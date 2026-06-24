Rozpis utkání Plzně v letní přípravě
Viktoria Plzeň se během letní přípravy utká s pěti soupeři. Po duelech s Artisem Brno a Spartakem Trnava narazí na herním kempu na zástupce dánské, švýcarské a ukrajinské ligy.
|Datum
|Zápas
|Místo
|27. června, 10:30
|FC Viktoria Plzeň – Artis Brno
|Senco Doubravka
|1. července
|FC Viktoria Plzeň – Spartak Trnava
|Dobřany
|7. července
|FC Viktoria Plzeň – FC Kodaň
|soustředění Westendorf
|10. července
|FC Viktoria Plzeň – Young Boys Bern
|soustředění Westendorf
|14. července, 15:30
|FC Viktoria Plzeň – Polissya Zhytomyr
|Jenbach
Letní příprava Viktorie Plzeň začala v pondělí 15. června prvním společným tréninkem a následnými testy. První část tréninkového bloku probíhá v domácích podmínkách a zakončí ji úvodní přípravný zápas proti celku Artis Brno.
Následně se tým začátkem července přesune na herní soustředění do rakouského Westendorfu. Ostrý start sezony čeká plzeňské fotbalisty ve čtvrtek 23. července, kdy zasáhnou do 2. předkola Evropské ligy.
Kádr Plzně na startu přípravy
Do úvodní fáze se zapojila nová posila, srbský záložník Stefan Pirgić. Na testech v klubu momentálně působí senegalský stoper Paul Nghabo a maďarský záložník Atila Krán. Šanci v přípravě dostávají i talentovaní mladíci z klubové akademie (Petr Kubín, Radek Büchner, Jakub Chalupa, Adam Novák, Filip Růžička a Matěj Hacaperka).
Brankáři: Dominik Ťapaj, Marián Tvrdoň, Matyáš Šilhavý, Matěj Hacaperka
Obránci: Sampson Dweh, Dávid Krčík, Karel Spáčil, Adam Kadlec, Paul Nghabo, Petr Kubín, Radek Büchner
Záložníci: Patrik Hrošovský, Cheick Souaré, Stefan Pirgić, Matěj Valenta, Jakub Chalupa, Atila Krán, Filip Růžička, James Bello, Jiří Maxim Panoš, Tomáš Ladra, Adrian Zeljković
Útočníci: Salim Lawal, Matěj Vydra, Mohamed Touré, Baboucar Faal, Christophe Kabongo, Adam Novák
Kvůli reprezentačním povinnostem na mistrovství světa na úvodních trénincích schází Lukáš Červ, Alexandr Sojka, Denis Višinský, Merchas Doski, Amar Memič, Prince Adu a Florian Wiegele.
V rekonvalescenci po zranění trénují individuálně Viktor Baier, Jan Paluska a Václav Jemelka. Do přípravy se již nezapojil útočník Ricardinho, se kterým klub ukončil smlouvu. Nové angažmá se aktuálně řeší u Idjetsiho Metsoka, Václava Míky, Daniela Suchého a Toma Slončíka.