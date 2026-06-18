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Sázková kancelář Synot v tomto utkání favorizuje domácí Mexiko, které má výhodu domácího prostředí. Synot nabídne k tomuto zápasu vedle klasických předzápasových příležitostí také pestrou škálu LIVE sázek na držení míče, rohové kopy či konkrétní střelce branek.
Kdy a kde sledovat zápas Mexiko vs. Jižní Korea?
Utkání druhého kola skupiny A se odehraje v noci ze čtvrtka na pátek 19. června 2026 od 3:00 ráno středoevropského letního času. Dějištěm zápasu je Estadio Guadalajara (Guadalajara Stadium). V přímém přenosu utkání českým divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos pak bude připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: pátek 19. června 2026 od 3:00 ráno (SELČ)
- Dějiště: Estadio Guadalajara, Jalisco, Mexiko
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Gustavo Tejera (Uruguay)
Mexiko bez potrestaného Montese
Svěřenci trenéra Javiera Aguirreho vstoupili do domácího šampionátu vítězstvím 2:0 nad Jihoafrickou republikou. Skóre otevřel již v 8. minutě Julián Quiñones a výhru v 66. minutě zpečetil Raúl Jiménez. Pro Mexiko šlo o vůbec první vítězství v úvodním zápase světového šampionátu v historii, což jej vyneslo na průběžné první místo tabulky skupiny A díky lepšímu skóre.
Hlavní komplikací pro mexickou defenzivu je disciplinární trest pro stopera Césara Montese, který v samotném závěru minulého duelu obdržel červenou kartu. Trenér Aguirre tak bude muset pozměnit složení obrany. Drobný otazník visí nad zdravotním stavem křídelníka Quiňonese, který minulé utkání kvůli špatnému pohybu nedohrál.
Předpokládaná sestava Mexika:
Rangel – Reyes, Álvarez, Vásquez, Gallardo – Lira – Alvarado, Gutiérrez, Fidalgo, Quiñones – Jiménez
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|11. června
|Mexiko – Jihoafrická republika
|2:0
|MS ve fotbale (Skupina A)
|5. června
|Mexiko – Srbsko
|5:1
|Přátelský zápas
|31. května
|Mexiko – Austrálie
|1:0
|Přátelský zápas
|23. května
|Mexiko – Ghana
|2:0
|Přátelský zápas
|1. dubna
|Mexiko – Belgie
|1:1
|Přátelský zápas
Jižní Korea už má k dispozici kompletní kádr
Jihokorejský výběr pod vedením trenéra Hong Myung-boa v úvodním hracím dnu předvedl obrat proti České republice, kterou porazil 2:1. Asijský tým sice po hodině hry inkasoval jako první, ale záložník nizozemského Feyenoordu Hwang In-beom nejprve srovnal stav a o třináct minut později asistoval u vítězné trefy střídajícího Oh Hyeon-gyua.
Jihokorejský realizační tým má k dispozici kompletní kádr. Ofenzivní záložník Bae Jun-ho i obránce Kim Tae-hyeon se po problémech s kotníky již zapojili do plného týmového tréninku, byť jejich nasazení do základní sestavy zůstává nepravděpodobné. O místo v úvodní jedenáctce naopak po svém gólu proti Česku usiluje útočník Oh Hyeon-gyu.
Předpokládaná sestava Jižní Koreje:
S. Kim – H. Lee, M. Kim, G. Lee – Seol, Hwang, Paik, T. Lee – K. Lee, J. Lee – Son
Poslední odehrané zápasy Jižní Koreje v roce 2026
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|12. června
|Jižní Korea – Česko
|2:1
|MS ve fotbale (Skupina A)
|4. června
|Jižní Korea – Salvador
|1:0
|Přátelský zápas
|31. května
|Jižní Korea – Trinidad a Tobago
|5:0
|Přátelský zápas
|31. března
|Rakousko – Jižní Korea
|1:0
|Přátelský zápas
|28. března
|Jižní Korea – Pobřeží slonoviny
|0:4
|Přátelský zápas
Vzájemné zápasy Mexiko vs. Jižní Korea
Historie vzájemných střetnutí mluví pro mexický výběr, který z posledních pěti zápasů třikrát vyhrál, jednou remizoval a jednou odešel poražen. Zatím poslední zápas odehrály oba týmy v září roku 2025 v rámci přípravy: tehdy utkání skončilo nerozhodně 2:2, přičemž pozdní vyrovnání pro Mexiko zařizoval až v 94. minutě útočník Santiago Giménez.