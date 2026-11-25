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Kde sledovat zápas Lille – Bayern živě
- Termín a čas: Středa 25. listopadu 2026 od 21:00 SEČ
- Místo konání: Stade Pierre-Mauroy, Lille
- Soutěž: Liga mistrů – ligová fáze, 5. kolo
- Televizní přenos: Nova Sport 4
- Textový přenos: Online přenos na IDNES.cz
Lille – Bayern: Kurzy a aktuální forma
Bayern je i přes početnou marodku favoritem. Kurzy na jeho výhru v Lille se pohybují kolem 1,70.
Lille o víkendu podlehlo v lize Lyonu 0:1. V Lize mistrů je po čtyřech zápasech předposlední. Jediný bod získalo za bezbrankovou remízu na hřišti Bodø/Glimt, zbývající tři duely prohrálo. V evropských pohárech čeká na výhru už šest zápasů a doma v nich prohrálo čtyřikrát za sebou.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|21. 11. 2026
|Ligue 1
|Lille – Lyon
|0:1
|8. 11. 2026
|Ligue 1
|Rennes – Lille
|1:2
|3. 11. 2026
|Liga mistrů
|Bodø/Glimt – Lille
|0:0
|30. 10. 2026
|Ligue 1
|Lille – Lens
|1:0
|25. 10. 2026
|Ligue 1
|Monako – Lille
|1:1
Bayern v pátek doma remizoval s Kolínem nad Rýnem 1:1 a kvůli zraněním přišel o několik opor. V letošní Lize mistrů zatím neprohrál, dvakrát vyhrál a dvakrát remizoval. Ve dvanácti z posledních třinácti zápasů v soutěži vstřelil alespoň dva góly.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|20. 11. 2026
|Bundesliga
|Bayern – Kolín n. R.
|1:1
|7. 11. 2026
|Bundesliga
|Mohuč – Bayern
|1:2
|3. 11. 2026
|Liga mistrů
|Atl. Madrid – Bayern
|0:2
|31. 10. 2026
|Bundesliga
|Bayern – Dortmund
|2:2
|28. 10. 2026
|DFB-Pokal
|Bayern – Magdeburg
|6:1
Statistiky, absence, sestavy
Bayern při remíze 1:1 s Kolínem přišel o Harryho Kanea i Michaela Oliseho. Anglický útočník si přetrhl vaz v levém kotníku, podstoupil operaci a podle klubu bude nejspíš chybět několik měsíců. V úvodních čtyřech kolech Ligy mistrů dal čtyři góly a na další tři přihrál. Podílel se tak na sedmi z dvanácti branek Bayernu.
V kádru Lille má s Bayernem bohaté zkušenosti Olivier Giroud. V Lize mistrů proti němu nastoupil devětkrát za Arsenal a Chelsea a vstřelil mu tři góly. Dvakrát skóroval při výhrách Arsenalu 2:0, v roce 2013 v Mnichově a o dva roky později v Londýně.
|Lille
|Bayern Mnichov
|Předpokládaná sestava
|Özer – Ngoy, Goffi, Alexsandro, Perraud – Mukau, Bentaleb, André – Mbappé, Haraldsson, Diaoune
|Urbig – Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić – Kimmich, Pavlović – Musiala, Bischof, Brown – Karl
|Nebudou hrát
|Igamane, Tiago Santos (koleno), Nianzou (noha)
|Davies (zadní stehenní sval), Gnabry (svalové zranění), Kane, Saibari (kotník), Neuer (chodidlo), Olise (noha), Sapoko Ndiaye (břišní sval)
|Trenér
|Davide Ancelotti
|—
Vzájemné zápasy
Lille a Bayern se potkaly dvakrát, na podzim 2012 ve skupině Ligy mistrů. Bayern tehdy vyhrál v Lille 1:0 a doma 6:1. Lille z posledních jedenácti zápasů proti bundesligovým klubům vyhrálo jen dva. Doma v Lize mistrů proti německým soupeřům jednou remizovalo a dvakrát prohrálo.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|7. 11. 2012
|Liga mistrů
|Bayern – Lille
|6:1
|23. 10. 2012
|Liga mistrů
|Lille – Bayern
|0:1
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Real Madrid
|5
|5
|0
|0
|18:8
|15
|2.
|PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|3.
|Como
|5
|4
|0
|1
|20:6
|12
|4.
|Betis
|5
|4
|0
|1
|10:6
|12
|5.
|Arsenal
|5
|3
|2
|0
|9:4
|11
|6.
|Manchester City
|5
|3
|1
|1
|14:9
|10
|7.
|Dortmund
|5
|3
|1
|1
|8:6
|10
|8.
|Barcelona
|4
|3
|0
|1
|14:6
|9
|9.
|Aston Villa
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|10.
|Liverpool
|4
|3
|0
|1
|14:10
|9
|11.
|Bruggy
|4
|3
|0
|1
|11:7
|9
|12.
|Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|13.
|Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|9:9
|9
|14.
|Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|15.
|Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|16.
|Bodø/Glimt
|5
|2
|1
|2
|5:9
|7
|17.
|Inter
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|18.
|LASK
|5
|2
|0
|3
|10:10
|6
|19.
|Manchester United
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|20.
|Porto
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|21.
|RB Lipsko
|5
|2
|0
|3
|8:12
|6
|22.
|Fenerbahce
|4
|1
|2
|1
|6:11
|5
|23.
|AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|24.
|Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|25.
|Viking
|4
|1
|1
|2
|9:10
|4
|26.
|Atlético Madrid
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|27.
|Neapol
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|28.
|PSV
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|29.
|Villarreal
|4
|1
|0
|3
|8:14
|3
|30.
|Sabah
|4
|1
|0
|3
|4:10
|3
|31.
|AEK
|5
|1
|0
|4
|5:12
|3
|32.
|Feyenoord
|5
|1
|0
|4
|4:12
|3
|33.
|Lens
|5
|1
|0
|4
|5:19
|3
|34.
|Slavia
|4
|0
|1
|3
|5:9
|1
|35.
|Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|36.
|Slovan Bratislava
|5
|0
|0
|5
|1:19
|0