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Liverpool – Arsenal v TV: Kde sledovat Premier League, kurzy a statistiky

Autor:
  6:52

Výměna názorů mezi fotbalisty Arsenalu a Liverpoolu. | foto: Paul ChildsReuters

Fotbalisté Liverpoolu vyzvou ve šlágru 9. kola anglické ligy Arsenal. Domácí vyhráli posledních pět soutěžních zápasů, zatímco londýnský celek se drží na druhém místě tabulky a má nejlepší obranu v soutěži. Kanonýři se však musejí obejít bez zraněného Bukaya Saky. Kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co napovídají statistiky a sázkové kurzy?
Liverpool 2,93 remíza 3,45
Arsenal 2,57

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Základní informace o utkání Liverpool vs. Arsenal
SoutěžPremier League – 9. kolo
Termín a časneděle 1. listopadu 2026 od 17:30 SEČ
Místo konáníAnfield, Liverpool
Televizní přenosCANAL+ Sport
Textový přenospodrobná online reportáž na iDNES.cz
Sázkové kurzyU SynotTipu ZDE

Kde sledovat duel Liverpool vs. Arsenal

Utkání Liverpoolu s Arsenalem se odehraje v neděli 1. listopadu od 17:30 SEČ na stadionu Anfield. Televizní přenos utkání naladíte na stanici CANAL+ Sport. Textovou reportáž ze zápasu nabídne také iDNES.cz.

Předpokládané sestavy a absence
LiverpoolArsenal
Předpokládaná sestavaAlisson – Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Barcola, Wirtz, Gakpo – IsakRaya – White, Konsa, Gabriel Magalhães, Lewis-Skelly – Rice, Bruno Guimarães – Madueke, Ødegaard, Eze – Havertz
Nebudou hrátBradley (koleno), Ekitiké (Achillova šlacha), Frimpong (svalové zranění), Leoni (koleno), Nallo (noha)Dowman (červená karta), Saka (stehno), Saliba (záda)
Nejistý startSzoboszlai (svalové zranění)Calafiori (žebra), Tzolis (hamstring)
TrenérAndoni IraolaMikel Arteta

Liverpool vyhrál pět soutěžních zápasů v řadě

Liverpool vstupuje do šlágru v dobré formě. Svěřenci Andoniho Iraoly vyhráli posledních pět soutěžních utkání, v Premier League naposledy porazili Brighton 2:0 a předtím uspěli na hřišti Brentfordu 2:1.

Reds se po osmi kolech nacházejí na pátém místě tabulky s 15 body. V dosavadních ligových zápasech vstřelili jedenáct branek a osmkrát inkasovali. Jejich ofenzivní aktivita v posledních týdnech roste, přesto se v celosezonním průměru dostávají na 4,5 střely na branku za utkání.

Nejlepším střelcem Liverpoolu je Alexander Isak, který v sedmi ligových zápasech zaznamenal šest gólů. Švédský útočník se tak výrazně podílí na produktivitě mužstva. Další důležitou postavou ofenzivy je Florian Wirtz.

Poslední zápasy Liverpoolu
DatumZápasVýsledekSoutěž
28. 10. 2026Liverpool – Chelsea1:1, 6:5 pen.Anglický ligový pohár
25. 10. 2026Liverpool – Brighton2:0Premier League
20. 10. 2026Liverpool – Villarreal4:3Liga mistrů
17. 10. 2026Brentford – Liverpool1:2Premier League
14. 10. 2026LASK Linec – Liverpool3:6Liga mistrů

Arsenal má nejlepší obranu Premier League

Arsenal je před šlágrem na Anfieldu druhý v tabulce a k posunu do čela Premier League mu stačí i remíza. Po osmi kolech má stejně jako vedoucí Manchester City 21 bodů, jeho konkurent však v sobotu doma podlehl Brightonu. Svěřenci Mikela Artety se opírají především o obranu, která v dosavadním průběhu soutěže inkasovala pouze pět branek.

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Arsenal vyhrál tři ze čtyř dosavadních venkovních ligových utkání. V posledním kole porazil Everton 2:0, předtím uspěl na hřišti Nottinghamu Forest 1:0. Komplikací je zranění Bukaya Saky.

