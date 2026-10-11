|Informace
|Detail
|Soutěž
|Premier League – 6. kolo
|Termín a čas
|neděle 11. října 2026 od 17:30 SELČ
|Místo konání
|Anfield, Liverpool
|Televizní přenos
|CANAL+ Sport
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
|Sázkové kurzy
|U SynotTipu
Liverpool je bez porážky, doma na výhru čeká
Liverpool vstoupil do nové sezony pod vedením Andoniho Iraoly bez ligové porážky. Po pěti kolech má na kontě dvě vítězství a tři remízy, což mu se ziskem devíti bodů stačí na šesté místo tabulky. Reds navíc neprohráli osm soutěžních zápasů v řadě.
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V posledních týdnech se Liverpoolu daří především v defenzivě. Ve třech předchozích ligových utkáních neinkasoval ani jednou, naposledy zvítězil 1:0 na hřišti Bournemouthu. Jediný gól zápasu vstřelil Alexander Isak.
Na domácím Anfieldu však Liverpool v této ligové sezoně stále čeká na první vítězství. S Nottinghamem remizoval 2:2, s Fulhamem se rozešel bez branek. V obou případech přitom nastupoval v roli favorita.
Liverpool má tradičně vysoké držení míče, které se pohybuje kolem 57 procent. V dosavadních pěti ligových kolech však vstřelil pouze sedm branek. Jeho ofenzivní sílu navíc před nedělním šlágrem oslabují zranění Alexandra Isaka a Codyho Gakpa, jejichž absence potvrdil trenér Iraola.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|20. 9. 2026
|Bournemouth – Liverpool 0:1
|Premier League
|15. 9. 2026
|Liverpool – Tottenham 3:1
|Ligový pohár
|12. 9. 2026
|Liverpool – Fulham 0:0
|Premier League
|9. 9. 2026
|Liverpool – Atlético Madrid 2:1
|Liga mistrů
|4. 9. 2026
|Ipswich – Liverpool 0:2
|Premier League
Manchester City zatím neztratil ani bod
Manchester City prožívá pod vedením Enza Marescy výborný vstup do sezony. Citizens vyhráli všech pět ligových zápasů a s patnácti body vedou tabulku Premier League. V dosavadním průběhu soutěže nastříleli třináct branek a pětkrát inkasovali.
Zajímavé kurzy
Naposledy Manchester City doma porazil Sunderland 5:3. Přestože třikrát inkasoval, znovu potvrdil mimořádnou ofenzivní sílu. Předtím uspěl také v městském derby na Old Trafford, kde zvítězil nad Manchesterem United 1:0.
Citizens se daří i na soupeřových stadionech. V dosavadních dvou venkovních ligových utkáních získali šest bodů a vstřelili pět branek. Kromě Manchesteru United uspěli také na hřišti Crystal Palace, kde zvítězili 4:1.
Hlavní útočnou zbraní zůstává Erling Haaland, který v prvních pěti kolech zaznamenal pět gólů. Manchester City navíc drží míč v průměru více než 62 procent hrací doby a patří mezi nejproduktivnější týmy soutěže.
Do nedělního šlágru Citizens vstupují bez suspendovaného Phila Fodena.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|20. 9. 2026
|Manchester City – Sunderland 5:3
|Premier League
|17. 9. 2026
|Manchester City – Norwich 5:0
|Ligový pohár
|13. 9. 2026
|Manchester United – Manchester City 0:1
|Premier League
|8. 9. 2026
|Porto – Manchester City 0:2
|Liga mistrů
|5. 9. 2026
|Manchester City – Coventry City 1:0
|Premier League
Jak si oba týmy vedou ve statistikách?
Manchester City má v úvodu sezony navrch především v produktivitě. Zatímco Citizens vstřelili v pěti ligových kolech třináct branek, Liverpool pouze sedm. Hosté mají vyšší také průměrné držení míče, které přesahuje 62 procent.
V počtu střel na branku jsou naopak oba týmy poměrně vyrovnané. Liverpool jich vyprodukuje v průměru 4,4 na zápas, Manchester City 4,5. Domácí zahrávají přibližně šest rohových kopů na utkání, hosté téměř sedm.
Rozdíl je patrný také v disciplíně. Liverpool dostává v průměru více než dvě žluté karty na zápas, zatímco Manchester City přibližně jednu.
|Statistika
|Liverpool
|Manchester City
|Umístění
|6.
|1.
|Body
|9
|15
|Góly na zápas
|1,4
|2,6
|Inkasované góly na zápas
|0,8
|1,0
|Střely na branku
|4,4
|4,5
|Střely soupeřů na branku
|4,1
|3,4
|Držení míče
|57,4 %
|62,1 %
|Fauly
|11,8
|9,1
|Rohové kopy
|6,0
|6,9
|Žluté karty
|2,1
|1,1
Předpokládané sestavy a absence
Liverpool se před šlágrem musí vypořádat s citelnými ztrátami v ofenzivě. Trenér Andoni Iraola potvrdil, že kvůli zranění nebudou k dispozici Alexander Isak a Cody Gakpo. Mimo hru jsou podle předzápasových informací také někteří obránci.
