|Soutěž
|Premier League – 7. kolo
|Termín a čas
|sobota 17. října 2026 od 18:30 SELČ
|Místo konání
|St. James’ Park, Newcastle
|Televizní přenos
|CANAL+ Sport
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
|Sázkové kurzy
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Newcastle trápí propustná obrana
Newcastle vstoupil do sedmého kola Premier League z jedenáctého místa tabulky. V šesti zápasech získal osm bodů, vstřelil deset branek a třináctkrát inkasoval. Právě defenziva představuje největší problém týmu, který vede německý trenér Matthias Jaissle.
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Naposledy Newcastle prohrál 1:4 na hřišti Coventry City. Šlo už o druhou vysokou venkovní porážku v krátkém období, protože v září stejným výsledkem podlehl Leedsu United. Mezitím však doma porazil Hull City 2:1.
V brance by měl znovu nastoupit český gólman Lukáš Horníček, který zatím odchytal všechny ligové zápasy.
|Datum
|Zápas
|12. 10. 2026
|Coventry City – Newcastle 4:1
|19. 9. 2026
|Newcastle – Hull City 2:1
|14. 9. 2026
|Leeds United – Newcastle 4:1
|5. 9. 2026
|Newcastle – Bournemouth 2:2
|29. 8. 2026
|Tottenham – Newcastle 0:2
|23. 8. 2026
|Newcastle – Liverpool 2:2
Aston Villa se zvedá, naposledy dala šest branek
Aston Villa se po šesti kolech nachází až na šestnáctém místě Premier League. Na kontě má pět bodů a skóre 6:11, její poslední výsledky napříč soutěžemi však naznačují zlepšení formy.
Ve středu 14. října svěřenci Unaie Emeryho porazili v Lize mistrů Fenerbahçe vysoko 6:0. Předtím v domácím ligovém utkání remizovali s Brentfordem 2:2.
Výsledkové zlepšení doprovází také vyšší střelecká aktivita. Zatímco v úvodu sezony se Aston Villa dostávala v průměru ke dvěma střelám na branku, v posledních třech ligových kolech se tento ukazatel zvýšil přibližně na šest.
Výraznou postavou útoku je Nicolas Jackson, který skóroval ve dvou ligových utkáních za sebou.
|Datum
|Zápas
|10. 10. 2026
|Aston Villa – Brentford 2:2
|19. 9. 2026
|Tottenham – Aston Villa 2:3
|12. 9. 2026
|Aston Villa – Nottingham 1:2
|5. 9. 2026
|Hull City – Aston Villa 0:0
|31. 8. 2026
|Aston Villa – Arsenal 0:1
|23. 8. 2026
|Brighton – Aston Villa 4:0
Jak si oba týmy vedou ve statistikách?
Newcastle v šesti zápasech vstřelil deset branek, zatímco Aston Villa pouze šest. Domácí však zároveň inkasují více než dva góly na utkání. V šesti kolech dostali třináct branek, Aston Villa jedenáct.
Newcastle má mírně vyšší držení míče, které dosahuje 52 procent. V průměru také zahrává téměř pět rohových kopů na zápas, zatímco Aston Villa necelé tři. V počtu střel na branku jsou oba soupeři vyrovnaní. Newcastle jich vyprodukuje průměrně 3,7 na utkání, Aston Villa 3,5. Podobné hodnoty vykazují také v počtu střel, které dovolují soupeřům.
|Statistika
|Newcastle
|Aston Villa
|Umístění
|11.
|16.
|Body
|8
|5
|Góly na zápas
|1,67
|1,00
|Inkasované góly na zápas
|2,17
|1,83
|Střely na branku
|3,7
|3,5
|Střely soupeřů na branku
|5,2
|5,3
|Držení míče
|52 %
|48 %
|Fauly
|11,2
|9,3
|Rohové kopy
|4,7
|2,8
Poslední vzájemné zápasy (H2H)
Z předchozích pěti soutěžních střetnutí vyhrál Newcastle dvakrát, Aston Villa rovněž dvakrát a jeden duel skončil remízou.
Naposledy se oba týmy utkaly v únoru 2026 v Anglickém poháru. Newcastle tehdy zvítězil na hřišti Aston Villy 3:1. V předchozím ligovém střetnutí však uspěli hosté z Birminghamu, kteří v lednu vyhráli na St. James’ Parku 2:0.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|14. 2. 2026
|Aston Villa – Newcastle 1:3
|Anglický pohár
|25. 1. 2026
|Newcastle – Aston Villa 0:2
|Premier League
|16. 8. 2025
|Aston Villa – Newcastle 0:0
|Premier League
|19. 4. 2025
|Aston Villa – Newcastle 4:1
|Premier League
|26. 12. 2024
|Newcastle – Aston Villa 3:0
|Premier League
Kde sledovat Newcastle vs. Aston Villa
Přímý přenos utkání Newcastle – Aston Villa nabídne placená televizní stanice CANAL+ Sport, dostupná například prostřednictvím Skylinku. Začátek televizního přenosu je naplánován na 18:25, samotný výkop na 18:30. Podrobnou textovou reportáž můžete sledovat na iDNES.cz.
Zápasy 7. kola Premier League
|Datum a čas
|Zápas
|17. 10. 13:30
|Everton – Chelsea
|17. 10. 16:00
|Manchester City – Ipswich Town
|17. 10. 16:00
|Fulham – Hull City
|17. 10. 16:00
|Brentford – Liverpool
|17. 10. 18:30
|Newcastle United – Aston Villa
|18. 10. 15:00
|Leeds United – Manchester United
|18. 10. 15:00
|Brighton – Crystal Palace
|18. 10. 15:00
|Bournemouth – Sunderland
|18. 10. 17:30
|Nottingham – Arsenal
|19. 10. 21:00
|Tottenham – Coventry City
|Poř.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Manchester City
|6
|6
|0
|0
|16:5
|18
|2.
|Arsenal
|6
|5
|0
|1
|10:5
|15
|3.
|Brighton
|6
|4
|1
|1
|18:5
|13
|4.
|Brentford
|6
|2
|4
|0
|12:6
|10
|5.
|Everton
|6
|2
|4
|0
|8:5
|10
|6.
|Chelsea
|6
|3
|1
|2
|15:13
|10
|7.
|Leeds United
|6
|2
|3
|1
|8:5
|9
|8.
|Hull City
|6
|2
|3
|1
|8:6
|9
|9.
|Liverpool
|6
|2
|3
|1
|7:7
|9
|10.
|Ipswich Town
|6
|3
|0
|3
|9:12
|9
|11.
|Newcastle United
|6
|2
|2
|2
|10:13
|8
|12.
|Crystal Palace
|6
|2
|1
|3
|9:12
|7
|13.
|Manchester United
|6
|1
|3
|2
|9:9
|6
|14.
|Coventry City
|6
|2
|0
|4
|5:11
|6
|15.
|Nottingham
|6
|1
|2
|3
|5:8
|5
|16.
|Aston Villa
|6
|1
|2
|3
|6:11
|5
|17.
|Sunderland
|6
|1
|1
|4
|6:12
|4
|18.
|Bournemouth
|6
|0
|3
|3
|7:13
|3
|19.
|Tottenham
|6
|0
|3
|3
|3:9
|3
|20.
|Fulham
|6
|0
|2
|4
|6:10
|2