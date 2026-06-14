Kdy a kde sledovat zápas Německo vs. Curaçao?
První vystoupení těchto dvou celků na šampionátu se odehraje dnes, v neděli 14. června 2026 od 19:00 středoevropského letního času. Hostitelem zápasu je NRG Stadium v Houstonu. Živé vysílání pro české fanoušky nabídne sportovní kanál ČT Sport, chybět nebude ani textový online přenos na iDNES.cz.
- Datum a čas: neděle 14. června 2026 od 19:00 (SEČ)
- Dějiště: NRG Stadium, Houston, USA
- TV přenos: ČT Sport
- Hlavní rozhodčí: Jalal Jayed (Maroko)
Aktuální kurzy Německo – Curaçao na MS 2026
Bookmakeři Synotu mají o favoritovi jasno a kurz na vítězství evropského giganta tomu odpovídá. Výrazný rozdíl v kvalitě obou týmů naznačují také statistické modely. Zajímavější proto mohou být doplňkové sázkové příležitosti, například na počet branek, handicap nebo další speciální trhy. Rozhodnout se samozřejmě můžete také až v průběhu utkání při LIVE sázkách.
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Německo chytlo formu v pravý čas, spoléhá na dravé mládí
Svěřenci trenéra Juliana Nagelsmanna sice v uplynulém desetiletí na velkých turnajích spíše zaostávali za očekáváním, letos ale do Ameriky dorazili ve skvělé formě. Od překvapivé porážky se Slovenskem v evropské kvalifikaci totiž Němci táhnou sérii devíti výher v řadě. Pohodu v týmu potvrdily i nedávné přípravné zápasy, ve kterých porazili Finsko jasně 4:0 a domácí USA 2:1.
Hlavní zbraní Německa může být ofenzivní duo Jamal Musiala a Florian Wirtz. V útoku dostane pravděpodobně přednost Kai Havertz před Denizem Undavem. Drobný otazník visí nad startem čtyřicetiletého brankáře Manuela Neuera, kterého trápí lehké zranění lýtka, do zápasu by však měl nastoupit.
Předpokládaná sestava Německa
Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Nmecha, Pavlović – Sané, Musiala, Wirtz – Havertz
|Datum
|Zápas
|Skóre
|31. května
|Německo – Finsko
|4:0
|6. června
|USA – Německo
|1:2
Curaçao zažívá historický debut pod fotbalovým kmotrem
Karibský outsider se stal z hlediska počtu obyvatel (zhruba 156 tisíc) vůbec nejmenší zemí, která se kdy na mistrovství světa probojovala. Tým vedený zkušeným nizozemským trenérem Dickem Advocaatem, který se v 78 letech stane nejstarším trenérem historie MS. Ten stoprocentně využil rozšíření turnaje a absence tří severoamerických pořadatelů v kvalifikaci CONCACAF.
Kádr sice nemá žádné zastoupení v top pěti evropských ligách, ale spoléhá na hráče z nizozemské či turecké soutěže. Klíčovými postavami mohou být bratři Juninho a Leandro Bacunovi v záložní řadě a bývalý útočník Manchesteru United Tahith Chong. V generálce na turnaj dostalo Curaçao tvrdou lekci, když podlehlo Skotsku 1:4.
Předpokládaná sestava Curaçaa
Room – Sambo, Gaari, Obispo, Floranus – L. Bacuna, Comenencia, J. Bacuna – Chong, Locadia, Antonisse
|Datum
|Zápas
|Skóre
|30. května
|Skotsko – Curaçao
|4:1
Vzájemné zápasy Německo vs. Curaçao
Vzhledem k fotbalové geografii se tyto dva reprezentační výběry potkávají úplně poprvé v historii. Pro Curaçao jde navíc o historicky první zápas s jakýmkoliv evropským soupeřem na soutěžní úrovni. Němci budou chtít od začátku diktovat tempo a zvítězit vysokým rozdílem, aby si vytvořili dobrou pozici v tabulce před těžšími duely s Ekvádorem a Pobřežím slonoviny.