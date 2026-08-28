|Datum a čas:
|pátek 28. srpna 2026 od 13:00
|Místo konání:
|Grimaldi Forum, Monako
|Český tým:
|FK Jablonec
|Počet týmů:
|36 týmů v 6 koších po 6 týmech
|Kde sledovat živě:
|Nova Sport 5 (sledujte zde)
Kde sledovat los Konferenční ligy 2026/27 živě v TV
Slavnostní ceremoniál vysílá v přímém přenosu placený kanál Nova Sport 5, který má v nabídce hned několik online poskytovatelů, například Skylink zde.
Kromě Konferenční ligy se zároveň losuje i ligová fáze Evropské ligy, kde se představí Viktoria Plzeň a Sparta Praha. Začíná se 28. 8. 2026 od 13:00.
Složení košů pro los Konferenční ligy UEFA 2026/27
Konferenční ligu hraje celkem 36 účastníků, jsou však rozděleny do 6 košů po 6 týmech, a to podle klubových koeficientů. Jablonec se nachází v 5. koši.
Kromě tradičních celků nechybí například ani tým z Gruzie, Albánie, Andorry či Gibraltaru.
Pravidla losu Konferenční ligy, jak probíhá, s kým může hrát Jablonec
Stejně jako u ostatních soutěží hraje soutěž 36 týmů v jedné tabulce. Při losování už se nepoužívají míčky, které měly uvnitř názvy klubů, ale automatizovaný software. Musí dodržet tato pravidla:
- Celkem 6 zápasů pro každý tým. Počítač vylosuje jednoho soupeře z každého koše (1, 2, 3, 4, 5, 6).
- 3 domácí a 3 venkovní zápasy. Při losu systém spojí koše 1+2, 3+4 a 5+6, z každé této dvojice tým dostane jednoho soupeře doma a jednoho soupeře venku.
- Národní omezení. Žádný tým nemůže v ligové fázi narazit na soupeře ze stejné země. Zároveň mohou být maximálně 2 protivníci z jedné konkrétní ligy (například dánské Superligy).
Program a termíny Konferenční ligy 2026/2027, kdy se hraje
Ligová fáze se hraje na 6 kol, a to od října do prosince 2026.
|Kolo
|Termín
|1. kolo
|15. října 2026
|2. kolo
|22. října 2026
|3. kolo
|5. listopadu 2026
|4. kolo
|26. listopadu 2026
|5. kolo
|10. prosince 2026
|6. kolo
|17. prosince 2026
Z ligové fáze postupuje do vyřazovací části 24 nejlepších týmů. Prvních osm celků jde rovnou do osmifinále, týmy na 9. – 24. místě si musí své místo vybojovat v play-off. Od této fáze už se hraje systémem na dva zápasy.
Finále Konferenční ligy 2026/27 se uskuteční 2. června 2027 na Beşiktaş Stadium v tureckém Istanbulu.
|Fáze
|Termín
|Play-off vyřazovací fáze
|18. a 25. února 2027
|Osmifinále
|11. a 18. března 2027
|Čtvrtfinále
|8. a 15. dubna 2027
|Semifinále
|29. dubna a 6. května 2027
|Finále (Beşiktaş Stadium)
|2. června 2027