Německo - Paraguay v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Aktuální kurzy na zápas
Bookmakeři sázkové kanceláře Synot Tip staví do role jasného favorita Něměcko. Paraguay postoupila jako jeden z nejlepších týmů ze třetích míst a pokusí se zápas dovést do prodloužení či penalt. Vedle klasických sázek na postup či střelce gólů bude připravena také bohatá nabídka LIVE příležitostí přímo v průběhu hry.
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Sledujte zápas Německo – Paraguay živě v TV
Utkání vyřazovací fáze (kolo posledních 32 týmů) se odehraje v pondělí 29. června 2026 od 22:30 středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Gillette Stadium ve Foxborough v americkém státě Massachusetts. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně k dispozici na iDNES.cz.
- Datum a čas: pondělí 29. června 2026, 22:30 (SELČ)
- Dějiště: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, USA
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: Jalal Jayed (Maroko)
Německo chce odčinit prohru s Ekvádorem
Svěřenci trenéra Juliana Nagelsmanna sice bezpečně ovládli základní skupinu E, poslední zápas jim však nevyšel. Po výhrách nad Curaçaem (7:1) a Pobřežím slonoviny (2:1) totiž Němci v závěrečném duelu neudrželi vedení a prohráli s Ekvádorem 1:2. Pro německý fotbal je přesto letošní postup velkou úlevou: na světovém šampionátu se do vyřazovacích bojů probojovali poprvé od zlatého roku 2014, neboť v letech 2018 i 2022 vyhořeli už v základní skupině. Hlavní zbraní týmu je efektivita; ve skupině nastříleli 10 gólů.
Předpokládaná sestava Německa
Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Brown – Nmecha, Pavlović – Sané, Musiala, Wirtz – Havertz
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|25. června
|Ekvádor – Německo
|2:1
|Základní skupina E
|20. června
|Německo – Pobřeží slonoviny
|2:1
|Základní skupina E
|14. června
|Německo – Curaçao
|7:1
|Základní skupina E
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Paraguay sází na obranu, chybět bude Gómez
Výběr Paraguaye vedený trenérem Gustavem Alfarem postoupil ze třetího místa skupiny D se ziskem čtyř bodů. Jihoameričané se prezentují defenzivním pojetím hry: po úvodní prohře 1:4 s USA porazili Turecko 1:0 a v posledním kole ubojovali bezbrankovou remízu 0:0 s Austrálií. Tým se však trápí v útočné fázi. Během skupinové fáze vyprodukovali paraguayští fotbalisté pouhých 5 střel na branku a zaznamenali druhé nejnižší xG ze všech 48 účastníků šampionátu.
Paraguayský tým navíc inkasoval citelnou ránu. Kvůli dvěma žlutým kartám je suspendován klíčový tvořivý záložník Diego Gómez z Brightonu. Miguel Almirón, který si trest odpykal minule. Zdravotní trable naopak trápí stopera Omara Aldereteho.
Předpokládaná sestava Paraguaye
Gill – Cáceres, Alderete, Velázquez, Alonso – Almirón, Galarza, Cubas, Mauricio – Ávalos, Enciso
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|26. června
|Paraguay – Austrálie
|0:0
|Základní skupina D
|20. června
|Turecko – Paraguay
|0:1
|Základní skupina D
|13. června
|USA – Paraguay
|4:1
|Základní skupina D
Vzájemné zápasy
Německo a Paraguay se na mistrovství světa potkávají potřetí v historii. Nejpamátnější souboj se odehrál v osmifinále MS 2002 v Japonsku a Koreji, kde Němci zvítězili těsně 1:0 díky pozdní trefě Olivera Neuvillea a dokráčeli tehdy až do finále. Poslední vzájemné střetnutí se datuje do srpna roku 2013, kdy v přátelském utkání diváci viděli divokou přestřelku 3:3.