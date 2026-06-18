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Mexiko – Jižní Korea v TV: Kde sledovat zápas na MS 2026 živě

Kristýna Polášková
  11:15
Program základní skupiny A na mistrovství světa ve fotbale 2026 pokračuje druhým kolem. Mexiko se na domácí půdě v Guadalajaře střetne s výběrem Jižní Koreje. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos zápasu Mexiko - Jižní Korea živě a v jakých sestavách týmy pravděpodobně nastoupí.

Mexický útočník Raúl Jiménez se raduje ze svého gólu v úvodním zápase MS 2026. | foto: Natacha PisarenkoAP

Mexiko 2,12 remíza 3,32
Jižní Korea 4,05

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Sázková kancelář Synot v tomto utkání favorizuje domácí Mexiko, které má výhodu domácího prostředí. Synot nabídne k tomuto zápasu vedle klasických předzápasových příležitostí také pestrou škálu LIVE sázek na držení míče, rohové kopy či konkrétní střelce branek.

Kdy a kde sledovat zápas Mexiko vs. Jižní Korea?

Utkání druhého kola skupiny A se odehraje v noci ze čtvrtka na pátek 19. června 2026 od 3:00 ráno středoevropského letního času. Dějištěm zápasu je Estadio Guadalajara (Guadalajara Stadium). V přímém přenosu utkání českým divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos pak bude připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: pátek 19. června 2026 od 3:00 ráno (SELČ)
  • Dějiště: Estadio Guadalajara, Jalisco, Mexiko
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Gustavo Tejera (Uruguay)

Mexiko bez potrestaného Montese

Svěřenci trenéra Javiera Aguirreho vstoupili do domácího šampionátu vítězstvím 2:0 nad Jihoafrickou republikou. Skóre otevřel již v 8. minutě Julián Quiñones a výhru v 66. minutě zpečetil Raúl Jiménez. Pro Mexiko šlo o vůbec první vítězství v úvodním zápase světového šampionátu v historii, což jej vyneslo na průběžné první místo tabulky skupiny A díky lepšímu skóre.

Hlavní komplikací pro mexickou defenzivu je disciplinární trest pro stopera Césara Montese, který v samotném závěru minulého duelu obdržel červenou kartu. Trenér Aguirre tak bude muset pozměnit složení obrany. Drobný otazník visí nad zdravotním stavem křídelníka Quiňonese, který minulé utkání kvůli špatnému pohybu nedohrál.

Předpokládaná sestava Mexika:
Rangel – Reyes, Álvarez, Vásquez, Gallardo – Lira – Alvarado, Gutiérrez, Fidalgo, Quiñones – Jiménez

Poslední odehrané zápasy Mexika v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
11. červnaMexiko – Jihoafrická republika2:0MS ve fotbale (Skupina A)
5. červnaMexiko – Srbsko5:1Přátelský zápas
31. květnaMexiko – Austrálie1:0Přátelský zápas
23. květnaMexiko – Ghana2:0Přátelský zápas
1. dubnaMexiko – Belgie1:1Přátelský zápas

Jižní Korea už má k dispozici kompletní kádr

Jihokorejský výběr pod vedením trenéra Hong Myung-boa v úvodním hracím dnu předvedl obrat proti České republice, kterou porazil 2:1. Asijský tým sice po hodině hry inkasoval jako první, ale záložník nizozemského Feyenoordu Hwang In-beom nejprve srovnal stav a o třináct minut později asistoval u vítězné trefy střídajícího Oh Hyeon-gyua.

Jihokorejský realizační tým má k dispozici kompletní kádr. Ofenzivní záložník Bae Jun-ho i obránce Kim Tae-hyeon se po problémech s kotníky již zapojili do plného týmového tréninku, byť jejich nasazení do základní sestavy zůstává nepravděpodobné. O místo v úvodní jedenáctce naopak po svém gólu proti Česku usiluje útočník Oh Hyeon-gyu.

Předpokládaná sestava Jižní Koreje:
S. Kim – H. Lee, M. Kim, G. Lee – Seol, Hwang, Paik, T. Lee – K. Lee, J. Lee – Son

Poslední odehrané zápasy Jižní Koreje v roce 2026

DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
12. červnaJižní Korea – Česko2:1MS ve fotbale (Skupina A)
4. červnaJižní Korea – Salvador1:0Přátelský zápas
31. květnaJižní Korea – Trinidad a Tobago5:0Přátelský zápas
31. březnaRakousko – Jižní Korea1:0Přátelský zápas
28. březnaJižní Korea – Pobřeží slonoviny0:4Přátelský zápas

Vzájemné zápasy Mexiko vs. Jižní Korea

Historie vzájemných střetnutí mluví pro mexický výběr, který z posledních pěti zápasů třikrát vyhrál, jednou remizoval a jednou odešel poražen. Zatím poslední zápas odehrály oba týmy v září roku 2025 v rámci přípravy: tehdy utkání skončilo nerozhodně 2:2, přičemž pozdní vyrovnání pro Mexiko zařizoval až v 94. minutě útočník Santiago Giménez.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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