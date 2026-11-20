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|Soutěž
|Premier League – 11. kolo
|Termín a čas
|sobota 21. listopadu 2026 od 18:30 SEČ
|Místo konání
|St. James’ Park, Newcastle
|Televizní přenos
|CANAL+ Sport
|Textový přenos
|Online reportáž na iDNES.cz
|Sázkové kurzy
|SynotTip
Kde sledovat duel Newcastle vs. Arsenal
Utkání Newcastlu s Arsenalem se odehraje v sobotu 21. listopadu od 18:30 SEČ na stadionu St. James’ Park. Naladíte ho na stanici CANAL+ Sport. Průběh zápasu bude možné sledovat také prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.
|Newcastle
|Arsenal
|Předpokládaná sestava
|Horníček – Dedič, Thiaw, Burn, Hall – Miley, Nico – Murphy, Willock, Barnes – Osula
|Raya – Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori – Rice, Bruno Guimarães – Madueke, Ødegaard, Tzolis – Havertz
|Nebudou hrát
|Jaouen (svalové zranění), Joelinton (svalové zranění)
|Dowman (červená karta), Saka (stehno)
|Nejistý start
|–
|Zubimendi (svalové zranění)
Newcastlu se nedaří na domácím hřišti
Newcastle vstupuje do sobotního utkání z dvanáctého místa Premier League. Po deseti kolech získal dvanáct bodů a z posledních pěti ligových zápasů vytěžil pouze čtyři. Naposledy remizoval 1:1 na hřišti Fulhamu, předtím doma podlehl Evertonu 0:1.
Největší potíže má překvapivě na vlastním stadionu. V kalendářním roce 2026 prohrál v St. James’ Parku už sedm ligových utkání, což je nejvyšší počet v celé soutěži. V aktuální sezoně získal z pěti domácích zápasů jen pět bodů a zvítězil pouze jednou.
Mužstvo Matthiase Jaissleho navíc čelí značnému tlaku soupeřů. Soupeři vystřelí v průměru více než šestnáct střel za utkání a defenziva inkasovala v deseti kolech šestnáct gólů. Výraznou zátěž tak má český brankář Lukáš Horníček, který dosud nevynechal ani minutu.
Newcastlu se nedaří ani proti nejlepším týmům soutěže. Nevyhrál posledních osmnáct ligových střetnutí s mužstvy z čela tabulky. Proti Arsenalu se navíc bude muset obejít bez zraněného Joelintona. Důležitou roli v ofenzivě by proto měli sehrát Joe Willock a Harvey Barnes.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|7. 11. 2026
|Fulham – Newcastle
|1:1
|Premier League
|2. 11. 2026
|Newcastle – Everton
|0:1
|Premier League
|29. 10. 2026
|Everton – Newcastle
|3:1
|EFL Cup
|25. 10. 2026
|Crystal Palace – Newcastle
|0:2
|Premier League
|17. 10. 2026
|Newcastle – Aston Villa
|0:1
|Premier League
Arsenal: Nejlepší obrana Premier League
Arsenal přijíždí do Newcastlu jako suverénní lídr Premier League. Z úvodních deseti kol vyhrál devětkrát, získal 27 bodů a před druhým Brightonem má pětibodový náskok. Svěřenci Mikela Artety navíc v posledních čtyřech ligových zápasech neinkasovali jediný gól.
Tip na sázku
Arsenal vyhraje s nulou – 2,5
Právě defenziva představuje největší přednost londýnského mužstva. Kanonýři obdrželi v dosavadním průběhu sezony pouze pět branek, tedy průměrně půl gólu na utkání. Brankář David Raya udržel už sedm čistých kont, což je nejlepší bilance v soutěži.
Arsenal současně patří mezi mužstva s nejvyšším držením míče. Jeho průměr dosahuje 59,6 procenta, přičemž soupeře dokáže dostávat pod tlak dlouhými kombinacemi. Přestože v posledních zápasech nebyl v zakončení mimořádně produktivní, vítězství si dokázal pohlídat. Hull porazil 1:0, stejným výsledkem uspěl také na hřišti Liverpoolu.
Silná je rovněž venkovní bilance Kanonýrů. Z deseti soutěžních zápasů na hřištích soupeřů v této sezoně vyhráli sedmkrát. Kreativitu ve středu pole zajišťují především Declan Rice, který má na kontě pět asistencí, a Martin Ødegaard se třemi vstřelenými góly.
