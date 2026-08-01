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Liberec - Teplice v TV: Kde sledovat Chance ligu živě, sázkové kurzy

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  7:47

Liberečtí fotbalisté slaví gól proti Plzni v úvodním kole Chance ligy. | foto: Petr EretMF DNES

Jedním z atraktivních zápasů druhého kola fotbalové ligy je souboj Liberce s Teplicemi. Hraje se v sobotu 1. srpna od 17:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo přes online stream, a jaké jsou zajímavé sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Liberec – Teplice živě

Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá televizní stanice OnePlay Sport 1.

  • Online live stream: Živý stream z tohoto střetnutí nabízí sázková kancelář Betano.
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz .

Aktuální kurzy na zápas

Slovan Liberec 1,72 remíza 3,87
FK Teplice 5

Bonus

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Zajímavé kurzy

  • Oba týmy dají gól – 1.86
  • Padne víc než 2,5 gólu – 1,92

Slovan Liberec je tým s velkými ambicemi, které však pod trenérem Radoslavem Kováčem nenaplnil.

Na lavičku tak usedl Branislav Fodrek a hned v prvním kole si připsal skvělý výsledek. Jeho svěřenci zvítězili v Plzni 3:1. Kádr proti minulé sezoně prošel velkou obměnou. V ofenzívě by mohl pomoci Vasil Kušej, který potřebuje znovu nastartovat po stagnaci ve Slavii.

Liberec v posledních pěti zápasech vstřelil vždy minimálně dva góly.

FC Slovan Liberec – poslední zápasy
DatumZápasSkóre
25.7. 2026Plzeň – Liberec1:3
17. 7. 2026St. Pölten – Slovan Liberec1:3
9. 7. 2026Rapid Bukurešť – Slovan Liberec1:2
4. 7. 2026Slovan Liberec – Dukla Praha2:2
27. 6. 2026Slovan Liberec – Ústí nad Labem2:0

Teplice také touží po stabilním a úspěšném období a kouč Zdenko Frťala dostává od vedení důvěru a prostor ke koncepční práci. První kolo proti Bohemians (3:1) se teplickým fotbalistům povedlo výsledkově i herně a zápas v Liberci vzbuzuje o to větší zvědavost. Proti sobě jdou dva týmy, které v úvodu nadchly svoje fanoušky.

Teplice daly v posledních čtyřech zápasech pokaždé tři branky.

Sexy Teplice. Fanoušci chtějí Evropu a básní: Nejlepší fotbal za 10 let!
FK Teplice – poslední zápasy
DatumZápasVýsledek
25.7. 2026Teplice – Bohemians 3:1
18.7.2026Ružomberok – Teplice0:3
13.7.2026Innsbruck – Teplice0:3
8.7.2026Teplice – Táborsko3:0
4.7.2026Teplice – Příbram0:0
27.6.2026Teplice – Trnava2:0

Vzájemná bilance Liberce a Teplic

  • Teplice prohrály jediné z posledních 9 vzájemných ligových utkání, Liberec však v nejvyšší soutěži 3x po sobě neporazily.
  • Oba vzájemné duely v minulé ligové sezoně skončily 1:1.
  • Teplice prohrály jediný z posledních 4 ligových zápasů v Liberci
Poslední vzájemné zápasy Liberce a Teplic
DatumSoutěžZápas
15.03.2026Chance LigaSlovan Liberec – Teplice 1:1
18.10.2025Chance LigaTeplice – Slovan Liberec 1:1
08.12.2024Chance LigaSlovan Liberec – Teplice 3:0
10.08.2024Chance LigaTeplice – Slovan Liberec 2:1
12.05.2024Chance LigaSlovan Liberec – Teplice 1:2
05.05.2024Chance LigaTeplice – Slovan Liberec 2:0
03.03.2024Chance LigaTeplice – Slovan Liberec 2:0

Program 2. kola Chance ligy

Program 2. kola Chance ligy
ZápasTermín a čas
AC Sparta Praha – FC ZlínPátek 31. 7., 19:00
FC Slovan Liberec – FK TepliceSobota 1. 8., 17:00
1.FC Slovácko – FK Artis BrnoSobota 1. 8., 17:00
FC Baník Ostrava – SK Slavia PrahaSobota 1. 8., 17:00
FC Viktoria Plzeň – FC Zbrojovka BrnoSobota 1. 8., 20:00
SK Sigma Olomouc – FK Mladá BoleslavNeděle 2. 8., 15:00
Bohemians Praha 1905 – FC Hradec KrálovéNeděle 2. 8., 17:30
FK Pardubice – FK JablonecNeděle 2. 8., 20:00
Tabulka Chance ligy po 1. kole
#KlubZVRPSkóreB
1.SK Slavia Praha11005:13
2.FK Mladá Boleslav11004:23
3.FK Teplice11003:13
3.FC Zbrojovka Brno11003:13
3.FC Slovan Liberec11003:13
6.FC Hradec Králové11002:13
6.FK Jablonec11002:13
8.FC Baník Ostrava11001:03
9.FK Pardubice10011:20
9.SK Sigma Olomouc10011:20
11.FC Zlín10010:10
12.SK Artis Brno10012:40
13.AC Sparta Praha10011:30
13.Bohemians Praha 190510011:30
13.FC Viktoria Plzeň10011:30
16.1.FC Slovácko10011:50
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

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