Kde sledovat zápas Liberec -Slavia živě
Duel 4. kola Chance Ligy můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:
- Termín a čas: Neděle 16. srpna 2026 od 20:00
- Místo konání: Stadion U Nisy, Liberec
- Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá stanice OnePlay Sport 1
- Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Kurzy na zápas Liberec -Slavia
Bookmakeři SynotTipu mírně favorizují v pohodě hrající Slavii. Na její vítězství vypsali kurz 1,83. Na remízu si můžete vsadit v kurzu 3,78 a triumf domácích je oceněn hodnotou 4,37.
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Oba týmy si dokážou vytvořit šance ke skórování. Slávistických jedenáct branek ze tří ligových duelů hovoří jasně. Mistr však ještě hledá rovnováhu v defenzivě. Branku dostal doma od Slovácka i Pardubic, v Ostravě sice čisté konto uhájil, ale šancí na gól měli domácí dost.
Vybrané zajímavé kurzy:
- Oba týmy dají gól – 1,77
- Wiktor Nowak (Slavia) dá gól – 3,65
- Slavia zvítězí a oba týmy dají gól -3,44
- Padne nad 2,5 gólu – 1,89
Nabídka je pro tento duel mnohem bohatší, sázet lze na spoustu doplňkových příležitostí. Během zápasu využijete také live sázky.
Poslední zápasy Liberce a Slavie
- Liberec stále touží po větším úspěchu a nastartovat ho má kouč Branislav Fodrek.
- Na úvod ligy jeho svěřenci zvítězili v Plzni 3:1.
- Ve druhém kole Slovan odehrál atypický zápas a po dvou vyloučeních (Kušej v 1. minutě, Hodouš ve 38. ) podlehl 0:1 Teplicím.
- Naposledy Liberec vyhrál na hřišti Zbrojovky Brno 1:0, v utkání dominoval a měl spoustu dalších šancí.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|7. 8. 2026
|Zbrojovka Brno – Slovan Liberec
|0:1
|1. 8. 2026
|Slovan Liberec – Teplice
|0:1
|25. 7. 2026
|Viktoria Plzeň – Slovan Liberec
|1:3
💡 Tip:
V naší databance si můžete prohlédnout i tabulku domácích zápasů, venkovních zápasů nebo tabulku prvních poločasů.
- Slavia zažívá ideální start do sezony. Tři utkání, tři výhry a jedenáct nastřílených branek.
- V prvním kole deklasovala Slovácko 5:1.
- Ve druhém si přivezla výhru 4:0 z Ostravy
- Naposledy zdolala sympaticky vzdorující Pardubice 2:1.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|9. 8. 2026
|Pardubice – Slavia Praha
|1:2
|1. 8. 2026
|Baník Ostrava – Slavia Praha
|0:4
|26. 7. 2026
|Slavia Praha – Slovácko
|5:1
Posldní vzájemné zápasy Liberec – Slavia (H2H)
- Slavia prohrála jediné z posledních 20 vzájemných ligových utkání a v nejvyšší soutěži s Libercem 9x po sobě bodovala.
- Slavia v lize v Liberci 5x za sebou neprohrála.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|2. 5. 2026
|Slovan Liberec – Slavia Praha
|1:2
|21. 2. 2026
|Slavia Praha – Slovan Liberec
|1:0
|21. 9. 2025
|Slovan Liberec – Slavia Praha
|1:1
|1. 12. 2024
|Slavia Praha – Slovan Liberec
|1:0
|2. 8. 2024
|Slovan Liberec – Slavia Praha
|0:1
|17. 3. 2024
|Slavia Praha – Slovan Liberec
|3:0
Liberec -Slavia
Program 4. kola Chance Ligy
Ve 4. kole Chance Ligy se o víkendu odehraje pouze šest zápasů. Duely Zbrojovka – Hradec Králové a Bohemians – Jablonec byly na žádost pohárových účastníků odloženy na středu 2.9.
V sobotu přesvědčivě zvítězila Sparta, která zdolala Teplice 4:1. Plzeň vydřela první výhru v sezoně a porazila Zlín 3:2, Olomouc uspěla na hřišti Slovácka 2:1 a Pardubice hrály s Mladou Boleslaví 1:1.
|Zápas
|Termín zápasu
|Sparta - Teplice
|4:1
|Slovácko - Olomouc
|1:2
|Pardubice - Boleslav
|1:1
|Plzeň - Zlín
|3:2
|Baník - Artis
|Ne 16. 8. 15:00
|Liberec - Slavia
|Ne 16. 8. 20:00
|Zbrojovka – Hradec Kr.
|St 2. 9. 18:00
|Bohemians - Jablonec
|St 2. 9. 20:00
|Pořadí
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia Praha
|3
|3
|0
|0
|11:2
|9
|2.
|FK Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3.
|FK Mladá Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4.
|FC Hradec Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5.
|SK Sigma Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|6.
|FK Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|7.
|FC Slovan Liberec
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|8.
|AC Sparta Praha
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9.
|FC Viktoria Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|10.
|FC Zbrojovka Brno
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|11.
|Bohemians Praha 1905
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|12.
|FC Baník Ostrava
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|13.
|SK Artis Brno
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|14.
|FK Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15.
|1. FC Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16.
|FC Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0