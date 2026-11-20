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Kde sledovat zápas Leverkusen – Paderborn živě
Sobotní bundesligové utkání z leverkusenské BayAreny můžete sledovat prostřednictvím online streamu:
- Termín a čas: Sobota 21. listopadu 2026 od 15:30 SEČ
- Místo konání: BayArena, Leverkusen
- Soutěž: Bundesliga, 10. kolo
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
Leverkusen – Paderborn: Kurzy a aktuální forma
Sázkové kanceláře výrazně favorizují domácí Leverkusen. SynotTip nabízí na vítězství Bayeru kurz 1,29, zatímco případný triumf Paderbornu ohodnotil kurzem 8,94.
Leverkusen v minulém kole ukončil sérii dvou porážek, když zvítězil 2:1 na hřišti Kolína nad Rýnem. V dosavadních devíti kolech nastřílel 20 branek a zaznamenal 161 střel, což jsou třetí, respektive druhé nejvyšší hodnoty v Bundeslize. Výrazně hůře si vede v defenzivě. Sedmnáct inkasovaných gólů představuje nejhorší obrannou bilanci Bayeru v této fázi sezony od ročníku 2018/19.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|8. 11. 2026
|Bundesliga
|Kolín n. R. – Leverkusen
|1:2
|5. 11. 2026
|Evropská liga
|Leverkusen – Marseille
|0:1
|31. 10. 2026
|Bundesliga
|Leverkusen – Stuttgart
|2:4
|28. 10. 2026
|DFB-Pokal
|Leverkusen – Norimberk
|5:2
|25. 10. 2026
|Bundesliga
|Hoffenheim – Leverkusen
|3:0
Nováček SC Paderborn 07 po remíze 2:2 s Frankfurtem prodloužil sérii bez porážky na čtyři bundesligové zápasy (1 výhra, 3 remízy) a vyrovnal tím klubový rekord. V posledních třech kolech navíc dvakrát udržel čisté konto. Na hřištích soupeřů inkasoval dosud pouze pět branek, méně než kterýkoliv jiný tým s výjimkou Dortmundu (4). Na první venkovní vítězství v sezoně však Paderborn stále čeká.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|10. 11. 2026
|Přípravný zápas
|Paderborn – Braunschweig
|4:1
|7. 11. 2026
|Bundesliga
|Paderborn – Frankfurt
|2:2
|31. 10. 2026
|Bundesliga
|Mönchengladbach – Paderborn
|0:0
|28. 10. 2026
|DFB-Pokal
|Paderborn – Stuttgart
|0:1
|24. 10. 2026
|Bundesliga
|Paderborn – Hamburk
|1:0
Statistické srovnání a lídři týmů
Nejvýraznější postavou Leverkusenu je český útočník Patrik Schick. S osmi góly mu patří druhé místo mezi bundesligovými střelci za Niclasem Füllkrugem (9). Schick je zároveň třetím nejčastěji střílejícím hráčem soutěže s 33 pokusy. Výrazné zastoupení mají oba soupeři také mezi nejlepšími hráči v osobních soubojích. Ibrahim Maza z Leverkusenu jich vyhrál 117 (2. místo), Laurin Curda z Paderbornu 116 (3. místo).
|Bayer Leverkusen
|SC Paderborn 07
|Nejlepší střelci
|Schick (8), Maza (3), Kofane (2)
|Tigges (2), Marino (2)
|Nejlepší nahrávači
|Gutiérrez (4), Maza (3), Schick (2), García (2)
|Tigges, Curda, Sticker, Götze, Müller (všichni 1)
|Nejrychlejší hráč
|Diaby (35,56 km/h)
|ter Horst (34,86 km/h)
|Nejvíce vyhraných soubojů
|Maza (117)
|Curda (116)
Koho sledovat a pravděpodobné sestavy
Vedle osmigólového Patrika Schicka patří k výrazným postavám Leverkusenu záložník Aleix García. V posledním utkání proti Kolínu nad Rýnem otevřel skóre a v předchozích čtyřech bundesligových zápasech zaznamenal jeden gól a tři asistence.
V dresu Paderbornu stojí za pozornost Stefano Marino, který v dosavadním průběhu Bundesligy dvakrát skóroval. Z celkových tří soutěžních branek v této sezoně vstřelil dvě na hřištích soupeřů.
|Bayer Leverkusen
|SC Paderborn 07
|Předpokládaná sestava
|Flekken – Quansah, Tapsoba, Medina, Gutiérrez – Andrich, Aleix García – Hofmann, Tillman, Moreira – Schick
|Noll – ter Horst, Scheller, Hansen, Curda – Ulrich, Castañeda – Vidović, Obermair, Marino – Pieringer
|Nebudou hrát
|Eichhorn (nemoc), Terrier (svalové zranění)
|Awortwie-Grant (koleno), Gayret (koleno), Hoffmeier (svalové zranění)
|Nejistý start
|Diaby (zadní stehenní sval), Kofane (svalové zranění), Maza (kotník), Tella (svalové zranění)
|Baack (zranění)
Vzájemné zápasy Leverkusenu a Paderbornu
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|29. 10. 2025
|Německý pohár
|Paderborn – Leverkusen 2:4 po prodloužení
|6. 12. 2023
|Německý pohár
|Leverkusen – Paderborn 3:1
|19. 1. 2020
|Bundesliga
|Paderborn – Leverkusen 1:4
|29. 10. 2019
|Německý pohár
|Leverkusen – Paderborn 1:0
|17. 8. 2019
|Bundesliga
|Leverkusen – Paderborn 3:2
|8. 3. 2015
|Bundesliga
|Paderborn – Leverkusen 0:3
|4. 10. 2014
|Bundesliga
|Leverkusen – Paderborn 2:2
Tabulka německé Bundesligy po 9. kole
|Poř.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Bayern Mnichov
|9
|6
|3
|0
|29:9
|21
|2.
|Dortmund
|9
|6
|3
|0
|16:7
|21
|3.
|Freiburg
|9
|6
|1
|2
|20:10
|19
|4.
|RB Lipsko
|9
|6
|0
|3
|27:13
|18
|5.
|Leverkusen
|9
|5
|1
|3
|20:17
|16
|6.
|Brémy
|9
|4
|3
|2
|17:15
|15
|7.
|Elversberg
|9
|4
|1
|4
|17:18
|13
|8.
|Stuttgart
|9
|4
|0
|5
|15:15
|12
|9.
|Hoffenheim
|9
|4
|0
|5
|16:17
|12
|10.
|Frankfurt
|9
|3
|3
|3
|15:20
|12
|11.
|Hamburk
|9
|4
|0
|5
|10:20
|12
|12.
|Mohuč
|9
|3
|1
|5
|18:19
|10
|13.
|Paderborn
|9
|2
|4
|3
|8:11
|10
|14.
|Augsburg
|9
|2
|3
|4
|20:20
|9
|15.
|Kolín nad Rýnem
|9
|2
|3
|4
|10:14
|9
|16.
|Union Berlín
|9
|1
|4
|4
|7:21
|7
|17.
|Schalke
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|18.
|Mönchengladbach
|9
|1
|1
|7
|12:25
|4