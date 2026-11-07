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Leeds – Tottenham v TV: Kde sledovat Premier League a kurzy

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  6:00
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Brankář Antonín Kinský po zápase slaví s Conorem Gallagherem vítězství Tottenhamu. | foto: Reuters

Fotbalisté Leedsu přivítají v 10. kole Premier League Tottenham. Domácí čekají už pět ligových zápasů na vítězství, zatímco hosté vyhráli poslední tři utkání a posunuli se na deváté místo tabulky. Leeds se však může opřít o solidní obranu a domácí neporazitelnost. Kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co napovídají statistiky a vzájemné zápasy?
Leeds Utd. 2,8 remíza 3,38
Tottenham Hotspur 2,65

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Základní informace o utkání Leeds vs. Tottenham
SoutěžPremier League – 10. kolo
Termín a čassobota 7. listopadu 2026 od 13:30 SEČ
Místo konáníElland Road, Leeds
Televizní přenosCANAL+ Sport
Textový přenospodrobná reportáž na iDNES.cz
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Kde sledovat duel Leeds vs. Tottenham

Utkání Leedsu s Tottenhamem se odehraje v sobotu 7. listopadu od 13:30 SEČ na stadionu Elland Road. Přímý přenos nabídne stanice CANAL+ Sport, která zahájí vysílání ve 13:25. Textovou online reportáž ze zápasu najdete také na iDNES.cz.

Předpokládané sestavy: Leeds – Tottenham
LeedsTottenham
Předpokládaná sestavaTrafford – Justin, Elvedi, Muharemovič, Bogle – Ampadu, Tanaka – Bard, Wilson, James – NmechaKinský – Gray, van Hecke, van de Ven, Robertson – Tonali, Fernandes – Kudus, Marmoush, Tel – Solanke
Nebudou hrátJosephBergvall, Mudryk, Odobert, Sávio, Simons
Nejistý startCalvert-Lewin, Okafor, Rodon, Stach

Leeds: Pevná obrana, ale pět zápasů bez vítězství

Leeds vstupuje do sobotního utkání z dvanáctého místa Premier League. Po devíti kolech získal jedenáct bodů při skóre 9:8. Svěřenci Daniela Farkeho tak patří k týmům s lepší obrannou bilancí, v útoku se však prosazují méně často.

Tip: Méně než 2,5 gólu (kurz 1,88)

  • Leeds patří v dosavadním průběhu Premier League k nejméně gólovým týmům. V jeho devíti zápasech padlo průměrně jen 1,89 branky a hned sedm utkání skončilo underem 2,5 gólu.
  • Podobnou bilanci má také Tottenham, který tuto hranici nepřekročil v šesti z devíti zápasů.

V posledních pěti ligových zápasech Leeds ani jednou nezvítězil. Třikrát remizoval a dvakrát prohrál, přičemž vstřelil pouze dva góly. Naposledy podlehl Bournemouthu 0:2 a čekání na další tříbodový zisk se prodloužilo.

Na domácím stadionu je ale Leeds zatím neporažený. Ze čtyř utkání na Elland Road vytěžil šest bodů za jednu výhru a tři remízy. Právě domácí prostředí a disciplinovaná defenziva mohou být proti rozjetému Tottenhamu jeho hlavními přednostmi.

Nejlepším ligovým střelcem Leedsu je Dominic Calvert-Lewin se třemi góly. Proti Tottenhamu se domácí budou snažit zlepšit především efektivitu zakončení, která je v posledních týdnech trápí.

Poslední zápasy Leedsu
DatumZápasVýsledekSoutěž
31. 10. 2026Bournemouth – Leeds2:0Premier League
25. 10. 2026Sunderland – Leeds0:0Premier League
18. 10. 2026Leeds – Manchester United1:1Premier League
10. 10. 2026Arsenal – Leeds2:1Premier League
20. 9. 2026Leeds – Crystal Palace0:0Premier League

Tottenham: zlepšené výkony a tři výhry v řadě

Tottenham se po devíti kolech nachází na devátém místě Premier League s dvanácti body a vyrovnaným skóre 10:10. Mužstvo vedené Robertem De Zerbim se po nepovedeném vstupu do sezony postupně zvedá a momentálně drží sérii tří ligových vítězství.

