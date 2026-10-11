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Liverpool – Manchester City v TV: Kde sledovat Premier League, kurzy, statistiky

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  8:00

Útočník Manchesteru CIty Erling Haaland se natahuje po balon v utkání s Liverpoolem. | foto: AP

Šesté kolo anglické Premier League nabídne v neděli 11. října atraktivní souboj Liverpoolu s Manchesterem City. Domácí Reds jsou v lize stále neporažení, hosté vyhráli všech pět dosavadních utkání a vedou tabulku. Šlágr na Anfieldu začíná v 17:30. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou předpokládané sestavy a které statistiky stojí za pozornost?
Základní informace o utkání Liverpool vs. Manchester City
InformaceDetail
SoutěžPremier League – 6. kolo
Termín a časneděle 11. října 2026 od 17:30 SELČ
Místo konáníAnfield, Liverpool
Televizní přenosCANAL+ Sport
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz
Sázkové kurzyU SynotTipu

Liverpool je bez porážky, doma na výhru čeká

Liverpool vstoupil do nové sezony pod vedením Andoniho Iraoly bez ligové porážky. Po pěti kolech má na kontě dvě vítězství a tři remízy, což mu se ziskem devíti bodů stačí na šesté místo tabulky. Reds navíc neprohráli osm soutěžních zápasů v řadě.

Liverpool 3,08 remíza 3,79
Manchester City 2,32

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V posledních týdnech se Liverpoolu daří především v defenzivě. Ve třech předchozích ligových utkáních neinkasoval ani jednou, naposledy zvítězil 1:0 na hřišti Bournemouthu. Jediný gól zápasu vstřelil Alexander Isak.

Na domácím Anfieldu však Liverpool v této ligové sezoně stále čeká na první vítězství. S Nottinghamem remizoval 2:2, s Fulhamem se rozešel bez branek. V obou případech přitom nastupoval v roli favorita.

Liverpool má tradičně vysoké držení míče, které se pohybuje kolem 57 procent. V dosavadních pěti ligových kolech však vstřelil pouze sedm branek. Jeho ofenzivní sílu navíc před nedělním šlágrem oslabují zranění Alexandra Isaka a Codyho Gakpa, jejichž absence potvrdil trenér Iraola.

Poslední zápasy Liverpoolu
DatumZápasSoutěž
20. 9. 2026Bournemouth – Liverpool 0:1Premier League
15. 9. 2026Liverpool – Tottenham 3:1Ligový pohár
12. 9. 2026Liverpool – Fulham 0:0Premier League
9. 9. 2026Liverpool – Atlético Madrid 2:1Liga mistrů
4. 9. 2026Ipswich – Liverpool 0:2Premier League

Manchester City zatím neztratil ani bod

Manchester City prožívá pod vedením Enza Marescy výborný vstup do sezony. Citizens vyhráli všech pět ligových zápasů a s patnácti body vedou tabulku Premier League. V dosavadním průběhu soutěže nastříleli třináct branek a pětkrát inkasovali.

Zajímavé kurzy

    • Oba týmy dají gól a padnou alespoň tři branky – 1,74
    • Manchester City zvítězí a oba týmy skórují – 3,42
    • Erling Haaland vstřelí gól – 1,89

Naposledy Manchester City doma porazil Sunderland 5:3. Přestože třikrát inkasoval, znovu potvrdil mimořádnou ofenzivní sílu. Předtím uspěl také v městském derby na Old Trafford, kde zvítězil nad Manchesterem United 1:0.

Citizens se daří i na soupeřových stadionech. V dosavadních dvou venkovních ligových utkáních získali šest bodů a vstřelili pět branek. Kromě Manchesteru United uspěli také na hřišti Crystal Palace, kde zvítězili 4:1.

Hlavní útočnou zbraní zůstává Erling Haaland, který v prvních pěti kolech zaznamenal pět gólů. Manchester City navíc drží míč v průměru více než 62 procent hrací doby a patří mezi nejproduktivnější týmy soutěže.

Do nedělního šlágru Citizens vstupují bez suspendovaného Phila Fodena.

Poslední zápasy Manchesteru City
DatumZápasSoutěž
20. 9. 2026Manchester City – Sunderland 5:3Premier League
17. 9. 2026Manchester City – Norwich 5:0Ligový pohár
13. 9. 2026Manchester United – Manchester City 0:1Premier League
8. 9. 2026Porto – Manchester City 0:2Liga mistrů
5. 9. 2026Manchester City – Coventry City 1:0Premier League

Jak si oba týmy vedou ve statistikách?

Manchester City má v úvodu sezony navrch především v produktivitě. Zatímco Citizens vstřelili v pěti ligových kolech třináct branek, Liverpool pouze sedm. Hosté mají vyšší také průměrné držení míče, které přesahuje 62 procent.

