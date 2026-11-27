Fotbalisté Manchesteru United přivítají ve 12. kole Premier League Brentford. Předposlední tým tabulky naposledy v lize podlehl Liverpoolu 0:4 a trenéra Mauricia Pochettina čeká první zápas na Old Trafford v nové roli. Brentford přijíždí jako šestý tým soutěže po výhře 4:0 nad Evertonem. Kde zápas sledovat živě a co napovídají forma, statistiky a vzájemné výsledky?
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Základní informace o utkání Manchester United – Brentford
|Soutěž
|Premier League – 12. kolo
|Termín a čas
|Sobota 28. listopadu 2026, 16:00 SEČ
|Místo konání
|Old Trafford, Manchester
|Televizní přenos
|CANAL+ Sport od 15:55
|Textový přenos
|Online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat zápas United – Brentford
Utkání Manchesteru United s Brentfordem se hraje v sobotu 28. listopadu od 16:00 českého času na Old Trafford. Přímý přenos nabídne CANAL+ Sport od 15:55. Průběh utkání můžete sledovat také v textové online reportáži na iDNES.cz.
Předpokládané sestavy a absence
|Manchester United
|Brentford
|Předpokládaná sestava
|Lammens – Dalot, Yoro, Maguire, Martínez – Tielemans, Mainoo – Mbeumo, Fernandes, Dorgu – Cunha
|Kelleher – Kayode, Ajer, van den Berg, Lewis-Potter – Yarmolyuk, Janelt – Ouattara, Damsgaard, Anthony – Wilson
|Nebudou hrát
|Baleba (stehno), Rashford (kyčel), Šeško (zranění nohy), Ugarte (koleno)
|Collins (koleno), Dasilva (svalové zranění), Furo (po operaci), Henry (kyčel), Hickey (zadní stehenní sval), Igor Thiago (trest za červenou kartu)
|Nejistý start
|Diallo (zranění)
Manchester United čeká na druhou ligovou výhru
Manchester United má po jedenácti kolech osm bodů a na sedmnáctý Nottingham ztrácí jediný bod. V posledních třech ligových zápasech prohrál 0:2 s Chelsea, remizoval 4:4 s Aston Villou a podlehl Liverpoolu 0:4. Na Anfieldu hrál od úvodu v oslabení po vyloučení Lenyho Yora, jehož červenou kartu anglická fotbalová asociace následně zrušila.
Ve středu United remizovali v Lize mistrů 2:2 na hřišti Sportingu. Oba góly hostů vstřelil Bruno Fernandes, který se v Lisabonu představil proti svému bývalému klubu.
Posledních pět zápasů Manchesteru United
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|25. 11. 2026
|Sporting – Manchester United
|2:2
|Liga mistrů
|22. 11. 2026
|Liverpool – Manchester United
|4:0
|Premier League
|8. 11. 2026
|Manchester United – Aston Villa
|4:4
|Premier League
|3. 11. 2026
|Manchester United – AS Řím
|3:2
|Liga mistrů
|31. 10. 2026
|Chelsea – Manchester United
|2:0
|Premier League
Brentford je šestý, venku zatím nevyhrál
Brentford v pondělí porazil Everton 4:0 a posunul se na šesté místo. Svěřenci Keitha Andrewse mají sedmnáct bodů stejně jako sedmý Leeds. V jedenácti kolech vstřelili dvacet branek, více jich mají jen Brighton a Manchester City.
Venku Brentford v Premier League nevyhrál desetkrát za sebou. Z posledních dvou ligových výjezdů si přivezl jediný bod za remízu 1:1 s Hullem, v Brightonu prohrál 0:2. Na Old Trafford mu bude chybět také útočník Igor Thiago, který si odpykává trest.
Posledních pět zápasů Brentfordu
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|23. 11. 2026
|Brentford – Everton
|4:0
|Premier League
|8. 11. 2026
|Brighton – Brentford
|2:0
|Premier League
|31. 10. 2026
|Brentford – Nottingham
|2:0
|Premier League
|25. 10. 2026
|Hull City – Brentford
|1:1
|Premier League
|17. 10. 2026
|Brentford – Liverpool
|1:2
|Premier League
Jak si oba týmy vedou ve statistikách?