Spurs v posledních třech kolech porazili Coventry 3:1, Chelsea 2:0 a Crystal Palace 2:0. Získali tak devět bodů a zároveň výrazně zlepšili defenzivní výkony. V posledních dvou utkáních brankář Antonín Kinský neinkasoval.

Tottenham se pod De Zerbim snaží prosazovat kombinačním fotbalem. V aktuálním ročníku má průměrné držení míče přes 60 procent, jeho ofenzivní produktivita však zatím není výrazná. Deset vstřelených branek v devíti zápasech představuje průměr 1,11 gólu na utkání.

Poslední zápasy Tottenhamu
DatumZápasVýsledekSoutěž
31. 10. 2026Tottenham – Crystal Palace2:0Premier League
24. 10. 2026Chelsea – Tottenham0:2Premier League
19. 10. 2026Tottenham – Coventry3:1Premier League
10. 10. 2026Manchester United – Tottenham1:1Premier League
19. 9. 2026Tottenham – Aston Villa2:3Premier League

Jak si oba týmy vedou ve statistikách?

Leeds a Tottenham dělí v tabulce jediný bod. Domácí mají dobře organizovanou obranu, která v devíti zápasech inkasovala osm branek. Tottenham má o jeden vstřelený gól více, zároveň však inkasoval desetkrát.

Výrazný rozdíl je v držení míče. Tottenham se snaží kontrolovat hru a jeho průměr přesahuje 60 procent, zatímco Leeds se pohybuje pod hranicí 50 procent. Aktuální forma hovoří pro hosty, domácí však na Elland Road v této sezoně ještě neprohráli.

StatistikaLeedsTottenham
Pořadí v tabulce12.9.
Body1112
Skóre9:810:10
Góly na zápas1,001,11
Inkasované góly na zápas0,891,11
Držení míče48,9 %63,3 %
Žluté karty na zápas1,91,4

Poslední vzájemné zápasy (H2H)

Vzájemná bilance posledních let vyznívá výrazně lépe pro Tottenham. Spurs vyhráli čtyři z posledních pěti ligových utkání proti Leedsu, jednou se zrodila remíza. Poslední duel v květnu 2026 skončil nerozhodně 1:1.

Předchozí čtyři střetnutí ovládl Tottenham, přičemž ve třech z nich vstřelil alespoň čtyři branky. Současná forma Leedsu v útoku však naznačuje, že sobotní zápas nemusí nabídnout podobně vysoký počet gólů.

DatumZápasVýsledekSoutěž
11. 5. 2026Tottenham – Leeds1:1Premier League
4. 10. 2025Leeds – Tottenham1:2Premier League
28. 5. 2023Leeds – Tottenham1:4Premier League
12. 11. 2022Tottenham – Leeds4:3Premier League
26. 2. 2022Leeds – Tottenham0:4Premier League

Premier League – program 10. kola

DatumČasZápas
7. 11.13:30Leeds – Tottenham
7. 11.16:00Fulham – Newcastle
7. 11.16:00Arsenal – Hull City
7. 11.18:30Nottingham – Manchester City
8. 11.15:00Sunderland – Chelsea
8. 11.15:00Ipswich – Bournemouth
8. 11.15:00Crystal Palace – Liverpool
8. 11.15:00Brighton – Brentford
8. 11.17:30Manchester United – Aston Villa
Tabulka Premier League
#TýmZVRPSkóreB
1.Arsenal980114:524
2.Manchester City970220:1021
3.Brighton961224:719
4.Chelsea951319:1516
5.Liverpool943211:915
6.Brentford935116:914
7.Everton93429:913
8.Bournemouth933314:1312
9.Tottenham933310:1012
10.Aston Villa933310:1312
11.Hull City925211:1011
12.Leeds92529:811
13.Newcastle932412:1511
14.Ipswich932414:1811
15.Fulham92349:119
16.Coventry93069:169
17.Manchester United914410:157
18.Crystal Palace92169:217
19.Nottingham91356:126
20.Sunderland91267:175
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