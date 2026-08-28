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Los Konferenční ligy 2026/27 živě v TV: Koše, kurzy, soupeři Jablonce

Kamil Jurek
  1:05

Trofej pro vítěze Konferenční ligy. | foto: AP

Los ligové fáze Konferenční ligy 2026/2027 je na programu v pátek 28. srpna od 13:00. České fanoušky zajímá, jací soupeři čekají na Jablonec, který je v pátém výkonnostním koši. Přečtěte si o losování více v článku.
Los ligové fáze Konferenční ligy UEFA 2026/27
Datum a čas:pátek 28. srpna 2026 od 13:00
Místo konání:Grimaldi Forum, Monako
Český tým:FK Jablonec
Počet týmů:36 týmů v 6 koších po 6 týmech
Kde sledovat živě:Nova Sport 5 (sledujte zde)

Kde sledovat los Konferenční ligy 2026/27 živě v TV

Slavnostní ceremoniál vysílá v přímém přenosu placený kanál Nova Sport 5, který má v nabídce hned několik online poskytovatelů, například Skylink zde.

Kromě Konferenční ligy se zároveň losuje i ligová fáze Evropské ligy, kde se představí Viktoria Plzeň a Sparta Praha. Začíná se 28. 8. 2026 od 13:00.

Složení košů pro los Konferenční ligy UEFA 2026/27

Konferenční ligu hraje celkem 36 účastníků, jsou však rozděleny do 6 košů po 6 týmech, a to podle klubových koeficientů. Jablonec se nachází v 5. koši.

Kromě tradičních celků nechybí například ani tým z Gruzie, Albánie, Andorry či Gibraltaru.

  • 1. koš: Atalanta Bergamo, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco, FC Kodaň
  • 2. koš: Midtjylland, CZ Bělehrad, Gent, Panathinaikos, Pafos, Brighton
  • 3. koš: Lugano, Getafe, KuPS, Twente, Lincoln Red Imps, Banja Luka
  • 4. koš: Sint-Truiden, Brann, Hearts, Kairat Almaty, Tranbzonspor, Craiova
  • 5. koš: Riga, Hajduk Split, Jablonec, Nordsjælland, Aarhus, Inter Club d’Escaldes
  • 6. koš: Thun, CSKA Sofia, Žalgiris, Mjällby, Iberia 1999, Egnatia

Pravidla losu Konferenční ligy, jak probíhá, s kým může hrát Jablonec

Stejně jako u ostatních soutěží hraje soutěž 36 týmů v jedné tabulce. Při losování už se nepoužívají míčky, které měly uvnitř názvy klubů, ale automatizovaný software. Musí dodržet tato pravidla:

  • Celkem 6 zápasů pro každý tým. Počítač vylosuje jednoho soupeře z každého koše (1, 2, 3, 4, 5, 6).
  • 3 domácí a 3 venkovní zápasy. Při losu systém spojí koše 1+2, 3+4 a 5+6, z každé této dvojice tým dostane jednoho soupeře doma a jednoho soupeře venku.
  • Národní omezení. Žádný tým nemůže v ligové fázi narazit na soupeře ze stejné země. Zároveň mohou být maximálně 2 protivníci z jedné konkrétní ligy (například dánské Superligy).

Program a termíny Konferenční ligy 2026/2027, kdy se hraje

Ligová fáze se hraje na 6 kol, a to od října do prosince 2026.

Konferenční liga 2026/27 – ligová fáze
KoloTermín
1. kolo15. října 2026
2. kolo22. října 2026
3. kolo5. listopadu 2026
4. kolo26. listopadu 2026
5. kolo10. prosince 2026
6. kolo17. prosince 2026

Z ligové fáze postupuje do vyřazovací části 24 nejlepších týmů. Prvních osm celků jde rovnou do osmifinále, týmy na 9. – 24. místě si musí své místo vybojovat v play-off. Od této fáze už se hraje systémem na dva zápasy.

Finále Konferenční ligy 2026/27 se uskuteční 2. června 2027 na Beşiktaş Stadium v tureckém Istanbulu.

Konferenční liga 2026/27 – play-off
FázeTermín
Play-off vyřazovací fáze18. a 25. února 2027
Osmifinále11. a 18. března 2027
Čtvrtfinále8. a 15. dubna 2027
Semifinále29. dubna a 6. května 2027
Finále (Beşiktaş Stadium)2. června 2027
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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