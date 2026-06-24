Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Letní příprava fotbalistů Baníku Ostrava na sezonu 2026/27. Program a soupeři

Kristýna Polášková
  20:46

Brankář Matouš Babka, který přišel do Baníku Ostrava z Opavy, se snaží vyhnout Václavu Jurečkovi. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Fotbalisté Baníku Ostrava zahájili přípravu na novou sezonu 18. června na Bazalech. V červenci je čeká soustředění v polské Opalenici, kde odehrají pět přípravných utkání.

Rozpis utkání Baníku Ostrava v letní přípravě

Baník se během letní přípravy utká se šesti soupeři.

DatumZápasMísto
1. červenceFC Baník Ostrava – SK Hanácká Slavia KroměřížBazaly
4. července, 17:00Piast Gliwice – FC Baník Ostravasoustředění Opalenica
8. července, 11:00Zaglebie Lubin – FC Baník Ostravasoustředění Opalenica
11. července, 11:00Wisla Plock – FC Baník Ostravasoustředění Opalenica
11. červenceGórnik Leczna – FC Baník Ostravasoustředění Opalenica (čas bude potvrzen)
18. července, 16:00AS Trenčín – FC Baník OstravaTrenčín

Letní příprava Baníku Ostrava začala zátěžovými testy na Ostravské univerzitě. Ve čtvrtek 18. června se mužstvo sešlo k prvnímu společnému tréninku na Bazalech. První blok tréninků probíhá v domácích podmínkách a ve středu 1. července ho zakončí přípravný zápas proti druholigové Kroměříži.

Následně tým odcestuje na devítidenní herní soustředění do polské Opalenice, které potrvá od 3. do 11. července. V rámci kempu odehraje čtyři utkání proti polským celkům. Generálkou na novou sezonu bude sobotní duel 18. července na hřišti slovenského AS Trenčín.

Realizační tým

A-tým Baníku Ostrava vstupuje do přípravy s novým trenérským štábem.

  • Hlavní trenér: Roman Skuhravý.
  • Asistenti trenéra: Lukáš Ďuriška, David Bernatík, Michal Papadopulos.
  • Trenéři brankářů: Jan Laštůvka, Michal Daněk.
  • Kondiční trenéři: David Skuhravý, Jan Musil, Filip Saidl.
  • Videoanalýza: Vladimír Vyrobik, René Vicher.

Kádr Baníku na startu přípravy

Do úvodní fáze přípravy se zapojilo celkem 32 hráčů. Novou tváří v týmu je brankář Matouš Babka, který přestoupil z Opavy. Z hostování se vrátili Samuel Grygar a Christian Frýdek, z B-týmu se k áčku připojili Jiří Míček, Roan Nogha, Lukáš Dvořáček a Tadeáš Frýdl.

V klubu naopak po konci hostování nepokračuje Srdjan Plavšić. Přestupy do jiných celků zkompletovali Ladislav Almási a Ondřej Kričfaluši. Kvůli reprezentačním povinnostem se k mužstvu později připojí Vlasiy Sinyavskiy a Abdullahi Bewene. Zranění Michal Kohút a David Látal trénují podle individuálního plánu.

Soupiska Baníku Ostrava pro úvod přípravy:

        • Brankáři: Jedlička, Budinský, Hrubý, Babka.
        • Obránci: Frydrych, Chaluš, Míček, Nogha, Ortiz, Pojezný.
        • Záložníci: Bewene, Boula, Buchta, Dvořáček, Frýdek, Frýdl, Grygar, Havran, Holzer, Kohút, Musák, Owusu, Planka, Rusnák, Sinyavskiy, Šancl.
        • Útočníci: Gning, Jurečka, Kubala, Látal, Pira, Škrkoň.
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

8. den MS ve fotbale 2026: Česko hraje o naději na postup, Mexiko o první místo

Tomáš Souček slaví gól do jihokorejské brány, ten ale kvůli ofsajdu nakonec...

Na fotbalovém mistrovství světa startují zápasy druhého kola. Český tým se po porážce s Jižní Koreou utká ve skupině A s Jihoafrickou republikou. Ve skupině B se střetnou Švýcarsko s Bosnou a...

Česko - Mexiko v TV: Kde sledovat zápas MS ve fotbale živě

Čeští fotbalisté během občerstvovací pauzy v utkání s Jihoafrickou republikou.

České fotbalisty čeká na mistrovství světa 2026 rozhodující bitva v boji o play off. V posledním utkání skupiny A nastoupí proti domácímu Mexiku a potřebují nutně zvítězit. Kdy a kde můžete zápas...

7. den MS ve fotbale 2026: Anglie vyzve Chorvatsko, Portugalsko jde na DR Kongo

Kouč fotbalistů Anglie Thomas Tuchel hovoří na tréninku ke svým svěřencům.

Na mistrovství světa vstoupí do turnaje další dva favorité. Anglii ve skupině L čeká atraktivní souboj s Chorvatskem, Portugalsko se ve skupině K utká s Demokratickou republikou Kongo. Program...

