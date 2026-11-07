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|Soutěž
|Premier League – 10. kolo
|Termín a čas
|sobota 7. listopadu 2026 od 13:30 SEČ
|Místo konání
|Elland Road, Leeds
|Televizní přenos
|CANAL+ Sport
|Textový přenos
|podrobná reportáž na iDNES.cz
|Sázkové kurzy
|u SynotTipu ZDE
Kde sledovat duel Leeds vs. Tottenham
Utkání Leedsu s Tottenhamem se odehraje v sobotu 7. listopadu od 13:30 SEČ na stadionu Elland Road. Přímý přenos nabídne stanice CANAL+ Sport, která zahájí vysílání ve 13:25. Textovou online reportáž ze zápasu najdete také na iDNES.cz.
|Leeds
|Tottenham
|Předpokládaná sestava
|Trafford – Justin, Elvedi, Muharemovič, Bogle – Ampadu, Tanaka – Bard, Wilson, James – Nmecha
|Kinský – Gray, van Hecke, van de Ven, Robertson – Tonali, Fernandes – Kudus, Marmoush, Tel – Solanke
|Nebudou hrát
|Joseph
|Bergvall, Mudryk, Odobert, Sávio, Simons
|Nejistý start
|Calvert-Lewin, Okafor, Rodon, Stach
|–
Leeds: Pevná obrana, ale pět zápasů bez vítězství
Leeds vstupuje do sobotního utkání z dvanáctého místa Premier League. Po devíti kolech získal jedenáct bodů při skóre 9:8. Svěřenci Daniela Farkeho tak patří k týmům s lepší obrannou bilancí, v útoku se však prosazují méně často.
Tip: Méně než 2,5 gólu (kurz 1,88)
V posledních pěti ligových zápasech Leeds ani jednou nezvítězil. Třikrát remizoval a dvakrát prohrál, přičemž vstřelil pouze dva góly. Naposledy podlehl Bournemouthu 0:2 a čekání na další tříbodový zisk se prodloužilo.
Na domácím stadionu je ale Leeds zatím neporažený. Ze čtyř utkání na Elland Road vytěžil šest bodů za jednu výhru a tři remízy. Právě domácí prostředí a disciplinovaná defenziva mohou být proti rozjetému Tottenhamu jeho hlavními přednostmi.
Nejlepším ligovým střelcem Leedsu je Dominic Calvert-Lewin se třemi góly. Proti Tottenhamu se domácí budou snažit zlepšit především efektivitu zakončení, která je v posledních týdnech trápí.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|31. 10. 2026
|Bournemouth – Leeds
|2:0
|Premier League
|25. 10. 2026
|Sunderland – Leeds
|0:0
|Premier League
|18. 10. 2026
|Leeds – Manchester United
|1:1
|Premier League
|10. 10. 2026
|Arsenal – Leeds
|2:1
|Premier League
|20. 9. 2026
|Leeds – Crystal Palace
|0:0
|Premier League
Tottenham: zlepšené výkony a tři výhry v řadě
Tottenham se po devíti kolech nachází na devátém místě Premier League s dvanácti body a vyrovnaným skóre 10:10. Mužstvo vedené Robertem De Zerbim se po nepovedeném vstupu do sezony postupně zvedá a momentálně drží sérii tří ligových vítězství.
Spurs v posledních třech kolech porazili Coventry 3:1, Chelsea 2:0 a Crystal Palace 2:0. Získali tak devět bodů a zároveň výrazně zlepšili defenzivní výkony. V posledních dvou utkáních brankář Antonín Kinský neinkasoval.
Tottenham se pod De Zerbim snaží prosazovat kombinačním fotbalem. V aktuálním ročníku má průměrné držení míče přes 60 procent, jeho ofenzivní produktivita však zatím není výrazná. Deset vstřelených branek v devíti zápasech představuje průměr 1,11 gólu na utkání.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|31. 10. 2026
|Tottenham – Crystal Palace
|2:0
|Premier League
|24. 10. 2026
|Chelsea – Tottenham
|0:2
|Premier League
|19. 10. 2026
|Tottenham – Coventry
|3:1
|Premier League
|10. 10. 2026
|Manchester United – Tottenham
|1:1
|Premier League
|19. 9. 2026
|Tottenham – Aston Villa
|2:3
|Premier League
Jak si oba týmy vedou ve statistikách?
