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Liverpool - Atlético Madrid: Kde sledovat Ligu mistrů živě, sázkové kurzy

Kamil Jurek
  21:59

Alexander Isak z Liverpoolu slaví gól proti Ipswichi. | foto: Reuters

Do letošního ročníku fotbalové Ligy mistrů vstupuje také Liverpool, na Anfield Road přivítá Atlético Madrid. Podívejte se na kurzy, kde zápas sledovat i předpokládané sestavy.
Liverpool 1,74 remíza 4,08
Atlético Madrid 4,76

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Liverpool – Atlético Madrid
Datum:středa 9. září 2026 od 21:00
Dějiště:Anfield Road, Liverpool
Rozhodčí:Davide Massa (Itálie)
Kurzy:u Synot Tipu zde
Přímý přenos:Nova Sport 4, Oneplay

Kde sledovat Liverpool FC vs. Atlético Madrid v Lize mistrů živě?

Střetnutí Liverpoolu a Atlética Madrid před více než 60 000 fanoušky mohou zájemci sledovat v TV díky přímému přenosu kanálu Nova Sport 4. Ten má v nabídce například Skylink zde, naladíte jej ale i přes Telly, Oneplay, Vodafone TV nebo Magenta TV.

Dostupná je také podrobná online textová reportáž na iDNES.cz, díky které vám neunikne nic podstatného.

Sázkové kurzy na zápas Liverpool vs. Atlético

Zajímavé kurzy

  • Více než 2,5 gólu: 1,60
  • Remíza v poločase: 2,47
  • Gakpo dá gól: 2,78

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Podle bookmakerů Synot Tipu je poměrně výrazným favoritem Liverpool, na domácí tým je totiž kurz jen kolem 1,75.

Atlético je dnes v pozici výrazného outsidera s kurzem okolo 4,75, už mnohokrát byl ale tento tým ve vzájemných zápasech velmi vyrovnaným soupeřem.

Využijte také funkci předčasného vyhodnocení, kdy je vaše sázka okamžitě výherní v případě, že vámi vybrané mužstvo vede v zápase o dva góly.

Liverpool 1,74 remíza 4,08
Atlético Madrid 4,76

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Liverpoolská premiéra v Lize mistrů pro trenéra Iraolu

Na začátku června oznámil Liverpool angažování bývalého kouče Bournemouthu Andoniho Iraolu, který ve funkci nahradil Arneho Slota. Příprava se nevydařila podle představ, v Premier League ale zatím Reds neprohráli.

Je tedy pravdou, že zatím Liverpool nepotkal pořádného soupeře, remízy v Newcastlem a doma s Nottinghamem tak byly do určité míry zklamáním. Chuť si hráči i fanoušci spravili před pár dny venkovním vítězstvím nad Ipswichem.

Stadion Anfield Road vypadá v evropských pohárech nedobytně – úvodní zápas na něm zatím hráči nikdy neprohráli (10 vítězství, 2 remízy), z posledních osmnácti duelů slavil Liverpool hned sedmnáct výher.

Předpokládaná sestava Liverpoolu:

Alisson – Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch – Barcola, Wirtz, Gakpo – Isak

Poslední zápasy Liverpoolu
DatumSoutěžZápas (výsledek)
4.9.2026Premier LeagueIpswich – Liverpool (0:2)
29.8.2026Premier LeagueLiverpool – Nottingham (2:2)
23.8.2026Premier LeagueNewcastle – Liverpool (2:2)

Atlético Madrid ponechalo domácí bílo-červené pruhy, v nichž skrývá menší vzorované detaily.

Atléticu nevyšel poslední ligový zápas

V Atléticu Madrid se trenér neměnil už téměř 15 let, Diego Simeone už odkoučoval více než 800 zápasů a dovedl tým k několika trofejím, včetně dvou ligových a dvou vyhraných Evropských lig. Dvakrát se mohl radovat i v Lize mistrů, obě finále ale nevzládl proti slavnějšímu městskému rivalovi Realu.

Rojiblancos zatím v La Lize zvládli o jeden duel víc než jejich dnešní soupeř, po úvodních 7 získaných bodech ale v nejnovějším zápase tvrdě narazili na Bilbao, kterému venku podlehli vysoko 0:3.

Proti Atléticu hraje i bilance s anglickými týmy – v ligové fázi či skupině mají hráči na kontě 4 remízy a 6 proher, s Liverpoolem pak prohráli tři poslední zápasy v řadě. Španělskému velkoklubu navíc v Lize mistrů příliš nefunguje obrana a padá hodně branek.

Předpokládaná sestava Atlética Madrid:

Oblak – Llorente, Pubill, Romero, Grimaldo – Koke, Hjulmand – Simeone, Baena, Lookman – David

Poslední zápasy Atlética Madrid
DatumSoutěžZápas (výsledek)
5.9.2026La LigaAth. Bilbao – Atl. Madrid (3:0)
29.8.2026La LigaSevilla – Atl. Madrid (1:3)
23.8.2026La LigaAtl. Madrid – Villarreal (2:2)
19.8.2026La LigaAtl. Madrid – Málaga (2:0)

Vzájemné zápasy Liverpoolu a Atlética Madrid (H2H)

  • Liverpool a Atlético Madrid se zatím utkali celkem 11krát, mírně navrch má anglický klub s pěti vítězstvími oproti čtyřem výhrám pro Atlético. K vidění byly i dvě remízy.
  • Na Anfield Road je lepší Liverpool, který ovládl i dva poslední zápasy.
  • V Lize mistrů je bilance 3-2-2 z pohledu Liverpoolu při skóre 12:10.
  • Poslední zápas je ze září 2025, kdy doma Liverpool vyhrál 3:2.
Poslední vzájemné zápasy Liverpool vs. Atlético
DatumSoutěžZápas (výsledek)
17.9.2025Liga mistrůLiverpool – Atlético Madrid (3:2)
3.11.2021Liga mistrůLiverpool – Atlético Madrid (2:0)
19.10.2021Liga mistrůAtlético Madrid – Liverpool (2:3)
11.3.2020Liga mistrůLiverpool – Atlético Madrid (2:3)

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