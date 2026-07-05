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Mexiko - Anglie v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  12:49

Anglický útočník Harry Kane slaví gól do sítě DR Kongo. | foto: AP

Osmifinále fotbalového MS 2026 přináší další z velkých šlágrů. Domácí Mexiko vyzve na Aztéckém stadionu Anglii. Přečtěte si, kde sledovat zápas živě v TV, pravděpodobné sestavy i sázkové odhady bookmakerů.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip vypsala na tento duel velmi vyrovnané kurzy. Mírným favoritem na postup do čtvrtfinále je anglický výběr. Mexiko má ale díky domácímu prostředí, bouřlivé kulise 90 000 fanoušků a extrémní vysokohorské nadmořské výšce výhodu. Vedle klasických sázek bude k dispozici široká škála LIVE příležitostí přímo v průběhu zápasu.

Mexiko 3,24 remíza 3,18
Anglie 2,52

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Sledujte zápas Mexiko – Anglie živě v TV

Očekávaná osmifinálová bitva se odehraje v noci pondělí 6. července 2026 od 2:00 SELČ. Dějištěm zápasu je legendární Estadio Azteca v Mexico City. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: pondělí 6. července 2026 od 2:00 (SELČ)
  • Dějiště: Estadio Azteca, Mexico City, Mexiko
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Alireza Faghani (Austrálie)

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Mexiko drží neprůstřelnost a spoléhá na pevnou tvrz Azteca

Svěřenci trenéra Javiera Aguirra prožívají povedený domácí šampionát. Po hladkém ovládnutí skupiny bez jediné inkasované branky zvládli také náročné šestnáctifinále, ve kterém přehráli Ekvádor poměrem 2:0. Mexiko na turnaji vyhrálo všechny dosavadní zápasy a neinkasovalo ani gól. Jeho velkou výhodou je domácí stadion Azteca, který leží v nadmořské výšce 2 200 metrů nad mořem. Mexiko zde drží dlouhou sérii neporazitelnosti.

Předpokládaná sestava Mexika

Rangel – Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo – Lira, Romo, Mora – Alvarado, Jiménez, Quiñones

Poslední odehrané zápasy Mexika na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
1. července Mexiko – Ekvádor2:0Šestnáctifinále
25. června Česko – Mexiko0:3Základní skupina A
19. června Mexiko – Jižní Korea1:0Základní skupina A

Anglie bojuje s únavou a zraněními

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Výběr Anglie pod vedením Thomase Tuchela sice zatím plní postupové cíle, herně však není úplně přesvědčivá. V osmifinále proti DR Kongo tým podržel kapitán Harry Kane, který rozhodl dvěma góly v závěru. Před nadcházejícím duelem v Mexiku navíc Angličany trápí komplikované podmínky. Do dějiště zápasu přicestovali na poslední chvíli a tým se musí vyrovnat s vysokou nadmořskou výškou i citelnou marodkou v defenzivě.

Mimo hru jsou nadále James Reece a Jarell Quansah, přičemž otazníky visí i nad fyzickým stavem Declana Rice, který předchozí utkání dohrával na hranici vyčerpání.

Předpokládaná sestava Anglie

Pickford – Konsa, Stones, Guéhi, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane

Poslední odehrané zápasy Anglie na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
1. července Anglie – DR Kongo2:1Šestnáctifinále
27. června Panama – Anglie0:2Základní skupina L
23. června Anglie – Ghana0:0Základní skupina L

Vzájemné zápasy

Historie vzájemných zápasů jasně hovoří pro Anglii, která dokázala zvítězit v posledních čtyřech soubojích. Nicméně oba celky se spolu nepotkaly dlouhých 16 let, naposledy v roce 2010 v rámci přátelského utkání. Na Aztéckém stadionu má Anglie navíc bolestivou historickou vzpomínku z roku 1986, kdy zde ve čtvrtfinále MS vypadla s Argentinou. Úspěšnější z tohoto klání v dalším kole narazí na vítěze duelu Brazílie - Norsko.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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