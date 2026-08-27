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Los ligové fáze Ligy mistrů 2026/27: Složení košů, kurzy na soupeře Slavie, přímý přenos

Kristýna Polášková
  11:44

Monacké Grimaldi Forum je připravené pro slavnostní los fotbalové Ligy mistrů. | foto: Reuters

Očekávaný los ligové fáze Ligy mistrů 2026/27 je na programu ve čtvrtek 27. srpna od 18:00. Mezi 36 evropskými velkokluby nechybí ani český vicemistr Slavia Praha a slovenský šampion Slovan Bratislava. Oba týmy byly zařazeny do čtvrtého výkonnostního koše. Podívejte se na složení všech košů, kurzy sázkových kanceláří, formát i harmonogram soutěže.
Los ligové fáze Ligy mistrů UEFA 2026/27
Datum a časČtvrtek 27. srpna 2026 od 18:00
Místo konáníGrimaldi Forum, Monako
České a slovenské zastoupeníSK Slavia Praha (4. koš), ŠK Slovan Bratislava (4. koš)
Počet týmů v osudí36 celků v jedné společné tabulce (4 koše po 9 týmech)
Kde sledovat živěNova Sport 3 (TV přenos)

Kde sledovat los Ligy mistrů 2026/27 živě v TV

Přímý přenos slavnostního ceremoniálu z Monaka vysílá v České republice sportovní stanice Nova Sport 3. Předzápasové studio s rozborem a experty startuje již v 17:50.

Kurzy na los ligové fáze: Jaké soupeře přisoudí los Slavii a Slovanu?

Sázková kancelář Tipsport vypsala speciální sázky na to, které zajímavé protivníky z jednotlivých košů dostanou Slavia Praha a Slovan Bratislava:

Kurzy na soupeře Slavie Praha:
Výkonnostní košVybraný soupeřKurz
Soupeř z 1. košeInter Milán3,65
Soupeř z 2. košeAS Řím3,65
Soupeř z 3. košeSSC Neapol3,70
Soupeř ze 4. košeAEK Atény3,60
Kurzy na soupeře Slovanu Bratislava:
Výkonnostní košVybraný soupeřKurz
Soupeř z 1. košeBayern Mnichov3,75
Soupeř z 2. košeAS Řím3,60
Soupeř z 3. košeFK Bodö/Glimt3,70
Soupeř ze 4. košeAEK Atény3,60

Složení košů pro los Ligy mistrů 2026/27

Celkem 36 účastníků je rozděleno do čtyř košů po 9 týmech podle klubového koeficientu UEFA:

Složení košů pro los Ligy mistrů 2026/27
Koš 1Koš 2Koš 3Koš 4
Paris Saint-GermainBorussia DortmundFeyenoord RotterdamSlavia Praha
Bayern MnichovAS ŘímOlympique LilleSlovan Bratislava
Real MadridSporting LisabonBodö/GlimtVfB Stuttgart
FC LiverpoolAston VillaSSC NeapolAEK Atény
Inter MilánFC PortoRB LipskoLASK Linec
Manchester CityManchester UnitedVillarreal CFComo 1907
Arsenal FCFC BruggyFenerbahce IstanbulRacing Lens
FC BarcelonaBetis SevillaŠachtar DoněckViking Stavanger
Atlético MadridPSV EindhovenGalatasaray IstanbulSabah Baku

Pravidla a jak probíhá los nového formátu Ligy mistrů

V ligovém systému hraje všech 36 týmů v jedné společné tabulce. Během losu se nepoužívají pouze klasické míčky, ale proces řídí specializovaný automatizovaný software:

  • 8 různých zápasů pro každý tým: Každému celku software vylosuje dva soupeře z každého koše (z koše 1, 2, 3 i 4). Celkem tak každý odehraje 8 zápasů.
  • 1× doma a 1× venku z každého koše: Z každého výkonnostního koše se klub střetne s jedním soupeřem na domácím stadionu a s druhým na hřišti soupeře.
  • Národní omezení: Týmy nemohou v ligové fázi narazit na soupeře ze stejné země.
  • Maximálně dva kluby z jedné asociace: Žádný klub nesmí v základní části odehrát zápasy s více než dvěma soupeři z jedné konkrétní ligy (např. Slavia může dostat maximálně dva týmy z Premier League).

Program a termínová listina Ligy mistrů 2026/27

Do vyřazovací části postoupí 24 nejlepších celků ze společné tabulky (prvních 8 přímo do osmifinále, týmy na 9. až 24. místě do předkola play-off).

Termíny ligové fáze:
KoloTermín konání
1. kolo8.–10. září 2026
2. kolo13.–14. října 2026
3. kolo3.–4. listopadu 2026
4. kolo20.–21. listopadu 2026
5. kolo24.–25. listopadu 2026
6. kolo8.–9. prosince 2026
7. kolo19.–20. ledna 2027
8. kolo27. ledna 2027
Termíny play-off a finále:
Fáze soutěžeTermín konání
Předkolo play-off16.–17. a 23.–24. února 2027
Osmifinále9.–10. a 16.–17. března 2027
Čtvrtfinále6.–7. a 13.–14. dubna 2027
Semifinále27.–28. dubna a 4.–5. května 2027
Finále (Estadio Metropolitano, Madrid)5. června 2027
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