Jedním z atraktivních zápasů druhého kola fotbalové ligy je souboj Liberce s Teplicemi. Hraje se v sobotu 1. srpna od 17:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo přes online stream, a jaké jsou zajímavé sázkové kurzy.
Kde sledovat zápas Liberec – Teplice živě
Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá televizní stanice OnePlay Sport 1.
- Online live stream: Živý stream z tohoto střetnutí nabízí sázková kancelář Betano.
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz .
Aktuální kurzy na zápas
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Slovan Liberec je tým s velkými ambicemi, které však pod trenérem Radoslavem Kováčem nenaplnil.
Na lavičku tak usedl Branislav Fodrek a hned v prvním kole si připsal skvělý výsledek. Jeho svěřenci zvítězili v Plzni 3:1. Kádr proti minulé sezoně prošel velkou obměnou. V ofenzívě by mohl pomoci Vasil Kušej, který potřebuje znovu nastartovat po stagnaci ve Slavii.
Liberec v posledních pěti zápasech vstřelil vždy minimálně dva góly.
FC Slovan Liberec – poslední zápasy
|Datum
|Zápas
|Skóre
|25.7. 2026
|Plzeň – Liberec
|1:3
|17. 7. 2026
|St. Pölten – Slovan Liberec
|1:3
|9. 7. 2026
|Rapid Bukurešť – Slovan Liberec
|1:2
|4. 7. 2026
|Slovan Liberec – Dukla Praha
|2:2
|27. 6. 2026
|Slovan Liberec – Ústí nad Labem
|2:0
Teplice také touží po stabilním a úspěšném období a kouč Zdenko Frťala dostává od vedení důvěru a prostor ke koncepční práci. První kolo proti Bohemians (3:1) se teplickým fotbalistům povedlo výsledkově i herně a zápas v Liberci vzbuzuje o to větší zvědavost. Proti sobě jdou dva týmy, které v úvodu nadchly svoje fanoušky.
Teplice daly v posledních čtyřech zápasech pokaždé tři branky.
FK Teplice – poslední zápasy
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|25.7. 2026
|Teplice – Bohemians
|3:1
|18.7.2026
|Ružomberok – Teplice
|0:3
|13.7.2026
|Innsbruck – Teplice
|0:3
|8.7.2026
|Teplice – Táborsko
|3:0
|4.7.2026
|Teplice – Příbram
|0:0
|27.6.2026
|Teplice – Trnava
|2:0
Vzájemná bilance Liberce a Teplic
- Teplice prohrály jediné z posledních 9 vzájemných ligových utkání, Liberec však v nejvyšší soutěži 3x po sobě neporazily.
- Oba vzájemné duely v minulé ligové sezoně skončily 1:1.
- Teplice prohrály jediný z posledních 4 ligových zápasů v Liberci
Poslední vzájemné zápasy Liberce a Teplic
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|15.03.2026
|Chance Liga
|Slovan Liberec – Teplice 1:1
|18.10.2025
|Chance Liga
|Teplice – Slovan Liberec 1:1
|08.12.2024
|Chance Liga
|Slovan Liberec – Teplice 3:0
|10.08.2024
|Chance Liga
|Teplice – Slovan Liberec 2:1
|12.05.2024
|Chance Liga
|Slovan Liberec – Teplice 1:2
|05.05.2024
|Chance Liga
|Teplice – Slovan Liberec 2:0
|03.03.2024
|Chance Liga
|Teplice – Slovan Liberec 2:0
Program 2. kola Chance ligy
Tabulka Chance ligy po 1. kole
|#
|Klub
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|SK Slavia Praha
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2.
|FK Mladá Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|3.
|FK Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3.
|FC Zbrojovka Brno
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3.
|FC Slovan Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6.
|FC Hradec Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6.
|FK Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8.
|FC Baník Ostrava
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9.
|FK Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|9.
|SK Sigma Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11.
|FC Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|12.
|SK Artis Brno
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|13.
|AC Sparta Praha
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13.
|Bohemians Praha 1905
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13.
|FC Viktoria Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16.
|1.FC Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0