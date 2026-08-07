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Mladá Boleslav - Sparta Praha v TV: Kde sledovat živě a sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  11:55

John Mercado vítěznou trefou proti Lyonu rozbouřil Letnou. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Zápas 3. kola Chance ligy Mladá Boleslav - Sparta Praha se odehraje v sobotu 8. srpna od 20:00 v Lokotrans Aréně. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV či live stream, jaké jsou absence, statistiky a kurzy.

Kde sledovat zápas Mladá Boleslav - Sparta Praha živě

Atraktivní sobotní souboj mezi čtvrtou Mladou Boleslaví a pátou Spartou můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:

  • Termín a čas: Sobota 8. srpna 2026 od 20:00 CEST
  • Místo konání: Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav
  • Televizní přenos: Přímý přenos exkluzivně odvysílá stanice OnePlay Sport 1
  • Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

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Kurzy na zápas Mladá Boleslav - Sparta Praha

Roli favorita v tomto duelu plní podle sázkové kanceláře Synot Tip hostující Sparta s kurzem 1,75. Na vítězství domácí Mladé Boleslavi je vypsán kurz 4,48 a na nerozhodný výsledek kurz 4,07.

Mladá Boleslav 4,38 remíza 4,16
Sparta Praha 1,75

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Mladá Boleslav vstoupila do ligy ve velké střelecké pohodě. Po výhře 4:2 nad Artisem Brno remizovala 2:2 na půdě Olomouce. Středočeši potvrzují dlouhodobou domácí sílu, když neprohráli v 14 z posledních 16 ligových utkání.

Sparta se po úvodní prohře v Brně (1:3) rychle otřepala. V lize si poradila se Zlínem (3:1) a v úterý v předkole Ligy mistrů předvedla skvělý výkon, když porazila francouzský Lyon 2:1. Letenští sice v březnu vypadli s Boleslaví v poháru po penaltovém rozstřelu, v ligové soutěži proti ní ale drží dlouhou sérii neporazitelnosti.

Poslední vzájemné zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž
3. 3. 2026Mladá Boleslav – Sparta Praha0:0 (4:2 pen.)MOL Cup
22. 11. 2025Mladá Boleslav – Sparta Praha1:2Chance Liga
27. 7. 2025Sparta Praha – Mladá Boleslav3:2Chance Liga
27. 6. 2025Sparta Praha – Mladá Boleslav2:1Přípravný zápas
13. 4. 2025Sparta Praha – Mladá Boleslav2:0Chance Liga

Vzhledem k vysoké střelecké produktivitě obou týmů v úvodu sezóny se v nabídce Synot Tipu nabízí sázka na to, že se gólově prosadí oba týmy (BTTS), případně sázka na vyšší počet branek (Over 2.5).

Výsledky týmů v posledních zápasech

Oba celky vstupují do sobotního šlágru s velmi dobrou ofenzivní formou:

  • Mladá Boleslav: Středočeši předvádějí v úvodu sezóny vynikající produktivitu. V každém z posledních pěti utkání nastříleli minimálně dva góly a v novém ligovém ročníku ještě neprohráli.
  • Sparta chytá vítězný rytmus: Po rozpačité přípravě a ligové prohře v 1. kole s Brnem (1:3) se sparťané zvedli. Připsali si ligovou výhru nad Zlínem (3:1) a v týdnu slavili cenný triumf 2:1 nad francouzským Lyonem v předkole Ligy mistrů.
FK Mladá Boleslav
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
2. 8. 2026Sigma Olomouc – Mladá Boleslav2:2Chance Liga
27. 7. 2026Artis Brno – Mladá Boleslav2:4Chance Liga
18. 7. 2026Mladá Boleslav – Ried4:0Přípravný zápas
15. 7. 2026Chotěbuz – Mladá Boleslav2:4Přípravný zápas
11. 7. 2026Mladá Boleslav – Táborsko3:0Přípravný zápas
AC Sparta Praha
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
4. 8. 2026Sparta Praha – Lyon2:1Liga mistrů
31. 7. 2026Sparta Praha – Zlín3:1Chance Liga
25. 7. 2026Zbrojovka Brno – Sparta Praha3:1Chance Liga
17. 7. 2026Nordsjaelland – Sparta Praha5:1Přípravný zápas
16. 7. 2026Jagiellonia – Sparta Praha1:0Přípravný zápas

Program 3. kola Chance Ligy

  • Program odstartuje páteční předehrávkou v Brně, kde Zbrojovka přivítá Liberec.
  • Hlavním šlágrem sobotního večera bude souboj Mladé Boleslavi s pražskou Spartou, zatímco Viktoria Plzeň bude po vlažném startu bojovat o body na horké půdě stoprocentních Teplic.
  • Lídr tabulky ze Slavie se představí v neděli odpoledne před vlastními fanoušky proti Pardubicím a celé 3. kolo uzavře večerní duel nováčka SK Artis Brno se Sigmou Olomouc.
Program 3. kola Chance Ligy
DatumZápasČas
7. 8. 2026Zbrojovka Brno – Slovan Liberec19:00
8. 8. 2026Teplice – Viktoria Plzeň17:00
8. 8. 2026Zlín – Bohemians 190517:00
8. 8. 2026Mladá Boleslav – Sparta Praha20:00
9. 8. 2026Slavia Praha – Pardubice15:00
9. 8. 2026Jablonec – Slovácko17:00
9. 8. 2026Hradec Králové – Baník Ostrava17:00
9. 8. 2026Artis Brno – Sigma Olomouc20:00

Tabulka Chance Ligy po 2. kole

Po dvou odehraných kolech se na čele prvoligové tabulky usadila trojice stoprocentních týmů. Na prvním místě trůní Slavia Praha s šestibodovým ziskem a dominantním skóre 9:1. Skvělý úvod sezóny potvrzují také druhé Teplice a třetí Jablonec, které rovněž ještě nezaváhaly.

Pohled do dolní poloviny tabulky přináší velké překvapení. Úředující mistr Sparta Praha se nachází s 3 body až na 8. místě, zatímco Viktoria Plzeň získala z prvních dvou utkání jediný bod a patří jí až 12. příčka. Na úplném dně tabulky zůstávají bez zisku bodu Zlín a Pardubice.

Tabulka Chance Ligy po 2. kole
PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.SK Slavia Praha22009:16
2.FK Teplice22004:16
3.FK Jablonec22004:16
4.FK Mladá Boleslav21106:44
5.FC Zbrojovka Brno21104:24
6.FC Hradec Králové21102:14
7.FC Slovan Liberec21013:23
8.AC Sparta Praha21014:43
9.FC Baník Ostrava21011:43
10.SK Sigma Olomouc20113:41
11.SK Artis Brno20113:51
12.FC Viktoria Plzeň20112:41
13.Bohemians Praha 190520111:31
14.1. FC Slovácko20112:61
15.FC Zlín20021:40
16.FK Pardubice20021:40
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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