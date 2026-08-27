V Monaku se v pátek 28. srpna od 13:00 uskuteční slavnostní los pro ročník 2026/27. Český fotbal má v osudí dvojnásobné zastoupení - jak AC Sparta Praha, tak i FC Viktoria Plzeň byly zařazeny do 2. výkonnostního koše. Prohlédněte si oficiální rozdělení do košů, vypsané kurzy na českých zástupců, pravidla losu a kompletní termínovou listinu.
Los ligové fáze Evropské ligy UEFA 2026/27
|Událost
|Los ligové (hlavní) fáze Evropské ligy UEFA 2026/27
|Datum a čas
|Pátek 28. srpna 2026 od 13:00 SELČ
|Místo konání
|Monako
|České zastoupení
|AC Sparta Praha (2. koš), Viktoria Plzeň (2. koš)
|Počet týmů v osudí
|36 celků v jedné společné tabulce (4 koše po 9 týmech)
|Kde sledovat živě
|Nova Sport 5, UEFA.tv
Kde sledovat los Evropské ligy 2026/27 živě v TV a online
- Televizní vysílání: Přímý přenos losování hlavní ligové fáze nabídne v Česku sportovní stanice Nova Sport 5.
- Online live stream zdarma: Živý video přenos z Monaka můžete bezplatně sledovat také na oficiální internetové platformě UEFA.tv.
Kurzy na los ligové fáze: Koho dostane Sparta a Plzeň?
Sázková kancelář Tipsport již vypsala kurzy na to, jaké soupeře by mohl los přisoudit oběma českým zástupcům. Bookmakeři vidí šance na konkrétní soupeře pro Spartu i Plzeň naprosto vyrovnaně. Mimo jiné si lze vsadit na to, že do Prahy nebo na západ Čech dorazí francouzský Lyon, belgický Anderlecht či arménský Ararat-Armenia.
Kurzy na soupeře Sparty Praha:
|Výkonnostní koš
|Vybraný soupeř
|Kurz
|Soupeř z 1. koše
|Olympique Lyon
|3,70
|Soupeř z 2. koše
|RSC Anderlecht
|2,80
|Soupeř z 3. koše
|Sturm Graz
|3,65
|Soupeř ze 4. koše
|Ararat-Armenia
|4,10
Kurzy na soupeře Viktorie Plzeň:
|Výkonnostní koš
|Vybraný soupeř
|Kurz
|Soupeř z 1. koše
|Olympique Lyon
|3,70
|Soupeř z 2. koše
|RSC Anderlecht
|2,80
|Soupeř z 3. koše
|Sturm Graz
|3,65
|Soupeř ze 4. koše
|Ararat-Armenia
|4,10
Oficiální složení košů pro los Evropské ligy 2026/27
Všech 36 účastníků je rozděleno do čtyř košů po 9 týmech podle pětiletého klubového koeficientu UEFA:
Složení košů pro los Evropské ligy 2026/27
|Koš 1
|Koš 2
|Koš 3
|Koš 4
|Bayer Leverkusen
|Sparta Praha
|Sturm Graz
|TSG Hoffenheim
|Benfica Lisabon
|Viktoria Plzeň
|Lech Poznaň
|Beşiktaş JK
|Juventus FC
|Ferencváros
|Crystal Palace
|SCU Torreense
|AC Milán
|Union Saint-Gilloise
|AFC Bournemouth
|Hapoel Be’er Sheva
|Olympique Lyon
|Dinamo Záhřeb
|Sunderland AFC
|NEC Nijmegen
|AZ Alkmaar
|Red Bull Salzburg
|NK Celje
|OFI Kréta
|Olympiakos Pireus
|Celtic Glasgow
|Jagiellonia Białystok
|Lillestrøm SK
|Real Sociedad
|Stade Rennes
|Omonia Nikósie
|Ararat-Armenia
|Olympique Marseille
|RSC Anderlecht
|Celta Vigo
|Levski Sofia
Pravidla a formát losu ligové fáze
Evropská liga využívá stejný ligový model jako Liga mistrů – všech 36 týmů je v jedné společné tabulce:
- 8 zápasů pro každý klub: Software přiřadí každému celku dva soupeře z každého ze čtyř košů (celkem 8 různých protivníků).
- 4× doma a 4× venku: Z každého výkonnostního koše odehraje tým jedno utkání na domácím stadionu a jedno na půdě soupeře.
- Národní omezení: Kluby nemohou v ligové fázi narazit na soupeře ze své domácí ligy.
- Maximálně dva týmy z jedné země: Žádný klub nesmí během ligové fáze dostat více než dva soupeře z jedné konkrétní národní asociace (např. Sparta může hrát maximálně se dvěma anglickými kluby).
Program a termínová listina Evropské ligy 2026/27
Do jarní vyřazovací fáze postoupí 24 nejlepších týmů (prvních 8 přímo do osmifinále, celky na 9. až 24. místě čeká předkolo play-off).
Termíny ligové fáze (základní části)
|Kolo
|Termín konání
|1. kolo
|16.–17. září 2026
|2. kolo
|15. října 2026
|3. kolo
|22. října 2026
|4. kolo
|5. listopadu 2026
|5. kolo
|26. listopadu 2026
|6. kolo
|10. prosince 2026
|7. kolo
|21. ledna 2027
|8. kolo
|28. ledna 2027
Termíny vyřazovací části (play-off) a finále
|Fáze soutěže
|Termín konání
|Předkolo play-off
|18. a 25. února 2027
|Osmifinále
|11. a 18. března 2027
|Čtvrtfinále
|8. a 15. dubna 2027
|Semifinále
|29. dubna a 6. května 2027
|Finále (Waldstadion / Deutsche Bank Park, Frankfurt)
|26. května 2027