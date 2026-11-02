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|Soutěž
|Premier League – 9. kolo
|Termín a čas
|pondělí 2. listopadu 2026 od 21:00 SEČ
|Místo konání
|St. James’ Park, Newcastle
|Televizní přenos
|CANAL+ Sport
|Textový přenos
|podrobná online reportáž na iDNES.cz
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Kde sledovat duel Newcastle vs. Everton
Utkání Newcastlu s Evertonem se odehraje v pondělí 2. listopadu od 21:00 SEČ na stadionu St. James’ Park. Televizní přenos nabídne stanice CANAL+ Sport, která zahájí vysílání ve 20:55. Textovou online reportáž ze zápasu najdete také na iDNES.cz.
|Newcastle
|Everton
|Předpokládaná sestava
|Horníček – Dedič, Thiaw, Botman, Hall – Nico González, Joelinton – Murphy, Willock, Barnes – Wissa
|Pickford – Röhl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko – Armstrong, Garner – Alcaraz, Dewsbury-Hall, Johnson – Barry
|Nebudou hrát
|Jaouen (svalové zranění), Livramento (koleno)
|—
|Nejistý start
|Fernandez-Pardo (nemoc), Miley (svalové zranění), Osula (kotník)
|Grealish (rozhodnutí trenéra)
|Trenér
|Matthias Jaissle
|David Moyes
Newcastle: solidní útok, slabší defenzíva
Newcastle vstupuje do pondělní dohrávky z dvanáctého místa tabulky. Po osmi ligových kolech získal jedenáct bodů, přičemž vstřelil dvanáct branek a čtrnáctkrát inkasoval. Svěřenci Matthiase Jaissleho se tak mohou spolehnout na poměrně produktivní útok, výrazně horší bilanci však vykazují v defenzivě.
V posledním ligovém kole Newcastle zvítězil na hřišti Crystal Palace 2:0 a přerušil sérii tří porážek. Brankář Lukáš Horníček udržel čisté konto, což je pro mužstvo s průměrem 1,75 inkasovaného gólu na zápas důležitý výsledek.
Na domácím stadionu zatím Newcastle získal pět bodů ze čtyř utkání. V ofenzivě se může opřít o Harveyho Barnese, který má na kontě dva góly a dvě asistence. Další možností v útoku je Yoane Wissa.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|29. 10. 2026
|Everton – Newcastle
|3:1
|Anglický ligový pohár
|25. 10. 2026
|Crystal Palace – Newcastle
|0:2
|Premier League
|17. 10. 2026
|Newcastle – Aston Villa
|0:1
|Premier League
|12. 10. 2026
|Coventry – Newcastle
|4:1
|Premier League
|19. 9. 2026
|Newcastle – Hull City
|2:1
|Premier League
Everton čeká na první venkovní vítězství
Zajímavá nabídka
Everton je na čtrnáctém místě Premier League s deseti body. Svěřenci Davida Moyese vstřelili osm branek a devět jich inkasovali. Právě obrana patří k silnějším stránkám mužstva, zatímco v ofenzivě se hosté prosazují méně často.
Na hřištích soupeřů Everton v aktuální ligové sezoně ještě nevyhrál. Ze čtyř venkovních zápasů získal tři body a jeho čekání na vítězství mimo vlastní stadion se při započítání minulého ročníku prodloužilo na devět utkání.
V posledních dvou ligových kolech Everton podlehl Chelsea i Arsenalu shodně 0:2. Povzbuzením však může být čtvrteční vítězství 3:1 nad Newcastlem v Ligovém poháru.
Nejlepším ligovým střelcem Evertonu je Thierno Barry se třemi góly.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|29. 10. 2026
|Everton – Newcastle
|3:1
|Anglický ligový pohár
|24. 10. 2026
|Arsenal – Everton
|2:0
|Premier League
|17. 10. 2026
|Everton – Chelsea
|0:2
|Premier League
|11. 10. 2026
|Hull City – Everton
|2:2
|Premier League
|19. 9. 2026
|Everton – Ipswich
|1:0
|Premier League
Jak si oba týmy vedou ve statistikách?
Newcastle má po osmi kolech o bod více než Everton a je produktivnější v útoku. Domácí vstřelili dvanáct branek oproti osmi gólům hostů. Zároveň však výrazně častěji inkasují, v průměru 1,75 gólu na zápas.
Everton má lepší obrannou bilanci a dovoluje soupeřům méně střel na branku. Newcastle naopak drží častěji míč, přesto sám vysílá na branku méně střel než jeho pondělní soupeř.
|Statistika
|Newcastle
|Everton
|Pořadí v tabulce
|12.
|14.
|Body
|11
|10
|Skóre
|12:14
|8:9
|Góly na zápas
|1,50
|1,00
|Inkasované góly na zápas
|1,75
|1,13
|Střely na branku / zápas
|3,1
|4,5
|Střely soupeřů na branku / zápas
|4,6
|3,6
|Držení míče
|51,5 %
|46,5 %
|Žluté karty / zápas
|2,8
|1,9
Poslední vzájemné zápasy (H2H)
Everton vyhrál tři z posledních pěti vzájemných utkání ve všech soutěžích. Naposledy se oba celky střetly 29. října v Ligovém poháru, kdy Everton na domácím stadionu zvítězil 3:1.
V minulém ročníku Premier League vyhrál Everton na hřišti Newcastlu 3:2, zatímco předchozí ligový duel v Liverpoolu ovládly Straky 4:1.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|29. 10. 2026
|Everton – Newcastle
|3:1
|Anglický ligový pohár
|28. 2. 2026
|Newcastle – Everton
|2:3
|Premier League
|29. 11. 2025
|Everton – Newcastle
|1:4
|Premier League
|25. 5. 2025
|Newcastle – Everton
|0:1
|Premier League
|5. 10. 2024
|Everton – Newcastle
|0:0
|Premier League
|Poř.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Rozdíl
|Body
|1.
|Arsenal
|9
|8
|0
|1
|14:5
|+9
|24
|2.
|Manchester City
|9
|7
|0
|2
|20:10
|+10
|21
|3.
|Brighton
|9
|6
|1
|2
|24:7
|+17
|19
|4.
|Chelsea
|9
|5
|1
|3
|19:15
|+4
|16
|5.
|Liverpool
|9
|4
|3
|2
|11:9
|+2
|15
|6.
|Brentford
|9
|3
|5
|1
|16:9
|+7
|14
|7.
|Bournemouth
|9
|3
|3
|3
|14:13
|+1
|12
|8.
|Tottenham
|9
|3
|3
|3
|10:10
|0
|12
|9.
|Aston Villa
|9
|3
|3
|3
|10:13
|−3
|12
|10.
|Hull
|9
|2
|5
|2
|11:10
|+1
|11
|11.
|Leeds
|9
|2
|5
|2
|9:8
|+1
|11
|12.
|Newcastle
|8
|3
|2
|3
|12:14
|−2
|11
|13.
|Ipswich
|9
|3
|2
|4
|14:18
|−4
|11
|14.
|Everton
|8
|2
|4
|2
|8:9
|−1
|10
|15.
|Fulham
|9
|2
|3
|4
|9:11
|−2
|9
|16.
|Coventry
|9
|3
|0
|6
|9:16
|−7
|9
|17.
|Manchester United
|9
|1
|4
|4
|10:15
|−5
|7
|18.
|Crystal Palace
|9
|2
|1
|6
|9:21
|−12
|7
|19.
|Nottingham
|9
|1
|3
|5
|6:12
|−6
|6
|20.
|Sunderland
|9
|1
|2
|6
|7:17
|−10
|5