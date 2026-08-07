Kde sledovat zápas Mladá Boleslav - Sparta Praha živě
Atraktivní sobotní souboj mezi čtvrtou Mladou Boleslaví a pátou Spartou můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:
- Termín a čas: Sobota 8. srpna 2026 od 20:00 CEST
- Místo konání: Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav
- Televizní přenos: Přímý přenos exkluzivně odvysílá stanice OnePlay Sport 1
- Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
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Kurzy na zápas Mladá Boleslav - Sparta Praha
Roli favorita v tomto duelu plní podle sázkové kanceláře Synot Tip hostující Sparta s kurzem 1,75. Na vítězství domácí Mladé Boleslavi je vypsán kurz 4,48 a na nerozhodný výsledek kurz 4,07.
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Mladá Boleslav vstoupila do ligy ve velké střelecké pohodě. Po výhře 4:2 nad Artisem Brno remizovala 2:2 na půdě Olomouce. Středočeši potvrzují dlouhodobou domácí sílu, když neprohráli v 14 z posledních 16 ligových utkání.
Sparta se po úvodní prohře v Brně (1:3) rychle otřepala. V lize si poradila se Zlínem (3:1) a v úterý v předkole Ligy mistrů předvedla skvělý výkon, když porazila francouzský Lyon 2:1. Letenští sice v březnu vypadli s Boleslaví v poháru po penaltovém rozstřelu, v ligové soutěži proti ní ale drží dlouhou sérii neporazitelnosti.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|3. 3. 2026
|Mladá Boleslav – Sparta Praha
|0:0 (4:2 pen.)
|MOL Cup
|22. 11. 2025
|Mladá Boleslav – Sparta Praha
|1:2
|Chance Liga
|27. 7. 2025
|Sparta Praha – Mladá Boleslav
|3:2
|Chance Liga
|27. 6. 2025
|Sparta Praha – Mladá Boleslav
|2:1
|Přípravný zápas
|13. 4. 2025
|Sparta Praha – Mladá Boleslav
|2:0
|Chance Liga
Vzhledem k vysoké střelecké produktivitě obou týmů v úvodu sezóny se v nabídce Synot Tipu nabízí sázka na to, že se gólově prosadí oba týmy (BTTS), případně sázka na vyšší počet branek (Over 2.5).
Výsledky týmů v posledních zápasech
Oba celky vstupují do sobotního šlágru s velmi dobrou ofenzivní formou:
- Mladá Boleslav: Středočeši předvádějí v úvodu sezóny vynikající produktivitu. V každém z posledních pěti utkání nastříleli minimálně dva góly a v novém ligovém ročníku ještě neprohráli.
- Sparta chytá vítězný rytmus: Po rozpačité přípravě a ligové prohře v 1. kole s Brnem (1:3) se sparťané zvedli. Připsali si ligovou výhru nad Zlínem (3:1) a v týdnu slavili cenný triumf 2:1 nad francouzským Lyonem v předkole Ligy mistrů.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|2. 8. 2026
|Sigma Olomouc – Mladá Boleslav
|2:2
|Chance Liga
|27. 7. 2026
|Artis Brno – Mladá Boleslav
|2:4
|Chance Liga
|18. 7. 2026
|Mladá Boleslav – Ried
|4:0
|Přípravný zápas
|15. 7. 2026
|Chotěbuz – Mladá Boleslav
|2:4
|Přípravný zápas
|11. 7. 2026
|Mladá Boleslav – Táborsko
|3:0
|Přípravný zápas
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|4. 8. 2026
|Sparta Praha – Lyon
|2:1
|Liga mistrů
|31. 7. 2026
|Sparta Praha – Zlín
|3:1
|Chance Liga
|25. 7. 2026
|Zbrojovka Brno – Sparta Praha
|3:1
|Chance Liga
|17. 7. 2026
|Nordsjaelland – Sparta Praha
|5:1
|Přípravný zápas
|16. 7. 2026
|Jagiellonia – Sparta Praha
|1:0
|Přípravný zápas
Program 3. kola Chance Ligy
- Program odstartuje páteční předehrávkou v Brně, kde Zbrojovka přivítá Liberec.
- Hlavním šlágrem sobotního večera bude souboj Mladé Boleslavi s pražskou Spartou, zatímco Viktoria Plzeň bude po vlažném startu bojovat o body na horké půdě stoprocentních Teplic.
- Lídr tabulky ze Slavie se představí v neděli odpoledne před vlastními fanoušky proti Pardubicím a celé 3. kolo uzavře večerní duel nováčka SK Artis Brno se Sigmou Olomouc.
|Datum
|Zápas
|Čas
|7. 8. 2026
|Zbrojovka Brno – Slovan Liberec
|19:00
|8. 8. 2026
|Teplice – Viktoria Plzeň
|17:00
|8. 8. 2026
|Zlín – Bohemians 1905
|17:00
|8. 8. 2026
|Mladá Boleslav – Sparta Praha
|20:00
|9. 8. 2026
|Slavia Praha – Pardubice
|15:00
|9. 8. 2026
|Jablonec – Slovácko
|17:00
|9. 8. 2026
|Hradec Králové – Baník Ostrava
|17:00
|9. 8. 2026
|Artis Brno – Sigma Olomouc
|20:00
Tabulka Chance Ligy po 2. kole
Po dvou odehraných kolech se na čele prvoligové tabulky usadila trojice stoprocentních týmů. Na prvním místě trůní Slavia Praha s šestibodovým ziskem a dominantním skóre 9:1. Skvělý úvod sezóny potvrzují také druhé Teplice a třetí Jablonec, které rovněž ještě nezaváhaly.
Pohled do dolní poloviny tabulky přináší velké překvapení. Úředující mistr Sparta Praha se nachází s 3 body až na 8. místě, zatímco Viktoria Plzeň získala z prvních dvou utkání jediný bod a patří jí až 12. příčka. Na úplném dně tabulky zůstávají bez zisku bodu Zlín a Pardubice.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|SK Slavia Praha
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2.
|FK Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3.
|FK Jablonec
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|4.
|FK Mladá Boleslav
|2
|1
|1
|0
|6:4
|4
|5.
|FC Zbrojovka Brno
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|6.
|FC Hradec Králové
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|7.
|FC Slovan Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8.
|AC Sparta Praha
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9.
|FC Baník Ostrava
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10.
|SK Sigma Olomouc
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|11.
|SK Artis Brno
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|12.
|FC Viktoria Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|13.
|Bohemians Praha 1905
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|14.
|1. FC Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|15.
|FC Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|16.
|FK Pardubice
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0