Manchester City se musí obejít bez suspendovaného Phila Fodena. Otazníky panují také nad zdravotním stavem dalších hráčů.
|Liverpool
|Manchester City
|Předpokládaná sestava
|Alisson (B) – Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister – Munoz, Wirtz, Barcola – Koumas
|Donnarumma (B) – Nunes, Guéhi, Dias, Gvardiol – Fernández, Anderson – Ndiaye, Cherki, Semenyo – Haaland
|Nebudou hrát
|Bradley (koleno), Ekitiké (Achillova šlacha), Gakpo (kotník), Isak (stehno), Leoni (koleno)
|Foden (červená karta)
|Nejistý start
|Chiesa (záda)
|O’Reilly (zranění)
|Trenér
|Andoni Iraola
|Enzo Maresca
Vzájemné zápasy Liverpool vs. Manchester City (H2H)
V posledních vzájemných zápasech má navrch Manchester City, který vyhrál všechny tři předchozí soutěžní souboje. V minulé sezoně ovládl oba ligové duely a v dubnovém čtvrtfinále Anglického poháru navíc Liverpool deklasoval 4:0. Hattrickem se tehdy blýskl Erling Haaland.
Liverpool naposledy porazil Citizens v únoru 2025, kdy na jejich stadionu zvítězil 2:0. Stejným výsledkem uspěl také v prosinci 2024 na domácím Anfieldu.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|4. 4. 2026
|Manchester City – Liverpool 4:0
|Anglický pohár
|8. 2. 2026
|Liverpool – Manchester City 1:2
|Premier League
|9. 11. 2025
|Manchester City – Liverpool 3:0
|Premier League
|23. 2. 2025
|Manchester City – Liverpool 0:2
|Premier League
|1. 12. 2024
|Liverpool – Manchester City 2:0
|Premier League
Kde sledovat Liverpool vs. Manchester City
Přímý přenos utkání Liverpool – Manchester City nabídne placená stanice CANAL+ Sport, dostupná například prostřednictvím Skylinku. Předzápasové studio Match Time začíná v 17:00, samotný výkop je naplánován na 17:30. Podrobnou textovou reportáž můžete sledovat na iDNES.cz.
6. kolo Premier League
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|10. 10. 13:30
|Arsenal – Leeds United
|2:1
|10. 10. 16:00
|Sunderland – Brighton
|0:2
|10. 10. 16:00
|Ipswich – Fulham
|2:1
|10. 10. 16:00
|Chelsea – Bournemouth
|5:1
|10. 10. 16:00
|Aston Villa – Brentford
|2:2
|10. 10. 18:30
|Manchester United – Tottenham
|1:1
|11. 10. 15:00
|Hull City – Everton
|11. 10. 15:00
|Crystal Palace – Nottingham
|11. 10. 17:30
|Liverpool – Manchester City
|12. 10. 21:00
|Coventry City – Newcastle United
|Poř.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Rozdíl
|Body
|1.
|Manchester City
|5
|5
|0
|0
|13:5
|+8
|15
|2.
|Arsenal
|6
|5
|0
|1
|10:5
|+5
|15
|3.
|Brighton
|6
|4
|1
|1
|18:5
|+13
|13
|4.
|Brentford
|6
|2
|4
|0
|12:6
|+6
|10
|5.
|Chelsea
|6
|3
|1
|2
|15:13
|+2
|10
|6.
|Leeds United
|6
|2
|3
|1
|8:5
|+3
|9
|7.
|Liverpool
|5
|2
|3
|0
|7:4
|+3
|9
|8.
|Everton
|5
|2
|3
|0
|6:3
|+3
|9
|9.
|Ipswich Town
|6
|3
|0
|3
|9:12
|−3
|9
|10.
|Hull City
|5
|2
|2
|1
|6:4
|+2
|8
|11.
|Newcastle United
|5
|2
|2
|1
|9:9
|0
|8
|12.
|Manchester United
|6
|1
|3
|2
|9:9
|0
|6
|13.
|Nottingham
|5
|1
|2
|2
|4:5
|−1
|5
|14.
|Aston Villa
|6
|1
|2
|3
|6:11
|−5
|5
|15.
|Crystal Palace
|5
|1
|1
|3
|6:11
|−5
|4
|16.
|Sunderland
|6
|1
|1
|4
|6:12
|−6
|4
|17.
|Bournemouth
|6
|0
|3
|3
|7:13
|−6
|3
|18.
|Tottenham
|6
|0
|3
|3
|3:9
|−6
|3
|19.
|Coventry City
|5
|1
|0
|4
|1:10
|−9
|3
|20.
|Fulham
|6
|0
|2
|4
|6:10
|−4
|2