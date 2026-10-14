Manchester City – PSG v TV: Kde sledovat Ligu mistrů, statistiky a kurzy

|Soutěž
|Liga mistrů 2026/27
|Fáze
|2. kolo ligové fáze
|Datum
|Středa 14. října 2026
|Čas
|21:00 SELČ
|Stadion
|Etihad Stadium, Manchester
|TV přenos
|Nova Sport 3
|Online přenos
|Textový online na iDNES.cz
Kde sledovat City – PSG živě v TV a online
Šlágr 2. kola Ligy mistrů Manchester City vs. Paris Saint-Germain se hraje v středu 14. října od 21:00. Přímý televizní přenos vysílá stanice Nova Sport 3. Podrobnou textovou reportáž bude možné sledovat na iDNES.cz.
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Souboj hvězdných útoků a bitva o střed hřiště
Velkou podívanou slibuje především porovnání útočné síly obou týmů. Na jedné straně domácí kanonýr Erling Haaland, kterého z křídel podporují Jérémy Doku a Antoine Semenyo. Na druhé držitel Zlatého míče Ousmane Dembélé, po jehož boku nastupují Chviča Kvaracchelija a Désiré Doué.
Zajímavé kurzy
Jedním z klíčových faktorů utkání však může být souboj ve středu hřiště. City i PSG chtějí diktovat tempo zápasu a mít hru pod kontrolou. Zajímavou bitvu slibuje především střet pařížské trojice Vitinha, João Neves a Fabián Ruiz s domácími Enzem Fernándezem a Elliotem Andersonem.
Zatímco záloha PSG těží z dlouhodobé souhry, oba středopolaři Manchesteru City přišli do klubu teprve během letního přestupového období.
City vyhráli osmkrát za sebou, daří se i PSG
Manchester CIty vede tabulku Premier League a úspěšně vstoupil také do Ligy mistrů, v jejímž úvodním kole porazilo Porto 2:0. Proti PSG se navíc může opřít o výbornou domácí bilanci. Z posledních 25 utkání skupinové či ligové fáze Ligy mistrů na vlastním stadionu prohrálo jediné, 21krát zvítězilo a třikrát remizovalo.
Také Paris Saint-Germain přijíždí do Manchesteru v dobré formě. Francouzský tým vyhrál poslední čtyři soutěžní zápasy, přičemž tuto sérii zahájil vítězstvím 6:1 nad Slovanem Bratislava v Lize mistrů. Naposledy porazil v domácí soutěži Le Mans 3:1, přestože trenér Luis Enrique nechal několik opor odpočívat.
|Manchester City
|PSG
|Předpokládaná sestava
|Donnarumma – Nunes, Guéhi, Dias, Gvardiol – Anderson, Fernández – Semenyo, Cherki, Doku – Haaland
|Safonov – Hakimí, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
|Nebudou hrát
|Longoni (zranění)
|Mayulu (poranění třísel)
|Trenér
|Enzo Maresca
|Luis Enrique
PSG neprohrálo v Lize mistrů už 11 zápasů v řadě (7 výher, 4 remízy). Delší sérii zaznamenalo pouze mezi říjnem 2012 a listopadem 2013, kdy nepoznalo přemožitele třináctkrát za sebou. Výbornou bilanci má také proti anglickým soupeřům, s nimiž neprohrálo posledních devět utkání (7 výher, 2 remízy). Pokud uspěje i v Manchesteru, stane se po Realu Madrid teprve druhým týmem v historii Poháru mistrů evropských zemí a Ligy mistrů, který proti anglickým klubům neprohrál deset zápasů v řadě.
Vzájemné zápasy City vs. PSG
Oba týmy se v evropských pohárech utkaly osmkrát. Naposledy se střetly v lednu 2025, kdy PSG v domácím zápase Ligy mistrů otočilo stav 0:2 a zvítězilo 4:2.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|22. 1. 2025
|PSG – Manchester City
|4:2
|Liga mistrů
|24. 11. 2021
|Manchester City – PSG
|2:1
|Liga mistrů
|28. 9. 2021
|PSG – Manchester City
|2:0
|Liga mistrů
|4. 5. 2021
|Manchester City – PSG
|2:0
|Liga mistrů
|28. 4. 2021
|PSG – Manchester City
|1:2
|Liga mistrů
|12. 4. 2016
|Manchester City – PSG
|1:0
|Liga mistrů
|6. 4. 2016
|PSG – Manchester City
|2:2
|Liga mistrů
|3. 12. 2008
|Manchester City – PSG
|0:0
|Evropská liga
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Barcelona
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2.
|Sporting
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|3.
|Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|4.
|Bayern Mnichov
|2
|1
|1
|0
|8:3
|4
|5.
|PSG
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|6.
|Como
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|7.
|Manchester United
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|8.
|Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|9.
|Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10.
|Villarreal
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|11.
|Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12.
|Betis
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|13.
|Atlético Madrid
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|14.
|Borussia Dortmund
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|15.
|Liverpool
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|16.
|Real Madrid
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|17.
|AEK Atény
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|18.
|Club Bruggy
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|19.
|Lens
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|20.
|RB Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|21.
|Sabah Baku
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|22.
|AS Řím
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|23.
|Šachtar Doněck
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|24.
|Fenerbahçe
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|25.
|PSV Eindhoven
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26.
|Viking
|2
|0
|1
|1
|4:6
|1
|27.
|LASK Linec
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28.
|Inter Milán
|2
|0
|0
|2
|4:6
|0
|29.
|FC Porto
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|30.
|Slavia Praha
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31.
|Neapol
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|32.
|Lille
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|33.
|Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|34.
|Galatasaray
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|35.
|Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0
|36.
|Bodø/Glimt
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0