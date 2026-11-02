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Kde sledovat zápas LASK Linz – Slovan Bratislava
Úterní souboj 4. kola ligové fáze Ligy mistrů můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím textového online přenosu:
- Termín a čas: Úterý 3. listopadu 2026 od 21:00 SEČ
- Místo konání: Raiffeisen Arena, Linz
- Soutěž: Liga mistrů UEFA, 4. kolo ligové fáze
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice Nova Sport 5
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz. Předpokládané sestavy a absence
|LASK Linec
|Slovan Bratislava
|Předpokládaná sestava
|Jungwirth – Molgaard Jorgensen, Mbuyamba, Tornich, Andrade, Dibango, Ljubicic, Daněk, Horvath, Lang, Kalajdžić
|Takáč – Matsuoka, Bajrič, Markovič, Cruz, Pokorný, Barseghyan, Ibrahim, Gajdoš, Marcelli, Šporar
|Nebudou hrát
|Cheikne (mimo soupisku), Harakate (koleno), Smakaj (mimo soupisku)
|Griger (mimo soupisku), Kianga (mimo soupisku), Kukharevych (zranění)
|Nejistý start
|Bello (svalové zranění)
|Čerepkai (záda)
LASK Linz – Slovan: Kurzy a aktuální forma
Bookmakeři jednoznačně favorizují domácí LASK Linec, na jehož vítězství vypsali kurzy od 1,41 do 1,44. Případná výhra Slovanu Bratislava by byla překvapením, čemuž odpovídají kurzy v rozmezí 6,54 až 6,80.
LASK Linec má po třech kolech Ligy mistrů na kontě tři body a v tabulce mu patří 24. místo (bilance 1–0–2). Do soutěže vstoupil porážkou s AEK Atény, po níž následovala domácí prohra s Liverpoolem 3:6. Prvního vítězství se dočkal až ve třetím kole, kdy uspěl na hřišti Sportingu Lisabon 3:2. V domácí soutěži následně podlehl Salcburku 1:3, o víkendu však porazil Tirol 2:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|31. 10. 2026
|Rakouská liga
|LASK – Tirol
|2:1
|28. 10. 2026
|Rakouský pohár
|LASK – Ried
|5:4 po prodl.
|25. 10. 2026
|Rakouská liga
|LASK – Salzburg
|1:3
|21. 10. 2026
|Liga mistrů
|Sporting – LASK
|2:3
|17. 10. 2026
|Rakouská liga
|A. Lustenau – LASK
|0:4
Slovan Bratislava je na tom ještě hůře. Po třech kolech uzavírá tabulku Ligy mistrů bez jediného bodu a se skóre 1:13. V hlavní fázi soutěže navíc prohrál všech dosavadních 11 utkání. Naposledy doma podlehl AS Řím 0:4. V domácí lize se mu naopak daří, před cestou do Lince zvítězil na hřišti Trenčína 2:0 a v Podbrezové 2:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|31. 10. 2026
|Slovenská liga
|Podbrezová – Slovan Bratislava
|1:2
|28. 10. 2026
|Slovenská liga
|Trenčín – Slovan Bratislava
|0:2
|24. 10. 2026
|Slovenská liga
|Slovan Bratislava – B. Bystrica
|2:2
|20. 10. 2026
|Liga mistrů
|AS Řím – Slovan Bratislava
|4:0
|17. 10. 2026
|Slovenská liga
|Trnava – Slovan Bratislava
|0:3
Statistické srovnání
Slovan Bratislava má v dosavadním průběhu Ligy mistrů průměrné držení míče pouhých 34 % a zaznamenává necelých pět střel za zápas. Zatím vstřelil jediný gól, zatímco inkasoval už třináctkrát. LASK Linec je v ofenzivě aktivnější, v průměru si připisuje téměř deset střel na utkání, z toho pět na branku. Slovan má problémy především v defenzivě, jeho soupeři zaznamenávají průměrně dvacet střel za zápas.
|Herní statistika (Liga mistrů 2026/27)
|LASK Linz
|Slovan Bratislava
|Pořadí v tabulce (Body)
|24. místo (3 b)
|36. místo (0 b)
|Góly vstřelené / obdržené (90 min)
|2,0 / 3,0
|0,3 / 4,3
|Střely celkem (Střely na branku)
|9,3 (5,0)
|4,7 (2,0)
|Střely soupeřů celkem (na branku)
|10,3 (5,3)
|20,3 (9,7)
|Proměňování střel na branku
|40 %
|17 %
|Držení míče
|43 %
|34 %
|Rohové kopy (zahrávané / soupeře)
|3,3 / 8,3
|1,3 / 7,7
|Fauly / Žluté karty
|12,3 / 2,7
|8,7 / 1,7
Vzájemné zápasy
Oba týmy se v soutěžním utkání střetnou poprvé. Dosud na sebe narazily pouze v přípravě v roce 2015, kdy LASK zvítězil 2:1. Slovanu se proti rakouským soupeřům v evropských pohárech nedaří, prohrál všechny čtyři dosavadní zápasy. Linecký celek naopak při svém jediném pohárovém střetnutí se slovenským týmem porazil v roce 2020 DAC Dunajská Streda vysoko 7:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|14. 2. 2015
|Přípravný zápas
|LASK – Slovan Bratislava
|2:1
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|PSG
|3
|3
|0
|0
|14:5
|9
|2.
|Aston Villa
|3
|3
|0
|0
|12:3
|9
|3.
|Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|4.
|Real Madrid
|3
|3
|0
|0
|10:5
|9
|5.
|Betis
|3
|3
|0
|0
|7:4
|9
|6.
|Stuttgart
|3
|2
|1
|0
|7:2
|7
|7.
|Arsenal
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8.
|Barcelona
|3
|2
|0
|1
|11:6
|6
|9.
|Como
|3
|2
|0
|1
|10:5
|6
|10.
|Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|11.
|Club Bruggy
|3
|2
|0
|1
|9:6
|6
|12.
|Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13.
|Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|14.
|Bayern Mnichov
|3
|1
|2
|0
|10:5
|5
|15.
|AS Řím
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|16.
|Atlético Madrid
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|17.
|Šachtar Doněck
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|18.
|PSV Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|19.
|Villarreal
|3
|1
|0
|2
|8:8
|3
|20.
|Manchester United
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|21.
|Inter Milán
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|22.
|Neapol
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|23.
|Galatasaray
|3
|1
|0
|2
|6:9
|3
|24.
|LASK
|3
|1
|0
|2
|6:9
|3
|25.
|Sabah FC
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|26.
|Feyenoord
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|27.
|Lens
|3
|1
|0
|2
|3:7
|3
|28.
|Bodø/Glimt
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|29.
|AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|30.
|RB Lipsko
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|31.
|Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|32.
|Slavia Praha
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|33.
|Viking
|3
|0
|1
|2
|5:9
|1
|34.
|FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35.
|Lille
|3
|0
|0
|3
|4:10
|0
|36.
|Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|1:13
|0