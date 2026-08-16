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Liberec - Slavia v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a sázkové kurzy

Autor:
  8:08

Štěpán Chaloupek ze Slavie hlavičkuje v utkání s Libercem. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Šlágrem 4. kola Chance Ligy je zápas ambiciózního Liberce se zatím stoprocentní Slavií. Hraje se v neděli 16. srpna od 20:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě, jaké jsou předpokládané sestavy a zajímavé sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Liberec -Slavia živě

Duel 4. kola Chance Ligy můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:

  • Termín a čas: Neděle 16. srpna 2026 od 20:00
  • Místo konání: Stadion U Nisy, Liberec
  • Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá stanice OnePlay Sport 1
  • Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Kurzy na zápas Liberec -Slavia

Bookmakeři SynotTipu mírně favorizují v pohodě hrající Slavii. Na její vítězství vypsali kurz 1,83. Na remízu si můžete vsadit v kurzu 3,78 a triumf domácích je oceněn hodnotou 4,37.

Slovan Liberec 4,59 remíza 3,88
Slavia Praha 1,8

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Oba týmy si dokážou vytvořit šance ke skórování. Slávistických jedenáct branek ze tří ligových duelů hovoří jasně. Mistr však ještě hledá rovnováhu v defenzivě. Branku dostal doma od Slovácka i Pardubic, v Ostravě sice čisté konto uhájil, ale šancí na gól měli domácí dost.

Vybrané zajímavé kurzy:

  • Oba týmy dají gól – 1,77
  • Wiktor Nowak (Slavia) dá gól – 3,65
  • Slavia zvítězí a oba týmy dají gól -3,44
  • Padne nad 2,5 gólu – 1,89

Nabídka je pro tento duel mnohem bohatší, sázet lze na spoustu doplňkových příležitostí. Během zápasu využijete také live sázky.

Poslední zápasy Liberce a Slavie

Liberec – poslední zápasy
DatumZápasVýsledek
7. 8. 2026Zbrojovka Brno – Slovan Liberec0:1
1. 8. 2026Slovan Liberec – Teplice0:1
25. 7. 2026Viktoria Plzeň – Slovan Liberec1:3

💡 Tip:

V naší databance si můžete prohlédnout i tabulku domácích zápasů, venkovních zápasů nebo tabulku prvních poločasů.

Slavia – poslední zápasy
DatumZápasVýsledek
9. 8. 2026Pardubice – Slavia Praha1:2
1. 8. 2026Baník Ostrava – Slavia Praha0:4
26. 7. 2026Slavia Praha – Slovácko5:1

Posldní vzájemné zápasy Liberec – Slavia (H2H)

  • Slavia prohrála jediné z posledních 20 vzájemných ligových utkání a v nejvyšší soutěži s Libercem 9x po sobě bodovala.
  • Slavia v lize v Liberci 5x za sebou neprohrála.
Poslední vzájemná utkání Liberce a Slavie
DatumZápasVýsledek
2. 5. 2026Slovan Liberec – Slavia Praha1:2
21. 2. 2026Slavia Praha – Slovan Liberec1:0
21. 9. 2025Slovan Liberec – Slavia Praha1:1
1. 12. 2024Slavia Praha – Slovan Liberec1:0
2. 8. 2024Slovan Liberec – Slavia Praha0:1
17. 3. 2024Slavia Praha – Slovan Liberec3:0

Liberec -Slavia

  • Výkop: neděle 16. srpna, 20:00.
  • Rozhodčí: Starý - Kubr, Slavíček - Kocourek (video).
  • Bilance: 69 17-19-33 68:95.
  • Poslední zápas: 1:2.
  • Předpokládané sestavy:
  • Liberec: Koubek - Koželuh, Hůlka, Drakpe, Kayondo - Faye, Stránský - Dulay, Masopust, Hodouš - Mašek.
  • Slavia: Markovič - Holeš, N’Guessan, Zima - Isife, Sadílek, Nowak, Suleiman - Provod, Šturm - Chytil.
  • Absence: Kušej (disc. trest), Berbič, Bořil, Gabriel, Knapík, Zyba (všichni zranění), Mahmič (nejistý start) - Jurásek, Kubiak, Ogbu (všichni zranění), Douděra, Oscar, Staněk (všichni si hledají angažmá), Halinský, Labík, Ouanda (všichni nejistý start).

Program 4. kola Chance Ligy

Ve 4. kole Chance Ligy se o víkendu odehraje pouze šest zápasů. Duely Zbrojovka – Hradec Králové a Bohemians – Jablonec byly na žádost pohárových účastníků odloženy na středu 2.9.

V sobotu přesvědčivě zvítězila Sparta, která zdolala Teplice 4:1. Plzeň vydřela první výhru v sezoně a porazila Zlín 3:2, Olomouc uspěla na hřišti Slovácka 2:1 a Pardubice hrály s Mladou Boleslaví 1:1.

Program 4. kola Chance Ligy
ZápasTermín zápasu
Sparta - Teplice4:1
Slovácko - Olomouc1:2
Pardubice - Boleslav1:1
Plzeň - Zlín3:2
Baník - ArtisNe 16. 8. 15:00
Liberec - SlaviaNe 16. 8. 20:00
Zbrojovka – Hradec Kr.St 2. 9. 18:00
Bohemians - JablonecSt 2. 9. 20:00
Tabulka Chance Ligy
PořadíMužstvoZVRPSB
1.SK Slavia Praha330011:29
2.FK Jablonec33005:19
3.FK Mladá Boleslav42209:58
4.FC Hradec Králové32104:27
5.SK Sigma Olomouc42117:67
6.FK Teplice421110:107
7.FC Slovan Liberec32014:26
8.AC Sparta Praha42028:76
9.FC Viktoria Plzeň412110:115
10.FC Zbrojovka Brno31114:34
11.Bohemians Praha 190531113:34
12.FC Baník Ostrava31022:63
13.SK Artis Brno30124:71
14.FK Pardubice40133:71
15.1. FC Slovácko40133:91
16.FC Zlín40043:90
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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