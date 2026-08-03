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Mjällby AIF - Slovan Bratislava v TV: Kde sledovat 3. předkolo LM a kurzy

Kristýna Polášková
  21:26

Děkovačka hráčů Slovanu Bratislava po prohře s AC Milán. | foto: Reuters

Slovenský šampion ŠK Slovan Bratislava cestuje k úvodnímu zápasu 3. předkola fotbalové Ligy mistrů 2026/27 na půdu švédského mistra Mjällby AIF. Zápas se odehraje v úterý 4. srpna od 18:00 na stadionu Strandvallen v Hälleviku. Podívejte se, kde sledovat utkání Mjällby AIF - Slovan Bratislava živě v TV, jaké jsou předpokládané sestavy a sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Mjällby AIF - Slovan Bratislava živě

První duel 3. předkola nejprestižnější evropské klubové soutěže můžete sledovat v přímém televizním přenosu i prostřednictvím online textového přenosu:

        • Termín a čas: Úterý 4. srpna 2026 od 18:00 CEST
      • Místo konání: Stadion Strandvallen, Hällevik (Švédsko)
      • Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá pro slovenské i české diváky stanice STVR Šport
      • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Kurzy na zápas Mjällby AIF - Slovan Bratislava

Sázková kancelář Synot Tip vypisuje pro první utkání ve Švédsku poměrně vyrovnané kurzy s mírným zvýhodněním domácího celku. Na výhru Mjällby AIF je vypsán kurz 2,11, zatímco na vítězství hostujícího Slovanu Bratislava je kurz 3,57. Nerozhodný výsledek je ohodnocen kurzem 3,63.

Mjällby AIF 2,12 remíza 3,63
Slovan Bratislava 3,54

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Domácí Mjällby prožívá historickou premiéru na evropské scéně poté, co v minulém ročníku poprvé ovládlo švédskou Allsvenskan. Na domácím stadionu Strandvallen je tým dlouhodobě silný (neprohrál v 26 z posledních 30 domácích zápasů), nicméně v probíhající ligové sezóně se trápí a vyhrál jediný z posledních devíti soutěžních duelů.

Slovan Bratislava pod vedením nového trenéra Yayi Tourého naopak chytil skvělou formu. V Niké lize nenašel přemožitele (výhry 4:0 s Banskou Bystricí a 3:0 s Podbrezovou) a v posledních čtyřech soutěžních zápasech inkasoval pouze jediný gól. Přestože výběr Slovanu trápí absence v útočné řadě, jejich zkušenosti z pohárové Evropy a výborná bilance na hřištích soupeřů dělají ze Slovanu nesmírně nebezpečného protivníka.

Vzájemné zápasy

Oba kluby na sebe narážejí na mezinárodní scéně poprvé. Vzhledem k dobré defenzívě Slovanu a střelecké efektivitě se jako zajímavá varianta jeví sázka na neprohru slovenského týmu či nižší počet branek v utkání (Under 2.5). Kompletní nabídku kurzů a LIVE sázek najdete u sázkové kanceláře Synot Tip.

Předpokládané sestavy a absence

Oba týmy řeší před úterním výkopem zdravotní stav hráčů. Výraznější zásahy do sestavy musí řešit hostující trenér Yaya Touré:

  • Mjällby AIF: Mimo hru zůstává s nejistým startem Timo Stavitski (problémy se zády).
  • Slovan Bratislava: Hostům chybí ze zdravotních důvodů křídelníci Tigran Barseghyan i Nino Marcelli. Svalové zranění nejspíš nepustí do hry ani útočníka Andraže Šporara.

Předpokládané základní sestavy:

  • Mjällby AIF: Wallinder – Iqbal, Svanberg, Pettersson – Nielsen, Gustavsson, Leandersson, Stroud – Samuelsen, Bergström, Youssef
  • Slovan Bratislava: Takáč – Cruz, Bajrić, Wimmer – Ibrahim, Pokorný, Mustafić, Medveděv, Maroš – Kukharevych, Yirajang

Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech

Zatímco Švédové v předchozím kole LM vyřadili Lincoln Red Imps (3:0 doma, 0:0 venku), Slovan postoupil přes gruzínský celkek Iberia 1999 (2:0 venku, 1:1 doma).

Mjällby AIF
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
28. 7. 2026Lincoln Red Imps – Mjällby0:0Liga mistrů
25. 7. 2026Kalmar – Mjällby2:1Švédská Allsvenskan
21. 7. 2026Mjällby – Lincoln Red Imps3:0Liga mistrů
17. 7. 2026Mjällby – Västerås SK0:0Švédská Allsvenskan
11. 7. 2026Mjällby – AIK Stockholm1:2Švédská Allsvenskan
ŠK Slovan Bratislava
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
1. 8. 2026Slovan Bratislava – Podbrezová3:0Niké liga
29. 7. 2026Slovan Bratislava – Iberia 19991:1Liga mistrů
26. 7. 2026B. Bystrica – Slovan Bratislava0:4Niké liga
21. 7. 2026Iberia 1999 – Slovan Bratislava0:2Liga mistrů
16. 7. 2026Slovan Bratislava – Pafos3:2Přípravný zápas
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