V počtu střel na branku jsou naopak oba týmy poměrně vyrovnané. Liverpool jich vyprodukuje v průměru 4,4 na zápas, Manchester City 4,5. Domácí zahrávají přibližně šest rohových kopů na utkání, hosté téměř sedm.

Rozdíl je patrný také v disciplíně. Liverpool dostává v průměru více než dvě žluté karty na zápas, zatímco Manchester City přibližně jednu.

StatistikaLiverpoolManchester City
Umístění6.1.
Body915
Góly na zápas1,42,6
Inkasované góly na zápas0,81,0
Střely na branku4,44,5
Střely soupeřů na branku4,13,4
Držení míče57,4 %62,1 %
Fauly11,89,1
Rohové kopy6,06,9
Žluté karty2,11,1

Předpokládané sestavy a absence

Liverpool se před šlágrem musí vypořádat s citelnými ztrátami v ofenzivě. Trenér Andoni Iraola potvrdil, že kvůli zranění nebudou k dispozici Alexander Isak a Cody Gakpo. Mimo hru jsou podle předzápasových informací také někteří obránci.

Manchester City se musí obejít bez suspendovaného Phila Fodena. Otazníky panují také nad zdravotním stavem dalších hráčů.

Předpokládané sestavy a absence
LiverpoolManchester City
Předpokládaná sestavaAlisson (B) – Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister – Munoz, Wirtz, Barcola – KoumasDonnarumma (B) – Nunes, Guéhi, Dias, Gvardiol – Fernández, Anderson – Ndiaye, Cherki, Semenyo – Haaland
Nebudou hrátBradley (koleno), Ekitiké (Achillova šlacha), Gakpo (kotník), Isak (stehno), Leoni (koleno)Foden (červená karta)
Nejistý startChiesa (záda)O’Reilly (zranění)
TrenérAndoni IraolaEnzo Maresca

Vzájemné zápasy Liverpool vs. Manchester City (H2H)

V posledních vzájemných zápasech má navrch Manchester City, který vyhrál všechny tři předchozí soutěžní souboje. V minulé sezoně ovládl oba ligové duely a v dubnovém čtvrtfinále Anglického poháru navíc Liverpool deklasoval 4:0. Hattrickem se tehdy blýskl Erling Haaland.

Liverpool naposledy porazil Citizens v únoru 2025, kdy na jejich stadionu zvítězil 2:0. Stejným výsledkem uspěl také v prosinci 2024 na domácím Anfieldu.

Poslední vzájemné zápasy
DatumZápasSoutěž
4. 4. 2026Manchester City – Liverpool 4:0Anglický pohár
8. 2. 2026Liverpool – Manchester City 1:2Premier League
9. 11. 2025Manchester City – Liverpool 3:0Premier League
23. 2. 2025Manchester City – Liverpool 0:2Premier League
1. 12. 2024Liverpool – Manchester City 2:0Premier League

Kde sledovat Liverpool vs. Manchester City

Přímý přenos utkání Liverpool – Manchester City nabídne placená stanice CANAL+ Sport, dostupná například prostřednictvím Skylinku. Předzápasové studio Match Time začíná v 17:00, samotný výkop je naplánován na 17:30. Podrobnou textovou reportáž můžete sledovat na iDNES.cz.

6. kolo Premier League

Datum a časZápasVýsledek
10. 10. 13:30Arsenal – Leeds United 2:1
10. 10. 16:00Sunderland – Brighton0:2
10. 10. 16:00Ipswich – Fulham2:1
10. 10. 16:00Chelsea – Bournemouth5:1
10. 10. 16:00Aston Villa – Brentford2:2
10. 10. 18:30Manchester United – Tottenham1:1
11. 10. 15:00Hull City – Everton
11. 10. 15:00Crystal Palace – Nottingham
11. 10. 17:30Liverpool – Manchester City
12. 10. 21:00Coventry City – Newcastle United
Tabulka Premier League
Poř.TýmZVRPSkóreRozdílBody
1.Manchester City550013:5+815
2.Arsenal650110:5+515
3.Brighton641118:5+1313
4.Brentford624012:6+610
5.Chelsea631215:13+210
6.Leeds United62318:5+39
7.Liverpool52307:4+39
8.Everton52306:3+39
9.Ipswich Town63039:12−39
10.Hull City52216:4+28
11.Newcastle United52219:908
12.Manchester United61329:906
13.Nottingham51224:5−15
14.Aston Villa61236:11−55
15.Crystal Palace51136:11−54
16.Sunderland61146:12−64
17.Bournemouth60337:13−63
18.Tottenham60333:9−63
19.Coventry City51041:10−93
20.Fulham60246:10−42
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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