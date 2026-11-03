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Lillestrøm - Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě, kurzy

Kristýna Polášková
  18:47

Fotbalisté Viktorie Plzeň a Royalu Union Saint-Gilloise přicházejí na hřiště. | foto: ČTK

Ve 4. kole ligové fáze Evropské ligy se proti sobě postaví dva celky, které stále marně čekají na první vítězství v soutěži. Podaří se některému z týmů konečně zabrat? Kde utkání sledovat živě, v jaké formě oba celky nastupují a co napovídají sázkové kurzy?
Lillestrom SK 3,11 remíza 3,79
Viktoria Plzeň 2,2

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Kde sledovat zápas Lillestrøm – Plzeň živě

Čtvrteční podvečerní duel 4. kola Evropské ligy z Norska můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím textového online přenosu:

  • Termín a čas: Čtvrtek 5. listopadu 2026 od 18:45 SEČ
  • Místo konání: Åråsen Stadion, Lillestrøm
  • Soutěž: Evropská liga UEFA, 4. kolo ligové fáze
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice Sport 1
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Lillestrøm – Plzeň: Kurzy a aktuální forma

Sázkové kurzy naznačují vyrovnaný zápas, mírným favoritem je však Plzeň. Kurzy na její vítězství se pohybují okolo 2,2.

Lillestrøm získal v úvodních třech kolech jediný bod a v tabulce mu patří 31. místo. Připsal si ho za domácí remízu 1:1 se Spartou, proti které vyrovnal až v nastavení. V následujícím utkání podlehl na hřišti Realu Sociedad 0:6 a prodloužil čekání na vítězství v hlavní fázi Poháru UEFA či Evropské ligy na 14 zápasů. V domácích soutěžích se však svěřencům Hanse Erika Ødegaarda daří lépe. Vyhráli třikrát za sebou, naposledy zvítězili 1:0 na hřišti Startu.

Lillestrøm
DatumSoutěžZápasVýsledek
1. 11. 2026Norská ligaStart – Lillestrøm0:1
28. 10. 2026Norský pohárLillestrøm – Sogndal2:1
25. 10. 2026Norská ligaLillestrøm – Brann3:2
22. 10. 2026Evropská ligaLillestrøm – Real Sociedad0:6
18. 10. 2026Norská ligaSandefjord – Lillestrøm0:2

Viktoria Plzeň je na tom v Evropské lize ještě hůře. Po třech porážkách zůstává bez bodu a v tabulce jí patří 33. místo. Naposledy podlehla na hřišti Levski Sofia 1:2 a následně stejným výsledkem prohrála v domácí lize s Pardubicemi. V posledních dvou zápasech se však Západočeši zvedli. V MOL Cupu zvítězili v Jihlavě 6:1 a v Chance Lize porazili ostravský Baník 4:0. Daří se také Amaru Memičovi, který se v posledních čtyřech utkáních podílel na pěti gólech.

Viktoria Plzeň
DatumSoutěžZápasVýsledek
1. 11. 2026Chance LigaBaník Ostrava – Viktoria Plzeň0:4
28. 10. 2026MOL CupJihlava – Viktoria Plzeň1:6
25. 10. 2026Chance LigaViktoria Plzeň – Pardubice1:2
22. 10. 2026Evropská ligaViktoria Plzeň – Levski1:2
18. 10. 2026Chance LigaJablonec – Viktoria Plzeň2:3

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Plzeň – sázka bez remízy (kurz 1,69): Plzeň vyhrála poslední dvě utkání se skóre 10:1, zatímco Lillestrøm čeká na vítězství v hlavní fázi Evropské ligy už 14 zápasů. V případě remízy se vklad vrací.
  • Oba týmy dají gól (kurz 1,47): V pěti z posledních šesti zápasů Plzně skórovaly oba týmy. Viktoria navíc v dosavadních třech utkáních Evropské ligy inkasovala v průměru 2,3 gólu na zápas.

Statistické srovnání

Oba týmy vstřelily v dosavadních třech zápasech Evropské ligy pouze dvě branky, tedy v průměru 0,7 gólu na utkání. Shodná je také jejich úspěšnost střel na branku, která činí 20 %. Plzeň inkasovala sedmkrát, Lillestrøm dokonce devětkrát, z toho šest branek při porážce s Realem Sociedad. V držení míče má mírně navrch Viktoria (51 % oproti 47 %).

Herní statistika (Evropská liga 2026/27)Lillestrøm SKViktoria Plzeň
Pořadí v tabulce (Body)31. místo (1 b)33. místo (0 b)
Góly vstřelené / obdržené (90 min)0,7 / 3,00,7 / 2,3
Střely celkem (Střely na branku)9,7 (3,3)7,7 (3,3)
Střely soupeřů celkem (na branku)9,7 (5,7)10,3 (7,3)
Proměňování střel na branku20 %20 %
Držení míče51 %47 %
Rohové kopy (zahrávané / soupeře)5,0 / 3,74,0 / 3,0
Fauly / Žluté karty11,0 / 1,311,7 / 1,3
Předpokládané sestavy a absence
LillestrømPlzeň
Předpokládaná sestavaDahlberg – Ottesen, Foss, Gabrielsen, Paintsil – Ibrahimaj, Ottosson, Nyheim – Bassi, Olsen, VáWiegele – Pališčák, Dweh, Vavro, Souaré – Hrošovský, Červ – Memić, Višinský – Ladra, Kabongo
Nebudou hrátHoff, TønnessenPaluska, Jemelka
Nejistý start

Vzájemné zápasy

Lillestrøm a Plzeň se v evropských pohárech dosud neutkaly. Viktoria však má s norskými soupeři zkušenosti. V sezoně 2011/12 vyřadila Rosenborg a postoupila do skupinové fáze Ligy mistrů. Lillestrøm se proti českým klubům zatím příliš neprosadil. Z pěti utkání získal jedinou remízu, a to v letošním duelu se Spartou.

Tabulka Evropské ligy
#TýmZVRPVGOG+/-Body
1Benfica3300102+89
2Leverkusen330080+89
3Bournemouth330081+79
4Ferencváros330093+69
5Olympiakos330041+39
6Union Saint-Gilloise321081+77
7Juventus321093+67
8Beşiktaş321095+47
9Sunderland321042+27
10Alkmaar320162+46
11Omonia320154+16
12Lyon320156-16
13Rennes312043+15
14Real Sociedad311183+54
15Crystal Palace311185+34
16Sparta311153+24
17Levski Sofia31113304
18Dinamo Záhřeb311134-14
19Sturm Graz311113-24
20Nijmegen311158-34
21RB Salzburg311136-34
22Anderlecht310243+13
23Hoffenheim31025503
24AC Milán310245-13
25Celta Vigo310234-13
26OFI Kréta310234-13
27Jagiellonia Białystok310246-23
28SCU Torreense310247-33
29Celje301227-51
30H. Beer Sheva301216-51
31Lillestrøm301229-71
32Lech Poznań301219-81
33Plzeň300327-50
34Marseille300316-50
35Celtic300339-60
36Ararat-Armenia3003211-90
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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