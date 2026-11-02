Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Newcastle – Everton v TV: Kde sledovat Premier League, kurzy a statistiky

Autor:
  9:32

Brankář Newcastlu Lukáš Horníček se raduje z gólu svého týmu. | foto: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Fotbalisté Newcastlu přivítají v dohrávce 9. kola Premier League Everton, který je v tabulce pouze o bod za nimi. Domácí v posledním ligovém utkání zvítězili na hřišti Crystal Palace, zatímco hosté stále čekají na první venkovní výhru v sezoně. Everton však svého soupeře před několika dny porazil v Ligovém poháru. Kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co napovídají statistiky a sázkové kurzy?
Newcastle Utd. 2,26 remíza 3,66
Everton 3,29

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Základní informace o utkání Newcastle vs. Everton
SoutěžPremier League – 9. kolo
Termín a časpondělí 2. listopadu 2026 od 21:00 SEČ
Místo konáníSt. James’ Park, Newcastle
Televizní přenosCANAL+ Sport
Textový přenospodrobná online reportáž na iDNES.cz
Sázkové kurzyu SynotTipu ZDE

Kde sledovat duel Newcastle vs. Everton

Utkání Newcastlu s Evertonem se odehraje v pondělí 2. listopadu od 21:00 SEČ na stadionu St. James’ Park. Televizní přenos nabídne stanice CANAL+ Sport, která zahájí vysílání ve 20:55. Textovou online reportáž ze zápasu najdete také na iDNES.cz.

Předpokládané sestavy a absence
NewcastleEverton
Předpokládaná sestavaHorníček – Dedič, Thiaw, Botman, Hall – Nico González, Joelinton – Murphy, Willock, Barnes – WissaPickford – Röhl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko – Armstrong, Garner – Alcaraz, Dewsbury-Hall, Johnson – Barry
Nebudou hrátJaouen (svalové zranění), Livramento (koleno)
Nejistý startFernandez-Pardo (nemoc), Miley (svalové zranění), Osula (kotník)Grealish (rozhodnutí trenéra)
TrenérMatthias JaissleDavid Moyes

Newcastle: solidní útok, slabší defenzíva

Newcastle vstupuje do pondělní dohrávky z dvanáctého místa tabulky. Po osmi ligových kolech získal jedenáct bodů, přičemž vstřelil dvanáct branek a čtrnáctkrát inkasoval. Svěřenci Matthiase Jaissleho se tak mohou spolehnout na poměrně produktivní útok, výrazně horší bilanci však vykazují v defenzivě.

V posledním ligovém kole Newcastle zvítězil na hřišti Crystal Palace 2:0 a přerušil sérii tří porážek. Brankář Lukáš Horníček udržel čisté konto, což je pro mužstvo s průměrem 1,75 inkasovaného gólu na zápas důležitý výsledek.

Na domácím stadionu zatím Newcastle získal pět bodů ze čtyř utkání. V ofenzivě se může opřít o Harveyho Barnese, který má na kontě dva góly a dvě asistence. Další možností v útoku je Yoane Wissa.

Poslední zápasy Newcastlu
DatumZápasVýsledekSoutěž
29. 10. 2026Everton – Newcastle3:1Anglický ligový pohár
25. 10. 2026Crystal Palace – Newcastle0:2Premier League
17. 10. 2026Newcastle – Aston Villa0:1Premier League
12. 10. 2026Coventry – Newcastle4:1Premier League
19. 9. 2026Newcastle – Hull City2:1Premier League

Everton čeká na první venkovní vítězství

Zajímavá nabídka

  • Remíza – kurz 3,66 Týmy dělí jediný bod, Newcastle doma získal jen 5 z 12 možných
  • Harvey Barnes dá gól – kurz 3,05
  • Více než 2,5 gólu – kurz 1,73 Newcastle má v ligových zápasech celkový gólový průměr 3,25

Everton je na čtrnáctém místě Premier League s deseti body. Svěřenci Davida Moyese vstřelili osm branek a devět jich inkasovali. Právě obrana patří k silnějším stránkám mužstva, zatímco v ofenzivě se hosté prosazují méně často.

Na hřištích soupeřů Everton v aktuální ligové sezoně ještě nevyhrál. Ze čtyř venkovních zápasů získal tři body a jeho čekání na vítězství mimo vlastní stadion se při započítání minulého ročníku prodloužilo na devět utkání.

