. Newcastle zároveň v létě výrazně omladilo kádr – podle Guardianu přišlo osm hráčů ve věku 24 let a méně. Tým se zároveň musí vyrovnat s odchody tahounů Bruna Guimarãese, Sandra Tonaliho a Anthonyho Gordona.
|Newcastle
|Hull
|Sestava
|Horníček – Murphy, Thiaw, Botman, Hall – Steur, Miley – Fernández-Pardo, Willock, Barnes – Wissa
|Tzolakis – Coyle, Ajayi, Egan, Herrington – Giles, Belloumi, Slater, Crooks, Stroud – McBurnie
|Nebudou hrát
|Dan Burn (kotník), Amar Dedič (zranění), Anthony Elanga (koleno), Nico González (zranění), Ewen Jaouen (kotník), Joelinton (stehno), Will Osula (zranění), Jacob Ramsey (zranění)
|Ilyas Ansah (záda), Jack Butland (ruka), Darko Gyabi (třísla), Charlie Hughes (třísla), Eliot Matazo (koleno), Nobel Mendy (zranění), Hidemasa Morita (lýtko)
|Nejistý start
|Matt Targett (kotník)
Jaký obraz hry sobotní zápas nabídne? Newcastle se zatím prezentoval jasným stylem. Po zisku míče přechází do velmi rychlých kontrů, kterými nadělal velké problémy jak Liverpoolu, tak Tottenhamu. U Hullu je ovšem předpoklad, že na míči nebude tak často a domácí by se měli ukázat i v jiné roli.
Vzájemné zápasy Newcastle – Hull (H2H)
Poslední soutěžní střetnutí se odehrálo v listopadu 2016, takže pro sobotní souboj nemá vzájemná bilance příliš velkou vypovídací hodnotu. Tehdy v Ligovém poháru po remíze 1:1 rozhodly penalty ve prospěch Hullu. V přípravném utkání v červenci 2024 už zvítězil Newcastle 2:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|27. 7. 2024
|Příprava
|Hull – Newcastle 0:2
|24. 7. 2018
|Příprava
|Hull – Newcastle 2:2
|29. 11. 2016
|EFL Cup
|Hull – Newcastle 1:1 (3:1 po pen.)
|31. 1. 2015
|Premier League
|Hull – Newcastle 3:0
|20. 9. 2014
|Premier League
|Newcastle – Hull 2:2
Oba týmy se v soutěžních zápasech střetly celkem 25krát. Newcastle vyhrál 12 zápasů, Hull šest a sedm skončilo remízou.
Zápasy 5. kola Premier League
|Datum a čas
|Zápas
|18. 9. 21:00
|Brentford – Chelsea
|19. 9. 13:30
|Tottenham – Aston Villa
|19. 9. 16:00
|Newcastle United – Hull City
|19. 9. 16:00
|Everton – Ipswich Town
|19. 9. 16:00
|Brighton – Arsenal
|19. 9. 18:30
|Nottingham – Coventry City
|20. 9. 15:00
|Manchester City – Sunderland AFC
|20. 9. 15:00
|Leeds United – Crystal Palace
|20. 9. 15:00
|Bournemouth – Liverpool
|20. 9. 17:30
|Fulham – Manchester United
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Rozdíl
|B
|1.
|Arsenal
|4
|4
|0
|0
|8:1
|+7
|12
|2.
|Manchester City
|4
|4
|0
|0
|8:2
|+6
|12
|3.
|Leeds
|4
|2
|2
|0
|7:3
|+4
|8
|4.
|Hull
|4
|2
|2
|0
|5:2
|+3
|8
|5.
|Brighton
|4
|2
|1
|1
|13:5
|+8
|7
|6.
|Chelsea
|4
|2
|1
|1
|10:9
|+1
|7
|7.
|Brentford
|4
|1
|3
|0
|7:4
|+3
|6
|8.
|Liverpool
|4
|1
|3
|0
|6:4
|+2
|6
|9.
|Everton
|4
|1
|3
|0
|5:3
|+2
|6
|10.
|Ipswich
|4
|2
|0
|2
|7:10
|−3
|6
|11.
|Nottingham
|4
|1
|2
|1
|4:4
|0
|5
|12.
|Newcastle
|4
|1
|2
|1
|7:8
|−1
|5
|13.
|Manchester Utd
|4
|1
|1
|2
|7:7
|0
|4
|14.
|Sunderland
|4
|1
|1
|2
|3:5
|−2
|4
|15.
|Bournemouth
|4
|0
|3
|1
|6:7
|−1
|3
|16.
|Crystal Palace
|4
|1
|0
|3
|6:11
|−5
|3
|17.
|Tottenham
|4
|0
|2
|2
|0:5
|−5
|2
|18.
|Fulham
|4
|0
|1
|3
|4:7
|−3
|1
|19.
|Aston Villa
|4
|0
|1
|3
|1:7
|−6
|1
|20.
|Coventry
|4
|0
|0
|4
|0:10
|-10
|0