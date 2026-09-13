|Informace
|Detail
|Soutěž
|Premier League – 4. kolo
|Termín a čas
|neděle 13. září 2026 od 17:30 SELČ
|Místo konání
|Old Trafford, Manchester
|Televizní přenos
|Canal+ Sport, Canal+ Sport 6
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
Pomalý rozjezd United, City stoprocentní, ale..
United vstoupili do Premier League rozpačitě. V 1. kole podlehli 0:2 na hřišti nováčka z Hullu, ve druhém rozstříleli Ipswich 5:2 a naposledy remizovali 2:2 na hřišti Evertonu. Týmu se zatím nepodařilo navázat na skvělý závěr minulé sezony. Sraží ho hlavně defenzíva. Šest inkasovaných branek ze tří zápasů musí kouče Carricka varovat.
|Manchester United
|Manchester City
|Sestava
|Lammens – Dalot, Maguire, Martínez, Shaw – Tielemans, Mainoo – Mbeumo, Fernandes, Rashford – Cunha
|Donnarumma – Nunes, Dias, Guéhi, Gvardiol – Anderson, Fernández – Foden, Cherki, Semenyo – Haaland
|Nebudou hrát
|Baleba, de Ligt, Diallo, Heaton, Ugarte
|Doku
|Nejistý start
|O’Reilly
City před startem sezony srazila porážka 0:3 v Community Shield, ale v lize třikrát zvítězili. Kromě utkání na hřišti Crystal Palace (4:1) to však nebyly klasické dominantní výkony, na které bývali fanoušci zvyklí. V 1. kole rozhodl o výhře 2:1 nad Bournemouthem až v první minutě nastaveného času Gvardiol, naposledy byl hvězdami nabitý tým rád za domácí vítězství 1:0 nad Coventry. Kouč Maresca tedy zahájil Premier League stoprocentní bilancí, ale stejně jako jeho trenérský protějšek má před sebou hodně práce.
V týdnu oba týmy uspěly v 1. kole Ligy mistrů. United v pohodě přehráli outsidera Sabah Baku 4:0, CIty zvítězili 2:0 na hřišti Porta.
Co říkají sázkové kurzy?
Bookmakeři mírně favorizují hostující Manchester City. Poslední vzájemný duel však při Carrickově premiéře ovládli United 2:0.
Zajímavé kurzy na zápas:
Sázka bez remízy – Manchester United: kurz 2,25
City vyhrálo pouze jedno z posledních čtyř ligových vzájemných utkání (1 remíza, 2 prohry). V poslední vzájemném duelu bylo hřišti několik hráču, kteří vyběhnou i dnes a obraz hry může být podobný. City dominovalo v držení míče, ale domácí byli přímočařejší a daleko nebezpečnější.
Oba týmy skórují: kurz 1,47
Tahle sázka se nabízí. United mají průměr dva inkasované góly na zápas, City dostali gól od Crystal Palace i od Bournemouthu a do šancí pustili i Coventry. Kurz sice není atraktivní, ale využít se dá třeba v Bet Builderu.
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Poslední vzájemné zápasy (H2H)
Poslední dva vzájemné duely si rozdělily oba týmy, pokaždé vyhrál domácí celek. Manchester United vede i v historické bilanci, když z 198 soutěžních zápasů vyhrál 81, zatímco Manchester City 62. Dalších 55 utkání skončilo remízou.
|Datum
|Čas
|4. kolo Premier League
|Skóre
|12. 9.
|16:00
|Liverpool – Fulham
|0:0
|12. 9.
|16:00
|Crystal Palace – Ipswich Town
|2:3
|12. 9.
|16:00
|Chelsea – Hull City
|2:2
|12. 9.
|16:00
|Aston Villa – Nottingham
|1:2
|12. 9.
|16:00
|Bournemouth – Brentford
|2:2
|12. 9.
|18:30
|Tottenham – Everton
|0:0
|12. 9.
|21:00
|Sunderland AFC – Arsenal
|0:2
|13. 9.
|15:00
|Coventry City – Brighton
|– : –
|13. 9.
|17:30
|Manchester United – Manchester City
|– : –
|14. 9.
|21:00
|Leeds United – Newcastle United
|– : –
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Arsenal
|4
|4
|0
|0
|8:1
|12
|2.
|Manchester City
|3
|3
|0
|0
|7:2
|9
|3.
|Hull
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|4.
|Chelsea
|4
|2
|1
|1
|10:9
|7
|5.
|Brentford
|4
|1
|3
|0
|7:4
|6
|6.
|Liverpool
|4
|1
|3
|0
|6:4
|6
|7.
|Everton
|4
|1
|3
|0
|5:3
|6
|8.
|Ipswich
|4
|2
|0
|2
|7:10
|6
|9.
|Newcastle
|3
|1
|2
|0
|6:4
|5
|10.
|Leeds
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|11.
|Nottingham
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|12.
|Brighton
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|13.
|Manchester Utd
|3
|1
|1
|1
|7:6
|4
|14.
|Sunderland
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|15.
|Bournemouth
|4
|0
|3
|1
|6:7
|3
|16.
|Crystal Palace
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|17.
|Tottenham
|4
|0
|2
|2
|0:5
|2
|18.
|Fulham
|4
|0
|1
|3
|4:7
|1
|19.
|Aston Villa
|4
|0
|1
|3
|1:7
|1
|20.
|Coventry
|3
|0
|0
|3
|0:5
|0