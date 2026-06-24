Postup ze skupiny K: Aktuální stav po dvou kolech
Kolumbie si účast v play off zajistila po těsné výhře 1:0 nad DR Kongo. Portugalsko si po úvodní remíze připsalo vysoké vítězství 5:0 nad Uzbekistánem a drží druhou postupovou příčku.
|Tým
|V
|R
|P
|G+
|G-
|RS
|Body
|Kolumbie
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|Portugalsko
|1
|1
|0
|6
|1
|+5
|4
|DR Kongo
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|Uzbekistán
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
Potenciální soupeři pro šestnáctifinále
Vyřazovací část turnaje má pro týmy v této tabulce jasně daná pravidla:
- Vítěz skupiny K se v další fázi turnaje utká s jedním z týmů, které obsadí třetí místa ve skupinách D, E, I, J nebo L.
- Tým na konečném druhém místě narazí na druhý celek ze skupiny L.
- Případný postupující ze třetího místa změří síly s vítězem skupiny L.
Závěrečný program
Závěrečné zápasy se odehrají v noci ze soboty 27. června na neděli.
Program zápasů (01:30 SELČ):
- Kolumbie – Portugalsko
- DR Kongo – Uzbekistán
O konečném umístění se rozhodne na základě následující matematiky:
- Kolumbie: S bilancí dvou výher má již jistý postup do šestnáctifinále. K udržení prvního místa ve skupině jí stačí s Portugalskem i remíza, protože drží dvoubodový náskok.
- Portugalsko: K prvnímu místu potřebuje v závěrečném utkání porazit Kolumbii. V případě remízy s jistotou obsadí druhou příčku. Při prohře může klesnout na třetí místo pouze v případě, že DR Kongo porazí Uzbekistán a smaže výrazný rozdíl v celkovém skóre (Portugalsko má aktuálně +5, DR Kongo -1).
- DR Kongo: Může obsadit konečné druhé místo (pokud porazí Uzbekistán, Portugalsko prohraje a DR Kongo překoná ztrátu ve skóre), nebo třetí místo s nadějí na postup napříč tabulkou třetích týmů.
- Uzbekistán: Již nemá šanci obsadit první dvě místa. V případě výhry nad DR Kongo však získá tři body, obsadí konečnou třetí příčku a může teoreticky čekat na postupovou pozici.
Kritéria při bodové rovnosti týmů
Podle oficiálních pravidel FIFA rozhodují o konečném pořadí ve skupině při rovnosti bodů dvou a více týmů následující kritéria v tomto přesném pořadí:
1. Vzájemné zápasy:
2. Celková bilance ve skupině:
3. Žebříček: