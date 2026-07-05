Mexiko - Anglie v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Aktuální kurzy na zápas
Sázková kancelář Synot Tip vypsala na tento duel velmi vyrovnané kurzy. Mírným favoritem na postup do čtvrtfinále je anglický výběr. Mexiko má ale díky domácímu prostředí, bouřlivé kulise 90 000 fanoušků a extrémní vysokohorské nadmořské výšce výhodu. Vedle klasických sázek bude k dispozici široká škála LIVE příležitostí přímo v průběhu zápasu.
Bonus1 000 Kč Vsadit s bonusem
Sledujte zápas Mexiko – Anglie živě v TV
Očekávaná osmifinálová bitva se odehraje v noci pondělí 6. července 2026 od 2:00 SELČ. Dějištěm zápasu je legendární Estadio Azteca v Mexico City. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: pondělí 6. července 2026 od 2:00 (SELČ)
- Dějiště: Estadio Azteca, Mexico City, Mexiko
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Alireza Faghani (Austrálie)
Bonus pro nové hráče!
Sázka bez rizika 1 000 Kč
Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".Chci bonus
Mexiko drží neprůstřelnost a spoléhá na pevnou tvrz Azteca
Svěřenci trenéra Javiera Aguirra prožívají povedený domácí šampionát. Po hladkém ovládnutí skupiny bez jediné inkasované branky zvládli také náročné šestnáctifinále, ve kterém přehráli Ekvádor poměrem 2:0. Mexiko na turnaji vyhrálo všechny dosavadní zápasy a neinkasovalo ani gól. Jeho velkou výhodou je domácí stadion Azteca, který leží v nadmořské výšce 2 200 metrů nad mořem. Mexiko zde drží dlouhou sérii neporazitelnosti.
Předpokládaná sestava Mexika
Rangel – Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo – Lira, Romo, Mora – Alvarado, Jiménez, Quiñones
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|1. července
|Mexiko – Ekvádor
|2:0
|Šestnáctifinále
|25. června
|Česko – Mexiko
|0:3
|Základní skupina A
|19. června
|Mexiko – Jižní Korea
|1:0
|Základní skupina A
Anglie bojuje s únavou a zraněními
Výběr Anglie pod vedením Thomase Tuchela sice zatím plní postupové cíle, herně však není úplně přesvědčivá. V osmifinále proti DR Kongo tým podržel kapitán Harry Kane, který rozhodl dvěma góly v závěru. Před nadcházejícím duelem v Mexiku navíc Angličany trápí komplikované podmínky. Do dějiště zápasu přicestovali na poslední chvíli a tým se musí vyrovnat s vysokou nadmořskou výškou i citelnou marodkou v defenzivě.
Mimo hru jsou nadále James Reece a Jarell Quansah, přičemž otazníky visí i nad fyzickým stavem Declana Rice, který předchozí utkání dohrával na hranici vyčerpání.
Předpokládaná sestava Anglie
Pickford – Konsa, Stones, Guéhi, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|1. července
|Anglie – DR Kongo
|2:1
|Šestnáctifinále
|27. června
|Panama – Anglie
|0:2
|Základní skupina L
|23. června
|Anglie – Ghana
|0:0
|Základní skupina L
Vzájemné zápasy
Historie vzájemných zápasů jasně hovoří pro Anglii, která dokázala zvítězit v posledních čtyřech soubojích. Nicméně oba celky se spolu nepotkaly dlouhých 16 let, naposledy v roce 2010 v rámci přátelského utkání. Na Aztéckém stadionu má Anglie navíc bolestivou historickou vzpomínku z roku 1986, kdy zde ve čtvrtfinále MS vypadla s Argentinou. Úspěšnější z tohoto klání v dalším kole narazí na vítěze duelu Brazílie - Norsko.