Skupina E na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?

Aktuální stav skupiny E po dvou kolech
Německo si účast ve vyřazovací fázi z prvního místa pojistilo výhrou 2:1 nad Pobřežím slonoviny. O konečném výsledku tohoto utkání rozhodl v nastaveném čase Deniz Undav. Ekvádor ve 2. kole remizoval s Curaçaem 0:0.
|Tým
|V
|R
|P
|G+
|G-
|RS
|Body
|Německo
|2
|0
|0
|9
|2
|+7
|6
|Pobřeží slonoviny
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|Ekvádor
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|Curaçao
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
Potenciální soupeři pro šestnáctifinále
Podle formátu turnaje narazí vítěz skupiny E v šestnáctifinále na jeden z týmů na třetích místech ze skupin A, B, C, D nebo F. Celek, který obsadí druhou příčku, se utká s druhým týmem ze skupiny I (Francie, Senegal, Irák, Norsko).
Následující program a postupové scénáře
Závěrečné zápasy skupiny E se odehrají ve čtvrtek 25. června. Časy jsou uvedeny ve středoevropském letním čase (SELČ):
- 22:00 Curaçao – Pobřeží slonoviny (Philadelphia)
- 22:00 Ekvádor – Německo (New York / New Jersey)
O druhou postupovou příčku a konečné umístění pro tabulku třetích míst se rozhodne na základě těchto bodových a gólových kombinací:
- Německo: S bilancí dvou výher má již jistotu prvního místa ve skupině.
- Pobřeží slonoviny: K zajištění druhého místa stačí africkému celku uhrát s Curaçaem alespoň remízu. I kdyby totiž Ekvádor v souběžném utkání porazil Německo (čímž by oba týmy měly shodně 4 body), ve prospěch Pobřeží slonoviny by rozhodl lepší vzájemný zápas (výhra 1:0 v úvodním kole).
- Ekvádor: Šanci na druhé místo má pouze v případě, že porazí Německo a zároveň Pobřeží slonoviny prohraje s Curaçaem. (Při remíze Pobřeží slonoviny by Ekvádor na druhou příčku nedosáhl právě kvůli prohře ve vzájemném utkání).
- Curaçao: Obsadí druhé místo v případě výhry nad Pobřežím slonoviny. K tomu však současně potřebuje, aby Ekvádor nevyhrál nad Německem. Ekvádor má aktuálně celkové skóre 0:1, Curaçao 1:7. Dohnat rozdíl ve skóre už pro outsidera skupiny není příliš reálné.
Kritéria při bodové rovnosti týmů
Podle oficiálních pravidel FIFA rozhodují o konečném pořadí ve skupině při rovnosti bodů dvou a více týmů následující kritéria v tomto přesném pořadí:
Kritéria při bodové rovnosti ve skupinách
1. Body ze vzájemných zápasů
2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů
3. Počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech
4. Celkové skóre (rozdíl vstřelených a obdržených gólů) ve skupině
5. Celkový počet vstřelených gólů ve skupině
6. Fair play (žluté a červené karty)
7. Pořadí v žebříčku FIFA