9. den MS ve fotbale 2026: USA si zahrají s Austrálií, Brazílie vyzve Haiti

Brazilec Vinícius (vlevo) se raduje ze své trefy proti Maroku.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují zápasy druhého kola ve skupinách D a E. USA po výborném vstupu do turnaje vyzvou Austrálii, Brazílii čeká Haiti. Maroko si zahraje proti Skotsku a Turci se...

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové na fotbalovém mistrovství světa hrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Erlinga Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

Letní příprava fotbalistů Baníku Ostrava na sezonu 2026/27. Program a soupeři

Brankář Matouš Babka, který přišel do Baníku Ostrava z Opavy, se snaží vyhnout...

Fotbalisté Baníku Ostrava zahájili přípravu na novou sezonu 18. června na Bazalech. V červenci je čeká soustředění v polské Opalenici, kde odehrají pět přípravných utkání.

24. června 2026  20:46

MS v hokejbale 2026: program, výsledky a kde sledovat šampionát v Ostravě

Mistrovství světa v hokejbale, momentka z duelu Česko - Švýcarsko.

Letošní mistrovství světa v hokejbale mužů a žen se koná na území České republiky. Světový šampionát organizace ISBHF hostí Ostrava, a to v termínu od 20. do 28. června. Zápasy se hrají v halách...

24. června 2026  20:32

Plán letní přípravy fotbalistů Plzně na sezonu 2026/27. S kým hraje Viktoria?

Momentka z tréninku fotbalové Viktorie Plzeň. Na snímku Patrik Hrošovský...

Přehledný plán letní přípravy fotbalistů Plzně na sezonu 2026/27. Západočeši pod vedením trenéra Martina Hyského zahájili přípravu 15. června. Začátkem července tým zamíří na herní soustředění do...

24. června 2026  18:34

Skupina K na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?

Daniel Muňoz z Kolumbie slaví trefu na mistrovství světa proti DR Kongo.

Skupinová fáze fotbalového šampionátu vrcholí a jistý postup ze skupiny K si jako první zajistila Kolumbie. Jihoamerický celek vyhrál oba své dosavadní zápasy a má účast v 1. kole play off ...

24. června 2026  18:23

Skupina L na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?

Angličtí fanoušci oslavují gól svých oblíbenců.

Skupina L bude na mistrovství světa ve fotbale 2026 ještě zajímavá. Jasno je zatím totiž pouze o týmu, který už postoupit nemůže.

24. června 2026  18:11

Švýcarsko - Kanada v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kanadský fotbalista Nathan Saliba slaví svou branku v utkání mistrovství světa...

Závěrečný fotbalový zápas Švýcarsko - Kanada přinese přímou konfrontaci v souboji o první místo v základní skupině B na mistrovství světa 2026. Utkání hostí kanadský Vancouver. Přečtěte si, kde...

24. června 2026  14:37

WTA Eastbourne 2026: program, Češky a kde sledovat tenis živě

Barbora Krejčíková spěchá za balonkem během utkání 2. kola na turnaji v...

V britském Eastbourne je na programu další ročník tenisového turnaje žen. Hraje se od 22. do 27. června 2026, startují i tři Češky. Podívejte se na program, výsledky, seznam hráček a kde sledovat...

24. června 2026  14:28

Maroko – Haiti v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Marocký záložník Ismáíl Saibárí (vlevo) slaví se spoluhráčem Channúsem první...

Ve skupině C dojde na duel Maroka s Haiti, ve hře je první místo v tabulce. Podívejte se na kurzy a kde utkání sledovat živě.

24. června 2026  14:19

ATP Mallorca 2026: program, Češi a kde sledovat tenis živě

Nick Kyrgios během zápasu ve Stuttgartu.

Na Mallorce se odehraje další ročník tenisového turnaje mužů, akce ATP 250 je v plánu od 21. do 27. června 2026. V našem přehledu najdete program, hráče i kde sledovat přímé přenosy.

24. června 2026  14:15

Česko - Mexiko na MS ve fotbale: Sázková nabídka, atraktivní kurzy. Překvapí Češi?

Adam Hložek gestikuluje během zápasu s Jihoafrickou republikou.

Čeští fotbalisté stojí před klíčovou bitvou mistrovství světa. V posledním utkání základní skupiny A se utkají s domácím Mexikem. K případnému postupu do play off potřebují zvítězit. Jaké jsou...

24. června 2026  14:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

JAR – Jižní Korea v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Hwang In-pom z Jižní Koreji slaví gól do sítě Česka, kterým srovnává na 1:1

Zápas skupiny A, který zajímá i české fanoušky. Jihoafrická republika se totiž střetne s Jižní Koreou, oba týmy mají o co hrát. V našem přehledu se dozvíte kurzy i kde sledovat duel živě.

24. června 2026  14:13

Skotsko - Brazílie v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Brazilský křídelník Vinícius slaví gól do sítě Haiti.

Fotbalový zápas Skotsko - Brazílie uzavře program v základní skupině C na mistrovství světa 2026. Střetnutí hostí americké Miami. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách oba...

24. června 2026  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.