Manchester United vyslal v jedenácti kolech o čtrnáct střel na branku víc než Brentford, hosté přesto vstřelili o šest gólů víc. Výrazný rozdíl je i v obraně. United inkasovali 23 branek, Brentford jedenáct.
|Statistika po 11 kolech Premier League
|Manchester United
|Brentford
|Pořadí
|19.
|6.
|Zápasy
|11
|11
|Body
|8
|17
|Výhry – remízy – porážky
|1–5–5
|4–5–2
|Skóre
|14:23
|20:11
|Vstřelené góly na zápas
|1,27
|1,82
|Inkasované góly na zápas
|2,09
|1,00
|Střely na branku na zápas
|5,18
|3,91
|Očekávané góly (xG)
|18,24
|17,20
|Rohy na zápas
|6,18
|4,09
|Žluté karty
|21
|22
Poslední vzájemné zápasy
V minulé sezoně v obou ligových zápasech uspěli domácí. Brentford v září vyhrál 3:1, United v dubnu na Old Trafford zvítězili 2:1. Manchester United doma vyhrál všech pět vzájemných utkání v Premier League, poslední tři shodně 2:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|27. 4. 2026
|Premier League
|Manchester United – Brentford
|2:1
|27. 9. 2025
|Premier League
|Brentford – Manchester United
|3:1
|4. 5. 2025
|Premier League
|Brentford – Manchester United
|4:3
|19. 10. 2024
|Premier League
|Manchester United – Brentford
|2:1
|30. 3. 2024
|Premier League
|Brentford – Manchester United
|1:1
12. kolo Premier League
|Termín
|Zápas
|27. 11., 21:00
|Nottingham – Chelsea
|28. 11., 16:00
|Manchester United – Brentford
|28. 11., 16:00
|Leeds – Coventry
|28. 11., 18:30
|Ipswich – Aston Villa
|29. 11., 13:30
|Everton – Liverpool
|29. 11., 15:05
|Sunderland – Tottenham
|29. 11., 15:05
|Fulham – Bournemouth
|29. 11., 15:05
|Crystal Palace – Hull City
|29. 11., 15:05
|Brighton – Newcastle
|29. 11., 17:30
|Arsenal – Manchester City
Tabulka Premier League 2026/27 po 11. kole
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Arsenal
|11
|9
|1
|1
|17:7
|28
|2.
|Brighton
|11
|7
|1
|3
|26:9
|22
|3.
|Manchester City
|11
|7
|1
|3
|22:14
|22
|4.
|Liverpool
|11
|6
|3
|2
|18:10
|21
|5.
|Bournemouth
|11
|5
|3
|3
|18:14
|18
|6.
|Brentford
|11
|4
|5
|2
|20:11
|17
|7.
|Leeds
|11
|4
|5
|2
|14:9
|17
|8.
|Chelsea
|11
|5
|1
|5
|20:20
|16
|9.
|Everton
|11
|4
|4
|3
|12:14
|16
|10.
|Tottenham
|11
|4
|3
|4
|12:11
|15
|11.
|Hull City
|11
|3
|5
|3
|13:11
|14
|12.
|Aston Villa
|11
|3
|5
|3
|14:17
|14
|13.
|Newcastle
|11
|3
|4
|4
|15:18
|13
|14.
|Coventry
|11
|4
|0
|7
|13:21
|12
|15.
|Fulham
|11
|2
|5
|4
|11:13
|11
|16.
|Ipswich
|11
|3
|2
|6
|15:22
|11
|17.
|Nottingham
|11
|2
|3
|6
|9:15
|9
|18.
|Sunderland
|11
|2
|3
|6
|8:17
|9
|19.
|Manchester United
|11
|1
|5
|5
|14:23
|8
|20.
|Crystal Palace
|11
|2
|1
|8
|12:27
|7