Arsenal se ovšem musí obejít bez zraněného Bukaya Saky.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|7. 11. 2026
|Arsenal – Hull
|1:0
|Premier League
|4. 11. 2026
|Slavia Praha – Arsenal
|1:2
|Liga mistrů
|1. 11. 2026
|Liverpool – Arsenal
|0:1
|Premier League
|27. 10. 2026
|Fleetwood Town – Arsenal
|6:4
|EFL Cup
|24. 10. 2026
|Arsenal – Everton
|2:0
|Premier League
Jak si oba týmy vedou ve statistikách?
Rozdíl mezi oběma soupeři je patrný především v defenzivě. Arsenal inkasoval v deseti kolech pouze pět branek, zatímco Newcastle šestnáct. Hosté navíc drží sedm čistých kont, domácí pouze dvě.
Arsenal má převahu také v držení míče a počtu střel na branku. Newcastle naopak sbírá výrazně více žlutých karet, v průměru 2,7 na utkání proti 1,4 u londýnského soupeře.
|Statistika
|Newcastle
|Arsenal
|Pořadí v tabulce
|12.
|1.
|Zápasy
|10
|10
|Body
|12
|27
|Skóre
|13:16
|15:5
|Góly na zápas
|1,30
|1,50
|Inkasované góly na zápas
|1,60
|0,50
|Střely na branku na zápas
|3,2
|4,2
|Držení míče
|50,6 %
|59,6 %
|Žluté karty na zápas
|2,7
|1,4
|Čistá konta
|2
|7
Poslední vzájemné zápasy (H2H)
Arsenal vyhrál poslední tři ligové zápasy s Newcastlem a ve všech případech inkasoval nejvýše jednu branku. V dubnu letošního roku zvítězil doma 1:0, předchozí zářijové utkání na hřišti soupeře ovládl poměrem 2:1.
Newcastle ovšem v minulosti dokázal Kanonýry překvapit v pohárových soutěžích. V lednu a únoru 2025 nad nimi dvakrát zvítězil 2:0.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|25. 4. 2026
|Arsenal – Newcastle
|1:0
|Premier League
|28. 9. 2025
|Newcastle – Arsenal
|1:2
|Premier League
|18. 5. 2025
|Arsenal – Newcastle
|1:0
|Premier League
|5. 2. 2025
|Newcastle – Arsenal
|2:0
|EFL Cup
|7. 1. 2025
|Arsenal – Newcastle
|0:2
|EFL Cup
|Datum
|Zápas
|Čas
|21. 11. 2026
|Manchester City – Fulham
|13:30
|21. 11. 2026
|Tottenham – Ipswich
|16:00
|21. 11. 2026
|Coventry – Crystal Palace
|16:00
|21. 11. 2026
|Chelsea – Leeds
|16:00
|21. 11. 2026
|Aston Villa – Sunderland
|16:00
|21. 11. 2026
|Bournemouth – Nottingham
|16:00
|21. 11. 2026
|Newcastle – Arsenal
|18:30
|22. 11. 2026
|Hull – Brighton
|15:00
|22. 11. 2026
|Liverpool – Manchester United
|17:30
|23. 11. 2026
|Brentford – Everton
|21:00
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Rozdíl
|Body
|1.
|Arsenal
|10
|9
|0
|1
|15:5
|+10
|27
|2.
|Brighton
|10
|7
|1
|2
|26:7
|+19
|22
|3.
|Manchester City
|10
|7
|0
|3
|21:13
|+8
|21
|4.
|Liverpool
|10
|5
|3
|2
|14:10
|+4
|18
|5.
|Chelsea
|10
|5
|1
|4
|19:16
|+3
|16
|6.
|Everton
|10
|4
|4
|2
|12:10
|+2
|16
|7.
|Bournemouth
|10
|4
|3
|3
|16:14
|+2
|15
|8.
|Brentford
|10
|3
|5
|2
|16:11
|+5
|14
|9.
|Leeds
|10
|3
|5
|2
|10:8
|+2
|14
|10.
|Aston Villa
|10
|3
|4
|3
|14:17
|−3
|13
|11.
|Tottenham
|10
|3
|3
|4
|10:11
|−1
|12
|12.
|Newcastle
|10
|3
|3
|4
|13:16
|−3
|12
|13.
|Hull
|10
|2
|5
|3
|11:11
|0
|11
|14.
|Ipswich
|10
|3
|2
|5
|15:20
|−5
|11
|15.
|Fulham
|10
|2
|4
|4
|10:12
|−2
|10
|16.
|Nottingham
|10
|2
|3
|5
|9:13
|−4
|9
|17.
|Coventry
|10
|3
|0
|7
|10:19
|−9
|9
|18.
|Manchester United
|10
|1
|5
|4
|14:19
|−5
|8
|19.
|Sunderland
|10
|2
|2
|6
|8:17
|−9
|8
|20.
|Crystal Palace
|10
|2
|1
|7
|10:24
|−14
|7