Leeds a Tottenham dělí v tabulce jediný bod. Domácí mají dobře organizovanou obranu, která v devíti zápasech inkasovala osm branek. Tottenham má o jeden vstřelený gól více, zároveň však inkasoval desetkrát.
Výrazný rozdíl je v držení míče. Tottenham se snaží kontrolovat hru a jeho průměr přesahuje 60 procent, zatímco Leeds se pohybuje pod hranicí 50 procent. Aktuální forma hovoří pro hosty, domácí však na Elland Road v této sezoně ještě neprohráli.
|Statistika
|Leeds
|Tottenham
|Pořadí v tabulce
|12.
|9.
|Body
|11
|12
|Skóre
|9:8
|10:10
|Góly na zápas
|1,00
|1,11
|Inkasované góly na zápas
|0,89
|1,11
|Držení míče
|48,9 %
|63,3 %
|Žluté karty na zápas
|1,9
|1,4
Poslední vzájemné zápasy (H2H)
Vzájemná bilance posledních let vyznívá výrazně lépe pro Tottenham. Spurs vyhráli čtyři z posledních pěti ligových utkání proti Leedsu, jednou se zrodila remíza. Poslední duel v květnu 2026 skončil nerozhodně 1:1.
Předchozí čtyři střetnutí ovládl Tottenham, přičemž ve třech z nich vstřelil alespoň čtyři branky. Současná forma Leedsu v útoku však naznačuje, že sobotní zápas nemusí nabídnout podobně vysoký počet gólů.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|11. 5. 2026
|Tottenham – Leeds
|1:1
|Premier League
|4. 10. 2025
|Leeds – Tottenham
|1:2
|Premier League
|28. 5. 2023
|Leeds – Tottenham
|1:4
|Premier League
|12. 11. 2022
|Tottenham – Leeds
|4:3
|Premier League
|26. 2. 2022
|Leeds – Tottenham
|0:4
|Premier League
Premier League – program 10. kola
|Datum
|Čas
|Zápas
|7. 11.
|13:30
|Leeds – Tottenham
|7. 11.
|16:00
|Fulham – Newcastle
|7. 11.
|16:00
|Arsenal – Hull City
|7. 11.
|18:30
|Nottingham – Manchester City
|8. 11.
|15:00
|Sunderland – Chelsea
|8. 11.
|15:00
|Ipswich – Bournemouth
|8. 11.
|15:00
|Crystal Palace – Liverpool
|8. 11.
|15:00
|Brighton – Brentford
|8. 11.
|17:30
|Manchester United – Aston Villa
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|Arsenal
|9
|8
|0
|1
|14:5
|24
|2.
|Manchester City
|9
|7
|0
|2
|20:10
|21
|3.
|Brighton
|9
|6
|1
|2
|24:7
|19
|4.
|Chelsea
|9
|5
|1
|3
|19:15
|16
|5.
|Liverpool
|9
|4
|3
|2
|11:9
|15
|6.
|Brentford
|9
|3
|5
|1
|16:9
|14
|7.
|Everton
|9
|3
|4
|2
|9:9
|13
|8.
|Bournemouth
|9
|3
|3
|3
|14:13
|12
|9.
|Tottenham
|9
|3
|3
|3
|10:10
|12
|10.
|Aston Villa
|9
|3
|3
|3
|10:13
|12
|11.
|Hull City
|9
|2
|5
|2
|11:10
|11
|12.
|Leeds
|9
|2
|5
|2
|9:8
|11
|13.
|Newcastle
|9
|3
|2
|4
|12:15
|11
|14.
|Ipswich
|9
|3
|2
|4
|14:18
|11
|15.
|Fulham
|9
|2
|3
|4
|9:11
|9
|16.
|Coventry
|9
|3
|0
|6
|9:16
|9
|17.
|Manchester United
|9
|1
|4
|4
|10:15
|7
|18.
|Crystal Palace
|9
|2
|1
|6
|9:21
|7
|19.
|Nottingham
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|20.
|Sunderland
|9
|1
|2
|6
|7:17
|5