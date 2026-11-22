Fotbalisté Liverpoolu přivítají v 11. kole Premier League Manchester United, který poprvé povede nový trenér Mauricio Pochettino. Hosté čekají osm ligových zápasů na vítězství a po sobotních utkáních jsou předposlední. Liverpool vyhrál tři z posledních čtyř kol, na Anfieldu však v této sezoně zvítězil jen jednou. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou kurzy a co napovídají statistiky a vzájemné zápasy?
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Základní informace o utkání Liverpool vs. Manchester United
|Soutěž
|Premier League – 11. kolo
|Termín a čas
|Neděle 22. listopadu 2026 od 17:30 SEČ
|Místo konání
|Anfield, Liverpool
|Televizní přenos
|CANAL+ Sport
|Textový přenos
|Online reportáž na iDNES.cz
|Sázkové kurzy
|SynotTip
Kde sledovat duel Liverpool vs. United
Utkání Liverpoolu s Manchesterem United se odehraje v neděli 22. listopadu od 17:30 SEČ na Anfieldu. Přímý přenos nabídne CANAL+ Sport. Průběh utkání můžete sledovat také v textové online reportáži na iDNES.cz.
Předpokládané sestavy a absence
|Liverpool
|Manchester United
|Předpokládaná sestava
|Alisson – Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister – Gakpo, Wirtz, Barcola – Isak
|Lammens – Yoro, Maguire, Lisandro Martínez, Dalot – Tielemans, Mainoo – Diallo, Bruno Fernandes, Mbeumo – Cunha
|Nebudou hrát
|Bradley (koleno), Ekitiké (Achillova šlacha), Leoni (koleno)
|Baleba (stehno), Rashford (kyčel), Šeško (zranění), Ugarte (koleno)
|Nejistý start
|–
|Heaven
Liverpoolu se víc daří venku než na Anfieldu
Liverpool před reprezentační přestávkou vyhrál 3:1 na hřišti Crystal Palace a napravil domácí porážku 0:1 s Arsenalem. Po sobotním vítězství Bournemouthu nad Nottinghamem je pátý. Oba týmy mají 18 bodů, Bournemouth vstřelil při stejném rozdílu skóre více branek.
Predikce utkání Liverpool- Manchester United.
Svěřenci Andoniho Iraoly získali doma jen pět bodů z pěti zápasů. Venku jich mají třináct a dosud tam neprohráli. Polovinu ze čtrnácti ligových branek Liverpoolu vstřelil Alexander Isak. Proti United se v minulosti dařilo také Codymu Gakpovi, který jim v Premier League dal pět gólů.
Poslední zápasy Liverpoolu
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|8. 11. 2026
|Crystal Palace – Liverpool
|1:3
|Premier League
|4. 11. 2026
|Fenerbahçe – Liverpool
|3:2
|Liga mistrů
|1. 11. 2026
|Liverpool – Arsenal
|0:1
|Premier League
|28. 10. 2026
|Liverpool – Chelsea
|1:1, 6:5 na penalty
|EFL Cup
|25. 10. 2026
|Liverpool – Brighton
|2:0
|Premier League
Manchester United: Pochettinova premiéra
- Liverpool vyhraje a oba týmy dají gól – kurz 2,68
- Liverpool vyhrál tři z posledních čtyř ligových zápasů a jeho nejlepší střelec Alexander Isak má na kontě sedm gólů.
- United letos v lize ještě neudrželi čisté konto, před pauzou ale dali čtyři góly Aston Ville a skórovali při obou posledních návštěvách Anfieldu.
Manchester United po remíze 4:4 s Aston Villou vyměnil trenéra. Michaela Carricka vystřídal Mauricio Pochettino, kterého při premiéře čeká cesta na Anfield. United z deseti kol získali jen osm bodů a po sobotní remíze Sunderlandu na hřišti Aston Villy klesli na 19. místo.