V posledních dvou ligových kolech Everton podlehl Chelsea i Arsenalu shodně 0:2. Povzbuzením však může být čtvrteční vítězství 3:1 nad Newcastlem v Ligovém poháru.

Nejlepším ligovým střelcem Evertonu je Thierno Barry se třemi góly.

Poslední zápasy Evertonu
DatumZápasVýsledekSoutěž
29. 10. 2026Everton – Newcastle3:1Anglický ligový pohár
24. 10. 2026Arsenal – Everton2:0Premier League
17. 10. 2026Everton – Chelsea0:2Premier League
11. 10. 2026Hull City – Everton2:2Premier League
19. 9. 2026Everton – Ipswich1:0Premier League

Jak si oba týmy vedou ve statistikách?

Newcastle má po osmi kolech o bod více než Everton a je produktivnější v útoku. Domácí vstřelili dvanáct branek oproti osmi gólům hostů. Zároveň však výrazně častěji inkasují, v průměru 1,75 gólu na zápas.

Everton má lepší obrannou bilanci a dovoluje soupeřům méně střel na branku. Newcastle naopak drží častěji míč, přesto sám vysílá na branku méně střel než jeho pondělní soupeř.

StatistikaNewcastleEverton
Pořadí v tabulce12.14.
Body1110
Skóre12:148:9
Góly na zápas1,501,00
Inkasované góly na zápas1,751,13
Střely na branku / zápas3,14,5
Střely soupeřů na branku / zápas4,63,6
Držení míče51,5 %46,5 %
Žluté karty / zápas2,81,9

Poslední vzájemné zápasy (H2H)

Everton vyhrál tři z posledních pěti vzájemných utkání ve všech soutěžích. Naposledy se oba celky střetly 29. října v Ligovém poháru, kdy Everton na domácím stadionu zvítězil 3:1.

V minulém ročníku Premier League vyhrál Everton na hřišti Newcastlu 3:2, zatímco předchozí ligový duel v Liverpoolu ovládly Straky 4:1.

DatumZápasVýsledekSoutěž
29. 10. 2026Everton – Newcastle3:1Anglický ligový pohár
28. 2. 2026Newcastle – Everton2:3Premier League
29. 11. 2025Everton – Newcastle1:4Premier League
25. 5. 2025Newcastle – Everton0:1Premier League
5. 10. 2024Everton – Newcastle0:0Premier League
Tabulka Premier League 2026/27
Poř.TýmZVRPSkóreRozdílBody
1.Arsenal980114:5+924
2.Manchester City970220:10+1021
3.Brighton961224:7+1719
4.Chelsea951319:15+416
5.Liverpool943211:9+215
6.Brentford935116:9+714
7.Bournemouth933314:13+112
8.Tottenham933310:10012
9.Aston Villa933310:13−312
10.Hull925211:10+111
11.Leeds92529:8+111
12.Newcastle832312:14−211
13.Ipswich932414:18−411
14.Everton82428:9−110
15.Fulham92349:11−29
16.Coventry93069:16−79
17.Manchester United914410:15−57
18.Crystal Palace92169:21−127
19.Nottingham91356:12−66
20.Sunderland91267:17−105
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Dakar kvůli obavám z bezpečnosti začne v Portugalsku, pak se pojede v Maroku

Daniel Sanders během Rallye Dakar.

Rallye Dakar se ze Saúdské Arábie, která nemůže být dějištěm z bezpečnostních důvodů, přesune do Evropy a Afriky a pojede se v Portugalsku a Maroku. Start bude 9. ledna v Loulé-Faro, cíl 23. ledna v...

Newcastle – Everton v TV: Kde sledovat Premier League, kurzy a statistiky

Brankář Newcastlu Lukáš Horníček se raduje z gólu svého týmu.

Fotbalisté Newcastlu přivítají v dohrávce 9. kola Premier League Everton, který je v tabulce pouze o bod za nimi. Domácí v posledním ligovém utkání zvítězili na hřišti Crystal Palace, zatímco hosté...

2. listopadu 2026  9:32

ME v cyklokrosu 2026 Zeddam: Program, česká nominace, výsledky a kde sledovat

Barbora Bukovská dojíždí ve Val di Sole na druhém místě.

