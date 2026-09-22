Kde sledovat zápas Liberec – Rosenborg (ženy) živě
Úvodní utkání finále kvalifikace o postup do ženského Evropského poháru můžete sledovat online:
- Termín a čas: Středa 23. září 2026 od 17:00 SELČ
- Místo konání: Ústí nad Labem
- Soutěž: Evropský pohár UEFA ženy
- Online live stream: Přímý přenos utkání můžete sledovat živě na Tipsport.
Aktuální forma
Fotbalistky Slovanu Liberec prožívají úspěšné období. V předchozím předkole evropské soutěže vyřadily bosenské Sarajevo po výhře 3:2 venku a domácí remíze 1:1. V domácí soutěži sice nestačily na suverénní Slavii (0:4), předtím však rozdrtily Slovácko 5:0 a v sobotní ligové generálce přejely Viktorii Plzeň 5:1. Hráčky Liberce se mohou spolehnout na produktivní útok, který doma pravidelně sází vysoký počet branek.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|19. 9. 2026
|Slovan Liberec – Viktoria Plzeň
|5:1
|1. liga žen
|12. 9. 2026
|Slavia Praha – Slovan Liberec
|4:0
|1. liga žen
|6. 9. 2026
|Slovan Liberec – Slovácko
|5:0
|1. liga žen
|2. 9. 2026
|Slovan Liberec – Sarajevo
|1:1
|Evropský pohár UEFA
|26. 8. 2026
|Sarajevo – Slovan Liberec
|2:3
|Evropský pohár UEFA
Rosenborg BK patří k předním celkům norské Toppserien. V pohárové Evropě sice v úvodním duelu klopýtl na půdě ukrajinského celku SeaSters Oděsa 0:1, doma však odvetu suverénně ovládl 3:0 a slavil postup. V domácí lize si navíc naposledy poradil s Haugesundem (1:0) i Stabaekem (4:2).
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|17. 9. 2026
|Rosenborg – Stabaek
|4:2
|Toppserien
|13. 9. 2026
|Haugesund – Rosenborg
|0:1
|Toppserien
|2. 9. 2026
|Rosenborg – SeaSters Oděsa
|3:0
|Evropský pohár UEFA
|26. 8. 2026
|SeaSters Oděsa – Rosenborg
|1:0
|Evropský pohár UEFA
|20. 8. 2026
|Rosenborg – Lyn
|3:2
|Toppserien
Ofenzivní tahounky v evropských pohárech
- Slovan Liberec: V pohárových předkolech září útočnice Daniela Skálová, která si připsala gól i asistenci. Klíčovou tvůrkyní hry je Radka Hlouchová, jež zaznamenala dvě asistence, o zbylé zásahy se postaraly Nikola Krejčírová a Kateřina Vithová.
- Rosenborg BK: Norský celek táhne v útoku J. Reveesová společně se zkušenou C. Nergårdovou, obě mají na kontě po jednom pohárovém gólu. Nebezpečí ze stran představují Ine Strømstad Berreová a Karna Sødalová.
Předpokládané sestavy
Oba trenéři po vydařených víkendových ligových duelech pravděpodobně nasadí osvědčené sestavy.
FC Slovan Liberec – Rosenborg BK:
Předpokládané sestavy:
Vzájemné zápasy
Oba ženské týmy se v soutěžním utkání potkávají poprvé v historii. Půjde tak o premiérovou konfrontaci libereckého fotbalu s norským ženským klubovým fotbalem.