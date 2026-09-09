Arsenal vstoupil do sezony výborně a formu z Premier League bude potvrzovat proti týmu, kterému se start do domácí soutěže nepovedl.
|Datum:
|středa 9. září 2026 od 21:00
|Dějiště:
|Stadio Diego Armando Maradona, Neapol
|Rozhodčí:
|Glenn Per Nyberg (Švédsko)
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Přímý přenos:
|Nova Sport 3
Sázkové kurzy na zápas Neapol vs. Arsenal
Bookmakeři SynotTipu věří hostujícímu Arsenalu. Anglický mistr udržel důležité hráče a tým před sezonou kvalitně doplnil (Guimarães, Tzolis, Konsa).
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Neapol vstupuje do nové sezony po druhém místě v minulém ročníku Serie A. Před novou sezonou prošel tým několika změnami včetně příchodu trenéra Massimiliana Allegriho.
Arsenal úspěšně zahájil Premier League
Arsenal odstartoval anglickou ligu třemi výhrami. V poklidu přehrál Coventry 3:0, zvládl těžký duel na hřišti Aston Villy 1:0 a o víkendu otočil šlágr s Chelsea na 2:1. Úřadující anglický mistr se opírá o pevnou obranu, kontrolu míče a zažitou souhru.
|Neapol
|Arsenal
|Sestava
|Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera – Gilmour, Lobotka, De Bruyne – Politano, Højlund, Alisson Santos
|Raya – White, Konsa, Gabriel, Calafiori – Rice, Bruno Guimarães – Saka, Ødegaard, Tzolis – Havertz
|Nebudou hrát
|Buongiorno (poranění kolena), Giovane (poranění třísel), Marianucci (poranění kolena), McTominay (problémy se srdcem)
|Saliba (poranění zad)
|Nejistý start
|Timber (poranění kotníku), Mosquera (zranění)
Neapol sice v úvodním kole Serie A zvítězila 2:0 na hřišti FC Janov, poté však dvakrát prohrála. Doma nestačila 1:2 na Como, o víkendu ztratila dvoubrankový náskok a na hřišti Interu Milán padla 2:3.
Zajímavosti pro sázkaře
- Neapol skórovala v 23 z posledních 24 domácích zápasů v Lize mistrů.
- Neapol od začátku listopadu 2025 prohrála na počet rohů pouze v jednom domácím utkání.
- Arsenal v minulé sezoně Ligy mistrů vyhrál všech osm zápasů ligové fáze a inkasoval pouze čtyři góly.
Kde sledovat zápas Neapol – Arsenal?
- Utkání prvního kola Ligy mistrů Neapol – Arsenal najdete v programu stanice Nova Sport 3.
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Vzájemné zápasy Neapol vs. Arsenal
Arsenal vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných zápasů s čistým kontem. Naposledy se však týmy potkaly v roce 2019.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|18. 4. 2019
|EL
|Neapol – Arsenal
|0:1
|11. 4. 2019
|EL
|Arsenal – Neapol
|2:0
|11. 12. 2013
|LM
|Neapol – Arsenal
|2:0
|1. 10. 2013
|LM
|Arsenal – Neapol
|2:0
|3. 8. 2013
|EMI
|Arsenal – Neapol
|2:2