|Informace
|Detail
|Soutěž
|Premier League – 6. kolo
|Termín a čas
|sobota 10. října 2026 od 18:30 SELČ
|Místo konání
|Old Trafford, Manchester
|Televizní přenos
|CANAL+ Sport, např. v nabídce Skylink
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
United hledají stabilitu, Tottenham čeká na výhru
Manchester United vstoupil do nové sezony pod vedením Michaela Carricka rozpačitě. Po pěti kolech má na kontě jediné vítězství, dvě remízy a dvě porážky. S pěti body mu patří 12. místo, pouhé dva body nad sestupovým pásmem.
Domácí se snaží hrát aktivně, jejich výkony však sráží nepřesná koncovka i chyby v obraně. V dosavadních pěti ligových zápasech inkasovali osm branek a ani jednou neudrželi čisté konto. Čtyřikrát navíc dostali úvodní gól utkání. Výraznou postavou týmu zůstává Bruno Fernandes, který vstřelil tři ligové branky.
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Tottenham je na tom ještě hůře. Svěřenci Roberta De Zerbiho získali z pěti zápasů pouze dva body za dvě remízy a se skóre 2:8 jsou poslední. Na první ligové vítězství čekají také po minulé domácí porážce 2:3 s Aston Villou.
Největším problémem Spurs je produktivita. V pěti ligových kolech vstřelili jen dvě branky. Nepříznivá je také jejich dlouhodobá bilance při nepovedeném vstupu do utkání – podle dodaných statistik nedokázali zvítězit v 37 ligových zápasech v řadě, v nichž inkasovali jako první.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|20. 9. 2026
|Fulham – Manchester United 1:1
|Premier League
|16. 9. 2026
|Manchester United – Brighton 2:3
|EFL Cup
|13. 9. 2026
|Manchester United – Manchester City 0:1
|Premier League
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|19. 9. 2026
|Tottenham – Aston Villa 2:3
|Premier League
|15. 9. 2026
|Liverpool – Tottenham 3:1
|EFL Cup
|12. 9. 2026
|Tottenham – Everton 0:0
|Premier League
Jak si oba týmy vedou ve statistikách?
Tottenham má z posledních osmi ligových utkání mírně vyšší držení míče než Manchester United. V produktivitě však výrazně zaostává. Zatímco domácí vstřelili v průměru 1,75 gólu na zápas, Spurs pouze 0,63.
Rozdíl je patrný také v počtu střel na bránu. United jich vyprodukují průměrně 5,8 na utkání, Tottenham jen 3,4. Hosté naopak zahrávají více rohových kopů a častěji se dopouštějí faulů.
|Statistika
|Manchester United
|Tottenham
|Umístění
|12.
|20.
|Body
|5
|2
|Góly na zápas*
|1,75
|0,63
|Inkasované góly na zápas*
|1,25
|1,38
|Střely na bránu*
|5,8
|3,4
|Střely celkem*
|11,6
|8,1
|Držení míče*
|55,5 %
|57,9 %
|Fauly*
|9,5
|13,1
|Rohové kopy*
|6,6
|7,9
Předpokládané sestavy a absence
Oba týmy se musí vypořádat s několika absencemi. U Manchesteru United nejsou k dispozici Manuel Ugarte a Matthijs de Ligt. U dalších hráčů je start nejistý.
Tottenham postrádá především ofenzivní hráče. Mezi zraněnými figurují Xavi Simons, Wilson Odobert a Mykhailo Mudryk. Nejistý je také start Pedra Porra.