Nizozemský Zeddam hostí o víkendu 7. a 8. listopadu cyklokrosové mistrovství Evropy 2026. Česká reprezentace vysílá do bojů o cenné kovy 19 závodníků napříč šesti kategoriemi. V našem přehledu...

2. listopadu 2026  7:46

Co bookmakeři nečekali: Remíza za 8,72, trápení Bayernu a další pád City

V seriálu rubriky iDNES Sázení každé pondělí rozebíráme největší překvapení...

Nečekané remízy fotbalistů Bayernu Mnichov a Feyenoordu i druhá porážka Manchesteru City za sebou patří mezi největší překvapení uplynulého víkendu. Proč byly kurzy na tyto výsledky tak vysoké? Šlo o...

2. listopadu 2026  6:59

Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky

Jakub Menšík pózuje s trofejí pro vítěze turnaje v Aucklandu.

Pod ATP Tour patří ty nejprestižnější mužské tenisové turnaje. V roce 2026 se hraje od ledna do prosince, a to po celém světě. Podívejte se na kalendář, vítěze a kde sledovat live streamy.

1. listopadu 2026  20:42

ATP Paříž Masters 2026: program, výsledky, Češi a kde sledovat živě

Novak Djokovič v prvním kole US Open

Jediným halovým turnajem kategorie ATP 1000 je Masters v Paříži, letos se hraje od 2. do 8. listopadu 2026. V akci uvidíme světovou špičku mužského tenisu, startují i Češi. Sledujte přímé přenosy...

1. listopadu 2026  20:41

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

WTA Tour je je nejvyšší úrovní ženského profesionálního tenisu. Sezona 2026 trvá od ledna do listopadu, turnaje se konají po celém světě. V článku najdete jejich přehled, vítězky a poradíme, kde...

1. listopadu 2026  18:03

WTA Hong Kong 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Tereza Valentová během utkání proti Darije Snigurové v semifinále Prague Open.

V Hong Kongu je od 2. do 8. listopadu 2026 na programu celkově 13. ročník ženského tenisového turnaje, v akci je i Tereza Valentová. Sledujte přímé přenosy díky online streamům.

1. listopadu 2026  17:57

WTA Čennaí 2026: Program, výsledky, Češky a živý přenos

Linda Fruhvirtová zahrává míč v utkání s Barborou Krejčíkovou na Prague Open.

Jedním ze dvou posledních ženských tenisových turnajů sezony je WTA 250 v indickém Čennaí. Hraje se od 2. do 8. listopadu, uvidíme i Češky. Sledujte přímé přenosy online.

1. listopadu 2026  16:44

Lehečka vs. Vacherot v TV: Kde sledovat finále ATP Basilej 2026

Jiří Lehečka slaví postup do finále turnaje v Basileji.

Jiří Lehečka si na ATP 500 v Basileji zahraje o titul, ve finále se utká s Valentinem Vacherotem. Sledujte přímý přenos online, hraje se 1. listopadu od 15:30.

1. listopadu 2026  15:20

Mistrovství Evropy v curlingu 2026 muži a ženy: Program, výsledky, tabulky

Český curler Lukáš Klíma sleduje zápas proti Norsku. (13. února 2026)

Poprvé v historii se Mistrovství Evropy v curlingu koná v Česku. Od 27. října do 1. listopadu 2026 se v Ostravě uskuteční mužský i ženský turnaj – přečtěte si vše potřebné v tomto článku.

1. listopadu 2026  13:40

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

WTA Guangzhou 2026: Program, výsledky, Češky a živý přenos

Kateřina Siniaková odehrává míček ve finále turnaje v Ósace.

Tenisové turnaje žen v Číně pokračují zastávkou v Guangzhou, česky Kantonu. I za účasti českých hráček se hraje od 26. října do 1. listopadu 2026, sledujte live streamy živě online.

1. listopadu 2026  11:05

Liverpool – Arsenal v TV: Kde sledovat Premier League, kurzy a statistiky

Výměna názorů mezi fotbalisty Arsenalu a Liverpoolu.

Fotbalisté Liverpoolu vyzvou ve šlágru 9. kola anglické ligy Arsenal. Domácí vyhráli posledních pět soutěžních zápasů, zatímco londýnský celek se drží na druhém místě tabulky a má nejlepší obranu v...

1. listopadu 2026  6:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.