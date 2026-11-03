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Kde sledovat zápas Lillestrøm – Plzeň živě
Čtvrteční podvečerní duel 4. kola Evropské ligy z Norska můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím textového online přenosu:
- Termín a čas: Čtvrtek 5. listopadu 2026 od 18:45 SEČ
- Místo konání: Åråsen Stadion, Lillestrøm
- Soutěž: Evropská liga UEFA, 4. kolo ligové fáze
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice Sport 1
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Lillestrøm – Plzeň: Kurzy a aktuální forma
Sázkové kurzy naznačují vyrovnaný zápas, mírným favoritem je však Plzeň. Kurzy na její vítězství se pohybují okolo 2,2.
Lillestrøm získal v úvodních třech kolech jediný bod a v tabulce mu patří 31. místo. Připsal si ho za domácí remízu 1:1 se Spartou, proti které vyrovnal až v nastavení. V následujícím utkání podlehl na hřišti Realu Sociedad 0:6 a prodloužil čekání na vítězství v hlavní fázi Poháru UEFA či Evropské ligy na 14 zápasů. V domácích soutěžích se však svěřencům Hanse Erika Ødegaarda daří lépe. Vyhráli třikrát za sebou, naposledy zvítězili 1:0 na hřišti Startu.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|1. 11. 2026
|Norská liga
|Start – Lillestrøm
|0:1
|28. 10. 2026
|Norský pohár
|Lillestrøm – Sogndal
|2:1
|25. 10. 2026
|Norská liga
|Lillestrøm – Brann
|3:2
|22. 10. 2026
|Evropská liga
|Lillestrøm – Real Sociedad
|0:6
|18. 10. 2026
|Norská liga
|Sandefjord – Lillestrøm
|0:2
Viktoria Plzeň je na tom v Evropské lize ještě hůře. Po třech porážkách zůstává bez bodu a v tabulce jí patří 33. místo. Naposledy podlehla na hřišti Levski Sofia 1:2 a následně stejným výsledkem prohrála v domácí lize s Pardubicemi. V posledních dvou zápasech se však Západočeši zvedli. V MOL Cupu zvítězili v Jihlavě 6:1 a v Chance Lize porazili ostravský Baník 4:0. Daří se také Amaru Memičovi, který se v posledních čtyřech utkáních podílel na pěti gólech.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|1. 11. 2026
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Viktoria Plzeň
|0:4
|28. 10. 2026
|MOL Cup
|Jihlava – Viktoria Plzeň
|1:6
|25. 10. 2026
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Pardubice
|1:2
|22. 10. 2026
|Evropská liga
|Viktoria Plzeň – Levski
|1:2
|18. 10. 2026
|Chance Liga
|Jablonec – Viktoria Plzeň
|2:3
Tipy na sázkové příležitosti:
Statistické srovnání
Oba týmy vstřelily v dosavadních třech zápasech Evropské ligy pouze dvě branky, tedy v průměru 0,7 gólu na utkání. Shodná je také jejich úspěšnost střel na branku, která činí 20 %. Plzeň inkasovala sedmkrát, Lillestrøm dokonce devětkrát, z toho šest branek při porážce s Realem Sociedad. V držení míče má mírně navrch Viktoria (51 % oproti 47 %).
|Herní statistika (Evropská liga 2026/27)
|Lillestrøm SK
|Viktoria Plzeň
|Pořadí v tabulce (Body)
|31. místo (1 b)
|33. místo (0 b)
|Góly vstřelené / obdržené (90 min)
|0,7 / 3,0
|0,7 / 2,3
|Střely celkem (Střely na branku)
|9,7 (3,3)
|7,7 (3,3)
|Střely soupeřů celkem (na branku)
|9,7 (5,7)
|10,3 (7,3)
|Proměňování střel na branku
|20 %
|20 %
|Držení míče
|51 %
|47 %
|Rohové kopy (zahrávané / soupeře)
|5,0 / 3,7
|4,0 / 3,0
|Fauly / Žluté karty
|11,0 / 1,3
|11,7 / 1,3
|Lillestrøm
|Plzeň
|Předpokládaná sestava
|Dahlberg – Ottesen, Foss, Gabrielsen, Paintsil – Ibrahimaj, Ottosson, Nyheim – Bassi, Olsen, Vá
|Wiegele – Pališčák, Dweh, Vavro, Souaré – Hrošovský, Červ – Memić, Višinský – Ladra, Kabongo
|Nebudou hrát
|Hoff, Tønnessen
|Paluska, Jemelka
|Nejistý start
|—
|—
Vzájemné zápasy
Lillestrøm a Plzeň se v evropských pohárech dosud neutkaly. Viktoria však má s norskými soupeři zkušenosti. V sezoně 2011/12 vyřadila Rosenborg a postoupila do skupinové fáze Ligy mistrů. Lillestrøm se proti českým klubům zatím příliš neprosadil. Z pěti utkání získal jedinou remízu, a to v letošním duelu se Spartou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|VG
|OG
|+/-
|Body
|1
|Benfica
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|+8
|9
|2
|Leverkusen
|3
|3
|0
|0
|8
|0
|+8
|9
|3
|Bournemouth
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|+7
|9
|4
|Ferencváros
|3
|3
|0
|0
|9
|3
|+6
|9
|5
|Olympiakos
|3
|3
|0
|0
|4
|1
|+3
|9
|6
|Union Saint-Gilloise
|3
|2
|1
|0
|8
|1
|+7
|7
|7
|Juventus
|3
|2
|1
|0
|9
|3
|+6
|7
|8
|Beşiktaş
|3
|2
|1
|0
|9
|5
|+4
|7
|9
|Sunderland
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|+2
|7
|10
|Alkmaar
|3
|2
|0
|1
|6
|2
|+4
|6
|11
|Omonia
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|12
|Lyon
|3
|2
|0
|1
|5
|6
|-1
|6
|13
|Rennes
|3
|1
|2
|0
|4
|3
|+1
|5
|14
|Real Sociedad
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|+5
|4
|15
|Crystal Palace
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
|16
|Sparta
|3
|1
|1
|1
|5
|3
|+2
|4
|17
|Levski Sofia
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|18
|Dinamo Záhřeb
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
|19
|Sturm Graz
|3
|1
|1
|1
|1
|3
|-2
|4
|20
|Nijmegen
|3
|1
|1
|1
|5
|8
|-3
|4
|21
|RB Salzburg
|3
|1
|1
|1
|3
|6
|-3
|4
|22
|Anderlecht
|3
|1
|0
|2
|4
|3
|+1
|3
|23
|Hoffenheim
|3
|1
|0
|2
|5
|5
|0
|3
|24
|AC Milán
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|3
|25
|Celta Vigo
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|26
|OFI Kréta
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|27
|Jagiellonia Białystok
|3
|1
|0
|2
|4
|6
|-2
|3
|28
|SCU Torreense
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|3
|29
|Celje
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
|30
|H. Beer Sheva
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|-5
|1
|31
|Lillestrøm
|3
|0
|1
|2
|2
|9
|-7
|1
|32
|Lech Poznań
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|33
|Plzeň
|3
|0
|0
|3
|2
|7
|-5
|0
|34
|Marseille
|3
|0
|0
|3
|1
|6
|-5
|0
|35
|Celtic
|3
|0
|0
|3
|3
|9
|-6
|0
|36
|Ararat-Armenia
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0