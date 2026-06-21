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Skupina E na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?

Kristýna Polášková
  13:47
Skupinová fáze MS ve fotbale 2026 pokračuje. Ve skupině E je jistým postupujícím týmem Německo. Velmi blízko ke druhému místu má Pobřeží slonoviny. Jaká je situace před zápasy třetího kola?

Němečtí fotbalisté se těší z vyrovnání proti Pobřeží slonoviny. | foto: ČTK

Aktuální stav skupiny E po dvou kolech

Německo si účast ve vyřazovací fázi z prvního místa pojistilo výhrou 2:1 nad Pobřežím slonoviny. O konečném výsledku tohoto utkání rozhodl v nastaveném čase Deniz Undav. Ekvádor ve 2. kole remizoval s Curaçaem 0:0.

Aktuální stav skupiny E po dvou kolech
TýmVRPG+G-RSBody
Německo20092+76
Pobřeží slonoviny1012203
Ekvádor01101-11
Curaçao01117-61

Potenciální soupeři pro šestnáctifinále

Podle formátu turnaje narazí vítěz skupiny E v šestnáctifinále na jeden z týmů na třetích místech ze skupin A, B, C, D nebo F. Celek, který obsadí druhou příčku, se utká s druhým týmem ze skupiny I (Francie, Senegal, Irák, Norsko).

Následující program a postupové scénáře

Závěrečné zápasy skupiny E se odehrají ve čtvrtek 25. června. Časy jsou uvedeny ve středoevropském letním čase (SELČ):

  • 22:00 Curaçao – Pobřeží slonoviny (Philadelphia)
  • 22:00 Ekvádor – Německo (New York / New Jersey)

O druhou postupovou příčku a konečné umístění pro tabulku třetích míst se rozhodne na základě těchto bodových a gólových kombinací:

  • Německo: S bilancí dvou výher má již jistotu prvního místa ve skupině.
  • Pobřeží slonoviny: K zajištění druhého místa stačí africkému celku uhrát s Curaçaem alespoň remízu. I kdyby totiž Ekvádor v souběžném utkání porazil Německo (čímž by oba týmy měly shodně 4 body), ve prospěch Pobřeží slonoviny by rozhodl lepší vzájemný zápas (výhra 1:0 v úvodním kole).
  • Ekvádor: Šanci na druhé místo má pouze v případě, že porazí Německo a zároveň Pobřeží slonoviny prohraje s Curaçaem. (Při remíze Pobřeží slonoviny by Ekvádor na druhou příčku nedosáhl právě kvůli prohře ve vzájemném utkání).
  • Curaçao: Obsadí druhé místo v případě výhry nad Pobřežím slonoviny. K tomu však současně potřebuje, aby Ekvádor nevyhrál nad Německem. Ekvádor má aktuálně celkové skóre 0:1, Curaçao 1:7. Dohnat rozdíl ve skóre už pro outsidera skupiny není příliš reálné.

Kritéria při bodové rovnosti týmů

Podle oficiálních pravidel FIFA rozhodují o konečném pořadí ve skupině při rovnosti bodů dvou a více týmů následující kritéria v tomto přesném pořadí:

Kritéria při bodové rovnosti ve skupinách

1. Body ze vzájemných zápasů

2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů

3. Počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech

4. Celkové skóre (rozdíl vstřelených a obdržených gólů) ve skupině

5. Celkový počet vstřelených gólů ve skupině

6. Fair play (žluté a červené karty)

7. Pořadí v žebříčku FIFA

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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