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Tottenham a Aston Villa v boji o záchranu? Jak start Premier League zahýbal kurzy

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  13:52
Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu stahuje míč ze vzduchu před Kristofferem...

Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu stahuje míč ze vzduchu před Kristofferem Ajerem z Brentfordu. | foto: Reuters

Hráči Tottenhamu po porážce s Brentfordem. Vlevo český brankář Antonín Kinský.
Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu
Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu
Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu zasahuje před Kevinem Schadem z Brentfordu.
24 fotografií
První kolo fotbalových soutěží představuje pro sázkové kanceláře první ostrý test předsezonních odhadů. Zatímco před startem vycházejí především z přestupů, přípravy a očekávání, po úvodním víkendu už mají k dispozici první soutěžní data. Jak se po startu Premier League změnily dlouhodobé kurzy?

Výsledky úvodního víkendu se do dlouhodobých kurzů skutečně propsaly. Největší pozornost poutají Tottenham a Aston Villa, jejichž vyhlídky se po vysokých porážkách výrazně zhoršily. Naopak Arsenal si po vítězství nad Coventry ještě polepšil a zůstává jasným favoritem na zisk titulu.

Zápasy 1. kola Premier LeagueVýsledek
Arsenal - Coventry3:0
Hull - Man United2:0
Everton - Crystal Palace2:0
Ipswich - Sunderland2:1
Nottm Forest - Leeds0:1
Brentford - Tottenham3:0
Brighton - Aston Villa4:0
Man City - Bournemouth2:1
Newcastle - Liverpool2:2
Fulham - Chelsea2:3

Velký propad pro Tottenham s Aston Villou

Arsenal vstoupil do sezony přesvědčivým vítězstvím 3:0 nad Coventry a jeho kurz na celkové prvenství klesl z 2,20 na 1,91. Kanonýři tak zůstávají suverénně největším favoritem.

Na opačném pólu jsou Tottenham a Aston Villa. U Tottenhamu po porážce 0:3 s Brentfordem vystřelil kurz na titul z 21 na 51, U Aston Villy po debaklu 0:4 v Brightonu dokonce z 41 na 67.

Výrazně si pohoršily také Manchester United, který se po porážce 0:2 na půdě Hullu dostal z kurzu 8 na 15,10, a Liverpool po remíze 2:2 v Newcastlu z 6 na 10,10. Naopak Brighton se po čtyřgólové výhře nad Aston Villou posunul ze 150 na 82.

Kurzy na vítěze Premier League – pohyb po 1.kole

Kurzy na vítěze Premier League od sázkové kanceláře SynotTip
TýmPřed 1. kolemPo 1. kole
Arsenal2,201,91
Manchester City4,505,05
Chelsea9,007,05
Liverpool6,0010,10
Manchester Utd.8,0015,10
Tottenham Hotspur21,0051,00
Aston Villa41,0067,00
Brighton150,0082,00
Brentford250,00150,00
Everton250,00200,00
Newcastle Utd.150,00200,00
Bournemouth200,00200,00
Leeds Utd.500,00350,00
Nottingham Forest500,00500,00
Fulham500,00750,00
Crystal Palace500,00750,00
Sunderland750,001 000,00
Ipswich Town2 000,001 000,00
Coventry City2 000,002 000,00
Hull City3 000,002 000,00

První kolo nejvíce zamíchalo především pořadím za elitní trojicí. Arsenal zůstává první, zatímco Chelsea se posunula před Liverpool a Manchester United. Tottenham s Aston Villou naopak výrazně ztratili.

Ještě větší změny přinesly kurzy na sestup

Ještě výraznější pohyb je patrný na trhu se sestupem. Aston Villa se po debaklu 0:4 v Brightonu posunula z 65 na 26, Tottenham po porážce 0:3 s Brentfordem z 50 na 26. Brighton naopak po dominantním vítězství svůj kurz zvedl z 26 na 41.

Výrazně se změnilo také postavení Brentfordu. Po výhře nad Tottenhamem se jeho kurz na sestup zvýšil z 9 na 19. Naopak Fulham po porážce s Chelsea klesl z 6,50 na 4,50.

Sázkovky Hull odepsaly. Pak nováček sestřelil United. Proč mu stále nevěří?

Fortuna i po prvním kole vidí jako největšího kandidáta na sestup Hull s kurzem 1,28, následovaný Coventry (1,61) a Ipswichem (2,00).

Kurzy na sestupující tým od sázkové kanceláře Fortuna
TýmPřed 1. kolemPo 1. kole
Hull1,201,28
Coventry1,651,61
Ipswich1,652,00
Sunderland4,003,00
Fulham6,504,50
Crystal Palace7,005,50
Nottingham9,007,00
Newcastle10,009,00
Bournemouth10,0010,00
Leeds7,0011,00
Manchester City13,0013,00
Everton10,0015,00
Brentford9,0019,00
Aston Villa65,0026,00
Tottenham50,0026,00
Brighton26,0041,00
Chelsea65,0065,00
Manchester United500,00250,00
Liverpool500,00500,00
Arsenal500,00500,00

*Poznámka: Fortuna má u Manchesteru City a Manchesteru United zřejmě prohozené názvy. Kurz 500,00 → 250,00 by měl patřit City, zatímco United by měli mít 13,00.

Předsezonní odhady dostaly první skutečnou konfrontaci s realitou. Největší změny se týkají týmů, jejichž úvodní výsledky výrazně překročily nebo naopak zaostaly za očekáváním. Po jediném kole samozřejmě nejde dělat dlouhodobé závěry, kurzy ale ukazují, jak výrazně může jediný zápas zamíchat sázkovým trhem.

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