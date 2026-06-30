Aktuální kurzy na zápas
Sázková kancelář Synot Tip považuje domácí Mexiko za favorita na postup do osmifinále. Mexiko požene kupředu bouřlivá kulisa více než 80 000 fanoušků, která vytváří jedno z nejhostinnějších prostředí na celém turnaji. Vedle předzápasových kurzů budou k dispozici také LIVE sázky v průběhu celého utkání.
Bonus1 000 Kč Vsadit s bonusem
Sledujte zápas Mexiko – Ekvádor živě v TV
Utkání 1. kola vyřazovací fáze se odehraje v noci ve čtvrtek 2. července od 3:00 ráno středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je legendární Estadio Azteca v Mexico City. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: čtvrtek 2. července 2026 od 3:00 (SELČ)
- Dějiště: Estadio Azteca, Mexico City, Mexiko
- TV přenos: Nova
- Rozhodčí: Slavko Vinčić (Slovinsko)
Mexiko prožívá skvělý šampionát
Svěřenci trenéra Javiera Aguirra zvládli základní skupinu A famózně. Postupně porazili Jihoafrickou republiku (2:0), Jižní Koreu (1:0) a Česko (3:0). Mexiko se stalo vůbec jediným týmem na celém mistrovství světa 2026, který dokázal projít skupinovou fází s plným počtem devíti bodů a zároveň neinkasoval ani jeden jediný gól. Aguirre vtiskl týmu jasný herní styl a fanoušci teď věří v první vyhraný zápas v play-off po dlouhých 40 letech. Sílu týmu umocňuje domácí Aztécký stadion, kde Mexiko od roku 1966 prohrálo pouze dva oficiální zápasy a momentálně zde drží šňůru 24 utkání bez porážky.
Velkou pozornost poutá teprve sedmnáctiletý Gilberto Mora, který se stal nejmladším mexickým hráčem v historii, jenž nastoupil v základu na MS.
Předpokládaná sestava Mexika
Rangel – Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo – Lira, Romo, Gutiérrez – Alvarado, Jiménez, Quiñones
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|25. června
|Česko – Mexiko
|0:3
|Základní skupina A
|19. června
|Mexiko – Jižní Korea
|1:0
|Základní skupina A
|11. června
|Mexiko – Jihoafrická republika
|2:0
|Základní skupina A
Bonus pro nové hráče!
Sázka bez rizika 1 000 Kč
Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".Chci bonus
Ekvádor chce navázat na obrat s Německem
Výběr Ekvádoru pod vedením trenéra Sebastiána Beccaceceho prožil velmi turbulentní skupinovou fázi. Po úvodní nešťastné prohře 0:1 s Pobřežím slonoviny v 90. minutě přišla bezbranková remíza 0:0 s Curaçaem, v níž Ekvádorci nedokázali proměnit ani jednu ze 27 střel. V postupové hře je udržel až obrat v závěrečném duelu s Německem. Němci sice rychle vedli, ale Nilson Angulo srovnal a v 77. minutě rozhodl o postupu z třetího místa skupiny E Gonzalo Plata. Pro Ekvádor jde teprve o druhý postup do play-off v historii, čímž vyrovnali maximum z roku 2006.
Předpokládaná sestava Ekvádoru
Galíndez – Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié – Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo – Plata, Valencia
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|25. června
|Ekvádor – Německo
|2:1
|Základní skupina E
|21. června
|Ekvádor – Curaçao
|0:0
|Základní skupina E
|15. června
|Pobřeží slonoviny – Ekvádor
|1:0
|Základní skupina E
Vzájemné zápasy
Oba národní týmy mají bohatou společnou historii, když proti sobě v minulosti nastoupily už k 28 zápasům. Mexiko v nich jednoznačně dominuje se 17 výhrami, sedmkrát se zrodila remíza a Ekvádor se radoval pouze ve čtyřech případech. Poslední vzájemné střetnutí v říjnu 2025 skončilo v přátelském duchu remízou 1:1. Na půdě mistrovství světa se však potkávají teprve podruhé: jediný dosavadní duel ze základní skupiny v roce 2002 vyhrálo Mexiko 2:1.