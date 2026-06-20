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Kdy a kde sledovat zápas Německo vs. Pobřeží slonoviny na MS 2026?
Souboj vítězných týmů z úvodních zápasů ve skupině E, tedy Německa a Pobřeží slonoviny, začne v sobotu 20. června od 22:00 večer. Živé vysílání v TV zajistí Nova Action, dostupný bude i online textový přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|sobota 20. června 2026 od 22:00
|Dějiště:
|BMO Field, Toronto, Kanada
|Rozhodčí:
|Juan Benítez (Paraguay)
|TV přenos:
|Nova Action
Němci na úvod nasázeli soupeři 7 gólů
Reprezentace Německa se v duelu proti Curaçau ujala rychlého vedení (Nmecha), překvapivě ale ve 21. minutě došlo ke srovnání stavu. Do půle ale favorité přidali další dvě trefy, a to zásluhou Schlotterbecka a Havertze.
Čtvrtý gól ze 47. minuty z kopačky Musialy pak outsidera definitivně zlomil a začalo jít o exhibici. Do konce zápasu skórovali ještě Brown, Undav a znovu Havertz, Němci tak na MS po letech znovu zvítězili 7:1.
I do dnešního duelu půjde Německo v roli favorita, zdaleka ale ne tak výrazného.
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Německo na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie
Předpokládaná sestava Německa
Neuer – Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmich – Pavlovič, Nmecha – Wirtz, Musiala, Sané – Havertz
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|14. 6.
|Německo – Curaçao
|7:1
Pobřeží slonoviny zvládlo duel s Ekvádorem
V duelu Pobřeží slonoviny proti Ekvádoru to dlouho vypadalo, že se diváci gólu nedočkají. Šlo přitom o solidní ofenzivně laděný duel s mnoha šancemi na obou stranách.
Několikrát byla trefena branková konstrukce, mezi tři tyče se ale nakonec v 90. minutě trefil pouze Diallo, který africkému týmu vystřelil velmi důležité tři body.
Pozice týmu Pobřeží slonoviny je díky tomu velmi dobrá, i v případě dnešní ztráty jde totiž v posledním zápase na Curaçao.
Předpokládaná sestava Pobřeží slonoviny
Y. Fofana – Doué, Singo, Agbadou, Konan – DIallo, Kessie, S. Fofana, Diomande – Pepe, Bonny
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|15. 6.
|Pobřeží slonoviny – Ekvádor
|1:0
Vzájemné zápasy Německo vs. Pobřeží slonoviny
Německo se zatím s Pobřežím slonoviny utkalo jen v rámci přípravného duelu v roce 2009, proti africkým týmům na MS ale zatím prohrálo jen jednou. „Slonům“ to naopak moc nejde proti Evropanům.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|18. 11. 2009
|Německo – Pobřeží slonoviny
|2:2