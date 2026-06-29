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Německo - Paraguay v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  12:33

Němečtí fotbalisté po porážce s Ekvádorem. | foto: Reuters

Vyřazovací boje na mistrovství světa 2026 pokračují pondělním programem. V rámci nového formátu turnaje přinese duel Německo - Paraguay napínavou bitvu o postup do nejlepší šestnáctky. Pro evropského favorita jde o první účast v play-off od roku 2014. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách týmy pravděpodobně nastoupí a jaké jsou klíčové statistiky zápasu.

Aktuální kurzy na zápas

Bookmakeři sázkové kanceláře Synot Tip staví do role jasného favorita Něměcko. Paraguay postoupila jako jeden z nejlepších týmů ze třetích míst a pokusí se zápas dovést do prodloužení či penalt. Vedle klasických sázek na postup či střelce gólů bude připravena také bohatá nabídka LIVE příležitostí přímo v průběhu hry.

Německo 1,39 remíza 5,2
Paraguay 9,23

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Sledujte zápas Německo – Paraguay živě v TV

Utkání vyřazovací fáze (kolo posledních 32 týmů) se odehraje v pondělí 29. června 2026 od 22:30 středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Gillette Stadium ve Foxborough v americkém státě Massachusetts. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně k dispozici na iDNES.cz.

  • Datum a čas: pondělí 29. června 2026, 22:30 (SELČ)
  • Dějiště: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, USA
  • TV přenos: ČT Sport
  • Rozhodčí: Jalal Jayed (Maroko)

Německo chce odčinit prohru s Ekvádorem

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Svěřenci trenéra Juliana Nagelsmanna sice bezpečně ovládli základní skupinu E, poslední zápas jim však nevyšel. Po výhrách nad Curaçaem (7:1) a Pobřežím slonoviny (2:1) totiž Němci v závěrečném duelu neudrželi vedení a prohráli s Ekvádorem 1:2. Pro německý fotbal je přesto letošní postup velkou úlevou: na světovém šampionátu se do vyřazovacích bojů probojovali poprvé od zlatého roku 2014, neboť v letech 2018 i 2022 vyhořeli už v základní skupině. Hlavní zbraní týmu je efektivita; ve skupině nastříleli 10 gólů.

Předpokládaná sestava Německa

Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Brown – Nmecha, Pavlović – Sané, Musiala, Wirtz – Havertz

Poslední odehrané zápasy Německa na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
25. červnaEkvádor – Německo2:1Základní skupina E
20. června Německo – Pobřeží slonoviny2:1Základní skupina E
14. června Německo – Curaçao7:1Základní skupina E

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Paraguay sází na obranu, chybět bude Gómez

Výběr Paraguaye vedený trenérem Gustavem Alfarem postoupil ze třetího místa skupiny D se ziskem čtyř bodů. Jihoameričané se prezentují defenzivním pojetím hry: po úvodní prohře 1:4 s USA porazili Turecko 1:0 a v posledním kole ubojovali bezbrankovou remízu 0:0 s Austrálií. Tým se však trápí v útočné fázi. Během skupinové fáze vyprodukovali paraguayští fotbalisté pouhých 5 střel na branku a zaznamenali druhé nejnižší xG ze všech 48 účastníků šampionátu.

Paraguayský tým navíc inkasoval citelnou ránu. Kvůli dvěma žlutým kartám je suspendován klíčový tvořivý záložník Diego Gómez z Brightonu. Miguel Almirón, který si trest odpykal minule. Zdravotní trable naopak trápí stopera Omara Aldereteho.

Předpokládaná sestava Paraguaye

Gill – Cáceres, Alderete, Velázquez, Alonso – Almirón, Galarza, Cubas, Mauricio – Ávalos, Enciso

Poslední odehrané zápasy Paraguaye na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
26. června Paraguay – Austrálie0:0Základní skupina D
20. června Turecko – Paraguay0:1Základní skupina D
13. června USA – Paraguay4:1Základní skupina D

Vzájemné zápasy

Německo a Paraguay se na mistrovství světa potkávají potřetí v historii. Nejpamátnější souboj se odehrál v osmifinále MS 2002 v Japonsku a Koreji, kde Němci zvítězili těsně 1:0 díky pozdní trefě Olivera Neuvillea a dokráčeli tehdy až do finále. Poslední vzájemné střetnutí se datuje do srpna roku 2013, kdy v přátelském utkání diváci viděli divokou přestřelku 3:3.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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