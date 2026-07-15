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MŠK Žilina - Hajduk Split v TV: Kde sledovat odvetu Evropské ligy živě

Kamil Jurek
  19:55

Fotbal, hřiště, míč. | foto: Petr Bílek, MF DNES

V odvetě předkola Evropské ligy 2026/27 přivítá MŠK Žilina na svém stadionu chorvatský Hajduk Split. Hraje se ve čtvrtek 16. července od 20:30, podívejte se na aktuální kurzy a kde sledovat zápas živě.

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Kdy a kde sledovat odvetu MŠK Žilina – Hajduk Split v Evropské lize?

Žilina by se ráda podívala do dalšího předkola Evropské ligy, první zápas jí ale na hřišti Hajduku Split nevyšel. Jak bude vypadat domácí duel na Štadiónu pod Dubňom? Sledujte jej ve čtvrtek 16. července od 20:30, přímý přenos naladíte na STVR Šport.

Datum:čtvrtek 16. července 2026 od 20:30
Dějiště:Štadión pod Dubňom, Žilina
Rozhodčí:Horațiu Feșnic (Rumunsko)
Kurzy:u Synot Tipu zde
TV přenos:STVR (Šport)
MŠK Žilina 3,16 remíza 3,53
Hajduk Split 2,17

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Aktuální kurzy Žilina – Hajduk Split v předkole Evropské ligy 2026/27

Zajímavé kurzy

  • Postup Splitu: 1,05
  • Postup Žiliny: 7,51
  • Více než 2.5 gólů: 1,89

Podle bookmakerů Synot Tipu je opět favoritem na vítězství Hajduk Split (okolo 2,15), zdaleka ale ne tak výrazným, jako když se hrálo před týdnem.

Žilina by měla mít větší šance, bude však dohánět manko. Na její výhru je kurz kolem 3,10, postup je ale ohodnocen kurzem přes 7,50. Za vsazenou stovku byste tak v případě úspěchu získali 750 Kč.

Kurzů je samozřejmě k dispozici mnohem více, navíc můžete využít i live sázky. Ty budou dostupné během celého duelu, kurzy se mění podle toho, co se aktuálně děje na hřišti.

Žilina v prvním zápase nestíhala

MŠK Žilina neměla po vyhraném domácím poháru nad Košicemi, což jí zajistilo účast v předkole Evropské ligy, ideální přípravu. Ze čtyř duelů totiž hned třikrát remizovala a jednou prohrála, navíc jí los přiřknul těžkého soupeře v podobě Hajduku Split.

Po solidním startu a neproměněné tutovce ale jakoby hráči Žiliny přestali hrát, do poločasu navíc dostali gól. Zkraje druhé půle pak přidal chorvatský celek druhou branku a výsledek už kontroloval až do konce. Nepomohl ani mírně zlepšený výkon ze slovenské strany.

V odvetě to bude mít tým trenéra Pavola Staňa velmi těžké, Split se totiž veze na vítězné vlně.

Los 2. předkola Evropské ligy: Účastníci, Češi, soupeři, kde sledovat

Split si do odvety zajistil slušný náskok

Hajduk Split je poměrně známý tým, skupinovou fázi některé z evropských soutěží si ale naposledy zahrál v sezoně 2010/11. Do té má ještě aktuálně daleko, minimálně druhé předkolo je ale velmi reálné.

Na stadionu Poljud řádil před týdnem Roko Brajkovič, který první gól ve dvaadvacáté minutě dal, na druhý pak na začátku druhého poločasu přihrál Dalisson de Almeidovi. Hajduk zvítězil téměř ve všech statistikách a náskok by si měl dnes udržet.

Už teď je jasné, že jde postupující tým na kyperský Pafos.

Poslední zápasy Hajduku Split a Žiliny
MŠK Žilina
9. 7.Hajduk Split – Žilina2:0
1. 7.Pardubice – Žilina2:2
28. 6.Odra Opole – Žilina0:0
24. 6.Dynamo Kyjev – Žilina2:0
20. 6.Žilina – Opava1:1
Hajduk Split
9. 7.Hajduk Split – Žilina2:0
1. 7.Celje – Hajduk Split0:1
27. 6.LNZ Cherkasy – Hajduk Split0:1
23. 6.Shkendija – Hajduk Split0:4

Vzájemné zápasy Žiliny a Splitu

Kromě minulého týdne už na sebe MŠK Žilina a Hajduk Split narazili před dlouhými sedmnácti lety, shodou okolností také v předkole Evropské ligy. Tehdy prošel dále slovenský tým, zopakování tehdejší domácí remízy by ale dnes nestačilo.

  • 9. 7. 2026: Hajduk Split vs. Žilina (2:0)
  • 6. 8. 2009: Hajduk Split vs. Žilina (0:1)
  • 30. 7. 2009: Žilina vs. Hajduk Split (1:1)
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MŠK Žilina - Hajduk Split v TV: Kde sledovat odvetu Evropské ligy živě

Fotbal, hřiště, míč.

V odvetě předkola Evropské ligy 2026/27 přivítá MŠK Žilina na svém stadionu chorvatský Hajduk Split. Hraje se ve čtvrtek 16. července od 20:30, podívejte se na aktuální kurzy a kde sledovat zápas...

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