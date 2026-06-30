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Mexiko - Ekvádor v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  11:41

Mexický tým vyhazuje do vzduchu brankáře Guillerma Ochou, který se při zápase proti Česku rozloučil s kariérou. | foto: AP

Vyřazovací fáze MS 2026 přináší také souboj Mexiko - Ekvádor. Domácí výběr prošel skupinou bez inkasovaného gólu, jihoamerický soupeř zaujal výhrou nad Německem. Přečtěte si, kde sledovat duel 1. kola play off živě v TV, sestavy a statistiky.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip považuje domácí Mexiko za favorita na postup do osmifinále. Mexiko požene kupředu bouřlivá kulisa více než 80 000 fanoušků, která vytváří jedno z nejhostinnějších prostředí na celém turnaji. Vedle předzápasových kurzů budou k dispozici také LIVE sázky v průběhu celého utkání.

Mexiko 2,33 remíza 2,92
Ekvádor 4,03

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Sledujte zápas Mexiko – Ekvádor živě v TV

Utkání 1. kola vyřazovací fáze se odehraje v noci ve čtvrtek 2. července od 3:00 ráno středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je legendární Estadio Azteca v Mexico City. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: čtvrtek 2. července 2026 od 3:00 (SELČ)
  • Dějiště: Estadio Azteca, Mexico City, Mexiko
  • TV přenos: Nova
  • Rozhodčí: Slavko Vinčić (Slovinsko)

Mexiko prožívá skvělý šampionát

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Svěřenci trenéra Javiera Aguirra zvládli základní skupinu A famózně. Postupně porazili Jihoafrickou republiku (2:0), Jižní Koreu (1:0) a Česko (3:0). Mexiko se stalo vůbec jediným týmem na celém mistrovství světa 2026, který dokázal projít skupinovou fází s plným počtem devíti bodů a zároveň neinkasoval ani jeden jediný gól. Aguirre vtiskl týmu jasný herní styl a fanoušci teď věří v první vyhraný zápas v play-off po dlouhých 40 letech. Sílu týmu umocňuje domácí Aztécký stadion, kde Mexiko od roku 1966 prohrálo pouze dva oficiální zápasy a momentálně zde drží šňůru 24 utkání bez porážky.

Velkou pozornost poutá teprve sedmnáctiletý Gilberto Mora, který se stal nejmladším mexickým hráčem v historii, jenž nastoupil v základu na MS.

Předpokládaná sestava Mexika

Rangel – Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo – Lira, Romo, Gutiérrez – Alvarado, Jiménez, Quiñones

Poslední odehrané zápasy Mexika na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
25. června Česko – Mexiko0:3Základní skupina A
19. června Mexiko – Jižní Korea1:0Základní skupina A
11. června Mexiko – Jihoafrická republika2:0Základní skupina A

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Ekvádor chce navázat na obrat s Německem

Výběr Ekvádoru pod vedením trenéra Sebastiána Beccaceceho prožil velmi turbulentní skupinovou fázi. Po úvodní nešťastné prohře 0:1 s Pobřežím slonoviny v 90. minutě přišla bezbranková remíza 0:0 s Curaçaem, v níž Ekvádorci nedokázali proměnit ani jednu ze 27 střel. V postupové hře je udržel až obrat v závěrečném duelu s Německem. Němci sice rychle vedli, ale Nilson Angulo srovnal a v 77. minutě rozhodl o postupu z třetího místa skupiny E Gonzalo Plata. Pro Ekvádor jde teprve o druhý postup do play-off v historii, čímž vyrovnali maximum z roku 2006.

Předpokládaná sestava Ekvádoru

Galíndez – Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié – Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo – Plata, Valencia

Poslední odehrané zápasy Ekvádoru na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
25. června Ekvádor – Německo2:1Základní skupina E
21. června Ekvádor – Curaçao0:0Základní skupina E
15. června Pobřeží slonoviny – Ekvádor1:0Základní skupina E

Vzájemné zápasy

Oba národní týmy mají bohatou společnou historii, když proti sobě v minulosti nastoupily už k 28 zápasům. Mexiko v nich jednoznačně dominuje se 17 výhrami, sedmkrát se zrodila remíza a Ekvádor se radoval pouze ve čtyřech případech. Poslední vzájemné střetnutí v říjnu 2025 skončilo v přátelském duchu remízou 1:1. Na půdě mistrovství světa se však potkávají teprve podruhé: jediný dosavadní duel ze základní skupiny v roce 2002 vyhrálo Mexiko 2:1.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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