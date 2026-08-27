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Los ligové fáze Evropské ligy 2026/27: Složení košů, Sparta i Plzeň a přímý přenos

Kristýna Polášková
  16:19

Los hlavní fáze Evropské ligy. | foto: AP

V Monaku se v pátek 28. srpna od 13:00 uskuteční slavnostní los pro ročník 2026/27. Český fotbal má v osudí dvojnásobné zastoupení - jak AC Sparta Praha, tak i FC Viktoria Plzeň byly zařazeny do 2. výkonnostního koše. Prohlédněte si oficiální rozdělení do košů, vypsané kurzy na českých zástupců, pravidla losu a kompletní termínovou listinu.
Los ligové fáze Evropské ligy UEFA 2026/27
UdálostLos ligové (hlavní) fáze Evropské ligy UEFA 2026/27
Datum a časPátek 28. srpna 2026 od 13:00 SELČ
Místo konáníMonako
České zastoupeníAC Sparta Praha (2. koš), Viktoria Plzeň (2. koš)
Počet týmů v osudí36 celků v jedné společné tabulce (4 koše po 9 týmech)
Kde sledovat živěNova Sport 5, UEFA.tv

Kde sledovat los Evropské ligy 2026/27 živě v TV a online

  • Televizní vysílání: Přímý přenos losování hlavní ligové fáze nabídne v Česku sportovní stanice Nova Sport 5.
  • Online live stream zdarma: Živý video přenos z Monaka můžete bezplatně sledovat také na oficiální internetové platformě UEFA.tv.

Kurzy na los ligové fáze: Koho dostane Sparta a Plzeň?

Sázková kancelář Tipsport již vypsala kurzy na to, jaké soupeře by mohl los přisoudit oběma českým zástupcům. Bookmakeři vidí šance na konkrétní soupeře pro Spartu i Plzeň naprosto vyrovnaně. Mimo jiné si lze vsadit na to, že do Prahy nebo na západ Čech dorazí francouzský Lyon, belgický Anderlecht či arménský Ararat-Armenia.

Kurzy na soupeře Sparty Praha:
Výkonnostní košVybraný soupeřKurz
Soupeř z 1. košeOlympique Lyon3,70
Soupeř z 2. košeRSC Anderlecht2,80
Soupeř z 3. košeSturm Graz3,65
Soupeř ze 4. košeArarat-Armenia4,10
Kurzy na soupeře Viktorie Plzeň:
Výkonnostní košVybraný soupeřKurz
Soupeř z 1. košeOlympique Lyon3,70
Soupeř z 2. košeRSC Anderlecht2,80
Soupeř z 3. košeSturm Graz3,65
Soupeř ze 4. košeArarat-Armenia4,10

Oficiální složení košů pro los Evropské ligy 2026/27

Všech 36 účastníků je rozděleno do čtyř košů po 9 týmech podle pětiletého klubového koeficientu UEFA:

Složení košů pro los Evropské ligy 2026/27
Koš 1Koš 2Koš 3Koš 4
Bayer LeverkusenSparta PrahaSturm GrazTSG Hoffenheim
Benfica LisabonViktoria PlzeňLech PoznaňBeşiktaş JK
Juventus FCFerencvárosCrystal PalaceSCU Torreense
AC MilánUnion Saint-GilloiseAFC BournemouthHapoel Be’er Sheva
Olympique LyonDinamo ZáhřebSunderland AFCNEC Nijmegen
AZ AlkmaarRed Bull SalzburgNK CeljeOFI Kréta
Olympiakos PireusCeltic GlasgowJagiellonia BiałystokLillestrøm SK
Real SociedadStade RennesOmonia NikósieArarat-Armenia
Olympique MarseilleRSC AnderlechtCelta VigoLevski Sofia

Los Konferenční ligy 2026/27 živě v TV: Koše, kurzy, soupeři Jablonce

Pravidla a formát losu ligové fáze

Evropská liga využívá stejný ligový model jako Liga mistrů – všech 36 týmů je v jedné společné tabulce:

  • 8 zápasů pro každý klub: Software přiřadí každému celku dva soupeře z každého ze čtyř košů (celkem 8 různých protivníků).
  • 4× doma a 4× venku: Z každého výkonnostního koše odehraje tým jedno utkání na domácím stadionu a jedno na půdě soupeře.
  • Národní omezení: Kluby nemohou v ligové fázi narazit na soupeře ze své domácí ligy.
  • Maximálně dva týmy z jedné země: Žádný klub nesmí během ligové fáze dostat více než dva soupeře z jedné konkrétní národní asociace (např. Sparta může hrát maximálně se dvěma anglickými kluby).

Program a termínová listina Evropské ligy 2026/27

Do jarní vyřazovací fáze postoupí 24 nejlepších týmů (prvních 8 přímo do osmifinále, celky na 9. až 24. místě čeká předkolo play-off).

Termíny ligové fáze (základní části)
KoloTermín konání
1. kolo16.–17. září 2026
2. kolo15. října 2026
3. kolo22. října 2026
4. kolo5. listopadu 2026
5. kolo26. listopadu 2026
6. kolo10. prosince 2026
7. kolo21. ledna 2027
8. kolo28. ledna 2027
Termíny vyřazovací části (play-off) a finále
Fáze soutěžeTermín konání
Předkolo play-off18. a 25. února 2027
Osmifinále11. a 18. března 2027
Čtvrtfinále8. a 15. dubna 2027
Semifinále29. dubna a 6. května 2027
Finále (Waldstadion / Deutsche Bank Park, Frankfurt)26. května 2027
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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