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Manchester United vs. Manchester City: Sázkové kurzy, preview, TV přenos

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  10:46aktualizováno  10:48

Útočník Manchesteru City Erling Haaland si kryje balon před Lisandrem Martínezem z United. | foto: AP

Jeden z největších zápasů Premier League je tady. Ve 4. kole Manchester United hostí Manchester City. Derby se hraje v neděli od 17:30 na Old Trafford. Kde zápas sledovat, předpokládané sestavy a které sázkové kurzy stojí za pozornost, najdete v našem přehledu.
Základní informace o utkání Manchester United vs. Manchester City
InformaceDetail
SoutěžPremier League – 4. kolo
Termín a časneděle 13. září 2026 od 17:30 SELČ
Místo konáníOld Trafford, Manchester
Televizní přenosCanal+ Sport, Canal+ Sport 6
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz

Pomalý rozjezd United, City stoprocentní, ale..

United vstoupili do Premier League rozpačitě. V 1. kole podlehli 0:2 na hřišti nováčka z Hullu, ve druhém rozstříleli Ipswich 5:2 a naposledy remizovali 2:2 na hřišti Evertonu. Týmu se zatím nepodařilo navázat na skvělý závěr minulé sezony. Sraží ho hlavně defenzíva. Šest inkasovaných branek ze tří zápasů musí kouče Carricka varovat.

Předpokládané sestavy a absence
Manchester UnitedManchester City
SestavaLammens – Dalot, Maguire, Martínez, Shaw – Tielemans, Mainoo – Mbeumo, Fernandes, Rashford – CunhaDonnarumma – Nunes, Dias, Guéhi, Gvardiol – Anderson, Fernández – Foden, Cherki, Semenyo – Haaland
Nebudou hrátBaleba, de Ligt, Diallo, Heaton, UgarteDoku
Nejistý startO’Reilly

City před startem sezony srazila porážka 0:3 v Community Shield, ale v lize třikrát zvítězili. Kromě utkání na hřišti Crystal Palace (4:1) to však nebyly klasické dominantní výkony, na které bývali fanoušci zvyklí. V 1. kole rozhodl o výhře 2:1 nad Bournemouthem až v první minutě nastaveného času Gvardiol, naposledy byl hvězdami nabitý tým rád za domácí vítězství 1:0 nad Coventry. Kouč Maresca tedy zahájil Premier League stoprocentní bilancí, ale stejně jako jeho trenérský protějšek má před sebou hodně práce.

V týdnu oba týmy uspěly v 1. kole Ligy mistrů. United v pohodě přehráli outsidera Sabah Baku 4:0, CIty zvítězili 2:0 na hřišti Porta.

Co říkají sázkové kurzy?

Bookmakeři mírně favorizují hostující Manchester City. Poslední vzájemný duel však při Carrickově premiéře ovládli United 2:0.

Zajímavé kurzy na zápas:

Sázka bez remízy – Manchester United: kurz 2,25
City vyhrálo pouze jedno z posledních čtyř ligových vzájemných utkání (1 remíza, 2 prohry). V poslední vzájemném duelu bylo hřišti několik hráču, kteří vyběhnou i dnes a obraz hry může být podobný. City dominovalo v držení míče, ale domácí byli přímočařejší a daleko nebezpečnější.

Oba týmy skórují: kurz 1,47
Tahle sázka se nabízí. United mají průměr dva inkasované góly na zápas, City dostali gól od Crystal Palace i od Bournemouthu a do šancí pustili i Coventry. Kurz sice není atraktivní, ale využít se dá třeba v Bet Builderu.

  • Bet Builder (kombinace tipů na jeden tiket u jednoho utkání). Na jeden tiket v rámci jednoho utkání můžete vybrat třeba výsledek zápasu, počet gólů, rohy, karty nebo střelce.

Poslední vzájemné zápasy (H2H)

Poslední dva vzájemné duely si rozdělily oba týmy, pokaždé vyhrál domácí celek. Manchester United vede i v historické bilanci, když z 198 soutěžních zápasů vyhrál 81, zatímco Manchester City 62. Dalších 55 utkání skončilo remízou.

4. kolo Premier League
DatumČas4. kolo Premier LeagueSkóre
12. 9.16:00Liverpool – Fulham0:0
12. 9.16:00Crystal Palace – Ipswich Town2:3
12. 9.16:00Chelsea – Hull City2:2
12. 9.16:00Aston Villa – Nottingham1:2
12. 9.16:00Bournemouth – Brentford2:2
12. 9.18:30Tottenham – Everton0:0
12. 9.21:00Sunderland AFC – Arsenal0:2
13. 9.15:00Coventry City – Brighton– : –
13. 9.17:30Manchester United – Manchester City– : –
14. 9.21:00Leeds United – Newcastle United– : –
Tabulka Premier League
PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.Arsenal44008:112
2.Manchester City33007:29
3.Hull42205:28
4.Chelsea421110:97
5.Brentford41307:46
6.Liverpool41306:46
7.Everton41305:36
8.Ipswich42027:106
9.Newcastle31206:45
10.Leeds31203:25
11.Nottingham41214:45
12.Brighton31118:54
13.Manchester Utd31117:64
14.Sunderland41123:54
15.Bournemouth40316:73
16.Crystal Palace41036:113
17.Tottenham40220:52
18.Fulham40134:71
19.Aston Villa40131:71
20.Coventry30030:50
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