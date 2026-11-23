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Kde sledovat duel Manchester City – Neapol živě
- Termín a čas: Úterý 24. listopadu 2026 od 21:00 SEČ
- Místo konání: Etihad Stadium, Manchester
- Soutěž: Liga mistrů – ligová fáze, 5. kolo
- Televizní přenos: Nova Sport 6
- Textový přenos: Online přenos na IDNES.cz
Manchester City – Neapol: Kurzy a aktuální forma
Manchester City je podle bookmakerů jasným favoritem. Nejvyšší kurz na jeho výhru nabízí SynotTip (1,27). Kurzy na vítězství Neapole se pohybují od 9,60 do 9,91.
Manchester City o víkendu doma remizoval s Fulhamem 1:1. Na vlastním stadionu tak v základní hrací době nevyhrál už popáté za sebou. V Lize mistrů je po čtyřech kolech s devíti body sedmý.
Na Etihad Stadium se City v hlavní fázi Ligy mistrů dlouhodobě daří. Z posledních 27 domácích zápasů ve skupinové či ligové fázi jich 22 vyhráli, třikrát remizovali a jen dvakrát prohráli. Ve 20 z posledních 22 takových utkání navíc vstřelili alespoň dva góly.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|21. 11. 2026
|Premier League
|Manchester City – Fulham
|1:1
|7. 11. 2026
|Premier League
|Nottingham – Manchester City
|3:1
|4. 11. 2026
|Liga mistrů
|RB Lipsko – Manchester City
|2:3
|31. 10. 2026
|Premier League
|Manchester City – Brighton
|0:1
|28. 10. 2026
|EFL Cup
|Manchester City – Brighton
|2:2 (4:3 pen.)
Neapol o víkendu v Serii A porazila Turín 1:0. V Lize mistrů má po čtyřech kolech tři body a patří jí 27. místo. Na hřištích soupeřů v Lize mistrů nevyhrála už osmkrát v řadě a vyrovnala tím klubový rekord. V této sérii jednou remizovala a sedmkrát prohrála. Na výhru v Anglii stále čeká. Ve dvanácti zápasech tam čtyřikrát remizovala a osmkrát prohrála.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|21. 11. 2026
|Serie A
|Neapol – Turín FC
|1:0
|8. 11. 2026
|Serie A
|Neapol – Lazio
|1:1
|4. 11. 2026
|Liga mistrů
|FC Porto – Neapol
|4:1
|1. 11. 2026
|Serie A
|Juventus – Neapol
|2:0
|28. 10. 2026
|Serie A
|Monza – Neapol
|1:4
Statistiky a klíčoví hráči
Erling Haaland dal v letošní Lize mistrů pět gólů ve třech zápasech, Phil Foden přidal tři. Proti Neapoli se norský útočník prosadil ve všech třech dosavadních duelech v soutěži. Dvakrát proti ní nastoupil za Salzburg a jednou za Manchester City, celkem jí vstřelil čtyři branky.
Na Etihad Stadium se v dresu Neapole znovu představí Kevin De Bruyne, který za deset sezon v Manchesteru City odehrál 442 zápasů a vstřelil 108 branek. Do Manchesteru se vracejí také někdejší hráči United Rasmus Højlund a Scott McTominay. Skotský záložník je se třemi góly nejlepším střelcem Neapole v letošní Lize mistrů.
|Manchester City
|Neapol
|Umístění (body)
|7. místo (9 bodů)
|27. místo (3 body)
|Bilance (V–R–P)
|3–0–1
|1–0–3
|Skóre
|12:7
|6:11
|Nejlepší střelci
|Haaland (5), Foden (3)
|McTominay (3), Rrahmani (1), Politano (1)
|Asistence
|Ndiaye (2), Foden (1)
|De Bruyne, Giovane, Højlund, Politano a Spinazzola (všichni 1)
|Nejvyšší naměřená rychlost
|Haaland (35,3 km/h)
|Højlund (34,7 km/h)
Vzájemné zápasy Manchesteru City a Neapole
Manchester City vyhrál poslední tři vzájemné zápasy, včetně loňského duelu v ligové fázi Ligy mistrů, v němž doma zvítězil 2:0. Neapol na jeho stadionu ze tří utkání vytěžila jedinou remízu. City v Lize mistrů doma prohráli jen jeden ze sedmi zápasů proti italským klubům. V sezoně 2015/16 podlehli Juventusu 1:2.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|18. 9. 2025
|Liga mistrů
|Manchester City – Neapol
|2:0
|1. 11. 2017
|Liga mistrů
|Neapol – Manchester City
|2:4
|17. 10. 2017
|Liga mistrů
|Manchester City – Neapol
|2:1
|22. 11. 2011
|Liga mistrů
|Neapol – Manchester City
|2:1
|14. 9. 2011
|Liga mistrů
|Manchester City – Neapol
|1:1
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|2.
|Real Madrid
|4
|4
|0
|0
|13:7
|12
|3.
|Arsenal
|4
|3
|1
|0
|8:3
|10
|4.
|Como
|4
|3
|0
|1
|19:6
|9
|5.
|Barcelona
|4
|3
|0
|1
|14:6
|9
|6.
|Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|12:6
|9
|7.
|Manchester City
|4
|3
|0
|1
|12:7
|9
|8.
|Liverpool
|4
|3
|0
|1
|14:10
|9
|9.
|Club Bruggy
|4
|3
|0
|1
|11:7
|9
|10.
|Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|11.
|Betis
|4
|3
|0
|1
|8:6
|9
|12.
|Dortmund
|4
|3
|0
|1
|7:5
|9
|13.
|Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|14.
|Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|15.
|Inter
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|16.
|LASK
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|17.
|Manchester United
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|18.
|Galatasaray
|4
|2
|0
|2
|8:9
|6
|19.
|Fenerbahce
|4
|1
|2
|1
|6:11
|5
|20.
|AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|21.
|Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|22.
|Viking
|4
|1
|1
|2
|9:10
|4
|23.
|Atlético Madrid
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|24.
|PSV
|4
|1
|1
|2
|3:4
|4
|25.
|Bodø/Glimt
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|26.
|Porto
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|27.
|Neapol
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|28.
|Villarreal
|4
|1
|0
|3
|8:14
|3
|29.
|AEK
|4
|1
|0
|3
|5:11
|3
|30.
|RB Lipsko
|4
|1
|0
|3
|5:11
|3
|31.
|Sabah
|4
|1
|0
|3
|4:10
|3
|32.
|Feyenoord
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
|33.
|Lens
|4
|1
|0
|3
|4:16
|3
|34.
|Slavia Praha
|4
|0
|1
|3
|5:9
|1
|35.
|Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|36.
|Slovan Bratislava
|4
|0
|0
|4
|1:17
|0