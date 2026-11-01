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|Soutěž
|Premier League – 9. kolo
|Termín a čas
|neděle 1. listopadu 2026 od 17:30 SEČ
|Místo konání
|Anfield, Liverpool
|Televizní přenos
|CANAL+ Sport
|Textový přenos
|podrobná online reportáž na iDNES.cz
|Sázkové kurzy
|U SynotTipu ZDE
Kde sledovat duel Liverpool vs. Arsenal
Utkání Liverpoolu s Arsenalem se odehraje v neděli 1. listopadu od 17:30 SEČ na stadionu Anfield. Televizní přenos utkání naladíte na stanici CANAL+ Sport. Textovou reportáž ze zápasu nabídne také iDNES.cz.
|Liverpool
|Arsenal
|Předpokládaná sestava
|Alisson – Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Barcola, Wirtz, Gakpo – Isak
|Raya – White, Konsa, Gabriel Magalhães, Lewis-Skelly – Rice, Bruno Guimarães – Madueke, Ødegaard, Eze – Havertz
|Nebudou hrát
|Bradley (koleno), Ekitiké (Achillova šlacha), Frimpong (svalové zranění), Leoni (koleno), Nallo (noha)
|Dowman (červená karta), Saka (stehno), Saliba (záda)
|Nejistý start
|Szoboszlai (svalové zranění)
|Calafiori (žebra), Tzolis (hamstring)
|Trenér
|Andoni Iraola
|Mikel Arteta
Liverpool vyhrál pět soutěžních zápasů v řadě
Liverpool vstupuje do šlágru v dobré formě. Svěřenci Andoniho Iraoly vyhráli posledních pět soutěžních utkání, v Premier League naposledy porazili Brighton 2:0 a předtím uspěli na hřišti Brentfordu 2:1.
Reds se po osmi kolech nacházejí na pátém místě tabulky s 15 body. V dosavadních ligových zápasech vstřelili jedenáct branek a osmkrát inkasovali. Jejich ofenzivní aktivita v posledních týdnech roste, přesto se v celosezonním průměru dostávají na 4,5 střely na branku za utkání.
Nejlepším střelcem Liverpoolu je Alexander Isak, který v sedmi ligových zápasech zaznamenal šest gólů. Švédský útočník se tak výrazně podílí na produktivitě mužstva. Další důležitou postavou ofenzivy je Florian Wirtz.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|28. 10. 2026
|Liverpool – Chelsea
|1:1, 6:5 pen.
|Anglický ligový pohár
|25. 10. 2026
|Liverpool – Brighton
|2:0
|Premier League
|20. 10. 2026
|Liverpool – Villarreal
|4:3
|Liga mistrů
|17. 10. 2026
|Brentford – Liverpool
|1:2
|Premier League
|14. 10. 2026
|LASK Linec – Liverpool
|3:6
|Liga mistrů
Arsenal má nejlepší obranu Premier League
Arsenal je před šlágrem na Anfieldu druhý v tabulce a k posunu do čela Premier League mu stačí i remíza. Po osmi kolech má stejně jako vedoucí Manchester City 21 bodů, jeho konkurent však v sobotu doma podlehl Brightonu. Svěřenci Mikela Artety se opírají především o obranu, která v dosavadním průběhu soutěže inkasovala pouze pět branek.
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City padli s Brightonem, Kinský pomohl Tottenhamu k výhře. Aston Villa remizovala
Arsenal vyhrál tři ze čtyř dosavadních venkovních ligových utkání. V posledním kole porazil Everton 2:0, předtím uspěl na hřišti Nottinghamu Forest 1:0. Komplikací je zranění Bukaya Saky.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|27. 10. 2026
|Fleetwood Town – Arsenal
|1:1, 5:3 pen.
|Anglický ligový pohár
|24. 10. 2026
|Arsenal – Everton
|2:0
|Premier League
|21. 10. 2026
|Bayern Mnichov – Arsenal
|2:2
|Liga mistrů
|18. 10. 2026
|Nottingham Forest – Arsenal
|0:1
|Premier League
|13. 10. 2026
|Arsenal – Lille
|3:0
|Liga mistrů
Jak si oba týmy vedou ve statistikách?
Arsenal má po osmi kolech o šest bodů více než Liverpool a výrazně lepší obrannou bilanci. Kanonýři inkasovali pouze pět branek, zatímco domácí osm. Londýnský celek má také vyšší držení míče a lepší průměr vstřelených gólů.
