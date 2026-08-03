Kde sledovat zápas Mjällby AIF - Slovan Bratislava živě
První duel 3. předkola nejprestižnější evropské klubové soutěže můžete sledovat v přímém televizním přenosu i prostřednictvím online textového přenosu:
- Termín a čas: Úterý 4. srpna 2026 od 18:00 CEST
- Místo konání: Stadion Strandvallen, Hällevik (Švédsko)
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá pro slovenské i české diváky stanice STVR Šport
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
- Kurzy: na webu Synotu zde
Kurzy na zápas Mjällby AIF - Slovan Bratislava
Sázková kancelář Synot Tip vypisuje pro první utkání ve Švédsku poměrně vyrovnané kurzy s mírným zvýhodněním domácího celku. Na výhru Mjällby AIF je vypsán kurz 2,11, zatímco na vítězství hostujícího Slovanu Bratislava je kurz 3,57. Nerozhodný výsledek je ohodnocen kurzem 3,63.
Domácí Mjällby prožívá historickou premiéru na evropské scéně poté, co v minulém ročníku poprvé ovládlo švédskou Allsvenskan. Na domácím stadionu Strandvallen je tým dlouhodobě silný (neprohrál v 26 z posledních 30 domácích zápasů), nicméně v probíhající ligové sezóně se trápí a vyhrál jediný z posledních devíti soutěžních duelů.
Slovan Bratislava pod vedením nového trenéra Yayi Tourého naopak chytil skvělou formu. V Niké lize nenašel přemožitele (výhry 4:0 s Banskou Bystricí a 3:0 s Podbrezovou) a v posledních čtyřech soutěžních zápasech inkasoval pouze jediný gól. Přestože výběr Slovanu trápí absence v útočné řadě, jejich zkušenosti z pohárové Evropy a výborná bilance na hřištích soupeřů dělají ze Slovanu nesmírně nebezpečného protivníka.
Vzájemné zápasy
Oba kluby na sebe narážejí na mezinárodní scéně poprvé. Vzhledem k dobré defenzívě Slovanu a střelecké efektivitě se jako zajímavá varianta jeví sázka na neprohru slovenského týmu či nižší počet branek v utkání (Under 2.5). Kompletní nabídku kurzů a LIVE sázek najdete u sázkové kanceláře Synot Tip.
Předpokládané sestavy a absence
Oba týmy řeší před úterním výkopem zdravotní stav hráčů. Výraznější zásahy do sestavy musí řešit hostující trenér Yaya Touré:
- Mjällby AIF: Mimo hru zůstává s nejistým startem Timo Stavitski (problémy se zády).
- Slovan Bratislava: Hostům chybí ze zdravotních důvodů křídelníci Tigran Barseghyan i Nino Marcelli. Svalové zranění nejspíš nepustí do hry ani útočníka Andraže Šporara.
Předpokládané základní sestavy:
- Mjällby AIF: Wallinder – Iqbal, Svanberg, Pettersson – Nielsen, Gustavsson, Leandersson, Stroud – Samuelsen, Bergström, Youssef
- Slovan Bratislava: Takáč – Cruz, Bajrić, Wimmer – Ibrahim, Pokorný, Mustafić, Medveděv, Maroš – Kukharevych, Yirajang
Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech
Zatímco Švédové v předchozím kole LM vyřadili Lincoln Red Imps (3:0 doma, 0:0 venku), Slovan postoupil přes gruzínský celkek Iberia 1999 (2:0 venku, 1:1 doma).
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|28. 7. 2026
|Lincoln Red Imps – Mjällby
|0:0
|Liga mistrů
|25. 7. 2026
|Kalmar – Mjällby
|2:1
|Švédská Allsvenskan
|21. 7. 2026
|Mjällby – Lincoln Red Imps
|3:0
|Liga mistrů
|17. 7. 2026
|Mjällby – Västerås SK
|0:0
|Švédská Allsvenskan
|11. 7. 2026
|Mjällby – AIK Stockholm
|1:2
|Švédská Allsvenskan
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|1. 8. 2026
|Slovan Bratislava – Podbrezová
|3:0
|Niké liga
|29. 7. 2026
|Slovan Bratislava – Iberia 1999
|1:1
|Liga mistrů
|26. 7. 2026
|B. Bystrica – Slovan Bratislava
|0:4
|Niké liga
|21. 7. 2026
|Iberia 1999 – Slovan Bratislava
|0:2
|Liga mistrů
|16. 7. 2026
|Slovan Bratislava – Pafos
|3:2
|Přípravný zápas