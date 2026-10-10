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Manchester United – Tottenham: Dočká se Kinský výhry? Kurzy, statistiky

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  7:59

Antonín Kinský vyhazuje balon v utkání s Nottinghamem. | foto: Andrew BoyersReuters

Manchester United a Tottenham patří mezi největší zklamání úvodu Premier League. Domácí vyhráli jediný z pěti ligových zápasů, hosté na první vítězství stále čekají a uzavírají tabulku. V brance Tottenhamu by se měl představit český gólman Antonín Kinský. Utkání 6. kola se hraje v sobotu 10. října od 18:30. Kde zápas sledovat, jaké jsou předpokládané sestavy a které sázkové příležitosti stojí za pozornost?
Základní informace o utkání Manchester United vs. Tottenham
InformaceDetail
SoutěžPremier League – 6. kolo
Termín a čassobota 10. října 2026 od 18:30 SELČ
Místo konáníOld Trafford, Manchester
Televizní přenosCANAL+ Sport, např. v nabídce Skylink
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz

United hledají stabilitu, Tottenham čeká na výhru

Manchester United vstoupil do nové sezony pod vedením Michaela Carricka rozpačitě. Po pěti kolech má na kontě jediné vítězství, dvě remízy a dvě porážky. S pěti body mu patří 12. místo, pouhé dva body nad sestupovým pásmem.

Domácí se snaží hrát aktivně, jejich výkony však sráží nepřesná koncovka i chyby v obraně. V dosavadních pěti ligových zápasech inkasovali osm branek a ani jednou neudrželi čisté konto. Čtyřikrát navíc dostali úvodní gól utkání. Výraznou postavou týmu zůstává Bruno Fernandes, který vstřelil tři ligové branky.

Manchester Utd. 1,76 remíza 4,33
Tottenham Hotspur 4,5

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Tottenham je na tom ještě hůře. Svěřenci Roberta De Zerbiho získali z pěti zápasů pouze dva body za dvě remízy a se skóre 2:8 jsou poslední. Na první ligové vítězství čekají také po minulé domácí porážce 2:3 s Aston Villou.

Největším problémem Spurs je produktivita. V pěti ligových kolech vstřelili jen dvě branky. Nepříznivá je také jejich dlouhodobá bilance při nepovedeném vstupu do utkání – podle dodaných statistik nedokázali zvítězit v 37 ligových zápasech v řadě, v nichž inkasovali jako první.

Poslední zápasy Manchesteru United
DatumZápasSoutěž
20. 9. 2026Fulham – Manchester United 1:1Premier League
16. 9. 2026Manchester United – Brighton 2:3EFL Cup
13. 9. 2026Manchester United – Manchester City 0:1Premier League
Poslední zápasy Tottenhamu
DatumZápasSoutěž
19. 9. 2026Tottenham – Aston Villa 2:3Premier League
15. 9. 2026Liverpool – Tottenham 3:1EFL Cup
12. 9. 2026Tottenham – Everton 0:0Premier League

Jak si oba týmy vedou ve statistikách?

Tottenham má z posledních osmi ligových utkání mírně vyšší držení míče než Manchester United. V produktivitě však výrazně zaostává. Zatímco domácí vstřelili v průměru 1,75 gólu na zápas, Spurs pouze 0,63.

Rozdíl je patrný také v počtu střel na bránu. United jich vyprodukují průměrně 5,8 na utkání, Tottenham jen 3,4. Hosté naopak zahrávají více rohových kopů a častěji se dopouštějí faulů.

StatistikaManchester UnitedTottenham
Umístění12.20.
Body52
Góly na zápas*1,750,63
Inkasované góly na zápas*1,251,38
Střely na bránu*5,83,4
Střely celkem*11,68,1
Držení míče*55,5 %57,9 %
Fauly*9,513,1
Rohové kopy*6,67,9

Předpokládané sestavy a absence

Oba týmy se musí vypořádat s několika absencemi. U Manchesteru United nejsou k dispozici Manuel Ugarte a Matthijs de Ligt. U dalších hráčů je start nejistý.

Tottenham postrádá především ofenzivní hráče. Mezi zraněnými figurují Xavi Simons, Wilson Odobert a Mykhailo Mudryk. Nejistý je také start Pedra Porra.

Předpokládané sestavy a absence
Manchester UnitedTottenham
Předpokládaná sestavaLammens (B) – Dalot, Maguire, Martínez, Shaw – Tielemans, Andrey Santos – Mbeumo, Fernandes, Rashford – CunhaKinský (B) – Gray, van de Ven, Senesi, Udogie – Bentancur, Tonali – Sávio, Gallagher, Marmoush – Solanke
Nebudou hrátde Ligt (záda), Ugarte (koleno)Mudryk (kotník), Odobert (koleno), Porro (svalové zranění), Simons (koleno)
Nejistý startDarlow (zranění), Diallo (zranění), Dorgu (hamstringy), Heaton (břišní sval), Mainoo (zranění), Mazraoui (zranění), Šeško (noha)Kulusevski (koleno), van de Ven (zápěstí)
TrenérMichael CarrickRoberto De Zerbi

Vzájemné zápasy Manchester United vs. Tottenham (H2H)

Poslední vzájemný duel v únoru letošního roku ovládli United, kteří doma zvítězili 2:0.V posledních letech se přesto londýnskému celku proti Manchesteru dařilo. Z předchozích tří soutěžních soubojů dva vyhrál a jednou remizoval.

Poslední vzájemné zápasy
DatumZápasSoutěž
7. 2. 2026Manchester United – Tottenham 2:0Premier League
8. 11. 2025Manchester United – Tottenham 2:2Premier League
21. 5. 2025Manchester United – Tottenham 0:1Evropská liga
16. 2. 2025Tottenham – Manchester United 1:0Premier League

Kde sledovat Manchester United vs. Tottenham

Přímý přenos utkání Manchester United – Tottenham nabídne placená stanice CANAL+ Sport, dostupná například prostřednictvím Skylinku. Předzápasové studio Match Time začíná v 18:00, samotný výkop je naplánován na 18:30. Podrobnou textovou reportáž můžete sledovat také na iDNES.cz.

6. kolo Premier League
Datum a časZápas
10. 10. 13:30Arsenal – Leeds United
10. 10. 16:00Sunderland AFC – Brighton
10. 10. 16:00Ipswich Town – Fulham
10. 10. 16:00Chelsea – Bournemouth
10. 10. 16:00Aston Villa – Brentford
10. 10. 18:30Manchester United – Tottenham
11. 10. 15:00Hull City – Everton
11. 10. 15:00Crystal Palace – Nottingham
11. 10. 17:30Liverpool – Manchester City
12. 10. 21:00Coventry City – Newcastle United

Tabulka Premier League po 5. kole

Poř.TýmZVRPSkóreRozdílBody
1.Manchester City550013:5+815
2.Arsenal54018:4+412
3.Brighton531116:5+1110
4.Brentford523010:4+69
5.Leeds United52307:3+49
6.Liverpool52307:4+39
7.Everton52306:3+39
8.Hull City52216:4+28
9.Newcastle United52219:908
10.Chelsea521210:12−27
11.Ipswich Town52037:11−46
12.Manchester United51228:805
13.Nottingham51224:5−15
14.Sunderland AFC51136:10−44
15.Crystal Palace51136:11−54
16.Aston Villa51134:9−54
17.Bournemouth50326:8−23
18.Coventry City51041:10−93
19.Fulham50235:8−32
20.Tottenham50232:8−62
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