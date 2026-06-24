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Příprava fotbalistů Sparty na sezonu 2026/27. Termíny, soupeři, soupiska

Kristýna Polášková
  6:00

Hugo Sochůrek ze Sparty během utkání s Alkmaarem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Fotbalisté Sparty zahájili přípravu na novou sezonu 22. června. Během léta je čekají celkem čtyři přípravná utkání. S kým a kdy se tým trenéra Briana Priskeho utká?

Rozpis utkání Sparty v letní přípravě

Sparta nastoupí ke čtyřem duelům. Po utkání s Opavou se na soustředění v Německu utká se zástupci japonské, skotské a dánské ligy.

DatumZápasMísto
4. červenceSparta Praha – SFC OpavaTCM Strahov
11. červenceSparta Praha – Gamba Ósakasoustředění Grassau
16. červenceSparta Praha – Rangers FCsoustředění Grassau
17. červenceSparta Praha – FC Nordsjaellandsoustředění Grassau

Letní příprava Sparty začala v pondělí 22. června kondičními testy na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. První fáze tréninkového bloku probíhá v domácích podmínkách v tréninkovém centru na Strahově, kterou zakončí úvodní přípravný zápas proti SFC Opava.

Následně se tým v pondělí 6. července přesune na herní soustředění do bavorského Grassau, kde se potřetí za sebou ubytuje v hotelu Das Achental.

Kádr Sparty na startu přípravy

Do úvodní fáze přípravy se zapojili čtyři kmenoví hráči, navrátilci z hostování a hráči širšího kádru. Zbylí fotbalisté se k A-týmu připojí později v průběhu přípravy.

Brankáři: Krisztián Hegyi, Daniel Kerl, Jakub Surovčík, Peter Vindahl, Sebastián Zajac

Obrana: Pavel Kadeřábek, Ondřej Kukučka, Jakub Martinec, Sebastian Pech, Matěj Ryneš, Ferdinand Říha, Martin Suchomel, Asger Sørensen, Adam Ševínský, Jonáš Topič, Emmanuel Uchenna, Viktor Vitályos

Záloha: Lewis Azaka, Santiago Eneme, Joao Grimaldo, Dominik Hollý, Andrew Irving, Kaan Kairinen, Adam Karabec, Magnus Kofod Andersen, Garang Kuol, Sivert Mannsverk, Lukáš Moudrý, Ondřej Penxa, Ebrima Singhateh, Michal Ševčík, Patrik Vydra

Útok: Matyáš Vojta

V rekonvalescenci po zranění aktuálně pokračují Ondřej Penxa, Emmanuel Uchenna, Peter Vindahl a Magnus Kofod Andersen.

V průběhu léta doplní tým Imanol Garcia de Albéniz, Veljko Birmančević, Elias Cobbaut, Lukáš Haraslín, Jan Kuchta, Ermal Krasniqi, Jhon Mercado, Kevin-Prince Milla, Albion Rrahmani, Hugo Sochůrek, Indrit Tuci a Jaroslav Zelený.

Kde sledovat přípravné zápasy Sparty

Přímé přenosy ze všech čtyř přípravných utkání vysílá klub na svém webu. Přístupné jsou pro předplatitele platformy Sparta UNLIMITED.

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