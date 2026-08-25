Výsledky úvodního víkendu se do dlouhodobých kurzů skutečně propsaly. Největší pozornost poutají Tottenham a Aston Villa, jejichž vyhlídky se po vysokých porážkách výrazně zhoršily. Naopak Arsenal si po vítězství nad Coventry ještě polepšil a zůstává jasným favoritem na zisk titulu.
|Zápasy 1. kola Premier League
|Výsledek
|Arsenal - Coventry
|3:0
|Hull - Man United
|2:0
|Everton - Crystal Palace
|2:0
|Ipswich - Sunderland
|2:1
|Nottm Forest - Leeds
|0:1
|Brentford - Tottenham
|3:0
|Brighton - Aston Villa
|4:0
|Man City - Bournemouth
|2:1
|Newcastle - Liverpool
|2:2
|Fulham - Chelsea
|2:3
Velký propad pro Tottenham s Aston Villou
Arsenal vstoupil do sezony přesvědčivým vítězstvím 3:0 nad Coventry a jeho kurz na celkové prvenství klesl z 2,20 na 1,91. Kanonýři tak zůstávají suverénně největším favoritem.
Na opačném pólu jsou Tottenham a Aston Villa. U Tottenhamu po porážce 0:3 s Brentfordem vystřelil kurz na titul z 21 na 51, U Aston Villy po debaklu 0:4 v Brightonu dokonce z 41 na 67.
Výrazně si pohoršily také Manchester United, který se po porážce 0:2 na půdě Hullu dostal z kurzu 8 na 15,10, a Liverpool po remíze 2:2 v Newcastlu z 6 na 10,10. Naopak Brighton se po čtyřgólové výhře nad Aston Villou posunul ze 150 na 82.
Kurzy na vítěze Premier League – pohyb po 1.kole
|Tým
|Před 1. kolem
|Po 1. kole
|Arsenal
|2,20
|1,91
|Manchester City
|4,50
|5,05
|Chelsea
|9,00
|7,05
|Liverpool
|6,00
|10,10
|Manchester Utd.
|8,00
|15,10
|Tottenham Hotspur
|21,00
|51,00
|Aston Villa
|41,00
|67,00
|Brighton
|150,00
|82,00
|Brentford
|250,00
|150,00
|Everton
|250,00
|200,00
|Newcastle Utd.
|150,00
|200,00
|Bournemouth
|200,00
|200,00
|Leeds Utd.
|500,00
|350,00
|Nottingham Forest
|500,00
|500,00
|Fulham
|500,00
|750,00
|Crystal Palace
|500,00
|750,00
|Sunderland
|750,00
|1 000,00
|Ipswich Town
|2 000,00
|1 000,00
|Coventry City
|2 000,00
|2 000,00
|Hull City
|3 000,00
|2 000,00
První kolo nejvíce zamíchalo především pořadím za elitní trojicí. Arsenal zůstává první, zatímco Chelsea se posunula před Liverpool a Manchester United. Tottenham s Aston Villou naopak výrazně ztratili.
Ještě větší změny přinesly kurzy na sestup
Ještě výraznější pohyb je patrný na trhu se sestupem. Aston Villa se po debaklu 0:4 v Brightonu posunula z 65 na 26, Tottenham po porážce 0:3 s Brentfordem z 50 na 26. Brighton naopak po dominantním vítězství svůj kurz zvedl z 26 na 41.
Výrazně se změnilo také postavení Brentfordu. Po výhře nad Tottenhamem se jeho kurz na sestup zvýšil z 9 na 19. Naopak Fulham po porážce s Chelsea klesl z 6,50 na 4,50.
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Sázkovky Hull odepsaly. Pak nováček sestřelil United. Proč mu stále nevěří?
Fortuna i po prvním kole vidí jako největšího kandidáta na sestup Hull s kurzem 1,28, následovaný Coventry (1,61) a Ipswichem (2,00).
|Tým
|Před 1. kolem
|Po 1. kole
|Hull
|1,20
|1,28
|Coventry
|1,65
|1,61
|Ipswich
|1,65
|2,00
|Sunderland
|4,00
|3,00
|Fulham
|6,50
|4,50
|Crystal Palace
|7,00
|5,50
|Nottingham
|9,00
|7,00
|Newcastle
|10,00
|9,00
|Bournemouth
|10,00
|10,00
|Leeds
|7,00
|11,00
|Manchester City
|13,00
|13,00
|Everton
|10,00
|15,00
|Brentford
|9,00
|19,00
|Aston Villa
|65,00
|26,00
|Tottenham
|50,00
|26,00
|Brighton
|26,00
|41,00
|Chelsea
|65,00
|65,00
|Manchester United
|500,00
|250,00
|Liverpool
|500,00
|500,00
|Arsenal
|500,00
|500,00
*Poznámka: Fortuna má u Manchesteru City a Manchesteru United zřejmě prohozené názvy. Kurz 500,00 → 250,00 by měl patřit City, zatímco United by měli mít 13,00.
Předsezonní odhady dostaly první skutečnou konfrontaci s realitou. Největší změny se týkají týmů, jejichž úvodní výsledky výrazně překročily nebo naopak zaostaly za očekáváním. Po jediném kole samozřejmě nejde dělat dlouhodobé závěry, kurzy ale ukazují, jak výrazně může jediný zápas zamíchat sázkovým trhem.