Na hřištích soupeřů mají United v této ligové sezoně tři remízy a dvě porážky. Čisté konto zatím neudrželi ani v jednom kole. O osm ze čtrnácti branek se postarali Bruno Fernandes a Bryan Mbeumo, oba skórovali čtyřikrát.
Poslední zápasy Manchesteru United
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|8. 11. 2026
|Manchester United – Aston Villa
|4:4
|Premier League
|3. 11. 2026
|Manchester United – AS Řím
|3:2
|Liga mistrů
|31. 10. 2026
|Chelsea – Manchester United
|2:0
|Premier League
|25. 10. 2026
|Manchester United – Bournemouth
|0:3
|Premier League
|21. 10. 2026
|Como – Manchester United
|4:1
|Liga mistrů
Jak si oba týmy vedou ve statistikách?
Oba týmy vstřelily v deseti kolech po čtrnácti gólech. United mají vyšší průměr střel na branku, Liverpool však inkasoval o devět gólů méně. V tabulce díky tomu domácí dělí od hostů deset bodů.
|Statistika
|Liverpool
|Manchester United
|Pořadí po sobotních zápasech 11. kola
|5.
|19.
|Zápasy
|10
|10
|Body
|18
|8
|Skóre
|14:10
|14:19
|Góly na zápas
|1,40
|1,40
|Inkasované góly na zápas
|1,00
|1,90
|Střely na branku na zápas
|4,7
|5,4
|Očekávané góly (xG)
|15,82
|17,59
|Rohy na zápas
|5,2
|6,3
|Žluté karty na zápas
|2,5
|2,1
Poslední vzájemné zápasy
Manchester United vyhrál obě ligová utkání v minulé sezoně. Loni v říjnu uspěl na Anfieldu 2:1, v květnu doma zvítězil 3:2. Na hřišti Liverpoolu neprohrál při posledních třech ligových návštěvách, ve dvou z nich remizoval.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|3. 5. 2026
|Premier League
|Manchester United – Liverpool
|3:2
|19. 10. 2025
|Premier League
|Liverpool – Manchester United
|1:2
|5. 1. 2025
|Premier League
|Liverpool – Manchester United
|2:2
|1. 9. 2024
|Premier League
|Manchester United – Liverpool
|0:3
|7. 4. 2024
|Premier League
|Manchester United – Liverpool
|2:2
Tabulka Premier League
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Arsenal
|11
|9
|1
|1
|17:7
|28
|2.
|Brighton
|10
|7
|1
|2
|26:7
|22
|3.
|Manchester City
|11
|7
|1
|3
|22:14
|22
|4.
|Bournemouth
|11
|5
|3
|3
|18:14
|18
|5.
|Liverpool
|10
|5
|3
|2
|14:10
|18
|6.
|Leeds
|11
|4
|5
|2
|14:9
|17
|7.
|Everton
|10
|4
|4
|2
|12:10
|16
|8.
|Chelsea
|11
|5
|1
|5
|20:20
|16
|9.
|Tottenham
|11
|4
|3
|4
|12:11
|15
|10.
|Brentford
|10
|3
|5
|2
|16:11
|14
|11.
|Aston Villa
|11
|3
|5
|3
|14:17
|14
|12.
|Newcastle
|11
|3
|4
|4
|15:18
|13
|13.
|Coventry
|11
|4
|0
|7
|13:21
|12
|14.
|Hull
|10
|2
|5
|3
|11:11
|11
|15.
|Fulham
|11
|2
|5
|4
|11:13
|11
|16.
|Ipswich
|11
|3
|2
|6
|15:22
|11
|17.
|Nottingham
|11
|2
|3
|6
|9:15
|9
|18.
|Sunderland
|11
|2
|3
|6
|8:17
|9
|19.
|Manchester United
|10
|1
|5
|4
|14:19
|8
|20.
|Crystal Palace
|11
|2
|1
|8
|12:27
|7