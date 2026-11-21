|Termín a čas
|Sobota 21. listopadu 2026 od 15:30 SEČ
|Místo konání
|Borussia-Park, Mönchengladbach
|Soutěž
|Bundesliga, 10. kolo
|TV přenos
|Nova Sport 3
|Livestream
|Tipsport
Kde sledovat duel Mönchengladbach – Dortmund
Sobotní bundesligové utkání z Borussia-Parku odvysílá v přímém přenosu stanice Nova Sport 3. Livestream můžete sledovat u sázkových kanceláří (Tipsport, Chance, Fortuna, Betano).
Mönchengladbach – Dortmund: Aktuální forma
Mönchengladbach má za sebou historicky nejhorší vstup do bundesligové sezony. Z úvodních devíti kol vytěžil pouhé čtyři body za jednu výhru a remízu, zbývajících sedm utkání prohrál. Podobně špatný začátek přitom v minulosti často znamenal sestup. Z osmnácti týmů, které měly v éře tříbodového systému po devíti kolech nejvýše čtyři body, jich dvanáct nejvyšší soutěž nakonec opustilo.
Domácím se navíc nedaří ani před vlastními fanoušky. Ze čtyř ligových zápasů v Borussia-Parku získali jediný bod a na první vítězství stále čekají.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|12. 11. 2026
|Přípravný zápas
|Mönchengladbach – Standard Lutych
|1:0
|6. 11. 2026
|Bundesliga
|Hamburk – Mönchengladbach
|3:1
|31. 10. 2026
|Bundesliga
|Mönchengladbach – Paderborn
|0:0
|27. 10. 2026
|Německý pohár
|Mönchengladbach – Karlsruhe
|2:0
|23. 10. 2026
|Bundesliga
|Stuttgart – Mönchengladbach
|2:3
Dortmund naopak vstupuje do desátého kola bez jediné ligové porážky. Se šesti výhrami a třemi remízami nasbíral 21 bodů a v případě vítězství přeskočí vedoucí Bayern Mnichov, který v páteční předehrávce remizoval 1:1 s Kolínem nad Rýnem.
Hosté mají navíc s Mönchengladbachem nevyřízené účty. Právě tento soupeř jim totiž připravil poslední bundesligovou porážku. Přestože Dortmund v posledních sedmi vzájemných soutěžních zápasech prohrál pouze jednou, na hřišti Gladbachu se mu dlouhodobě nedaří.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|7. 11. 2026
|Bundesliga
|Dortmund – Elversberg
|2:1
|4. 11. 2026
|Evropská liga
|Dortmund – Betis
|2:1
|31. 10. 2026
|Bundesliga
|Bayern Mnichov – Dortmund
|2:2
|27. 10. 2026
|Německý pohár
|Dortmund – Brémy
|3:2
|24. 10. 2026
|Bundesliga
|Dortmund – Frankfurt
|1:0
|Mönchengladbach
|Dortmund
|Předpokládaná sestava
|Batz – Diks, Sander, Chiarodia, Scally – Uno, Neuhaus, Castrop – Hack, Mohya, Mačino
|Kobel – Gadou, Schlotterbeck, Bensebaini – Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson – Bellingham, Beier – Fábio Silva
|Nebudou hrát
|Itakura (trest za červenou kartu), Kleindienst (svalové zranění), Leopold (koleno), Ullrich (zlomená klíční kost)
|Can (koleno), Inacio (koleno), Konstantelias (koleno), Lerma (svalové zranění)
|Nejistý start
|Bolin (svalové zranění), Hashioka (zranění), Leszczynski (koleno)
|Anton (svalové zranění), Chukwuemeka (svalové zranění), Guirassy (stehno)
Statistické srovnání týmů
Nejvýraznější rozdíl mezi soupeři představuje defenziva. Dortmund inkasoval v devíti kolech pouze sedm branek, nejméně ze všech bundesligových týmů. Mönchengladbach naproti tomu obdržel už 25 gólů, tedy v průměru téměř tři na zápas.
Gladbach navíc pouze ve dvou z devíti ligových utkání otevřel skóre, ale ani jednou vedení neudržel. Osm jeho zápasů nabídlo alespoň tři góly.
Zajímavé jsou také statistiky druhých poločasů. Dortmund vstřelil po přestávce 13 ze svých 16 ligových branek. Současně však šest z posledních sedmi gólů v domácích soutěžích inkasoval až po 60. minutě.
|Statistika (Bundesliga)
|Mönchengladbach
|Dortmund
|Odehrané zápasy
|9
|9
|Vítězství
|1
|6
|Remízy
|1
|3
|Porážky
|7
|0
|Vstřelené góly
|12
|16
|Inkasované góly
|25
|7
|Průměr vstřelených gólů
|1,33
|1,78
|Průměr inkasovaných gólů
|2,78
|0,78
|Body
|4
|21
|Umístění
|18.
|2.
Vzájemné zápasy Mönchengladbach – Dortmund
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|3. 5. 2026
|Bundesliga
|Mönchengladbach – Dortmund 1:0
|19. 12. 2025
|Bundesliga
|Dortmund – Mönchengladbach 2:0
|20. 4. 2025
|Bundesliga
|Dortmund – Mönchengladbach 3:2
|7. 12. 2024
|Bundesliga
|Mönchengladbach – Dortmund 1:1
|13. 4. 2024
|Bundesliga
|Mönchengladbach – Dortmund 1:2
|25. 11. 2023
|Bundesliga
|Dortmund – Mönchengladbach 4:2
|13. 5. 2023
|Bundesliga
|Dortmund – Mönchengladbach 5:2
|11. 11. 2022
|Bundesliga
|Mönchengladbach – Dortmund 4:2
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Bayern Mnichov
|10
|6
|4
|0
|30:10
|22
|2.
|Dortmund
|9
|6
|3
|0
|16:7
|21
|3.
|Freiburg
|9
|6
|1
|2
|20:10
|19
|4.
|RB Lipsko
|9
|6
|0
|3
|27:13
|18
|5.
|Leverkusen
|9
|5
|1
|3
|20:17
|16
|6.
|Brémy
|9
|4
|3
|2
|17:15
|15
|7.
|Elversberg
|9
|4
|1
|4
|17:18
|13
|8.
|Stuttgart
|9
|4
|0
|5
|15:15
|12
|9.
|Hoffenheim
|9
|4
|0
|5
|16:17
|12
|10.
|Frankfurt
|9
|3
|3
|3
|15:20
|12
|11.
|Hamburk
|9
|4
|0
|5
|10:20
|12
|12.
|Mohuč
|9
|3
|1
|5
|18:19
|10
|13.
|Paderborn
|9
|2
|4
|3
|8:11
|10
|14.
|Kolín nad Rýnem
|10
|2
|4
|4
|11:15
|10
|15.
|Augsburg
|9
|2
|3
|4
|20:20
|9
|16.
|Union Berlín
|9
|1
|4
|4
|7:21
|7
|17.
|Schalke
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|18.
|Mönchengladbach
|9
|1
|1
|7
|12:25
|4