|Manchester United
|Tottenham
|Předpokládaná sestava
|Lammens (B) – Dalot, Maguire, Martínez, Shaw – Tielemans, Andrey Santos – Mbeumo, Fernandes, Rashford – Cunha
|Kinský (B) – Gray, van de Ven, Senesi, Udogie – Bentancur, Tonali – Sávio, Gallagher, Marmoush – Solanke
|Nebudou hrát
|de Ligt (záda), Ugarte (koleno)
|Mudryk (kotník), Odobert (koleno), Porro (svalové zranění), Simons (koleno)
|Nejistý start
|Darlow (zranění), Diallo (zranění), Dorgu (hamstringy), Heaton (břišní sval), Mainoo (zranění), Mazraoui (zranění), Šeško (noha)
|Kulusevski (koleno), van de Ven (zápěstí)
|Trenér
|Michael Carrick
|Roberto De Zerbi
Vzájemné zápasy Manchester United vs. Tottenham (H2H)
Poslední vzájemný duel v únoru letošního roku ovládli United, kteří doma zvítězili 2:0.V posledních letech se přesto londýnskému celku proti Manchesteru dařilo. Z předchozích tří soutěžních soubojů dva vyhrál a jednou remizoval.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|7. 2. 2026
|Manchester United – Tottenham 2:0
|Premier League
|8. 11. 2025
|Manchester United – Tottenham 2:2
|Premier League
|21. 5. 2025
|Manchester United – Tottenham 0:1
|Evropská liga
|16. 2. 2025
|Tottenham – Manchester United 1:0
|Premier League
Kde sledovat Manchester United vs. Tottenham
Přímý přenos utkání Manchester United – Tottenham nabídne placená stanice CANAL+ Sport, dostupná například prostřednictvím Skylinku. Předzápasové studio Match Time začíná v 18:00, samotný výkop je naplánován na 18:30. Podrobnou textovou reportáž můžete sledovat také na iDNES.cz.
|Datum a čas
|Zápas
|10. 10. 13:30
|Arsenal – Leeds United
|10. 10. 16:00
|Sunderland AFC – Brighton
|10. 10. 16:00
|Ipswich Town – Fulham
|10. 10. 16:00
|Chelsea – Bournemouth
|10. 10. 16:00
|Aston Villa – Brentford
|10. 10. 18:30
|Manchester United – Tottenham
|11. 10. 15:00
|Hull City – Everton
|11. 10. 15:00
|Crystal Palace – Nottingham
|11. 10. 17:30
|Liverpool – Manchester City
|12. 10. 21:00
|Coventry City – Newcastle United
Tabulka Premier League po 5. kole
|Poř.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Rozdíl
|Body
|1.
|Manchester City
|5
|5
|0
|0
|13:5
|+8
|15
|2.
|Arsenal
|5
|4
|0
|1
|8:4
|+4
|12
|3.
|Brighton
|5
|3
|1
|1
|16:5
|+11
|10
|4.
|Brentford
|5
|2
|3
|0
|10:4
|+6
|9
|5.
|Leeds United
|5
|2
|3
|0
|7:3
|+4
|9
|6.
|Liverpool
|5
|2
|3
|0
|7:4
|+3
|9
|7.
|Everton
|5
|2
|3
|0
|6:3
|+3
|9
|8.
|Hull City
|5
|2
|2
|1
|6:4
|+2
|8
|9.
|Newcastle United
|5
|2
|2
|1
|9:9
|0
|8
|10.
|Chelsea
|5
|2
|1
|2
|10:12
|−2
|7
|11.
|Ipswich Town
|5
|2
|0
|3
|7:11
|−4
|6
|12.
|Manchester United
|5
|1
|2
|2
|8:8
|0
|5
|13.
|Nottingham
|5
|1
|2
|2
|4:5
|−1
|5
|14.
|Sunderland AFC
|5
|1
|1
|3
|6:10
|−4
|4
|15.
|Crystal Palace
|5
|1
|1
|3
|6:11
|−5
|4
|16.
|Aston Villa
|5
|1
|1
|3
|4:9
|−5
|4
|17.
|Bournemouth
|5
|0
|3
|2
|6:8
|−2
|3
|18.
|Coventry City
|5
|1
|0
|4
|1:10
|−9
|3
|19.
|Fulham
|5
|0
|2
|3
|5:8
|−3
|2
|20.
|Tottenham
|5
|0
|2
|3
|2:8
|−6
|2