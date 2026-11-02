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LASK Linz – Slovan Bratislava v TV: Kde sledovat Ligy mistrů živě, kurzy

Kristýna Polášková
  18:56

Fotbalisté Slovanu Bratislava a Stuttgartu během utkání Ligy mistrů. | foto: Profimedia.cz

Ve 4. kole Ligy mistrů přivítá LASK Linec fotbalisty Slovanu Bratislava. Kde sledovat utkání živě, v jaké formě jsou oba týmy a co napovídají statistiky a sázkové kurzy?
LASK Linz 1,42 remíza 5,73
Slovan Bratislava 7,14

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Kde sledovat zápas LASK Linz – Slovan Bratislava

Úterní souboj 4. kola ligové fáze Ligy mistrů můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím textového online přenosu:

  • Termín a čas: Úterý 3. listopadu 2026 od 21:00 SEČ
  • Místo konání: Raiffeisen Arena, Linz
  • Soutěž: Liga mistrů UEFA, 4. kolo ligové fáze
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice Nova Sport 5
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz. Předpokládané sestavy a absence
Předpokládané sestavy a absence
LASK LinecSlovan Bratislava
Předpokládaná sestavaJungwirth – Molgaard Jorgensen, Mbuyamba, Tornich, Andrade, Dibango, Ljubicic, Daněk, Horvath, Lang, KalajdžićTakáč – Matsuoka, Bajrič, Markovič, Cruz, Pokorný, Barseghyan, Ibrahim, Gajdoš, Marcelli, Šporar
Nebudou hrátCheikne (mimo soupisku), Harakate (koleno), Smakaj (mimo soupisku)Griger (mimo soupisku), Kianga (mimo soupisku), Kukharevych (zranění)
Nejistý startBello (svalové zranění)Čerepkai (záda)

LASK Linz – Slovan: Kurzy a aktuální forma

Bookmakeři jednoznačně favorizují domácí LASK Linec, na jehož vítězství vypsali kurzy od 1,41 do 1,44. Případná výhra Slovanu Bratislava by byla překvapením, čemuž odpovídají kurzy v rozmezí 6,54 až 6,80.

LASK Linec má po třech kolech Ligy mistrů na kontě tři body a v tabulce mu patří 24. místo (bilance 1–0–2). Do soutěže vstoupil porážkou s AEK Atény, po níž následovala domácí prohra s Liverpoolem 3:6. Prvního vítězství se dočkal až ve třetím kole, kdy uspěl na hřišti Sportingu Lisabon 3:2. V domácí soutěži následně podlehl Salcburku 1:3, o víkendu však porazil Tirol 2:1.

LASK Linz
DatumSoutěžZápasVýsledek
31. 10. 2026Rakouská ligaLASK – Tirol2:1
28. 10. 2026Rakouský pohárLASK – Ried5:4 po prodl.
25. 10. 2026Rakouská ligaLASK – Salzburg1:3
21. 10. 2026Liga mistrůSporting – LASK2:3
17. 10. 2026Rakouská ligaA. Lustenau – LASK0:4

Slovan Bratislava je na tom ještě hůře. Po třech kolech uzavírá tabulku Ligy mistrů bez jediného bodu a se skóre 1:13. V hlavní fázi soutěže navíc prohrál všech dosavadních 11 utkání. Naposledy doma podlehl AS Řím 0:4. V domácí lize se mu naopak daří, před cestou do Lince zvítězil na hřišti Trenčína 2:0 a v Podbrezové 2:1.

Slovan Bratislava
DatumSoutěžZápasVýsledek
31. 10. 2026Slovenská ligaPodbrezová – Slovan Bratislava1:2
28. 10. 2026Slovenská ligaTrenčín – Slovan Bratislava0:2
24. 10. 2026Slovenská ligaSlovan Bratislava – B. Bystrica2:2
20. 10. 2026Liga mistrůAS Řím – Slovan Bratislava4:0
17. 10. 2026Slovenská ligaTrnava – Slovan Bratislava0:3

Statistické srovnání

Slovan Bratislava má v dosavadním průběhu Ligy mistrů průměrné držení míče pouhých 34 % a zaznamenává necelých pět střel za zápas. Zatím vstřelil jediný gól, zatímco inkasoval už třináctkrát. LASK Linec je v ofenzivě aktivnější, v průměru si připisuje téměř deset střel na utkání, z toho pět na branku. Slovan má problémy především v defenzivě, jeho soupeři zaznamenávají průměrně dvacet střel za zápas.

Herní statistika (Liga mistrů 2026/27)LASK LinzSlovan Bratislava
Pořadí v tabulce (Body)24. místo (3 b)36. místo (0 b)
Góly vstřelené / obdržené (90 min)2,0 / 3,00,3 / 4,3
Střely celkem (Střely na branku)9,3 (5,0)4,7 (2,0)
Střely soupeřů celkem (na branku)10,3 (5,3)20,3 (9,7)
Proměňování střel na branku40 %17 %
Držení míče43 %34 %
Rohové kopy (zahrávané / soupeře)3,3 / 8,31,3 / 7,7
Fauly / Žluté karty12,3 / 2,78,7 / 1,7

Vzájemné zápasy

Oba týmy se v soutěžním utkání střetnou poprvé. Dosud na sebe narazily pouze v přípravě v roce 2015, kdy LASK zvítězil 2:1. Slovanu se proti rakouským soupeřům v evropských pohárech nedaří, prohrál všechny čtyři dosavadní zápasy. Linecký celek naopak při svém jediném pohárovém střetnutí se slovenským týmem porazil v roce 2020 DAC Dunajská Streda vysoko 7:0.

DatumSoutěžZápasSkóre
14. 2. 2015Přípravný zápasLASK – Slovan Bratislava2:1
Tabulka Ligy mistrů
PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.PSG330014:59
2.Aston Villa330012:39
3.Liverpool330012:79
4.Real Madrid330010:59
5.Betis33007:49
6.Stuttgart32107:27
7.Arsenal32106:27
8.Barcelona320111:66
9.Como320110:56
10.Manchester City32019:56
11.Club Bruggy32019:66
12.Sporting32017:46
13.Dortmund32015:46
14.Bayern Mnichov312010:55
15.AS Řím31118:54
16.Atlético Madrid31114:34
17.Šachtar Doněck31114:34
18.PSV Eindhoven31112:24
19.Villarreal31028:83
20.Manchester United31025:63
21.Inter Milán31025:63
22.Neapol31025:73
23.Galatasaray31026:93
24.LASK31026:93
25.Sabah FC31023:63
26.Feyenoord31024:83
27.Lens31023:73
28.Bodø/Glimt31024:93
29.AEK Atény31023:83
30.RB Lipsko31023:83
31.Fenerbahce30213:92
32.Slavia Praha30124:71
33.Viking30125:91
34.FC Porto30032:60
35.Lille30034:100
36.Slovan Bratislava30031:130
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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