Liverpool naopak vysílá více střel na branku. V průměru jich zaznamená 4,5 na zápas oproti 3,8 Arsenalu. Hosté však vykazují vyšší úspěšnost střelby.
|Statistika
|Liverpool
|Arsenal
|Pořadí v tabulce
|5.
|2.
|Body
|15
|21
|Skóre
|11:8
|13:5
|Góly na zápas
|1,38
|1,63
|Inkasované góly na zápas
|1,00
|0,63
|Střely na branku / zápas
|4,5
|3,8
|Držení míče
|53,3 %
|60,8 %
|Úspěšnost střelby
|30,6 %
|43,3 %
Zajímavé tipy na zápas Liverpool – Arsenal
Méně než 2,5 gólu – kurz 1,93. Arsenal má po osmi kolech nejlepší obranu Premier League s pouhými pěti inkasovanými góly. Liverpool dostává v průměru jednu branku na zápas. V posledních dvou vzájemných ligových utkáních navíc padl dohromady jediný gól.
Remíza – kurz 3,51. Dva ze čtyř posledních vzájemných zápasů v Premier League skončily nerozhodně. Oba týmy mají solidní defenzivní bilanci a rozdíl v jejich dosavadním počtu inkasovaných branek je pouze třígólový.
Poslední vzájemné zápasy (H2H)
Liverpool neprohrál s Arsenalem poslední čtyři vzájemné zápasy v Premier League. Dvě utkání vyhrál a dvakrát se oba týmy rozešly smírně. Naposledy v lednu letošního roku se na hřišti Arsenalu hrálo bez branek.
Poslední ligové utkání na Anfieldu vyhrál Liverpool v srpnu 2025 výsledkem 1:0. Předchozí dva vzájemné zápasy skončily shodně 2:2.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|8. 1. 2026
|Arsenal – Liverpool
|0:0
|Premier League
|31. 8. 2025
|Liverpool – Arsenal
|1:0
|Premier League
|11. 5. 2025
|Liverpool – Arsenal
|2:2
|Premier League
|27. 10. 2024
|Arsenal – Liverpool
|2:2
|Premier League
|31. 7. 2024
|Liverpool – Arsenal
|2:1
|Přátelsky
Premier League 2026/27 – program 9. kola
|Datum
|Zápas
|Čas/výsledek
|31. 10. 2026
|Chelsea – Manchester United
|2:0
|31. 10. 2026
|Manchester City – Brighton
|0:1
|31. 10. 2026
|Hull City – Ipswich Town
|2:2
|31. 10. 2026
|Coventry City – Sunderland
|3:1
|31. 10. 2026
|Brentford – Nottingham Forest
|2:0
|31. 10. 2026
|Bournemouth – Leeds United 2:0
|2:0
|31. 10. 2026
|Tottenham – Crystal Palace
|2:0
|31. 10. 2026
|Aston Villa – Fulham
|1:1
|1. 11. 2026
|Liverpool – Arsenal
|17:30
|2. 11. 2026
|Newcastle – Everton
|21:00
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|Manchester City
|9
|7
|0
|2
|20:10
|21
|2.
|Arsenal
|8
|7
|0
|1
|13:5
|21
|3.
|Brighton
|9
|6
|1
|2
|24:7
|19
|4.
|Chelsea
|9
|5
|1
|3
|19:15
|16
|5.
|Liverpool
|8
|4
|3
|1
|11:8
|15
|6.
|Brentford
|9
|3
|5
|1
|16:9
|14
|7.
|Bournemouth
|9
|3
|3
|3
|14:13
|12
|8.
|Tottenham
|9
|3
|3
|3
|10:10
|12
|9.
|Aston Villa
|9
|3
|3
|3
|10:13
|12
|10.
|Hull City
|9
|2
|5
|2
|11:10
|11
|11.
|Leeds United
|9
|2
|5
|2
|9:8
|11
|12.
|Newcastle
|8
|3
|2
|3
|12:14
|11
|13.
|Ipswich Town
|9
|3
|2
|4
|14:18
|11
|14.
|Everton
|8
|2
|4
|2
|8:9
|10
|15.
|Fulham
|9
|2
|3
|4
|9:11
|9
|16.
|Coventry City
|9
|3
|0
|6
|9:16
|9
|17.
|Manchester United
|9
|1
|4
|4
|10:15
|7
|18.
|Crystal Palace
|9
|2
|1
|6
|9:21
|7
|19.
|Nottingham Forest
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|20.
|Sunderland
|9
|1
|2
|6
|7:17
|5