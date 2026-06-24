Rozpis utkání Baníku Ostrava v letní přípravě
Baník se během letní přípravy utká se šesti soupeři.
|Datum
|Zápas
|Místo
|1. července
|FC Baník Ostrava – SK Hanácká Slavia Kroměříž
|Bazaly
|4. července, 17:00
|Piast Gliwice – FC Baník Ostrava
|soustředění Opalenica
|8. července, 11:00
|Zaglebie Lubin – FC Baník Ostrava
|soustředění Opalenica
|11. července, 11:00
|Wisla Plock – FC Baník Ostrava
|soustředění Opalenica
|11. července
|Górnik Leczna – FC Baník Ostrava
|soustředění Opalenica (čas bude potvrzen)
|18. července, 16:00
|AS Trenčín – FC Baník Ostrava
|Trenčín
Letní příprava Baníku Ostrava začala zátěžovými testy na Ostravské univerzitě. Ve čtvrtek 18. června se mužstvo sešlo k prvnímu společnému tréninku na Bazalech. První blok tréninků probíhá v domácích podmínkách a ve středu 1. července ho zakončí přípravný zápas proti druholigové Kroměříži.
Následně tým odcestuje na devítidenní herní soustředění do polské Opalenice, které potrvá od 3. do 11. července. V rámci kempu odehraje čtyři utkání proti polským celkům. Generálkou na novou sezonu bude sobotní duel 18. července na hřišti slovenského AS Trenčín.
Realizační tým
A-tým Baníku Ostrava vstupuje do přípravy s novým trenérským štábem.
- Hlavní trenér: Roman Skuhravý.
- Asistenti trenéra: Lukáš Ďuriška, David Bernatík, Michal Papadopulos.
- Trenéři brankářů: Jan Laštůvka, Michal Daněk.
- Kondiční trenéři: David Skuhravý, Jan Musil, Filip Saidl.
- Videoanalýza: Vladimír Vyrobik, René Vicher.
Kádr Baníku na startu přípravy
Do úvodní fáze přípravy se zapojilo celkem 32 hráčů. Novou tváří v týmu je brankář Matouš Babka, který přestoupil z Opavy. Z hostování se vrátili Samuel Grygar a Christian Frýdek, z B-týmu se k áčku připojili Jiří Míček, Roan Nogha, Lukáš Dvořáček a Tadeáš Frýdl.
V klubu naopak po konci hostování nepokračuje Srdjan Plavšić. Přestupy do jiných celků zkompletovali Ladislav Almási a Ondřej Kričfaluši. Kvůli reprezentačním povinnostem se k mužstvu později připojí Vlasiy Sinyavskiy a Abdullahi Bewene. Zranění Michal Kohút a David Látal trénují podle individuálního plánu.
Soupiska Baníku Ostrava pro úvod přípravy: