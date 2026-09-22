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Liberec - Rosenborg: Kde sledovat kvalifikaci UEFA Women’s Europa Cupu

Kristýna Polášková
  19:39

Gólová radost fotbalistek Liberce | foto: Pavel Jiřík

Fotbalistky Slovanu Liberec jsou krok od postupu do základní fáze evropského poháru. Ve středu 23. září od 17:00 přivítají v úvodním finálovém duelu kvalifikace UEFA Women’s Europa Cupu norský velkoklub Rosenborg BK. Přinášíme vám informace o přenosu, aktuální formě, oporách, předpokládaných sestavách a možnosti, kde utkání sledovat.

Kde sledovat zápas Liberec – Rosenborg (ženy) živě

Úvodní utkání finále kvalifikace o postup do ženského Evropského poháru můžete sledovat online:

  • Termín a čas: Středa 23. září 2026 od 17:00 SELČ
  • Místo konání: Ústí nad Labem
  • Soutěž: Evropský pohár UEFA ženy
  • Online live stream: Přímý přenos utkání můžete sledovat živě na Tipsport.

Aktuální forma

Fotbalistky Slovanu Liberec prožívají úspěšné období. V předchozím předkole evropské soutěže vyřadily bosenské Sarajevo po výhře 3:2 venku a domácí remíze 1:1. V domácí soutěži sice nestačily na suverénní Slavii (0:4), předtím však rozdrtily Slovácko 5:0 a v sobotní ligové generálce přejely Viktorii Plzeň 5:1. Hráčky Liberce se mohou spolehnout na produktivní útok, který doma pravidelně sází vysoký počet branek.

FC Slovan Liberec
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
19. 9. 2026Slovan Liberec – Viktoria Plzeň 5:11. liga žen
12. 9. 2026Slavia Praha – Slovan Liberec 4:01. liga žen
6. 9. 2026Slovan Liberec – Slovácko 5:01. liga žen
2. 9. 2026Slovan Liberec – Sarajevo 1:1Evropský pohár UEFA
26. 8. 2026Sarajevo – Slovan Liberec 2:3Evropský pohár UEFA

Rosenborg BK patří k předním celkům norské Toppserien. V pohárové Evropě sice v úvodním duelu klopýtl na půdě ukrajinského celku SeaSters Oděsa 0:1, doma však odvetu suverénně ovládl 3:0 a slavil postup. V domácí lize si navíc naposledy poradil s Haugesundem (1:0) i Stabaekem (4:2).

Rosenborg BK
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
17. 9. 2026Rosenborg – Stabaek 4:2Toppserien
13. 9. 2026Haugesund – Rosenborg 0:1Toppserien
2. 9. 2026Rosenborg – SeaSters Oděsa 3:0Evropský pohár UEFA
26. 8. 2026SeaSters Oděsa – Rosenborg 1:0Evropský pohár UEFA
20. 8. 2026Rosenborg – Lyn 3:2Toppserien

Ofenzivní tahounky v evropských pohárech

  • Slovan Liberec: V pohárových předkolech září útočnice Daniela Skálová, která si připsala gól i asistenci. Klíčovou tvůrkyní hry je Radka Hlouchová, jež zaznamenala dvě asistence, o zbylé zásahy se postaraly Nikola Krejčírová a Kateřina Vithová.
  • Rosenborg BK: Norský celek táhne v útoku J. Reveesová společně se zkušenou C. Nergårdovou, obě mají na kontě po jednom pohárovém gólu. Nebezpečí ze stran představují Ine Strømstad Berreová a Karna Sødalová.

Předpokládané sestavy

Oba trenéři po vydařených víkendových ligových duelech pravděpodobně nasadí osvědčené sestavy.

FC Slovan Liberec – Rosenborg BK:

  • Výkop: středa 23. září, 17:00 (SELČ)
  • Stadion: Stadion U Nisy, Liberec

Předpokládané sestavy:

  • Slovan Liberec: Kroupová – Šafářová, Ferencová, Truxová, Rumančíková – Krejčírová, Dědinová, Košíková, Stránská – Šubrtová, Skálová.
  • Rosenborg BK: Rulyteová – Svanesová, Saeterenová, Brønstadová, Kokoszová – Nilsenová, Nybergová, Dirdalová – Berreová, Reveesová, Sødalová.

Vzájemné zápasy

Oba ženské týmy se v soutěžním utkání potkávají poprvé v historii. Půjde tak o premiérovou konfrontaci libereckého fotbalu s norským ženským klubovým fotbalem.

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