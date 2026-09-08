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|Datum:
|středa 9. září 2026 od 21:00
|Dějiště:
|Anfield Road, Liverpool
|Rozhodčí:
|Davide Massa (Itálie)
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Přímý přenos:
|Nova Sport 4, Oneplay
Kde sledovat Liverpool FC vs. Atlético Madrid v Lize mistrů živě?
Střetnutí Liverpoolu a Atlética Madrid před více než 60 000 fanoušky mohou zájemci sledovat v TV díky přímému přenosu kanálu Nova Sport 4. Ten má v nabídce například Skylink zde, naladíte jej ale i přes Telly, Oneplay, Vodafone TV nebo Magenta TV.
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Sázkové kurzy na zápas Liverpool vs. Atlético
Zajímavé kurzy
Podle bookmakerů Synot Tipu je poměrně výrazným favoritem Liverpool, na domácí tým je totiž kurz jen kolem 1,75.
Atlético je dnes v pozici výrazného outsidera s kurzem okolo 4,75, už mnohokrát byl ale tento tým ve vzájemných zápasech velmi vyrovnaným soupeřem.
Využijte také funkci předčasného vyhodnocení, kdy je vaše sázka okamžitě výherní v případě, že vámi vybrané mužstvo vede v zápase o dva góly.
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Liverpoolská premiéra v Lize mistrů pro trenéra Iraolu
Na začátku června oznámil Liverpool angažování bývalého kouče Bournemouthu Andoniho Iraolu, který ve funkci nahradil Arneho Slota. Příprava se nevydařila podle představ, v Premier League ale zatím Reds neprohráli.
Je tedy pravdou, že zatím Liverpool nepotkal pořádného soupeře, remízy v Newcastlem a doma s Nottinghamem tak byly do určité míry zklamáním. Chuť si hráči i fanoušci spravili před pár dny venkovním vítězstvím nad Ipswichem.
Stadion Anfield Road vypadá v evropských pohárech nedobytně – úvodní zápas na něm zatím hráči nikdy neprohráli (10 vítězství, 2 remízy), z posledních osmnácti duelů slavil Liverpool hned sedmnáct výher.
Předpokládaná sestava Liverpoolu:
Alisson – Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch – Barcola, Wirtz, Gakpo – Isak
|Datum
|Soutěž
|Zápas (výsledek)
|4.9.2026
|Premier League
|Ipswich – Liverpool (0:2)
|29.8.2026
|Premier League
|Liverpool – Nottingham (2:2)
|23.8.2026
|Premier League
|Newcastle – Liverpool (2:2)
Atléticu nevyšel poslední ligový zápas
V Atléticu Madrid se trenér neměnil už téměř 15 let, Diego Simeone už odkoučoval více než 800 zápasů a dovedl tým k několika trofejím, včetně dvou ligových a dvou vyhraných Evropských lig. Dvakrát se mohl radovat i v Lize mistrů, obě finále ale nevzládl proti slavnějšímu městskému rivalovi Realu.
Rojiblancos zatím v La Lize zvládli o jeden duel víc než jejich dnešní soupeř, po úvodních 7 získaných bodech ale v nejnovějším zápase tvrdě narazili na Bilbao, kterému venku podlehli vysoko 0:3.
Proti Atléticu hraje i bilance s anglickými týmy – v ligové fázi či skupině mají hráči na kontě 4 remízy a 6 proher, s Liverpoolem pak prohráli tři poslední zápasy v řadě. Španělskému velkoklubu navíc v Lize mistrů příliš nefunguje obrana a padá hodně branek.
Předpokládaná sestava Atlética Madrid:
Oblak – Llorente, Pubill, Romero, Grimaldo – Koke, Hjulmand – Simeone, Baena, Lookman – David
|Datum
|Soutěž
|Zápas (výsledek)
|5.9.2026
|La Liga
|Ath. Bilbao – Atl. Madrid (3:0)
|29.8.2026
|La Liga
|Sevilla – Atl. Madrid (1:3)
|23.8.2026
|La Liga
|Atl. Madrid – Villarreal (2:2)
|19.8.2026
|La Liga
|Atl. Madrid – Málaga (2:0)
Vzájemné zápasy Liverpoolu a Atlética Madrid (H2H)
- Liverpool a Atlético Madrid se zatím utkali celkem 11krát, mírně navrch má anglický klub s pěti vítězstvími oproti čtyřem výhrám pro Atlético. K vidění byly i dvě remízy.
- Na Anfield Road je lepší Liverpool, který ovládl i dva poslední zápasy.
- V Lize mistrů je bilance 3-2-2 z pohledu Liverpoolu při skóre 12:10.
- Poslední zápas je ze září 2025, kdy doma Liverpool vyhrál 3:2.
|Datum
|Soutěž
|Zápas (výsledek)
|17.9.2025
|Liga mistrů
|Liverpool – Atlético Madrid (3:2)
|3.11.2021
|Liga mistrů
|Liverpool – Atlético Madrid (2:0)
|19.10.2021
|Liga mistrů
|Atlético Madrid – Liverpool (2:3)
|11.3.2020
|Liga mistrů
|Liverpool – Atlético Madrid (2:3)