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Německo – Pobřeží slonoviny v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026

Kamil Jurek
  8:21
Na mistrovství světa 2026 dojde ve skupině E na duel Německa a Pobřeží slonoviny. V našem přehledu najdete kurzy, pravděpodobné sestavy a kde zápas sledovat.

Kai Havertz z Německa slaví gól z penalty proti Curacau. | foto: Reuters

Německo 1,56 remíza 4,75
Pobřeží slonoviny 5,94

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Kdy a kde sledovat zápas Německo vs. Pobřeží slonoviny na MS 2026?

Souboj vítězných týmů z úvodních zápasů ve skupině E, tedy Německa a Pobřeží slonoviny, začne v sobotu 20. června od 22:00 večer. Živé vysílání v TV zajistí Nova Action, dostupný bude i online textový přenos na iDNES.cz.

Datum:sobota 20. června 2026 od 22:00
Dějiště:BMO Field, Toronto, Kanada
Rozhodčí:Juan Benítez (Paraguay)
TV přenos:Nova Action

Němci na úvod nasázeli soupeři 7 gólů

Reprezentace Německa se v duelu proti Curaçau ujala rychlého vedení (Nmecha), překvapivě ale ve 21. minutě došlo ke srovnání stavu. Do půle ale favorité přidali další dvě trefy, a to zásluhou Schlotterbecka a Havertze.

Čtvrtý gól ze 47. minuty z kopačky Musialy pak outsidera definitivně zlomil a začalo jít o exhibici. Do konce zápasu skórovali ještě Brown, Undav a znovu Havertz, Němci tak na MS po letech znovu zvítězili 7:1.

I do dnešního duelu půjde Německo v roli favorita, zdaleka ale ne tak výrazného.

Německo na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Předpokládaná sestava Německa

Neuer – Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmich – Pavlovič, Nmecha – Wirtz, Musiala, Sané – Havertz

Zápasy Německa na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
14. 6.Německo – Curaçao7:1

Amad Diallo slaví gól proti Ekvádoru.

Pobřeží slonoviny zvládlo duel s Ekvádorem

V duelu Pobřeží slonoviny proti Ekvádoru to dlouho vypadalo, že se diváci gólu nedočkají. Šlo přitom o solidní ofenzivně laděný duel s mnoha šancemi na obou stranách.

Několikrát byla trefena branková konstrukce, mezi tři tyče se ale nakonec v 90. minutě trefil pouze Diallo, který africkému týmu vystřelil velmi důležité tři body.

Pozice týmu Pobřeží slonoviny je díky tomu velmi dobrá, i v případě dnešní ztráty jde totiž v posledním zápase na Curaçao.

Předpokládaná sestava Pobřeží slonoviny

Y. Fofana – Doué, Singo, Agbadou, Konan – DIallo, Kessie, S. Fofana, Diomande – Pepe, Bonny

Zápasy Pobřeží slonoviny na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
15. 6.Pobřeží slonoviny – Ekvádor1:0

Vzájemné zápasy Německo vs. Pobřeží slonoviny

Německo se zatím s Pobřežím slonoviny utkalo jen v rámci přípravného duelu v roce 2009, proti africkým týmům na MS ale zatím prohrálo jen jednou. „Slonům“ to naopak moc nejde proti Evropanům.

Vzájemné zápasy Německa a Pobřeží slonoviny
DatumZápasVýsledek
18. 11. 2009Německo – Pobřeží slonoviny2:2
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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