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Newcastle – Aston Villa v TV: Kde sledovat Premier League, kurzy, statistiky

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  8:00

Český gólman Lukáš Horníček plachtí vzduchem. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Fotbalisté Newcastlu v sedmém kole anglické Premier League přivítají Aston Villu. Zatímco domácí se snaží oklepat z těžké porážky 1:4 v Coventry, hosté přijíždějí po drtivém vítězství 6:0 v Lize mistrů nad Fenerbahçe. Kde zápas sledovat, jaké jsou předpokládané sestavy a které sázkové příležitosti stojí za pozornost?
Základní informace o utkání Newcastle vs. Aston Villa
SoutěžPremier League – 7. kolo
Termín a čassobota 17. října 2026 od 18:30 SELČ
Místo konáníSt. James’ Park, Newcastle
Televizní přenosCANAL+ Sport
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz
Sázkové kurzyU SynotTipu zde

Newcastle trápí propustná obrana

Newcastle vstoupil do sedmého kola Premier League z jedenáctého místa tabulky. V šesti zápasech získal osm bodů, vstřelil deset branek a třináctkrát inkasoval. Právě defenziva představuje největší problém týmu, který vede německý trenér Matthias Jaissle.

Newcastle Utd. 2,32 remíza 3,72
Aston Villa 3,02

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Naposledy Newcastle prohrál 1:4 na hřišti Coventry City. Šlo už o druhou vysokou venkovní porážku v krátkém období, protože v září stejným výsledkem podlehl Leedsu United. Mezitím však doma porazil Hull City 2:1.

V brance by měl znovu nastoupit český gólman Lukáš Horníček, který zatím odchytal všechny ligové zápasy.

Dosavadní zápasy Newcastlu v letošním ročníku EPL
DatumZápas
12. 10. 2026Coventry City – Newcastle 4:1
19. 9. 2026Newcastle – Hull City 2:1
14. 9. 2026Leeds United – Newcastle 4:1
5. 9. 2026Newcastle – Bournemouth 2:2
29. 8. 2026Tottenham – Newcastle 0:2
23. 8. 2026Newcastle – Liverpool 2:2

Aston Villa se zvedá, naposledy dala šest branek

Aston Villa se po šesti kolech nachází až na šestnáctém místě Premier League. Na kontě má pět bodů a skóre 6:11, její poslední výsledky napříč soutěžemi však naznačují zlepšení formy.

Ve středu 14. října svěřenci Unaie Emeryho porazili v Lize mistrů Fenerbahçe vysoko 6:0. Předtím v domácím ligovém utkání remizovali s Brentfordem 2:2.

Výsledkové zlepšení doprovází také vyšší střelecká aktivita. Zatímco v úvodu sezony se Aston Villa dostávala v průměru ke dvěma střelám na branku, v posledních třech ligových kolech se tento ukazatel zvýšil přibližně na šest.

Výraznou postavou útoku je Nicolas Jackson, který skóroval ve dvou ligových utkáních za sebou.

Dosavadní zápasy Newcastlu v letošním ročníku EPL
DatumZápas
10. 10. 2026Aston Villa – Brentford 2:2
19. 9. 2026Tottenham – Aston Villa 2:3
12. 9. 2026Aston Villa – Nottingham 1:2
5. 9. 2026Hull City – Aston Villa 0:0
31. 8. 2026Aston Villa – Arsenal 0:1
23. 8. 2026Brighton – Aston Villa 4:0

Jak si oba týmy vedou ve statistikách?

Newcastle v šesti zápasech vstřelil deset branek, zatímco Aston Villa pouze šest. Domácí však zároveň inkasují více než dva góly na utkání. V šesti kolech dostali třináct branek, Aston Villa jedenáct.

Newcastle má mírně vyšší držení míče, které dosahuje 52 procent. V průměru také zahrává téměř pět rohových kopů na zápas, zatímco Aston Villa necelé tři. V počtu střel na branku jsou oba soupeři vyrovnaní. Newcastle jich vyprodukuje průměrně 3,7 na utkání, Aston Villa 3,5. Podobné hodnoty vykazují také v počtu střel, které dovolují soupeřům.

StatistikaNewcastleAston Villa
Umístění11.16.
Body85
Góly na zápas1,671,00
Inkasované góly na zápas2,171,83
Střely na branku3,73,5
Střely soupeřů na branku5,25,3
Držení míče52 %48 %
Fauly11,29,3
Rohové kopy4,72,8

Poslední vzájemné zápasy (H2H)

Z předchozích pěti soutěžních střetnutí vyhrál Newcastle dvakrát, Aston Villa rovněž dvakrát a jeden duel skončil remízou.

Naposledy se oba týmy utkaly v únoru 2026 v Anglickém poháru. Newcastle tehdy zvítězil na hřišti Aston Villy 3:1. V předchozím ligovém střetnutí však uspěli hosté z Birminghamu, kteří v lednu vyhráli na St. James’ Parku 2:0.

Poslední vzájemné zápasy
DatumZápasSoutěž
14. 2. 2026Aston Villa – Newcastle 1:3Anglický pohár
25. 1. 2026Newcastle – Aston Villa 0:2Premier League
16. 8. 2025Aston Villa – Newcastle 0:0Premier League
19. 4. 2025Aston Villa – Newcastle 4:1Premier League
26. 12. 2024Newcastle – Aston Villa 3:0Premier League

Kde sledovat Newcastle vs. Aston Villa

Přímý přenos utkání Newcastle – Aston Villa nabídne placená televizní stanice CANAL+ Sport, dostupná například prostřednictvím Skylinku. Začátek televizního přenosu je naplánován na 18:25, samotný výkop na 18:30. Podrobnou textovou reportáž můžete sledovat na iDNES.cz.

Zápasy 7. kola Premier League

Datum a časZápas
17. 10. 13:30Everton – Chelsea
17. 10. 16:00Manchester City – Ipswich Town
17. 10. 16:00Fulham – Hull City
17. 10. 16:00Brentford – Liverpool
17. 10. 18:30Newcastle United – Aston Villa
18. 10. 15:00Leeds United – Manchester United
18. 10. 15:00Brighton – Crystal Palace
18. 10. 15:00Bournemouth – Sunderland
18. 10. 17:30Nottingham – Arsenal
19. 10. 21:00Tottenham – Coventry City
Tabulka Premier League
Poř.TýmZVRPSkóreBody
1.Manchester City660016:518
2.Arsenal650110:515
3.Brighton641118:513
4.Brentford624012:610
5.Everton62408:510
6.Chelsea631215:1310
7.Leeds United62318:59
8.Hull City62318:69
9.Liverpool62317:79
10.Ipswich Town63039:129
11.Newcastle United622210:138
12.Crystal Palace62139:127
13.Manchester United61329:96
14.Coventry City62045:116
15.Nottingham61235:85
16.Aston Villa61236:115
17.Sunderland61146:124
18.Bournemouth60337:133
19.Tottenham60333:93
20.Fulham60246:102
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