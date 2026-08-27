Očekávaný los ligové fáze Ligy mistrů 2026/27 je na programu ve čtvrtek 27. srpna od 18:00. Mezi 36 evropskými velkokluby nechybí ani český vicemistr Slavia Praha a slovenský šampion Slovan Bratislava. Oba týmy byly zařazeny do čtvrtého výkonnostního koše. Podívejte se na složení všech košů, kurzy sázkových kanceláří, formát i harmonogram soutěže.
Los ligové fáze Ligy mistrů UEFA 2026/27
|Datum a čas
|Čtvrtek 27. srpna 2026 od 18:00
|Místo konání
|Grimaldi Forum, Monako
|České a slovenské zastoupení
|SK Slavia Praha (4. koš), ŠK Slovan Bratislava (4. koš)
|Počet týmů v osudí
|36 celků v jedné společné tabulce (4 koše po 9 týmech)
|Kde sledovat živě
|Nova Sport 3 (TV přenos)
Kde sledovat los Ligy mistrů 2026/27 živě v TV
Přímý přenos slavnostního ceremoniálu z Monaka vysílá v České republice sportovní stanice Nova Sport 3. Předzápasové studio s rozborem a experty startuje již v 17:50.
Kurzy na los ligové fáze: Jaké soupeře přisoudí los Slavii a Slovanu?
Sázková kancelář Tipsport vypsala speciální sázky na to, které zajímavé protivníky z jednotlivých košů dostanou Slavia Praha a Slovan Bratislava:
Kurzy na soupeře Slavie Praha:
|Výkonnostní koš
|Vybraný soupeř
|Kurz
|Soupeř z 1. koše
|Inter Milán
|3,65
|Soupeř z 2. koše
|AS Řím
|3,65
|Soupeř z 3. koše
|SSC Neapol
|3,70
|Soupeř ze 4. koše
|AEK Atény
|3,60
Kurzy na soupeře Slovanu Bratislava:
|Výkonnostní koš
|Vybraný soupeř
|Kurz
|Soupeř z 1. koše
|Bayern Mnichov
|3,75
|Soupeř z 2. koše
|AS Řím
|3,60
|Soupeř z 3. koše
|FK Bodö/Glimt
|3,70
|Soupeř ze 4. koše
|AEK Atény
|3,60
Složení košů pro los Ligy mistrů 2026/27
Celkem 36 účastníků je rozděleno do čtyř košů po 9 týmech podle klubového koeficientu UEFA:
Složení košů pro los Ligy mistrů 2026/27
|Koš 1
|Koš 2
|Koš 3
|Koš 4
|Paris Saint-Germain
|Borussia Dortmund
|Feyenoord Rotterdam
|Slavia Praha
|Bayern Mnichov
|AS Řím
|Olympique Lille
|Slovan Bratislava
|Real Madrid
|Sporting Lisabon
|Bodö/Glimt
|VfB Stuttgart
|FC Liverpool
|Aston Villa
|SSC Neapol
|AEK Atény
|Inter Milán
|FC Porto
|RB Lipsko
|LASK Linec
|Manchester City
|Manchester United
|Villarreal CF
|Como 1907
|Arsenal FC
|FC Bruggy
|Fenerbahce Istanbul
|Racing Lens
|FC Barcelona
|Betis Sevilla
|Šachtar Doněck
|Viking Stavanger
|Atlético Madrid
|PSV Eindhoven
|Galatasaray Istanbul
|Sabah Baku
Pravidla a jak probíhá los nového formátu Ligy mistrů
V ligovém systému hraje všech 36 týmů v jedné společné tabulce. Během losu se nepoužívají pouze klasické míčky, ale proces řídí specializovaný automatizovaný software:
- 8 různých zápasů pro každý tým: Každému celku software vylosuje dva soupeře z každého koše (z koše 1, 2, 3 i 4). Celkem tak každý odehraje 8 zápasů.
- 1× doma a 1× venku z každého koše: Z každého výkonnostního koše se klub střetne s jedním soupeřem na domácím stadionu a s druhým na hřišti soupeře.
- Národní omezení: Týmy nemohou v ligové fázi narazit na soupeře ze stejné země.
- Maximálně dva kluby z jedné asociace: Žádný klub nesmí v základní části odehrát zápasy s více než dvěma soupeři z jedné konkrétní ligy (např. Slavia může dostat maximálně dva týmy z Premier League).
Program a termínová listina Ligy mistrů 2026/27
Do vyřazovací části postoupí 24 nejlepších celků ze společné tabulky (prvních 8 přímo do osmifinále, týmy na 9. až 24. místě do předkola play-off).
Termíny ligové fáze:
|Kolo
|Termín konání
|1. kolo
|8.–10. září 2026
|2. kolo
|13.–14. října 2026
|3. kolo
|3.–4. listopadu 2026
|4. kolo
|20.–21. listopadu 2026
|5. kolo
|24.–25. listopadu 2026
|6. kolo
|8.–9. prosince 2026
|7. kolo
|19.–20. ledna 2027
|8. kolo
|27. ledna 2027
Termíny play-off a finále:
|Fáze soutěže
|Termín konání
|Předkolo play-off
|16.–17. a 23.–24. února 2027
|Osmifinále
|9.–10. a 16.–17. března 2027
|Čtvrtfinále
|6.–7. a 13.–14. dubna 2027
|Semifinále
|27.–28. dubna a 4.–5. května 2027
|Finále (Estadio Metropolitano, Madrid)
|5. června 2027