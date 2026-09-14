|Základní informace o utkání Leeds vs. Newcastle
|Detail
|Soutěž
|Premier League – 4. kolo
|Termín a čas
|pondělí 14. září 2026 od 21:00 SELČ
|Místo konání
|Elland Road, Leeds
|Televizní přenos
|Canal+ Sport
|Textový přenos
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Z českého pohledu je zápas zajímavý i kvůli Lukášovi Horníčkovi. V brance Newcastlu si zatím vede skvěle a kouč Matthias Jaissle si jeho výkony pochvaluje.
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Leeds i Newcastle zatím bez porážky
Leeds vstoupil do sezony velmi solidně a ze tří zápasů vytěžil pět bodů. Na úvod zvítězil 1:0 na hřišti Nottinghamu, následně doma remizoval s Brentfordem 1:1 a naposledy si stejný výsledek odvezl z Brightonu. V obou remízových zápasech přitom vedl, v Brightonu ale domácí vyrovnali až v závěru.
Daniel Farke postupně ustálil sestavu do systému se třemi stopery a Leeds v prvních třech ligových kolech inkasoval pouze dvakrát. Ofenzivu vede Dominic Calvert-Lewin, který už se jednou trefil, zatímco Anton Stach přidal rovněž jeden gól. Leeds navíc během týdne odehrál divoký zápas Ligového poháru na Chelsea, kde po vedení 3:2 nakonec prohrál 3:6. Farke však před Newcastlem může nasadit výrazně silnější ligovou sestavu.
Newcastle má po třech kolech rovněž pět bodů a také ještě neprohrál. Na úvod doma remizoval s Liverpoolem 2:2, poté zvítězil 2:0 na hřišti Tottenhamu a naposledy doma remizoval 2:2 s Bournemouthem. Nový kouč Matthias Jaissle tak zatím drží se svým týmem neporazitelnost.
Newcastle se v létě výrazně proměnil a nový trenér musí skládat střed pole bez Bruna Guimarãese a Sandra Tonaliho. V útoku se naopak dobře rozjel Anthony Elanga, který dal v prvních třech ligových kolech dva góly. Pro Leeds může být problémem také Harvey Barnes, jenž se proti tomuto soupeři trefil už v posledním vzájemném utkání.
Další zajímavé kurzy na zápas:
- Oba týmy dají gól: kurz kolem 1,62. Leeds i Newcastle skórovaly ve všech třech dosavadních ligových zápasech sezony. Domácí dali tři góly, Newcastle šest a oba týmy zároveň inkasovaly pouze dvakrát. Leeds má výhodu domácího prostředí, Newcastle zase disponuje rychlými hráči v ofenzivě v čele s Elangou a Barnesem.
- Anthony Elanga dá gól: kurz 4,69. Švédský útočník Newcastlu skvěle zapadá do stylu, který kouč Matthias Jaissle týmu vštípil. Často se dostává do nebezpečných rychlých protiútoků a v dosavadních třech kolech už skóroval dvakrát.
Předpokládané sestavy a absence
|Předpokládané sestavy a absence
|Leeds
|Newcastle
|Sestava
|Trafford – Elvedi, Muharemović, Justin – Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson – Okafor, Stach – Calvert-Lewin
|Horníček – Livramento, Botman, Thiaw, Hall – Nico González, Miley – Elanga, Willock, Barnes – Wissa
|Nebudou hrát
|Rodon, Joseph
|Burn, Osula, Joelinton
|Nejistý start
|Gruev
|Dedić
Leeds má podle aktuálních informací mimo hru především Joea Rodona, který má problém se zadním stehenním svalem. Ilia Gruev se naopak po dlouhé absenci blíží návratu. Newcastle postrádá zraněného Dana Burna a Williama Osulu, mimo je také Joelinton. Start Amara Dediće zůstává nejistý.
Poslední vzájemné zápasy (H2H)
Newcastle proti Leedsu neprohrál posledních šest vzájemných zápasů v Premier League. Dvakrát vyhrál a čtyřikrát se hrálo nerozhodně. Poslední duel na Elland Road v srpnu 2025 skončil bez branek, zatímco lednový zápas na St. James’ Parku nabídl sedm gólů a Newcastle zvítězil 4:3.
|Posledních šest vzájemných zápasů
|Zápas
|Soutěž
|7. 1. 2026
|Newcastle – Leeds 4:3
|Premier League
|30. 8. 2025
|Leeds – Newcastle 0:0
|Premier League
|13. 5. 2023
|Leeds – Newcastle 2:2
|Premier League
|31. 12. 2022
|Newcastle – Leeds 0:0
|Premier League
|22. 1. 2022
|Leeds – Newcastle 0:1
|Premier League
|17. 9. 2021
|Newcastle – Leeds 1:1
|Premier League
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Arsenal
|4
|4
|0
|0
|8:1
|12
|2.
|Manchester City
|4
|4
|0
|0
|8:2
|12
|3.
|Hull City
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|4.
|Brighton
|4
|2
|1
|1
|11:3
|7
|5.
|Chelsea
|4
|2
|1
|1
|10:1
|7
|6.
|Brentford
|4
|1
|3
|0
|7:3
|6
|7.
|Liverpool
|4
|1
|3
|0
|6:4
|6
|8.
|Everton
|4
|1
|3
|0
|5:3
|6
|9.
|Ipswich Town
|4
|2
|0
|2
|7:0
|6
|10.
|Newcastle United
|3
|1
|2
|0
|6:4
|5
|11.
|Leeds United
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|12.
|Nottingham
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|13.
|Manchester United
|4
|1
|1
|2
|7:7
|4
|14.
|Sunderland AFC
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|15.
|Bournemouth
|4
|0
|3
|1
|6:7
|3
|16.
|Crystal Palace
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|17.
|Tottenham
|4
|0
|2
|2
|0:5
|2
|18.
|Fulham
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|19.
|Aston Villa
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|20.
|Coventry City
|4
|0
|0
|4
|0:10
|0