Poslední zápasy Arsenalu
DatumZápasVýsledekSoutěž
27. 10. 2026Fleetwood Town – Arsenal1:1, 5:3 pen.Anglický ligový pohár
24. 10. 2026Arsenal – Everton2:0Premier League
21. 10. 2026Bayern Mnichov – Arsenal2:2Liga mistrů
18. 10. 2026Nottingham Forest – Arsenal0:1Premier League
13. 10. 2026Arsenal – Lille3:0Liga mistrů

Jak si oba týmy vedou ve statistikách?

Arsenal má po osmi kolech o šest bodů více než Liverpool a výrazně lepší obrannou bilanci. Kanonýři inkasovali pouze pět branek, zatímco domácí osm. Londýnský celek má také vyšší držení míče a lepší průměr vstřelených gólů.

Liverpool naopak vysílá více střel na branku. V průměru jich zaznamená 4,5 na zápas oproti 3,8 Arsenalu. Hosté však vykazují vyšší úspěšnost střelby.

StatistikaLiverpoolArsenal
Pořadí v tabulce5.2.
Body1521
Skóre11:813:5
Góly na zápas1,381,63
Inkasované góly na zápas1,000,63
Střely na branku / zápas4,53,8
Držení míče53,3 %60,8 %
Úspěšnost střelby30,6 %43,3 %

Zajímavé tipy na zápas Liverpool – Arsenal

Méně než 2,5 gólu – kurz 1,93. Arsenal má po osmi kolech nejlepší obranu Premier League s pouhými pěti inkasovanými góly. Liverpool dostává v průměru jednu branku na zápas. V posledních dvou vzájemných ligových utkáních navíc padl dohromady jediný gól.

Remíza – kurz 3,51. Dva ze čtyř posledních vzájemných zápasů v Premier League skončily nerozhodně. Oba týmy mají solidní defenzivní bilanci a rozdíl v jejich dosavadním počtu inkasovaných branek je pouze třígólový.

Poslední vzájemné zápasy (H2H)

Liverpool neprohrál s Arsenalem poslední čtyři vzájemné zápasy v Premier League. Dvě utkání vyhrál a dvakrát se oba týmy rozešly smírně. Naposledy v lednu letošního roku se na hřišti Arsenalu hrálo bez branek.

Poslední ligové utkání na Anfieldu vyhrál Liverpool v srpnu 2025 výsledkem 1:0. Předchozí dva vzájemné zápasy skončily shodně 2:2.

DatumZápasVýsledekSoutěž
8. 1. 2026Arsenal – Liverpool0:0Premier League
31. 8. 2025Liverpool – Arsenal1:0Premier League
11. 5. 2025Liverpool – Arsenal2:2Premier League
27. 10. 2024Arsenal – Liverpool2:2Premier League
31. 7. 2024Liverpool – Arsenal2:1Přátelsky

Premier League 2026/27 – program 9. kola

DatumZápasČas/výsledek
31. 10. 2026Chelsea – Manchester United 2:0
31. 10. 2026Manchester City – Brighton 0:1
31. 10. 2026Hull City – Ipswich Town 2:2
31. 10. 2026Coventry City – Sunderland 3:1
31. 10. 2026Brentford – Nottingham Forest 2:0
31. 10. 2026Bournemouth – Leeds United 2:02:0
31. 10. 2026Tottenham – Crystal Palace 2:0
31. 10. 2026Aston Villa – Fulham1:1
1. 11. 2026Liverpool – Arsenal17:30
2. 11. 2026Newcastle – Everton21:00
Tabulka Premier League 2026/27
PořadíTýmZVRPSkóreB
1.Manchester City970220:1021
2.Arsenal870113:521
3.Brighton961224:719
4.Chelsea951319:1516
5.Liverpool843111:815
6.Brentford935116:914
7.Bournemouth933314:1312
8.Tottenham933310:1012
9.Aston Villa933310:1312
10.Hull City925211:1011
11.Leeds United92529:811
12.Newcastle832312:1411
13.Ipswich Town932414:1811
14.Everton82428:910
15.Fulham92349:119
16.Coventry City93069:169
17.Manchester United914410:157
18.Crystal Palace92169:217
19.Nottingham Forest91356:126
20.Sunderland91267:175
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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