Rozpis utkání Sparty v letní přípravě
Sparta nastoupí ke čtyřem duelům. Po utkání s Opavou se na soustředění v Německu utká se zástupci japonské, skotské a dánské ligy.
|Datum
|Zápas
|Místo
|4. července
|Sparta Praha – SFC Opava
|TCM Strahov
|11. července
|Sparta Praha – Gamba Ósaka
|soustředění Grassau
|16. července
|Sparta Praha – Rangers FC
|soustředění Grassau
|17. července
|Sparta Praha – FC Nordsjaelland
|soustředění Grassau
Letní příprava Sparty začala v pondělí 22. června kondičními testy na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. První fáze tréninkového bloku probíhá v domácích podmínkách v tréninkovém centru na Strahově, kterou zakončí úvodní přípravný zápas proti SFC Opava.
Následně se tým v pondělí 6. července přesune na herní soustředění do bavorského Grassau, kde se potřetí za sebou ubytuje v hotelu Das Achental.
Kádr Sparty na startu přípravy
Do úvodní fáze přípravy se zapojili čtyři kmenoví hráči, navrátilci z hostování a hráči širšího kádru. Zbylí fotbalisté se k A-týmu připojí později v průběhu přípravy.
Brankáři: Krisztián Hegyi, Daniel Kerl, Jakub Surovčík, Peter Vindahl, Sebastián Zajac
Obrana: Pavel Kadeřábek, Ondřej Kukučka, Jakub Martinec, Sebastian Pech, Matěj Ryneš, Ferdinand Říha, Martin Suchomel, Asger Sørensen, Adam Ševínský, Jonáš Topič, Emmanuel Uchenna, Viktor Vitályos
Záloha: Lewis Azaka, Santiago Eneme, Joao Grimaldo, Dominik Hollý, Andrew Irving, Kaan Kairinen, Adam Karabec, Magnus Kofod Andersen, Garang Kuol, Sivert Mannsverk, Lukáš Moudrý, Ondřej Penxa, Ebrima Singhateh, Michal Ševčík, Patrik Vydra
Útok: Matyáš Vojta
V rekonvalescenci po zranění aktuálně pokračují Ondřej Penxa, Emmanuel Uchenna, Peter Vindahl a Magnus Kofod Andersen.
V průběhu léta doplní tým Imanol Garcia de Albéniz, Veljko Birmančević, Elias Cobbaut, Lukáš Haraslín, Jan Kuchta, Ermal Krasniqi, Jhon Mercado, Kevin-Prince Milla, Albion Rrahmani, Hugo Sochůrek, Indrit Tuci a Jaroslav Zelený.
Kde sledovat přípravné zápasy Sparty
Přímé přenosy ze všech čtyř přípravných utkání vysílá klub na svém webu. Přístupné jsou pro předplatitele platformy Sparta UNLIMITED.