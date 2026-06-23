Postup ze skupiny I: Aktuální stav po dvou kolech
Francie a Norsko vyhrály oba své dosavadní zápasy a se šesti body mají jistou účast v 1.kole play off. Senegal a Irák naopak zatím nezískaly ani bod a o naději na postup ze třetího místa se utkají ve vzájemném duelu.
|Tým
|V
|R
|P
|G+
|G-
|RS
|Body
|Francie
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|6
|Norsko
|2
|0
|0
|7
|3
|+4
|6
|Senegal
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|Irák
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|0
Potenciální soupeři pro šestnáctifinále
Vyřazovací část turnaje má pro týmy ze skupiny I jasně daná pravidla:
- Vítěz skupiny I se v další fázi turnaje utká s jedním z týmů, které obsadí třetí místa ve skupinách C, D, F, G nebo H.
- Tým na konečném druhém místě narazí na druhý celek ze skupiny E.
- Případný postupující ze třetího místa změří síly s vítězem skupiny A, B, D, G, K nebo L.
Následující program a postupové scénáře
Závěrečné zápasy skupiny I se odehrají v pátek 26. června.
Program zápasů:
- 21:00 Norsko – Francie
- 21:00 Senegal – Irák
O konečném umístění se rozhodne na základě následujících scénářů:
- Francie: K zisku prvního místa ve skupině jí stačí výhra nebo remíza v utkání s Norskem.
- Norsko: Skupinu ovládne pouze v případě, že dokáže Francii porazit.
- Senegal: Může postoupit v případě výhry, ale účast ve vyřazovacích bojích nemá ani v takovém případě zaručenou.
- Irák: Stejně jako Senegal může postoupit v případě výhry, ovšem ani tento zisk tří bodů mu nedává stoprocentní jistotu postupu.
- Poražený ze vzájemného zápasu Senegal - Irák bude z turnaje s konečnou platností vyřazen.
Kritéria při bodové rovnosti ve skupinách
1. Body ze vzájemných zápasů
2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů
3. Počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech
4. Celkové skóre (rozdíl vstřelených a obdržených gólů) ve skupině
5. Celkový počet vstřelených gólů ve skupině
6. Fair play (žluté a červené karty)
7. Pořadí v žebříčku FIFA