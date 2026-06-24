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Maroko – Haiti v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kamil Jurek
  14:19

Marocký záložník Ismáíl Saibárí (vlevo) slaví se spoluhráčem Channúsem první gól zápasu proti Skotsku. | foto: Reuters

Ve skupině C dojde na duel Maroka s Haiti, ve hře je první místo v tabulce. Podívejte se na kurzy a kde utkání sledovat živě.
Maroko 1,21 remíza 7,4
Haiti 17,12

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Kdy a kde sledovat zápas Maroko vs. Haiti na MS 2026?

Dnes v noci skončí také skupina C, kterou stále mohou vyhrát tři týmy. Jedním z nich je Maroko, které se střetne s Haiti – sledujte zápas ve čtvrtek 25. června od 0:00, živého vysílání v TV se ujímá ČT sport. Dostupný je i textový online přenos na iDNES.cz.

Datum:čtvrtek 25. června 2026 od 0:00
Dějiště:Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, USA
Rozhodčí:Danny Makkelie (Nizozemsko)
TV přenos:ČT sport

Maroko hraje o první místo ve skupině C

Fotbalisté Maroka zapsali na úvod letošního MS cennou remízu proti Brazílii (1:1), v zápase chvíli dokonce vedli.

Ani zápas se Skotskem nenabídl velké střelecké představení (1:0), gól ze druhé minuty od Saibariho byl nakonec jediným.

To znamená, že Maroko může skupinu stále vyhrát, potřebuje k tomu ale v příapdě vítězství Brazilců nad Skotskem porazit Haiti co nejvyšším rozdílem. Právě skóre může totiž rozhodnout o pořadí. Nebude u toho zraněný Abde Ezzalzouli.

Pravděpodobná sestava Maroka:
Bono – Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi – El Aynaoui, Bouaddi – El Khannouss, Ounahi, Díaz – Saibari

Maroko 1,21 remíza 7,4
Haiti 17,12

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Zápasy Maroka na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
20. 6.Skotsko – Maroko0:1
14. 6.Brazílie – Maroko1:1

Ruben Providence (Haiti) hlavičkuje v zápase proti Brazílii na mistrovství světa.

Haiti už nemůže postoupit ani ze třetího místa

Reprezentace Haiti se na MS dostala podruhé a po dlouhých 52 letech, postup ze skupiny se ale konat nebude. Proti Skotsku přitom nešlo o špatný výkon (0:1), k historicky prvnímu bodu to však nevedlo.

Druhý duel proti favorizované Brazílii už dopadl hůře (0:3), Kanárci vstřelili všechny tři branky během prvního poločasu a bezpečně dokráčeli k vytouženým třem bodům.

Haiti už nemá naději na postup, určitě skončí na 4. místě. Určitě by rádo vstřelilo alespoň jeden gól, proti skvělé marocké obraně to ale bude obtížné. Jestli navíc nemá karibská země na nějakých postech příliš dobrou kvalitu, je to právě útok.

Pravděpodobná sestava Haiti:

Placide – Arcus, Ade, Delcroix, Experience – Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence – Isidor, Pierrot

Maroko 1,21 remíza 7,4
Haiti 17,12

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Zápasy Haiti na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
20. 6.Brazílie – Haiti3:0
14. 6.Haiti – Skotsko0:1

Vzájemné zápasy Maroka a Haiti (H2H)

Historie nepamatuje ani jeden zápas mezi těmito týmy, na tomto Mistrovství světa tak půjde o premiéru.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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