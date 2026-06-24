Kdy a kde sledovat zápas Maroko vs. Haiti na MS 2026?
Dnes v noci skončí také skupina C, kterou stále mohou vyhrát tři týmy. Jedním z nich je Maroko, které se střetne s Haiti – sledujte zápas ve čtvrtek 25. června od 0:00, živého vysílání v TV se ujímá ČT sport. Dostupný je i textový online přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|čtvrtek 25. června 2026 od 0:00
|Dějiště:
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, USA
|Rozhodčí:
|Danny Makkelie (Nizozemsko)
|TV přenos:
|ČT sport
Maroko hraje o první místo ve skupině C
Fotbalisté Maroka zapsali na úvod letošního MS cennou remízu proti Brazílii (1:1), v zápase chvíli dokonce vedli.
Ani zápas se Skotskem nenabídl velké střelecké představení (1:0), gól ze druhé minuty od Saibariho byl nakonec jediným.
To znamená, že Maroko může skupinu stále vyhrát, potřebuje k tomu ale v příapdě vítězství Brazilců nad Skotskem porazit Haiti co nejvyšším rozdílem. Právě skóre může totiž rozhodnout o pořadí. Nebude u toho zraněný Abde Ezzalzouli.
Pravděpodobná sestava Maroka:
Bono – Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi – El Aynaoui, Bouaddi – El Khannouss, Ounahi, Díaz – Saibari
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|20. 6.
|Skotsko – Maroko
|0:1
|14. 6.
|Brazílie – Maroko
|1:1
Haiti už nemůže postoupit ani ze třetího místa
Reprezentace Haiti se na MS dostala podruhé a po dlouhých 52 letech, postup ze skupiny se ale konat nebude. Proti Skotsku přitom nešlo o špatný výkon (0:1), k historicky prvnímu bodu to však nevedlo.
Druhý duel proti favorizované Brazílii už dopadl hůře (0:3), Kanárci vstřelili všechny tři branky během prvního poločasu a bezpečně dokráčeli k vytouženým třem bodům.
Haiti už nemá naději na postup, určitě skončí na 4. místě. Určitě by rádo vstřelilo alespoň jeden gól, proti skvělé marocké obraně to ale bude obtížné. Jestli navíc nemá karibská země na nějakých postech příliš dobrou kvalitu, je to právě útok.
Pravděpodobná sestava Haiti:
Placide – Arcus, Ade, Delcroix, Experience – Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence – Isidor, Pierrot
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|20. 6.
|Brazílie – Haiti
|3:0
|14. 6.
|Haiti – Skotsko
|0:1
Vzájemné zápasy Maroka a Haiti (H2H)
Historie nepamatuje ani jeden zápas mezi těmito týmy, na tomto Mistrovství světa tak půjde o premiéru.