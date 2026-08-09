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Lyon - Sparta v TV: Kde sledovat odvetu Ligy mistrů živě, kurzy

Kamil Jurek
  19:44

Zásluhou levačky Matěje Ryneše Sparta proti Lyonu vyrovnala, úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů nakonec otočila. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Spartu Praha čeká odveta v předkole Ligy mistrů proti Olympique Lyon, francouzský klub se doma pokusí dohnat ztrátu. Podívejte se na kurzy a sledujte zápas živě, začíná v úterý 11. srpna od 21:00.

Kdy a kde sledovat odvetu Olympique Lyon – AC Sparta Praha v Lize mistrů?

Pražská Sparta vstoupila do třetího předkola Ligy mistrů domácím vítězstvím, na stadionu Olympique Lyon ji však čeká těžký zápas. Sledovat jej můžete v úterý 11. srpna od 21:00.

Přímý přenos by opět měl vysílat nový kanál Prima Sport, který najdou zájemci například online u Skylinku zde. V nabídce jej mají například i Oneplay, Vodafone TV, Magenta TV nebo SledováníTV.

Datum:úterý 11. srpna 2026 od 21:00
Dějiště:Parc Olympique Lyonnais, Francie
Rozhodčí:Szymon Marciniak (Polsko)
Kurzy:u Synot Tipu zde
Přímý přenos:Skylink zde (Prima Sport), Betano

Odvetu vysílá živě také Betano, jeden z oficiálních sponzorů Sparty.

Aktuální kurzy Lyon – Sparta v odvetě předkola Ligy mistrů 2026/27

Zajímavé kurzy

  • Sparta dá gól: 1,57
  • Více než 2.5 gólů: 1,65
  • Remíza po 1. pol.: 2,50

Bookmakeři Synot Tipu tentokrát jasně favorizují domácí Lyon, je ještě mnohem výraznějším favoritem než před týdnem. Kurz na vítězství se pohybuje jen okolo hodnoty 1,50.

Spartě se sice podařilo domácí zápas otočit a zvítězit, venku jí ale tvůrci kurzů nevěří – v době psaní tohoto článku je hodnota přes 6,00, svůj vklad byste tak případně násobili šestkrát.

U tohoto zápasu můžete u Synotu využít možnost předčasného vyhodnocení – stačí vybrat „okamžitá výhra při 2-gólovém vedení“ na domácí nebo hosty a v případě, že se vámi vybraný tým ujme vedení o dvě branky, automaticky vyhráváte a už je vám jedno, jak utkání skončí.

Olympique Lyon 1,53 remíza 4,61
Sparta Praha 5,91

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Lyon šel na Letné do vedení, utkání ale ztratil

Olympique Lyon se po úspěších v Evropské lize pokouší po sedmi letech dostat i do prestižnější Ligy mistrů, kde si tehdy zahrál semifinále. K tomu ale potřebuje zvládnout nejen dnešní odvetu, ale i poslední předkolo.

Francouzský klub má nevýhodu v tom, že domácí Ligue 1 ještě nezačala – to se dost možná projevilo i v prvním zápase v Praze. Díky vlastnímu gólu Suchomela šel Lyon do vedení, ve druhé půli ale srovnal Ryneš. Důležitým momentem pak byla neproměněná penalta Tolissa, což o pár minut později potrestal Mercado a letenští už náskok udrželi.

Na svém Parc Olympique Lyonnais pro téměř 60 tisíc diváků je Lyon bezesporu silnější a pokud využije týdenní přípravy a poučí se z chyb, určitě má kvality na to, aby tento dvojzápas otočil.

Sparta - Lyon 2:1, vzrušující obrat v boji o Ligu mistrů, po hodině rozhodl Mercado

Sparta v Lize mistrů vyhrála, domácí soutěž jí nevychází

AC Sparta Praha si chce zahrát ligovou část Ligy mistrů znovu po dvou letech, po domácím duelu má do čtvrtého předkola blíže než soupeř. Sebevědomí ale sráží výkony v domácí soutěži.

Je pravdou, že v sobotním zápase proti Mladé Boleslavi poslal trenér Priske na hřiště obměněnou sestavu, i přes to šlo ale o velmi špatný výkon a Sparta dokonce ani jednou nevystřelila na branku. Znepokojující je i fakt, že venkovní duel nezvládla ani v úvodu ligy proti Zbrojovce Brno.

Olympique Lyon je samozřejmě mnohem kvalitnější soupeř a přestože Sparťané úvodní zápas zvládli, jsou nyní aktuální kurzy na postup mírně nakloněny právě známému francouzskému velkoklubu.

Sparta v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Jaká je aktuální forma obou týmů?

Poslední zápasy Lyonu a Sparty
Olympique Lyon
4. 8.Sparta – Lyon3:1
29. 7.Betis – Lyon4:0
24. 7.Wolfsburg – Lyon0:2
18. 7.Slavia – Lyon2:0
AC Sparta Praha
8. 8.Mladá Boleslav – Sparta2:0
4. 8.Sparta – Lyon2:1
31. 7.Sparta – Zlín3:1
25. 7.Zbrojovka Brno – Sparta3:1

Vzájemné zápasy Lyonu a Sparty (H2H)

Na sedmý pokus to Spartě konečně vyšlo a poprvé v historii Lyon porazila. To ale nic nemění na tom, že se letenským právě proti Francouzům nedaří (3-3-11), zatímco Olympique má s Čechy vysoce pozitivní bilanci (8-2-3).

  • 4. 8. 2026: Sparta – Lyon (2:1)
  • 4. 11. 2021: Lyon – Sparta (3:0)
  • 21. 10. 2021: Sparta – Lyon (3:4)
  • 22. 11. 2012: Sparta – Lyon (1:1)
  • 20. 9. 2012: Lyon – Sparta (2:1)
  • 8. 12. 2004: Lyon – Sparta (5:0)
  • 28. 9. 2004: Sparta – Lyon (1:2)
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